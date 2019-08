Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 2. August

Alt Ruppin – 27 Gesellinnen und Gesellen der Gewerke Metallbau, Kfz-Mechatronik, Fleischer, Fachverkäufer für Lebensmitteltechnik und Friseure erhalten im Beisein ihrer Familien ihre Gesellenbriefe. Die Gesellenfreisprechung beginnt um 13 Uhr im Hotel und Restaurant „Am Alten Rhin“ in Alt Ruppin.

Kyritz – Das Waldkino am Kyritzer Untersee lädt „alle großen und kleinen Kinder“ ab 9.30 Uhr zum Ferienabschluss-Spaß ein – mit Schatzsuche, Bastelei und Popcorn. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen unter brueggemann@stattwerke.de oder unter 033971/51 45 32.

Lindow – Die Lindower Regatta-Segler laden zum letzten Schnuppersegeltag von 9 bis 19 Uhr ein. Auf dem Grundstück (kleine Segelhalle) Am Gudelacksee 2c in Lindow werden Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren erwartet.

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband zeigt seine Neuinszenierung „Ellernklipp“ von Theodor Fontane. Das dramatische Maskenspiel mit überdimensionalen Figuren beginnt um 20.30 Uhr im Netzebander Gutspark hinter der Temnitzkirche.

Mit Fontanes Drama „Ellernklipp“ feiert der Theatersommer Netzeband am Freitag Premiere. Quelle: Regine Buddeke

Neustadt – Auf der Bühne in Olaf’s Werkstatt in Neustadt ist die Prager Band „The Rockset a tribute to Roxette“ zu erleben. Einlass ist ab 18 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

The Rockset a Tribute to Roxette um Sängerin Zuzana Nova und Sänger Ondrej Gorcik sind am Freitag in Neustadt zu erleben. Quelle: Veranstalter

Neuruppin – Zum Ferienabschlussfest auf dem Neuruppiner Bauspielplatz an der Hermann-Matern-Straße 68 sind Kinder von 14 bis 19 Uhr willkommen.

Neuruppin – Die Londoner Hardrock-Band UFO gibt auf ihrer Abschiedstour ein Konzert ab 20 Uhr im Neuruppiner Stadtgarten. Als Vorband tritt die aus Zagreb stammende Blues-Lady Vanja Sky auf. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Die Hard-Rock-Band UFO tritt am Freitag in Neuruppin auf. Quelle: Martin Huch

Neuruppin – Songs im Rock-‘n‘-Roll- und Rockabilly-Style werden im Resort Mark Brandenburg in Neuruppin gespielt. Die Cashley Brothers geben ab 21 Uhr ein Konzert in der Lobby. Der Eintritt ist frei.

Pfalzheim – In der Kyritz-Ruppiner Heide lassen sich im August besonders viele Sternschnuppen beobachten. Eine etwa 2,5 Stunden lange geführte Wanderung startet am Freitag und Sonnabend, jeweils um 20 Uhr, am Pfalzheimer Parkplatz. Jeder Teilnehmer erhält eine Kopflampe, es gibt Gebäck und heiße Getränke.

Sternenwanderung zu den Perseiden in der Kyritz-Ruppiner Heide – am Freitag. Quelle: Nora Künkler

Rheinsberg – „Brandenburger Notizen: Fontane - Krüger - Kienzle“ ist der Titel einer neuen Ausstellung, die in der Remise am Schloss Rheinsberg eröffnet wird. Zu Theodor Fontanes 200. Geburtstag inszeniert die Schau Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Fotografen Heinz Krüger (1919 –1980) und Lorenz Kienzle (*1967) in Korrespondenz mit Fontanes Texten und Skizzen. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr.

Rheinsberg – Die Kammeroper Schloss Rheinsberg inszeniert in diesem Sommer die romantisch-komische Oper „Martha oder Der Markt zu Richmond“ von Friedrich von Flotow. Die Premiere ist ab 19.30 Uhr im Heckentheater zu erleben.

Zur Premiere der Oper „Martha oder Der Markt zu Richmond“ wird am Freitag in Rheinsberg geladen. Quelle: Uwe Hauth

Schönermark ( Kyritz) – 20 Jahre Heimatverein Schönermark werden am Freitag und Sonnabend mit einem Sommerfest gefeiert. Schlagersängerin Jeannine Hartmann gibt ein Konzert ab 18 Uhr in der Dorfkirche. Weiter geht es am Sonnabend um 13.30 Uhr auf dem Dorfanger.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist für Besucher von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Wusterhausen – Der Zirkus Astoria hat sein Zelt an der Dossehalle in Wusterhausen aufgeschlagen. Die familiengerechte Show bietet Artistik, Clownerie und Tierkunststücke. Vorstellungen sind am Freitag und Sonnabend um 17 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr.

Zirkus Astoria gastiert bis zum Sonntag in Wusterhausen. Quelle: Zirkus Astoria

Wustrau – Das Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau bietet Führungen an – am Freitag um 18 Uhr, am Sonnabend um 15 und 18 Uhr und am Sonntag um 11 und 16.30 Uhr.

Wustrau – Das Seefestival Wustrau führt „Was ihr wollt“ von William Shakespeare auf dem Hof des Zietenschlosses in Wustrau auf. Das Theaterspiel beginnt um 20.30 Uhr.

Das Theaterspiel “Was ihr wollt“ von Shakespeare wird am Freitag in Wustrau aufgeführt. Quelle: Olaf Hais

Sonnabend, der 3. August

Alt Ruppin – Bevor um 21.30 Uhr auf der Alt Ruppiner Halbinsel die 98. Korsofahrt (www.korsofahrt.de) mit vielen geschmückten Booten startet, beginnt um 16 Uhr ein buntes Treiben für Jung und Alt. Ein Highlight ist der große Hüpf-Wabbelberg. Für Livemusik auf der Bühne sorgen Ally McMirror, Jeannine Hartmann und Thomas Wohlfahrt. An der Badestelle auf der Halbinsel legt DJ Wonderful zur Beachparty auf bis spät in die Nacht.

In Alt Ruppin startet am Sonnabend die 98. Korsofahrt mit bunt geschmückten Booten und buntem Programm. Quelle: Daniel Marienfeld

Bartschendorf – Der japanische Garten von Familie Jochems in Bartschendorf öffnet seine Pforten von 12 bis 22 Uhr. Besucher erwartet im Fliederweg 31 ein Fest der Ahnenverehrung mit Shamisen-Musik, Gartenillumination, Tanz und Wasserlaternen.

Breddin – Der Sportverein Victoria Breddin feiert 90 Jahre Bestehen mit einem Sportfest auf dem Sportplatz. Los geht es um 12 Uhr – Fußballspiele, Vorführungen der Jugendfeuerwehr, Kaffee und Kuchen und Hüpfburg sorgen für Spaß und Unterhaltung.

Heiligengrabe – Auf eine musikalische Reise von Venedig nach Salzburg nimmt das Ensemble „La Risonanza“ aus Potsdam das Publikum in der Heiliggrabkapelle des Kloster Stift zum Heiligengrabe mit. Ab 19 Uhr musizieren Markus Catenhusen (Barock-Violine), Franziska Borleis (Barock-Violoncello) und Susanne Catenhusen (Cembalo) auf Originalinstrumenten.

Das Ensemble La Risonanza gastiert am Sonnabend in Heiligengrabe. Quelle: promo

Kyritz – Der Plattenladen „Kontor Records“ in der Wilsnacker Straße in Kyritz feiert sein 25-jähriges Bestehen und lädt ab 18 Uhr zur Straßendisco ein. Der Eintritt ist frei.

Lindow – Auf der Orgel und auf Flöten erklingen Werke von Girolamo Alessandro Frescobaldi, Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann beim Sommermusik-Konzert in der Lindower Stadtkirche. Ab 20 Uhr spielen Susanne Seiffert, Flöten, und Reinhard Glende (Orgel).

Susanne Seiffert und Reinhard Glende geben am Sonnabend ein Konzert in Lindow. Quelle: Veranstalter

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband zeigt seine Neuinszenierung „Ellernklipp“ von Theodor Fontane. Das Maskenspiel beginnt um 20.30 Uhr im Netzebander Gutspark.

Pfalzheim – Sternschnuppen beobachten in der Kyritz-Ruppiner Heide um 20 Uhr – siehe Freitag.

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Die Kammeroper Schloss Rheinsberg inszeniert in diesem Sommer die romantisch-komische Oper „Martha oder Der Markt zu Richmond“ von Friedrich von Flotow. Die zweite Aufführung im Heckentheater beginnt um 19.30 Uhr.

Die Oper "Martha oder Der Markt zu Richmond" – am Sonnabend in Rheinsberg. Quelle: Regine Buddeke

Schönermark ( Kyritz) – Das Sommerfest in Schönermark nimmt seinen Lauf ab 13.30 Uhr – mit Namenstaufe für das Dorfgemeinschaftshaus, Ausstellung über die Vereinsgeschichte, Akkordeonspiel und mehr. Ab 20 Uhr wird zum Tanz eingeladen.

Wittstock – Eine Kirchenführung beginnt um 12.30 Uhr in der St.-Marien-Kirche Wittstock. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr gibt der Sänger und Songwriter Jonas Monar mit seiner Band ein Konzert auf der Freilichtbühne im Amtshof.

Die Landesgartenschau in Wittstock – täglich geöffnet von 9 bis 19 Uhr. Quelle: Cornelia Felsch

Wusterhausen – Zirkus Astoria um 17 Uhr – siehe Freitag.

Wustrau – Das Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau bietet Führungen um 15 und 18 Uhr an.

Wustrau – Das Seefestival Wustrau führt „Was ihr wollt“ von William Shakespeare auf dem Hof des Zietenschlosses in Wustrau auf. Das Theaterspiel beginnt um 20.30 Uhr.

Sonntag, 4. August

Alt Ruppin – Zum Kulturcafé wird von 15 bis 17 Uhr auf der Wiese (bei schönem Wetter) am Kornspeicher Neumühle in Alt Ruppin eingeladen. Ralf Benschu und Matthias Opitz spielen auf Klarinette, Saxofon, Klavier, Banjo und Ukulele und geben Swing, Jazz, Pop, Klezmer, Gospel und Filmmusiken zum Besten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Ralf Benschu (Klarinette und Saxofon) und Matthias Opitz (Piano, Ukulele, Banjo) unterhalten am Sonntag ihr Publikum in Alt Ruppin. Quelle: Veranstalter

Dranse – An zehn Jahre freie Kyritz-Ruppiner Heide wird mit einem Friedensgebet um 14 Uhr in der Kirche von Dranse erinnert. Eine anschließende Wanderung führt über drei Kilometer zur Mahnsäule an der Badestelle Griebsee. Für ein Picknick sollten alle etwas zum Teilen mitbringen.

Gnewikow – Die irische Sängerin und Harfenistin Hilary O’Neill ist in der Gnewikower Kirche mit einer neuen Show zu Gast. Ab 15 Uhr singt sie auf Englisch und Gallisch, spielt auf der Harfe und erzählt humorvolle Geschichten aus ihrem Land.

Die Harfenistin und Sängerin Hilary O'Neill ist am Sonntag in Gnewikow zu Gast. Quelle: Veranstalter

Heiligengrabe – In der Heilig-Geist-Kirche Heiligengrabe beginnt um 17 Uhr ein musikalischer Gottesdienst mit Martin Pepper aus Berlin. Der Theologe, Buchautor und Songwriter begleitet seit über 40 Jahren die christliche Gottesdienstwelt.

Lichtenberg – Zur letzten Kaffee-Kuchen-Kunst-Aktion lädt die Galerie Louversum in Lichtenberg von 12 bis 18 Uhr ein. Der Künstler Nico Tobias Nitsch führt durch seine Ausstellung „Kinetischer Klang“. Der Eintritt ist frei.

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband führt „Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten“ open air in Netzeband auf. Das Schauspiel beginnt um 15 Uhr im Gutspark.

"Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten" – am Sonntag beim Theatersommer Netzeband. Quelle: Regine Buddeke

Neuruppin – Die Neuruppiner Christuskirche feiert eine Woche lang 150-jähriges Bestehen. Zum Auftakt findet um 10 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst mit buntem Kinderprogramm auf dem Schulplatz statt.

Neuruppin – In der Neuruppiner Klosterkirche wird zur Orgelmatinee geladen. Ab 12 Uhr erklingt 30 Minuten lang Orgelmusik mit Erläuterungen – zugunsten der Sanierung und Erweiterung der Sauer-Orgel. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Neuruppin – Eine kostenlose Führung mit Erzählungen durch den Neuruppiner Tempelgarten startet um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Eingang hinter dem Haupttor an der Präsidentenstraße.

Rheinsberg – Zum Kammerkonzert unter dem Titel „Komponistenportrait Friedrich von Flotow“ wird ins Schloss Rheinsberg eingeladen. Im Spiegelsaal spielt das „ Berlin Piano Trio“ ab 16 Uhr Werke des mecklenburgischen Komponisten und weiterer Musiker seiner Zeit.

Das „Berlin Piano Trio“ tritt am Sonntag in Rheinsberg auf. Quelle: Kaupo Kikkas

Rheinsberg – Das Musikertrio Bending Times gibt ein Konzert in der Evangelischen Kirche Rheinsberg. Christian Grosch (Piano, Komposition), Toralf Schrader (Kontrabass) und Enno Lange (Schlagzeug) spielen ab 17 Uhr Songs und Chorals. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Rheinsberg – Die Oper „Martha oder Der Markt zu Richmond“ von Friedrich von Flotow ist ab 18.30 Uhr im Heckentheater des Schlosses Rheinsberg zu erleben.

Vichel – Zu Kaffee und Kultur lädt das Schloss Vichel ein. Das Café öffnet um 14 Uhr. Ab 16 Uhr sorgt Anne Vogel mit ihrer Hula-Hoop-Mini-Akrobatik-Show für Kurzweil.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr beginnt in der St.-Marien-Kirche ein Laga-Gottesdienst. Auf der Freilichtbühne im Amtshof singt Richard K. ab 11 Uhr Hits der 60er und 70er Jahre sowie Cover-Songs.

Wittstock – Mit einer Finissage um 11 Uhr endet im Kunsthaus Dosse-Park in Wittstock die Ausstellung „pappel witt“. Bis 17 Uhr können sich Besucher noch einmal selbst in der Papierherstellung versuchen und es wird ein kurzer Dokumentationsfilm mit Impressionen der Ausstellung und einem extra komponierten Musikstück vorgestellt.

Transparente Bahnen aus Papier von Sabine Neubauer – zu sehen in der Ausstellung „pappel witt“ am Sonntag in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Wusterhausen – Zirkus Astoria um 11 Uhr – siehe Freitag.

Wustrau – Das Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau bietet Führungen um 11 und 16.30 Uhr an.

Wustrau – Das Seefestival Wustrau führt ein letztes Mal „Was ihr wollt“ von William Shakespeare auf dem Hof des Zietenschlosses in Wustrau auf. Das Theaterspiel ist ab 20.30 Uhr zu erleben.

Zempow – Im Autokino Zempow öffnet von 9 bis 16 Uhr der Kofferraumtrödel. Angeboten werden Gebrauchtes, Selbstgemachtes, regionale Produkte und Handwerk. Verkauft wird jedoch nur von privat für privat.

Kofferraumtrödel – am Sonntag in Zempow. Quelle: Veranstalter

Von MAZonline