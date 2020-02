Urteil im Verfahren um Verfolgungsjagd mit der Polizei vertagt

Neuruppin

Ein 30-Jähriger aus Hameln stand am Freitag vor dem Landgericht Neuruppin. Er hatte sich am 22. Juli 2019 eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei von der Berliner Stadtgrenze bis hinter Kremmen geliefert.

Auf dem Plan standen die Anträge von Staatsanwaltschaft und Verteidiger sowie das Urteil. Dazu kam es nicht. Wegen einer geänderten Rechtslage erbat sich der Verteidiger noch Bedenkzeit.

Rechtslage hat sich geändert

Die Anklage lautete ursprünglich auf Drogenhandel mit Waffen. Die Drogen jedoch hatte der 30-Jährige aus Niedersachsen hinter der Berliner Stadtgrenze aus dem Auto geworfen. Mehrere Päckchen mit Haschischplatten konnte die Polizei später sicherstellen.

Für diese Straftat hatte ein Gutachter dem Angeklagten, der unter einer psychischen Krankheit leidet, volle Schuldfähigkeit bescheinigt. Da Drogenhandel mit Waffen schwerer bestraft wird als die zunächst auch angeklagten Verkehrsdelikte, war der Vorwurf des schweren Eingriffs in den Straßenverkehr eingestellt worden und am Freitag wieder aufgenommen worden.

Als er Blaulicht sah, rastete er aus

Laut Gutachter geriet der Angeklagte erst in einen psychischen Ausnahmezustand, als er hinter sich einen Polizeiwagen mit Blaulicht sah. Bei der sich anschließenden Verfolgungsjagd befand er sich zumindest im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit, vielleicht sei er aber auch schuldunfähig gewesen, sagte Richter Udo Lechtermann.

Der Angeklagte äußerte sich am Freitag noch einmal zum Hintergrund der Flucht aus seinem Heimatort Hameln. Sein damaliger Nachbar hatte bei ihm in einem abgeschlossenen Schrank Drogen und Waffen deponiert.

Er habe, so der Angeklagte, alles mit dem Handy fotografiert und seiner Psychologin gezeigt mit der Bitte, ihm zu helfen. Was sie nicht konnte, wie sie ihm am nächsten Tag mitteilte. Daraufhin habe er seine Sachen gepackt und sei nach Schweden gefahren, „um runterzukommen“. Was auch zunächst gelang, bis ihm sein Handy und sein Auto gestohlen wurden.

Zurück in Deutschland brach alles über ihm zusammen, er wollte nur weg. Seine Flucht wollte er mit dem Verkauf der Drogen finanzieren. Als ihn dann die Polizei kontrollieren wollte, flüchtete er, neben sich eine geladene Waffe.

Er setzte sich über alle Verkehrsregeln hinweg, bremste die ihn verfolgenden Beamten aus, fuhr mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch Ortschaften und die Autobahn – bis es zum Unfall kam.

Mit einem Urteil ist nun am 3. März zu rechnen.

Von Dagmar Simons