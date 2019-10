Viele schöne Lieder für Solisten und Ensemble

Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 4. Oktober

Alt Ruppin– Über 250 verschiedene Sammeltassen-Gedecke können beim Thementrödel im Kornspeicher Neumühle in Alt Ruppin bewundert werden. Geöffnet ist das Café von 10 bis 18 Uhr.

Kleinzerlang – Am Kleinzerlanger Badestrand wird um 18 Uhr ein Herbstfeuer entzündet. Ein Laternenumzug startet um 19 Uhr.

Köpernitz – Das Kulturgutshaus in Köpernitz öffnet am Freitag, Sonnabend und Sonntag von 13 bis 17 Uhr seine Türen. Geboten werden mehrere Ausstellungen zu Kunst und Historie, Kaffee und Kuchen, Spaziergänge.

Neuruppin –Das Calmus-Ensemblemusiziert um 19 Uhr in der Neuruppiner Siechenhauskapelle. Der Mix „Von Leipzig in die Welt“ enthält geistliche Musik und weltliche Lieder.

Das Calmus-Ensemble singt schön – am 4. Oktober in der Siechenhauskapelle Neuruppin. Quelle: Marco Borggreve

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Wittstock – Eine Lesung mit der Autorin Stephanie Turzer findet im Grünen Salon der Bibliothek im Kontor in Wittstock statt. Ab 19.30 Uhr liest sie aus „Die Malerin vom Jakobsweg“ und „Von der Schorfheide in die Prignitz“.

Stephanie Turzer liest am 4. Oktober in der Wittstocker Bibliothek. Quelle: privat

Sonnabend, 5. Oktober

Alt Ruppin– Thementrödel im Kornspeicher Neumühle (siehe Freitag).

Kleinzerlang – Einen Hoftrödel gibt es ab 13 Uhr in Kleinzerlang. Auf verschiedenen Grundstücken bieten die Einwohner ihre Schnäppchen an.

Köpernitz – Tag der offenen Tür im Kulturgutshaus (siehe Freitag).

Kyritz – Zum Tanznachmittag mit Kaffee und Kuchen wird um 14 Uhr ins Kyritzer Kulturhaus eingeladen. Ein DJ sorgt bis 18 Uhr für Unterhaltung.

Kyritz – Improtheater gibt es ab 15.30 Uhr auf der Kyritzer Insl. Beim Theater aus dem Stegreif lassen sich die begeisterten Spieler von Vorschlägen des Publikums inspirieren.

Lichtenberg – Erntedank feiert die Kirchengemeinde Lichtenberg mit einem Kartoffelfest vor dem Gemeindehaus: Kaffeetafel um 15 Uhr, Andacht um 16 Uhr – Kartoffelei um 17 Uhr.

Lindow – Die Lindower sind aufgerufen, von 14 bis 17 Uhr ihren Marktplatz herbstlich bunt zu gestalten. In der Touristinformation wird Patchwork ausgestellt.

Linow – Frauen haben ihre Trödelstände auf dem Linower Festplatz am Bahndamm aufgestellt. Von 10 bis 16 Uhr läuft der Verkauf. Bei Standinteresse melden unter: 0162/76 99 713.

Neuruppin – Die Schlossfestspiele Ribbeck führen um 19.30 Uhr „Fontanes vergessene Fragmente“ im Neuruppiner Museum auf. Im Nachlass Fontanes wurde eine Übersetzung von Shakespeares »Hamlet« gefunden: „ Karl Stuart“ und die Parodie „Der letzte Liepewinkler“.

Neuruppin – Mit seinem Programm „Best of Live und vierhändig“ ist Stefan Gwildisum 19.30 Uhr in der Neuruppiner Pfarrkirche zu erleben. In lässiger Art und Weise wird der Sänger seine Songs, verpackt in einem Jazz-Soul-Gewand, vorstellen.

Stefan Gwildis ist Sänger und Entertainer – lässig präsentiert er eine jazzig-soulige Mischung am 5. Oktober in der Neuruppiner Pfarrkirche. Quelle: Agentur

Neuruppin – Ab 20 Uhr startet die Neuruppiner Musiknacht. In zwölf Lokalen gibt es Livemusik und Party. Zwischen den einzelnen Gaststätten wird ein Shuttleverkehr angeboten, die Mitfahrt ist im Eintrittspreis enthalten. http://kneipenfest.info/neuruppin.html

Larkin sind zur Neuruppiner Kneipennacht am 5. Oktober im Irish Pub mit dabei. Zwölf Lokale laden ein zu Konzert und Party. Es fährt ein Busshuttle. Quelle: Agentur

Neustadt – Dr. Kinski und sein Salonorchesterholen AC/DC in die gute Stube von Olafs Werkstatt in Neustadt. Gerockt wird ab 20 Uhr.

Rägelin – Zum Fackelumzug mit Herbstfeuer lädt die Freiwillige Feuerwehr Rägelin ein. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Gemeindezentrum. Um 19 Uhr startet der Fackelzug.

Rheinsberg – Die ehemalige Pfarrerinvon Rheinsberg, Beatrix Forck, liest um 16 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche Rheinsberg aus dem Buch „Von Dorf zu Dorf, von Kirchen zu Kirchen“ – auf Fontanes Spuren in märkischen Kirchen. Musikalisch begleitet Juliane Felsch-Grunow am Klavier die Lesung.

Rheinsberg – „Auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Schlosspark“ heißt es um 10 Uhr in Rheinsberg. Treffpunkt für die Führung ist der Kirchplatz.

Wittstock – Letztmalig gibt es in Wittstock in der St.-Marien-Kirche um 12.30 Uhr eine Führung in einer blühenden Kirche. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken.

Wittstock – In der Wittstocker St.-Marien-Kirche erklingt um 18 Uhr Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“. Die Trinitatiskantorei Neuruppin, die St.-Marien-Kantorei Wittstock, der Chor „Cantabile“ Bad Wilsnack und das Orchester der Komischen Oper Berlin sind die Ausführenden.

Rund 140 Musiker – Sänger und Orchester – sind an der Aufführung von Haydns Schöpfung beteiligt. Zu erleben ist das geistlicher Werk am 5. Oktober in Wittstock und am 6. Oktober in Neuruppin. Quelle: Veranstalter

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Leuchtende Libellen sind ein Schmuckstück, der am 6. Oktober endenden Landesgartenschau in Wittstock. Quelle: Laga-Gesellschaft

Sonntag, 6. Oktober

Alt Ruppin– Thementrödel im Kornspeicher Neumühle (siehe Freitag).

Berlitt – Zum Kinoabend wird um 19 Uhr in den Gemeindesaal des Berlitter Schlosses eingeladen. Zu sehen ist der Defa-Film „Hände hoch oder ich schieße“. Die Komödie wurde zwischen 1965 und 1966 gedreht, kam aber nie in die DDR-Kinos.

Döllen – Eingeistliches Konzertfür Gesang und Orgel mit Volker Schwarz und Gottfried Förster beginnt um 17 Uhr in der Dorfkirche Döllen.

Köpernitz – Tag der offenen Türim Kulturgutshaus Köpernitz (siehe Freitag).

Lindow – Zum Erntedanktag gibt es um 14 Uhr in der St. Josephskirche, Am Wutzsee 14, eine ökumenische Andacht. Um 14.30 Uhr beginnt eine Führung durch den Garten der Mystik in der Eremitage, um 15.15 Uhr eine Führung durch den Garten des Buches am Klosterstift. Der Nachmittag klingt gemütlich mit Kaffee und Kuchen aus.

Im Kloster Lindow ist ein biblischer Garten angelegt worden. Unweit davon befindet sich die Erimetage, deren Garten am 6. Oktober ebenfalls zur Führung öffnet. Quelle: Veranstalter

Neuruppin – Zum verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet das Neuruppiner Reiz mit dem TSC Imperial Neuruppin ein Breitensport-Tanzturnier. Im kostenlosen Workshop wird ab 13 Uhr Discofox für alle gelehrt. Gegen 17.15 Uhr kann Salsa erlernt werden.

Neuruppin – Kostenlos und unterhaltsam führt der Tempelgartenverein durch den Neuruppiner Tempelgarten an. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Eingangsbereich hinter dem Haupttor an der Präsidentenstraße.

Neuruppin – Haydns Oratorium„Die Schöpfung“ erklingt um 17 Uhr in der Neuruppiner Klosterkirche. Es singen die Kantoreien Wittstock und Ruppin. Den Orchesterpart übernimmt das Orchester der Komischen Oper Berlin - über 100 Sänger und 40 Musiker sind an der Aufführung beteiligt.

Vichel – Das Emaline-Delapaix-Trio musiziert um 16 Uhr im Schloss Vichel. Die Sängerin Emaline Delapaix lebt in Berlin und komponiert Lieder für Klavier, Gitarre und keltische Harfe. Das Café ist bereits ab 14 Uhr geöffnet.

Emaline Delapaix ist am 6. Oktober mit ihren Liedern zu Gast im Schloss Vichel. Quelle: Promotion

Wittstock– Die Landesgartenschau in Wittstock ist letztmalig von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr beginnt im Amtshof ein Erntedank-Gottesdienst zum Abschluss des kirchlichen Begleitprogramms zur Landesgartenschau.

Wustrau– Im Brandenburg-Preußen-Museum Wustrau beginnt um 15 Uhr der Vortrag „... er war unfähig, zum Ruhme seines Hauses beizutragen“.

Zempow – Das Autokino in Zempow öffnet zum Kofferraumtrödel. Von 9 bis 16 Uhr kann gestöbert werden. Verkauft wird von privat an privat – Gebrauchtes, regionale Produkte, Handwerk.

