Neuruppin

Die Sonne scheint und die Häuser des Hafendorfs spiegeln sich im ruhigen Wasser: Es ist bestes Urlaubswetter. Viele Menschen zieht es nach draußen, sie flanieren über die Stege, lassen ihre Boote ins Wasser oder setzen zur Fahrradtour an. Obwohl das Hafendorf im Rheinsberger Norden in den Sommermonaten immer gut belegt ist, kommen in diesem Jahr nochmal mehr Touristen.

„Die Nachfrage ist extrem gestiegen“, sagt Mike Focke, einer der Eigentümer der Ferienanlage. Dass in diesem Jahr mehr Menschen in Deutschland Urlaub machen, merkt er „deutlich“, sagt er – und zwar an der Nachfrage. „Wir sind bis Mitte September ausgebucht“, so Focke.

Anzeige

Trend war schon vor Corona bemerkbar

Urlaub in Deutschland liegt im Trend. Bereits im vergangenen Jahr erreichten die Übernachtungszahlen in deutschen Beherbergungsbetrieben einen Rekordwert.

Weitere MAZ+ Artikel

Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stieg 2019 die Anzahl der Übernachtungen auf 495,6 Millionen – und im Vergleich zu 2009 um mehr als ein Drittel. Die Coronakrise könnte diese Zahlen nun noch einmal steigen lassen: in Pandemie-Zeiten bevorzugen viele Leute den Urlaub an Ostsee, Müritz und Co.

Viele Urlauber im Nordwesten der Mark

Das ist auch im Nordwesten der Mark zu bemerken. „Wir spüren es auf jeden Fall“, sagt Christiane Masberg vom Campingplatz- und Uferpflegeverein in Rottstiel. Sie betreibt die Campingplätze Stendenitz, Rottstielfließ und Großer Rehwinkel. „Ich höre manchmal von den Gästen, dass sie jetzt eigentlich in Schweden oder in Frankreich wären“, sagt sie.

„Jetzt merken viele, dass auch Deutschland schöne Seiten hat.“ Die Campingplätze sind bis zum Ferienende gut gebucht – Die Urlauber kommen aus allen Ecken Deutschlands, so Masberg. „Vorher hatten wir weniger Urlauber aus den alten Bundesländern, jetzt kommen sie aus dem ganzen Bundesgebiet“, sagt sie. Seit 1994 betreibt sie die Anlage, zu der auch Ferienwohnungen- und Häuser sowie Plätze für Dauercamper gehören.

Der Campingplatz am Forsthaus Rottstielfließ ist derzeit gut besucht. Quelle: Johanna Apel

„Wir haben auch die Resonanz von Kollegen aus ganz Brandenburg, überall ist es sehr voll“, so die Campingplatzchefin. Normalerweise zählt die Anlage etwa 25.000 Übernachtungen in der Saison – die Dauergäste noch nicht mitgerechnet. Christiane Masberg: „Jetzt werden wir das sicherlich toppen.“

Urlaub in Deutschland wieder attraktiv

In Gnewikow kann Thorsten Lindner ebenfalls bestätigten, dass der Trend zum Urlaub im eigenen Land geht. „An Corona ist sehr viel schlecht, aber das Gute daran ist, dass Urlaub in Deutschland wieder attraktiv wird“, so der Direktor des Jugenddorfs und des Gutshauses.

Letzteres sei nahezu jeden Tag ausgebucht – die Urlauber kämen aus ganz Deutschland. Anders sieht es im Jugenddorf aus, da dort die Gruppenreisen wegfielen. Außerdem habe die Quarantäne-Unterbringung mehrerer Flüchtlingsfamilien zu einer negativen Außenwirkung beigetragen, so Lindner.

Im Gutshaus hingegen sei durch die Einzelbelegung wieder vieles möglich, weswegen die Nachfrage – besonders bei Radfahrern – hoch sei.

Offizielle Zahlen liegen noch nicht vor

Peter Krause vom Tourismusverband Ruppiner Seenland kann die Entwicklung noch nicht mit Zahlen belegen. „Die Zahlen für den Juli liegen erst im September vor“, sagt er. Gefühlt sei die Nachfrage aber groß, so seine Einschätzung. „Das sind in erster Linie deutsche Touristen, die in diesem Jahr nicht ins Ausland reisen konnten oder wollten“, sagt er.

Er hofft, dass die Buchungen lange anhalten – bis in den Herbst hinein. „Damit die Verluste wieder wettgemacht werden“, so Peter Krause. Dazu dürfte es allerdings keine zweite Welle geben – da liege es allerdings an den Leuten selbst, sich an die Coronaregeln zu halten.

Coronaregeln weiterhin beachten

Darauf ist auch Max Golde angewiesen. Der Geschäftsführer des Hotels „Altes Kasino“ in Neuruppin will eine zweite Welle ebenfalls verhindern. „Wir müssen uns alle an die Coronaregeln halten“, sagt er. Denn auch beim Urlaub im eigenen Land sei die Gefahr da.

„Wenn jemand von Dresden kommt, Halt in Neuruppin macht und dann weiter an die Ostsee fährt, kann sich das ja auch verbreiten“, sagt er. Max Golde kann den Trend zum Urlaub in Deutschland nicht belegen. „Es ist schwer zu sagen“, so Golde.

Max Golde vor seinem Hotel und Restaurant „Altes Kasino“ am Bollwerk in Neuruppin Quelle: Henry Mundt

Zwar komme das Geschäft nun wieder in Schwung, ob die Urlauber aber auch ohne die Reiseeinschränkungen gekommen wären, kann er nicht sagen. Eine Sache merkt er allerdings: „Es bucht keiner drei Monate im Voraus.“ Meistens kämen kurzfristige Anfragen. „Es ist ein sehr schnelllebiges und kurzfristiges Geschäft derzeit.“

Internationale Touristen fallen weg

Andreas Endler vom gleichnamigen Gasthof in Rheinsberg bemerkt wiederum den Trend zum Urlaub in Deutschland. „Klar ist das mehr“, sagt er. An zu wenig Arbeit mangele es derzeit nicht – obwohl die internationalen Touristen wegfielen.

Rein unternehmerisch betrachtet, sei es ein gutes Jahr – trotz der Coronakrise. „Wir hoffen nach wie vor, die Leute irgendwie glücklich zu machen“, so der Unternehmer.

Französische Verhältnisse in Deutschland

Über zu wenig Arbeit kann sich auch Bert Groche nicht beschweren. Neben dem Schlosswirt Meseberg betreibt er noch die Pension Klosterblick in Lindow. „Wir sind stark gebucht“, sagt er. Die Urlauber kämen aus ganz Deutschland. „Von Sylt bis München“, so Groche.

Durch die starke Nachfrage könnten Verluste der vergangenen Wochen wettgemacht werden. Auch er bestätigt, dass mehr Leute in Deutschland Urlaub machen. „Wir haben jetzt französische Verhältnisse – die Leute bleiben im eigenen Land.“

Cottbusser Familie aus Mallorca-Urlaub zurück – mit Coronavirus infiziert

Urlaub im Risikogebiet: Brandenburger riskieren Gehaltsentzug

Das sind die schönsten Badeseen in Ostprignitz-Ruppin und Prignitz

Von Johanna Apel