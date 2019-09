Viele schöne Denkmäler öffnen für Besucher

Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 6. September

Alt Ruppin– Im Kornspeicher Neumühle in Alt Ruppin sind die „Polkaholix“ ab 20 Uhr auf der Bühne zu erleben – mit einer „Mischung aus Kraut-Rock, Surf-Pank und Polka-Ska“.

Herzberg– Die Herzberger feiern ein Windfestam und im Gemeindezentrum. Ab 18.30 Uhr sorgen Fackelumzug, Zauberei, Gauklerkids und Feuerwerk für Spaß und Unterhaltung. Sportlich und spaßig geht es am Sonnabend ab 13 Uhr weiter – mit Musik, Spiel, Sport, Spaß und Tanz am Abend.

Kyritz– Die Bibliothek in Kyritz lädt zum Flohmarktein. Am Marktplatz 17 kann von 9.30 bis 16 Uhr gestöbert werden. Nicht nur Romane, Kinder- und Sachbücher sind im Angebot, sondern auch DVDs, Hörbücher und Puzzlespiele.

Lindow– Eine Abendandachtbeginnt um 18 Uhr in der „Kirche unter freiem Himmel“ des Klosters Lindow. Michael Spengler, Versöhnungsgemeinde Berlin, wird dem Kloster Roggensaat vom Kornfeld des ehemaligen Todesstreifens der Berliner Mauer für den „Garten des Buches“ übergeben.

Neuruppin– Im ehemaligen Neuruppiner Kaufhaus Magnet findet noch bis zum 6. September eine Summerschool für Architekturstudenten statt. 13 Studierende neue Raumkonzepte für die Neuruppiner Altstadt. In einer Ausstellungzeigen sie ab18 Uhrihre Ergebnisse.

Neuruppin– Jürgen von der Lippeunterhält das Publikum im Neuruppiner Stadtgarten ab 20 Uhr. Der spaßige Abend ist ausverkauft.

Neuruppin– Der Sänger Sherman Noir singt und spielt Alternativ Rock und Country Rockim Resort Mark Brandenburg in Neuruppin. Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin– Schüler der Evangelischen Schule Neuruppin haben im Neuruppiner Tempelgarten die einzelnen Lebensabschnitte von Theodor Fontaneins rechte Licht gerückt und live oder als Hörstation zum Klingen gebracht. Besucher sind von22 bis 24 Uhreingeladen, diese zu entdecken.

Vase und Rundfenster illuminiert von Schülern im Neuruppiner Tempelgarten. Quelle: Eckhard Handke

Neustadt– The Cure Tribute– Four Imaginary Boys geben ein Konzert in Olafs Werkstatt in Neustadt. Es beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

Wittstock – „Da blüht uns was“ heißt die Ausstellung, die um 17 Uhr in der St.-Marien-Kirche Wittstock eröffnet wird. Zu sehen sind Karikaturen verschiedener Künstler zu Klimawandel und Umweltpolitik.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von9 bis 19 Uhrgeöffnet.

Wittstock – Innerhalb der bundesweiten „Über-Grenzen-Kinotour“ sind um 19 Uhr Margot Flügel-Anhalt und Regisseur und Mitprotagonist Johannes Meier zu Gast im Wittstocker Kino „Astoria“. Die Rentnerin steigt mit 64 Jahren erstmals auf ein Motorrad und düst los. Beide berichten nach der Filmvorführung „Über Grenzen – Der Film einer langen Reise“ über ihre Erlebnisse.

Sonnabend, der 7. September

Alt Ruppin – Die Kita Spatzennest in Alt Ruppin veranstaltet einen Flohmarkt. Von 14 bis 17 Uhrkann man am Fontaneweg 3c in Kinderbekleidung und Spielzeug stöbern und sich zwischendurch am Kuchen- und am Grillstand stärken.

Damelack– In der Damelacker Kirche erklingt Country-, Rock- und Popmusik ab 15 Uhr. Steffi Schramm gibt ein Konzertmit ihrer Band „Bundt“.

Steffi Schramm singt und spielt am Sonnabend in Damelack Quelle: André Reichel

Dranse – Das Wittstocker Blasorchester gibt um 15 Uhr ein Konzert in der Dranser Kirche. Im Anschluss wird auf dem Pfarrhof an die Kaffeetafel gebeten.

Fehrbellin– Die Ortsfeuerwehrder Stadt Fehrbellin feiertin diesem Jahr ihr 110-jähriges Jubiläum. Um 10 Uhr startet ein Festumzug an der Kirche, um 11 Uhr beginnt die feierliche Eröffnung im Kurfürstenpark, viele Aktionen bieten Unterhaltung. Ab 20 Uhr spielt die Partyband Right Now.

Fretzdorf – Zum Tag des offenen Denkmals spielt das Wittstocker Saxofonquartettum 13.30 Uhr in der Fretzdorfer Kirche. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen und die Möglichkeit, das Schloss zu besichtigen.

Freyenstein – Ein Stadtfest wird ab 10 Uhr in Freyenstein gefeiert. Es gibt einen Flohmarkt, einen Spiele-Parcours für Jung und Alt, eine Theateraufführung, Kaffee und Kuchen sowie am Abend Musik mit einem DJ. In der Markthalle spielt von 12 bis 13 Uhr die Band „Eisenbahn Wittstock“ Polka, Punk und Edelschnulzen.

Herzberg– Windfestab 13 Uhr – siehe Freitag.

Kyritz– Das Kyritzer Kneipenfestbeginnt um 19 Uhr. Die Musik spielt in fünf Lokalen: Bluhm’s Hotel – Deutschrock, Oldies, Partymusik mit „Tor 11“; Café Schröder – Partymusik mit „Freebird“; Kultureiskeller – Tanzmusik mit „Fifty Up“; Vertigo B5 – Irish Music mit „Flinkfinger“; Zur Alten Linde – Rockmusik mit „ Fireball”.

Die Berliner Gruppe Flinkfinger spielt am Sonnabend beim Kneipenfest in Demerthin. Quelle: Agentur

Langen– Das Langener Wildschweinfestbeginnt um 11.30 Uhr mit dem Jagdhornblasen vor der Kirche und anschließendem Gottesdienst in der Kirche. Zum Schmaus bei Musik von der Band Big Brass kommt man ab 13 Uhr auf den Weber’schen Hof. Die Rockband „Horde“ und DJ Rogge sorgen für Tanzmusik ab 19 Uhr.

Lentzke– Das Erntefestin Lentzke beginnt um13 Uhr mit einem Umzug durch den Ort. Danach herrscht buntes Treiben mit Attraktionen und Tanz am Abend auf dem Sportplatz.

Neuruppin– Trödelfans kommen beim Trödelmarktneben der Treskower Kirche in Neuruppin von 9 bis 13 Uhrauf ihre Kosten. Für zwischendurch wird Selbstgebackenes angeboten.

Neuruppin– Die Ruppiner Kliniken veranstalten einen Tag der offenen Türmit vielen Angeboten in verschiedenen Häusern von 9 bis 13 Uhrauf dem Gelände an der Fehrbelliner Straße 38 in Neuruppin. Das Deutsche Rote Kreuz lädt zum Blutspenden mit Fußballspiel-Freikarten im F-Haus ein.

Neuruppin– Der AMC lädt zur Motorrad-Ausfahrt ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Evangelischen Schule an der Regattastraße in Neuruppin. Nähere Infos hat die Fahrschule Rohwer unter 0173/7 06 44 11.

Neuruppin– Zur Leitausstellung fontane.200/Autor im Neuruppiner Museum beginnt um 18.30 Uhr das Live-Hörspiel „ Theodor Fontane – Ein weites Feld“ von und mit Cornelia Bernoulli. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin– Schwungvolle Tanzmusik wird im Neuruppiner Café Hinterhof zum 45. Tanzfestgespielt. Auf der Bühne stehen ab 20 Uhr Christian Motschmann (Religionspädagoge) und Axel Graesens (Musiker/Piratenpack) mit ihrem Programm Balkansörf. Danach legen DJ ABC und Freunde auf.

Balkansörf - am Sonnabend beim Tanzfest in Neuruppin. Quelle: Veranstalter

Neuruppin– Auch der Zusatzabend mit Jürgen von der Lippeim Neuruppiner Stadtgarten ist ausverkauft.

Protzen– Die Gab in Protzen lädt Jung und Alt zum Herbstfestins Märchenland ein. Zum bunten Programm ab 14 Uhr gehören Bastelstraße, bespielbare Märchen, Rollerstrecke, Eisenbahn, Trödel- und Bücherscheune.

Rägelin – Unter dem Motto „Gemeinsam mehr bewegen“ findet der erste Temnitzer Heidelauf statt. Die Startnummervergabe beginnt um 8 Uhr, der Lauf startet um10 Uhr auf dem Sportplatz in Rägelin. Der Heinz-Sielmann-Hügel in der Kyritz-Ruppiner Heide ist der Wendepunkt für alle Läufer der 10,5 Kilometer langen Strecke.

Rägelin– Geschmückte Wagen ziehen ab 11 Uhr durch Rägelin, wenn das Erntefest beginnt. Zum Programm gehören Modenschau, Zaubershow, Chorgesang, Trödelmarkt, Kinderspaß, Wettbewerbe und Tanz bis zum späten Abend.

Rheinsberg– Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spurendurch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg– Beim „Kino im Theater spezial“ im Rheinsberger Schlosstheater wird ab 17 Uhr der Film „Die gestohlene Schlacht“ (1972, Historienfilm, DDR/ ČSSR) gezeigt, moderiert von dem Filmkritiker Knut Elstermann. Als Gast wird Johannes Unger vom RBB erwartet.

Rheinsberg– Politisches Kabarettbringt Gerald Wolf auf die Bühne der Rheinsberger Musikbrennerei. Mit Gitarre präsentiert er ab 19.30 Uhr sein neues Programm „Algorithmus, wo jeder mit muss“. Reservierungen unter Telefon 033931/80 89 01.

Kabarettist Gerald Wolf tritt am Sonnabend in Rheinsberg auf. Quelle: Denis Kuberski

Wilhelmsgrille– Zum 40. und letzten Wasserfestwird in Wilhelmsgrille eingeladen. Viel Spaß ist ab 15 Uhr garantiert – mit Sketchen, Luftpumpenkonzert, Männerballett und Überraschungen der Brandenburger Landjugend. Ab 19 Uhr wird zum Tanz aufgespielt.

Wittstock – Innerhalb des „Schaufensters ländlicher Raum“ öffnet um 10 Uhr auf dem Wittstocker Markt ein Trödelmarkt. Um 11 Uhr beginnt am gleichen Ort das 10. Schmugglertreffenmit dem Aufmarsch der Schmugglerbanden aus Mecklenburg und Brandenburg. Gleichzeitig werden auf dem Marktplatz 15 Jahre Städtepartnerschaft mit dem südschwedischen Ort Höganäs gefeiert.

Wittstock – In der Wittstocker St.-Marien-Kirche gibt es um 12.30 Uhr wieder eine Führung in einer blühenden Kirche. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von9 bis 19 Uhrgeöffnet. Um 14 Uhr beginnt auf der Freilichtbühne im Amtshof ein Volksliedersingen. Bereits um 13.15 Uhr wird auf der Freilichtbühne im Amtshof der Landesposaunentageröffnet. Das Abschlusskonzert des Posaunentages findet um 18 Uhr in der St.-Marien-Kirche statt.

Wusterhausen– In der Galerie Alter Laden in Wusterhausen wird eine Ausstellung eröffnet. Inge Kretzschmar aus Pritzwalk und Ute König aus Neustadt(Dosse) zeigen „Experimentelle Malerei“. Die Vernissage mit musikalischer Begleitung beginnt um 11 Uhr Am Markt 3.

Sonntag, 8. September

Berlitt– Zu „Theater auf dem Pilgerweg“ ab 15 Uhr und Kinofilm „Das Kaninchen bin ich“ ab 19 Uhr lädt das Berlitter Schloss am Tag des offenen Denkmals ein.

„Theater auf dem Pilgerweg“ am Sonntag in Berlitt.. Quelle: Kerstin Beck

Darsikow( Rägelin) – Am Tag des offenen Denkmalsöffnet die Kleine Kirche in Darsikow von 10 bis 18 Uhr. Ein Imbiss steht bereit. Um 16 Uhr liest Dieter Rutsch aus seinem Buch „Der Wanderer“.

Fretzdorf – Zum Tag des offenen Denkmalsspielt um 15 Uhr ein Saxofon-Quartett in der Fretzdorfer Kirche. Im Anschluss sind geführte Besichtigungen im Schloss möglich.

Freyenstein – Zum Tag des offenen Denkmals öffnet das neue Schloss Freyenstein von11 bis 16 Uhrseine Türen. In der Hofstube gibt es um eine Fotoausstellung und um 11 Uhr eine Lesung zum Thema „Auf den Spuren Brigitte Reimanns in Russland“. Das alte Schloss steht ab 11 Uhr interessierten Besuchern offen. Um 16 Uhr beginnt das Konzert„Back to the roots“ des Saxofon-Quartetts „Vela“.

Gadow – Die Gadower Kirche ist zum Tag des offenen Denkmals von 10 bis 17 Uhrgeöffnet. Es gibt Führungen und um 14 Uhr einen Lichtbilder-Vortrag von Eva Ulrich mit dem Titel „Die Robinie“.

Heiligengrabe – Ein Klostermarkt findet von 11 bis 17 Uhrim Kloster Stift zum Heiligengrabe statt. Dazu haben sich viele Anbieter mit ihren regionalen Produkten angekündigt. Für die Stärkung werden Gegrilltes und Kuchen angeboten. Auf die kleinen Besucher warten die Alpakas.

Heiligengrabe – Alexandre Zindel, der einzige professionell tourende Autoharpspieler (Volkszitherspieler) in Deutschland, gestaltet um 15 Uhrein Konzert in der Heiliggrabkapelle Heiligengrabe. Es steht unter dem Motto „Über den Wolken“. Zu hören gibt es bekannte Folksongs, Chansons und Blues.

Hohenofen– Die Papierfabrik in Hohenofen öffnet für Besucher am Tag des offenen Denkmals. Führungen durch die Hallen beginnen um 11, 13.30 und 15.30 Uhr.

Köpernitz– Im Gutshaus Köpernitz steht der Tag des offenen Denkmalsunter dem Motto “Auf den Spuren von Alexander von Humboldt in Köpernitz” ab 13 Uhr – mit Wanderung, Ausstellung und Gesprächen.

“Auf den Spuren von Alexander von Humboldt in Köpernitz” am Sonntag in Köpernitz. Quelle: Veranstalter

Kyritz– Am Tag des offenen Denkmalsbeginnt um 14 Uhr im Kyritzer Kirch- und Klostergarten ein Programm mit Vorstellung und Bürgerbeteiligung zur Gartengestaltung und Informationen zum Stand der Arbeiten und zu archäologischen Funden.

Neuruppin– Ein Aktionstag „Entdeckungseifer“ beginnt um 11 Uhr im Neuruppiner Museum zum Tag des offenen Denkmals. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin– Die Bechliner Kirche in Neuruppin beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals von 12 bis 17 Uhr – mit Kirchenführungen, Turmbesteigungen, Gottesdienst und Konzert.

Sabina Matthus-Bébié spielt zum Konzert am Sonntag in der Bechliner Kirche. Quelle: Veranstalter

Neuruppin– Im Tempelgarten wird eine Ausstellung mit „ Fontanes Pflanzen“ präsentiert, die eine Rolle in Fontanes Romanen und Schriften einnehmen. Schauspieler Alexander Bandilla stellt sie bei einer Führung ab 14 Uhr vor.

Neuruppin– Der Literaturkritiker Denis Scheck liest in der Sparkasse am Fontaneplatz in Neuruppin „Vom Schönen, Guten, Wahren – und vom Albernen, Überflüssigen und Banalen“ ab 17 Uhr.

Literaturkritiker Denis Scheck liest am Sonntag in Neuruppin. Quelle: privat

Plänitz– Das Herrenhaus in der Hofstraße 5 in Plänitz öffnet am Tag des offenen Denkmals für Besucher. Ein Vortrag zur Vorbereitung der Restaurierung beginnt um 11 Uhr, Führungen schließen sich an nach Bedarf.

Region– Am Tag des offenen Denkmalskönnen in Ostprignitz-Ruppin viele Bau-, Boden- und Gartendenkmäler besichtigt werden wie zum Beispiel. Eine Übersicht der Orte ist unter https://tag-des-offenen-denkmals.dezu finden.

Roddahn– Am Tag des offenen Denkmalslädt die Roddahner Kirche zu einer interdisziplinären Ausstellung und Installation von 14 bis 17 Uhrein. Der Chor „manus mulierum“ singt ab 16 Uhr.

Interdisziplinäre Ausstellung und Installation – zu sehen am Sonntag in Roddahn. Quelle: Doreen Trittel und Carla Pohl

Strubensee– Violine, Violincello, Gitarre und Orgel erklingen in der Kirche von Strubensee. Das Ensemble Tricordanza spielt Kammermusikab 17 Uhr.

Wittstock – In der Wittstocker St.-Marien-Kirche beginnt um 11 Uhr ein Themengottesdienst zum Gedenken an die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges und 30 Jahre Mauerfall.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhrgeöffnet. Auf der Freilichtbühne im Amtshof spielt um 15 Uhr das Landesjugendakkordeonorchester Brandenburg.

Wittstock – Ein Flohmarkt öffnet um 13 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Wittstock. Es gibt Infostände, eine Hüpfburg, Spiele und vieles mehr.

Wittstock – In der Wittstocker Bibliothek im Kontor gibt es einen Vortrag von Rainer Herrmann mit dem Titel „Was Alfred Wegner mit Ostprignitz-Ruppin verbindet: Ein Naturwissenschaftler mit Weltrang und Spuren bis in die Bibliothek Wittstock“. Beginn ist um 14.30 Uhr.

Wittstock – In der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald stellt der Autor Lukas Rietzschel seinen viel diskutierten Roman „Mit der Faust in die Welt schlagen“ vor. DieLesung beginnt um 14 Uhr.

Wusterhausen– In Wusterhausen öffnet das Wegemuseum Am Markt 3 zum Tag des offenen Denkmals von 10 bis 17 Uhr. Die Bibliothek im selben Haus geht ab 14 Uhr mit Familien „Auf Entdeckungstour rund um die Feuerwehr“ und lädt Kinder ab 15.30 Uhr zum Marionettentheater ein.

Wustrau– „ Helene Charlotte von Friedland und Henriette Charlotte von Itzenplitz – zwei emanzipierte Gutsfrauen im Oderbruch“ titelt ein Vortragab15 Uhr im Brandenburg-Preußen-Museum Wustrau.

