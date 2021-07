Es bleibt ungemütlich: Nach den Unwettern am Sonntag kann es auch am Montag zu teils schweren Gewittern in Brandenburg kommen. Für den Norden gibt es eine neue Unwetterwarnung. Bei Goyatz stürzte ein Baum auf drei Boote und verletzte einen Menschen, in Berlin war die Feuerwehr im Ausnahmezustand.