Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 26. Juli

Heiligengrabe – Der Zirkus Astoria hat sein Zelt noch bis zum Sonntag am Einkaufszentrum Thomas Philipps in Heiligengrabe aufgeschlagen. Die Show ist familiengerecht gestaltet und soll kleine wie große Zuschauer begeistern. Vorstellungen beginnen am Freitag und Sonnabend um 17 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr.

Der Zirkus Astoria ist von Freitag bis Sonntag zu Gast in Heiligengrabe. Quelle: Bernd Atzenroth

Kampehl – Die Schöller-Festspiele gehen langsam dem Ende zu. Ab 19.30 Uhr wird der Schöller-Klassiker „Pension Schöller“ im Schlosspark von Kampehl aufgeführt.

Pension Schöller: Thomas Harms als Kyritzer Gutsbesitzer Philipp Klapproth und Susan Thiede als Schriftstellerin Josephine Zillertal – am Freitag und Sonnabend in Kampehl zu erleben. Quelle: Wiebke Dürholt

Neuruppin – Zum ersten Mal findet in Neuruppin ein Streetfoodfestival statt. Auf dem Schulplatz werden am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr Delikatessen aus aller Welt angeboten. Ein Kinderland sorgt für Spaß mit Wasserbällen, Bungee Trampolin, Kinderschminken und vielfältigen Eisvariationen.

Das Streetfoodfestival findet von Freitag bis Sonntag in Neuruppin statt. Quelle: Agentur

Neuruppin – Musiker Sherman Noir unterhält ab 21 Uhr mit Folk und Rock im Resort Mark Brandenburg an der Neuruppiner Seepromenade. Der Eintritt ist frei.

Rheinsberg – Der Dichter und Sänger Frank Viehweg aus Berlin ist ab 19.30 Uhr zu Gast in der Musikbrennerei Rheinsberg mit seinem Programm: Wege der Liebe – Lieder für Aleksandra Kollontai. Er widmet sein Programm der russischen Revolutionärin Aleksandra Kollontai, die mit ihrem Bekenntnis zur „freien Liebe“ in ihrer Zeit die Gemüter empörte.

Dichter und Sänger Frank Viehweg aus Berlin ist am Freitag in Rheinsberg zu Gast. Quelle: Maik Altenburg

Rheinsberg – Junge Opernsänger singen auf der Bühne am Kavalierhaus Schloss Rheinsberg. Die Barockoper „Gli Orazi e i Curiazi“ beginnt um 19.30 Uhr.

Tornow – Das Gut Tornow lädt zum Sommertheater ein. Am Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils ab 19.30 Uhr wird „ Effi kommt oder wie der Hauptmann von Capernaum zu Tornow kam“ aufgeführt.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Wittstock – Junge Talente stellen sich ab 15 Uhr in der Bibliothek im Kontor in Wittstock in einer Konzert-Lesung vor. Zu hören sein werden vier Sätze aus der D-Moll-Partita für Solovioline von Johann Sebastian Bach, abwechselnd mit Texten des jungen Theodor Fontane, von dem 15-jährigen Nikolas Kemna aus Schwarz (Soloviolinist) und der 14-jährigen Jette Weber vom Wittstocker Gymnasium.

Wustrau – Das Seefestival Wustrau führt „Was ihr wollt“ von William Shakespeare auf dem Hof des Zietenschlosses in Wustrau auf. Das Theaterspiel beginnt um 20.30 Uhr.

Das Schauspiel „Was ihr wollt“ mit Otto Mellies, Walter Plathe, Tom Quaas und Christiane Ziehl und weiteren Schauspieler/innen wird am Freitag und Sonnabend in Wustrau aufgeführt. Quelle: Olaf Hais

Sonnabend, 27. Juli

Dorf Zechlin – „Zechliner Bräuche und Geschichten“ – ein Bildervortrag mit Monika Adomeit beginnt um 16 Uhr in der Kirche von Dorf Zechlin. Der Eintritt ist frei.

Dossow – Ihr Abschlusskonzert geben die Teilnehmer des Gesangsworkshops auf dem Weidenhof und in der Kirche in Dossow. Beginn ist um 17 Uhr.

Flecken Zechlin – Werke von Bach, Purcell und Crumb erklingen auf dem Cello und dem Vibrafon in der Kirche von Flecken Zechlin. Anna Carewe und Oli Bott geben ein Konzert ab 17 Uhr.

Anna Carewe - Cello – und Olli Bott – Vibrafone – geben am Sonnabend ein Konzert in Flecken Zechlin. Quelle: promo

Flecken Zechlin – Der Flecken Zechliner Drachenbootcup startet um 10 Uhr auf dem Schwarzen See. Neben Wettkämpfen sorgt ein DJ für Stimmungsmusik auf dem Gelände des Wassersportvereins. Ein Bootskorso startet um 20.45 Uhr.

Heiligengrabe – Vorstellung des Zirkus Astoria um 17 Uhr – siehe Freitag.

Zirkus Astoria gastiert von Freitag bis Sonntag in Heiligengrabe. Quelle: Bernd Atzenroth

Heiligengrabe – Mit Improvisationen zur Bergpredigt ist das Duo Zia ab 19 Uhr zu Gast in der Heiliggrabkapelle in Heiligengrabe. Mit frischen Klängen, angetrieben von Trompete und Orgel, werden die alten Texte rezitiert. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.

Das Duo Zia gibt ein Konzert am Sonnabend in Heiligengrabe Quelle: Andy Spyra

Kampehl – Die Schöllerfestspiele enden mit der Langen Schöller-Nacht im Schlosspark von Kampehl. Ab 17.30 Uhr gibt es regionale Köstlichkeiten, Musik, Tanz und die Theateraufführungen „Pension Schöller“ und „Best of Loriot“.

Kötzlin – In Kötzlin ist ein Flohmarkt an der Kuhdrift 2 aufgebaut. Von 10 bis 17 Uhr kann gestöbert und gespeist werden. Es gibt Wildschwein aus dem Backofen, Kaffee und Kuchen.

Lindow – Zur musikalischen Lesung mit der Harfenistin Dagmar Flemming wird ins Kloster Lindow eingeladen. Zuhörer sind zum Thema Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ von 15 bis 17 Uhr willkommen.

Die Harfenistin Dagmar Flemming musiziert am Sonnabend in Lindow. Quelle: Agentur

Lindow – Zum Konzert der Lindower Sommermusiken wird ab 20 Uhr in die Stadtkirche eingeladen. Das Havelland-Ensemble spielt Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Frédérik Chopin, Richard Wagner und anderen.

Das Havelland-Ensemble spielt am Sonnabend in Lindow. Quelle: Guido Böhm

Nackel/Vichel – Ein Eichenfest wird unter der „Einsamen Eiche“ zwischen Vichel und Nackel gefeiert. Für gemütliche Stunden ab 14.30 Uhr sorgen Kaffee, Kuchen, Gegrilltes und kleine Spiele.

Neuruppin – Der Neuruppiner Verschönerungsverein ruft zur Pflegeaktion im Stadtpark auf. Jeder, der helfen will, ist von 9 bis 12.30 Uhr willkommen – mit Harke, Rechen oder ähnliches. Für einen Mittagsimbiss ist gesorgt.

Neuruppin – Streetfoodfestival von 11 bis 22 Uhr – siehe Freitag.

Das Streetfoodfestival bietet Kulinarisches aus aller Welt von Freitag bis Sonntag in Neuruppin. Quelle: Agentur

Neuruppin – Im Neuruppiner Tempelgarten wird eine Ausstellung mit „ Fontanes Pflanzen“ – in 31 beweglichen Pflanz-Behältern – präsentiert, die eine Rolle in Fontanes Romanen und Schriften einnehmen. Schauspieler Alexander Bandilla stellt sie bei einer Führung ab 14 Uhr vor.

Neuruppin – Im Neuruppiner Tempelgarten führen die Schlossfestspiele Ribbeck Theodor Fontanes „ Effi Briest“ auf. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr und ist ausverkauft.

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Junge Opernsänger singen auf der Bühne am Kavalierhaus Schloss Rheinsberg. Die Barockoper „Gli Orazi e i Curiazi“ beginnt um 19.30 Uhr.

Aufführung der Oper Gli Orazi e i Curiazi (Kammeroper Rheinsberg) am Sonnabend und Sonntag in Rheinsberg. Quelle: Regine Buddeke

Rüthnick – Jawa-Freunde starten um 9.30 Uhr zur Ausfahrt von Rüthnick nach Boltenmühle und kehren gegen 14.30 Uhr wieder ein.

Tornow – Sommertheater um 19.30 Uhr – siehe Freitag.

Wittstock – Die Landesgartenschau ( Laga) in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Um 11.30 Uhr und um 13 Uhr gibt der Bläserchor Wittstock im Friedrich-Ebert-Park ein Konzert. Ab 14 Uhr spielt die Musikgruppe „Intison Latino“ auf der Freilichtbühne im Amtshof lateinamerikanische Lieder.

Wittstock – Eine Kirchenführung beginnt um 12.30 Uhr in der St.-Marien-Kirche Wittstock. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken.

Wittstock – „Mode – was ich schon immer einmal tragen wollte“ heißt es um 13 Uhr innerhalb des „Schaufensters ländlicher Raum“ auf dem Wittstocker Marktplatz.

Wittstock – Im Wittstocker Amtshof auf dem Gelände der Landesgartenschau wird ab 18 Uhr das Theaterspiel „Die deutschen Kleinstädter“ von August Kotzebue aufgeführt. Vor der historischen Kulisse will das „Theater 89“ mit szenischen Späßen und Liedern das Publikum in seinen Bann ziehen.

Das Theater 89 führt am Sonnabend "Die deutschen Kleinstädter" in Wittstock auf. Quelle: th89_tourBRB

Wredenhagen – Auf der Burganlage in Wredenhagen öffnet am Sonnabend und Sonntag jeweils von 13 bis 17 Uhr ein Trödelmarkt. Kaffee und Kuchen gibt es im kleinen Burgcafé.

Wustrau – Das Seefestival Wustrau führt „Was ihr wollt“ von William Shakespeare auf dem Hof des Zietenschlosses in Wustrau auf. Das Theaterspiel beginnt um 20.30 Uhr.

Zempow – Unter dem Motto „Junge Talente stellen sich vor“ beginnt um 18 Uhr in der Dorfkirche Zempow ein Konzert mit Lesung. Es werden vier Sätze aus der D-Moll-Partita für Solovioline von Johann Sebastian Bach gespielt, abwechselnd mit Texten des jungen Theodor Fontane. Ausführende sind der 15-jährige Nikolas Kemna aus Schwarz (Soloviolinist) sowie die 14-jährige Jette Weber vom Wittstocker Gymnasium. Nach dem Konzert werden Getränke und Brot aus dem Holzbackofen angeboten.

Sonntag, der 28. Juli

Alt Ruppin – Zum Kulturcafé mit einem Überraschungsgast wird von 15 bis 17 Uhr in den Kornspeicher Neumühle in Alt Ruppin eingeladen. Die Künstlerin feiert ihren Geburtstag und spielt Songs aus den über 30 Jahren ihres musikalischen Schaffens auf der Wiese (bei schönem Wetter). Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Heiligengrabe – Vorstellung des Zirkus Astoria um 11 Uhr – siehe Freitag.

Zirkus Astoria ist von Freitag bis Sonntag zu Gast in Heiligengrabe. Quelle: Zirkus Astoria

Kampehl – Die Schöller-Festspiele in Kampehl laden zum Familiensonntag ab 14.30 Uhr ein letztes Mal in den Schlosspark ein. Das Puppenmusiktheater Zauberton erfreut Kinder und Erwachsene mit „Rotkäppchen“ frei nach den Brüdern Grimm.

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband führt „Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten“ open air in Netzeband auf. Das Schauspiel beginnt um 15 Uhr im Gutspark.

"Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten" sind beim Theatersommer am Sonntag in Netzeband zu erleben. Quelle: Regine Buddeke

Neuruppin – Streetfoodfestival von 11 bis 20 Uhr – siehe Freitag.

Neuruppin – In der Neuruppiner Klosterkirche wird zur Orgelmatinee geladen. Ab 12 Uhr erklingt 30 Minuten lang Orgelmusik mit Erläuterungen – zugunsten der Sanierung und Erweiterung der Sauer-Orgel. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Im Neuruppiner Tempelgarten wird eine Ausstellung mit „ Fontanes Pflanzen“ – in 31 beweglichen Pflanz-Behältern – präsentiert, die eine Rolle in Fontanes Romanen und Schriften einnehmen. Schauspieler Alexander Bandilla stellt sie bei einer Führung ab 14 Uhr vor.

Alexander Bandilla führt am Sonnabend und Sonntag durch die Ausstellung „Fontanes Pflanzen“ in Neuruppin Quelle: Cornelia Felsch

Neuruppin – Im Neuruppiner Tempelgarten führen die Schlossfestspiele Ribbeck noch einmal Theodor Fontanes „ Effi Briest“ auf. Die Zusatzvorstellung beginnt um 15 Uhr.

Neustadt – „Kesselalarm mit Herricht & Preil“ heißt es in Olafs Werkstatt in Neustadt. Der Kabarettnachmittag mit Böttrich & Soutschek beginnt um 15 Uhr, der Einlass um 14 Uhr.

Kesselalarm mit dem Herricht- und-Preil-Duo am Sonntag in Neustadt. Quelle: EBV

Rheinsberg – Die Rheinsberger Eis-Zauberei veranstaltet ab 11 Uhr ihren Chili-EiZ-Contest. Ab 13 Uhr sorgt die „Kramkiste“ für Unterhaltung.

Tornow – Sommertheater um 19.30 Uhr – siehe Freitag.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Ab 15 Uhr können die Besucher auf der Freilichtbühne im Amtshof „Best of Poetry Slam“ vom Kampf der Künste erleben.

Wustrau – Das Seefestival Wustrau lädt zur Lesung in den Park des Brandenburg-Preußen-Museums in Wustrau ein. Ab 15 Uhr liest die Schauspielerin Christiane Ziehl aus Fontanes „Meine Kinderjahre“.

Schauspielerin Christiane Ziehl liest am Sonntag in Wustrau. Quelle: Charlotte Klimas

Zempow – Ein Friedensgebet mit anschließender Wanderung anlässlich des 10. Jahrestages der „Freien Heide“ findet in Zempow statt. Das Gebet beginnt um 14 Uhr in der Kirche. Bei der etwa drei Kilometer langen Wanderung geht es zum Kunstwerk „begehbaren Schranke“. Mit dabei sind japanische Jugendliche, die innerhalb einer internationalen Jugendbegegnung im Kirchenkreis Wittstock-Ruppin zu Gast sind. Alle Teilnehmer werden gebeten, etwas für ein Picknick mitzubringen.

Von MAZonline