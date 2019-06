Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 21. Juni

Lindow – Die Liedertour stoppt zum 21. Mal in Lindow. In der Jugendscheune am Gemeindehaus stehen ab 20 Uhr die Rockmusiker Dirk Zöllner und Tino Standhaft, begleitet von ihren Gitarristen André Drechsler und Normann Daßler, auf der Bühne. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Rockmusiker Dirk Zöllner singt am Freitag zur Liedertour in Lindow. Quelle: promo Rambazamba

Netzeband – Unter dem Titel „Klasse Kunst“ stellen Neuruppiner Schüler der Schule am Kastaniensteg Zeichnungen und Objekte in der Temnitzkirche in Netzeband aus. Zur Vernissage wird um 18 Uhr eingeladen.

Netzeband – Die Saison des Theatersommers Netzeband startet um 20.30 Uhr mit dem Kultstück „Unter dem Milchwald”. 14 Mitspieler aus Netzeband, Frankendorf, Katerbow, Neuruppin und Berlin erwecken die 53 überlebensgroßen und skurrilen Figuren im Netzebander Gutspark zum Leben. (Foto oben)

Neuruppin – Das Mehrgenerationenhaus in Neuruppin lädt von 15 bis 18 Uhr zum Krümelkistenfest. Spiel und Spaß für Jung und Alt, Basar, Speisen und Getränke, Musik und Tanz sorgen für Kurzweil auf dem Gelände an der Otto-Grotewohl-Straße 1a.

Neuruppin – In der Neuruppiner Klosterkirche wird um 18.30 Uhr eine neue Ausstellung unter dem Titel „Ein Birnbaum in seinem Garten stand“ eröffnet. Zu sehen sind Birnenzeichnungen von Korbinian Aigner.

Neuruppin – Der Schauspieler und Musiker Axel Prahl kommt für ein Konzert mit seinem Inselorchester nach Neuruppin. Das Konzert in der Pfarrkirche beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor.

Axel Prahl und sein Inselorchester singt und spielt am Freitag in Neuruppin. Quelle: Tine Acke

Neuruppin – Musiker Sherman Noir unterhält ab 21 Uhr mit Folk und Rock im Resort Mark Brandenburg an der Neuruppiner Seepromenade.

Pfalzheim – Eine geführte Wander- und Nordic-Walking-Tour in die Kyritz-Ruppiner Heide startet auf dem Parkplatz in Pfalzheim. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 03391/51 26 72 oder per E-Mail über info@fitness-studio-natur.de.

Rheinsberg – Zu einem Hoffest wird ins Rheinsberger Haus der Begegnung an der Schillerstraße 9 eingeladen. Zum Programm von 14 bis 18 Uhr gehören der singende Seemann, eine Kindertanzgruppe, Clownerie, Buchbasar und Bastelstraße.

Rheinsberg – Das Open-Air-Musikfestival „Rock am Rhin“ ist zwei Tage lang in Rheinsberg zu erleben. Los geht es um 20 Uhr. Am Freitag heizen die Blaskapelle Rheinsberg, die Bands Tktgbr Entertainment und The Exception auf der Bühne auf dem Multifunktionsplatz hinter der Keramik-Manufaktur ein. Einlass ist ab 19 Uhr.

The Exception aus Neuruppin tritt am Freitag beim Musikfestival in Rheinsberg auf. Quelle: privat

Teetz – Auf der Dossewiese in Teetz trifft man sich zu Livemusik und BBQ. Das Open-Air-Musikfest startet am Freitag um 18 Uhr mit drei Rockbands. Am Sonnabend geht es weiter ab 14 Uhr – dann stehen sieben Bands mit Rock und Metal auf der Bühne.

Wittstock – Das Straßenmusikfestival „Féte de la musique“ lockt von 16 bis 22 Uhr in die Wittstocker Altstadt. Die Bands Prignitzfolk, Göhren Gang, Tom & Alex, der Kneipenchor Leipzig und andere singen und musizieren auf Höfen, Plätzen und Straßen.

Die Band Prignitzfolk spielt am Freitag in Wittstock beim Straßenfestival. Quelle: Band

Wittstock – Im Atelier „Kunstblume“ in Wittstock, Rosa-Luxemburg-Straße/Ecke Kyritzer Straße, trägt Künstlerin Annett Glöckner ihre aktuelle Performance „Brief an Fontane“ vor. Sie erzählt ab 19 Uhr vom Unterwegssein in der Natur und von ihrem Leben als Frau und Künstlerin auf dem Lande.

Wusterhausen – Der aus Schweden stammende Barockcellist Ludwig Frankmar musiziert in der Evangelischen Kirche von Wusterhausen. Sein Konzert beginnt um 19 Uhr.

Der Barockcellist Ludwig Frankmar gibt am Freitag ein Konzert in Wusterhausen. Quelle: Agentur

Sonnabend, der 22. Juni

Alt Ruppin – Zum Tag der offenen Tür lädt die Feuerwehr Alt Ruppin von 12 bis 18 Uhr an der Friedrich-Engels-Straße 30 ein. Geboten werden Technikschau, Vorführungen, Kinderspaß, Speis und Trank.

Ganzer – Studenten der Fachrichtung Bildhauerei aus aller Welt haben sich in Ganzer zum Fontane-Projekt „Glücklich unterwegs… und frei“ inspirieren lassen. Ihre dabei entstandenen Kunstwerke werden nun auf dem Gelände rund um die Kirchenruine ausgestellt. Zur Vernissage um 17 Uhr spielt das Berliner Ensemble „wild animals“ auf dem Gutshof.

Heiligengrabe – „ Theodor Fontane im Spiegel seiner Briefe“ lautet der Titel einer Lesung mit Musik ab 19 Uhr in der Heiliggrabkapelle des Kloster Stift zum Heiligengrabe. Es musizieren Anke Solle (Viola) und Gerburg Nürnberg (Klavier). Die Lesung übernimmt Äbtissin Erika Schweizer.

Anke Solle (Viola) und Gerburg Nürnberg (Klavier) musizieren am Sonnabend in Heiligengrabe. Quelle: privat

Kolrep – Die Einwohner von Kolrep treffen sich ab 15 Uhr zum Feiern im Pfarrgarten. Das Dorffest bietet Kinderbelustigung, Musik, Speisen und Getränke.

Kötzlin – Katrin Lenzner, Heilberaterin und Reiki-Lehrerin, lädt in ihr neues Studio „Sein – Ganz sein“ in Kötzlin zum Tag der offenen Tür ab 11 Uhr ein. Im Kirschenweg 6 bietet sie Energiearbeit, Beratung, Meditation, Begegnung und Seminare an.

Kyritz – „Klangträume“ erklingen im Kyritzer Ratssaal. Die Sängerin Verena Rein und das Chordos-Streichquartett aus Litauen singen und musizieren ab 19.30 Uhr.

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband führt um 20.30 Uhr sein Kultstück „Unter dem Milchwald” in Netzeband auf. 14 Mitspieler aus Netzeband, Frankendorf, Katerbow, Neuruppin und Berlin erwecken die 53 überlebensgroßen, skurrilen Figuren im Gutspark zum Leben. Von 19.30 bis 20.30 Uhr können in der Kirche Zeichnungen und Objekte von Förderschülern aus Neuruppin besichtigt werden.

Neuruppin – Unter dem Motto „Weiße Nächte“ lädt der Tanzclub Imperial in Neuruppin zur Tanzparty ein. Geschwoft wird ab 19 Uhr in der Fehrbelliner Straße 131.

Neuruppin – Zu einem karibischen Abend mit Salsamusik wird in den Tempelgarten in Neuruppin geladen. Unterm Zeltdach animiert der kubanische Sänger und Tänzer Franklyn Ahedo Pestana ab 19.30 Uhr zum Tanzen nach lateinamerikanischen Rhythmen.

Franklyn Ahedo Pestana schwingt die Hüften zu Salsamusik – am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: Agentur

Neuruppin – DJ Dietmar Stehr legt im Neuruppiner Café Hinterhof zum Tanzfest auf. Los geht es um 20 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße 38. Der Eintritt ist frei.

Protzen – Der Sportverein Protzen lädt zur Saisonabschlussparty und feiert sein 70-jähriges Bestehen. Ab 17 Uhr sind neben den Mitgliedern auch alle treuen Fans, Sponsoren und Gäste auf dem Sportplatz willkommen. Für das leibliche Wohl, gute Stimmung und Musik ist gesorgt.

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Das Open-Air-Musikfestival „Rock am Rhin“ in Rheinsberg geht weiter. Ab 20 Uhr sind die Bands The Photsans, Kaella, Kama, Katzenomas, Die neue Sachlichkeit und Namless auf der Bühne auf dem Multifunktionsplatz hinter der Keramik-Manufaktur zu erleben. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die Band Kaella tritt am Sonnabend beim Festival „Rock am Rhin“ in Rheinsberg auf. Quelle: privat

Stüdenitz – Die Stüdenitzer Feuerwehr feiert 110-jähriges Bestehen. Das Fest startet um 10 Uhr mit einem Umzug durch den Ort. Weiter geht es am Bürgerhaus mit Vorführungen, Blasmusik, Spaßwettkämpfen, Kinderbelustigung und Tanz ab 18 Uhr.

Lindow – Aus seinem neuen Buch „ Fontanes Frauen“ liest Robert Rauh in der Klosterruine in Lindow. Die Lesung beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Autor Robert Rauh liest am Sonnabend in Lindow. Quelle: Regine Buddeke

Storbeck – Die Kantorei St.Trinitatis gibt in der Storbecker Fachwerkkirche ein Mittsommerprogramm. Ihr Konzert beginnt um 18 Uhr.

Teetz – Das Open-Air-Musikfest geht weiter ab 14 Uhr – siehe Freitag.

Die Band „Wyld Paradise“ rockt am Freitag und Sonnabend beim Musikfestival in Teetz. Quelle: Band/FB

Vehlgast – In der Kirche von Vehlgast gibt der Chor “New Gospel Voices” aus Wesel ab 15 Uhr ein Konzert. 30 Sängerinnen und Sänger singen alte und neue Gospels – geistliche Lieder vor allem aus den Kirchen der Afroamerikaner in den USA. Im Anschluss werden Kaffee und Kuchen angeboten. Es wird um Spenden für die Sanierung des Kirchturms gebeten.

Der Chor “New Gospel Voices” aus Wesel singt am Sonnabend in Vehlgast. Quelle: Veranstalter

Wittstock – In der Sankt-Marien-Kirche Wittstock beginnt um 12.30 Uhr eine Führung durch die blühende Kirche. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken. Und auf dem Teppich vor dem Altar reifen Erdbeeren.

Wittstock – Das für Sonnabend geplante Konzert mit „ Culcha Candela“ auf der Landesgartenschau in Wittstock ist verschoben worden. Es findet nun am 20. Juli um 19 Uhr statt. Bereits erworbene Tageskarten behalten ihre Gültigkeit.

Wittstock – Innerhalb des „Schaufensters ländlicher Raum“ gibt es auf dem Wittstocker Marktplatz ab 11 Uhr eine Präsentation von elektrobetriebenen Fahrzeugen (Fortbewegungsmitteln).

Wittstock – Auf der Freilichtbühne im Wittstocker Amtshof laden Antje und Martin Schneider als Sprecher und Angela Maria Stoll am Klavier zu einer poetisch-musikalischen Reise durch die Welt der Rose ein. Beginn ist um 14 Uhr. Hip-Hop-Fans kommen ab 16.30 Uhr auf ihre Kosten, dann ist die Band „Kokas“ auf der Freilichtbühne zu erleben.

Die Band Kokas gibt am Sonnabend in Wittstock ein Konzert. Quelle: Michael J. Pfeiffer

Wustrau – Der Neuruppiner Rotary-Chor singt in der Wustrauer Kirche. Ab 17 Uhr erklingen bekannte Lieder aus der Zeit von Theodor Fontane.

Sonntag, der 23. Juni

Alt Ruppin – Zum Kulturcafé wird von 15 bis 17 Uhr in den Kornspeicher Neumühle in Alt Ruppin geladen. Bei Kaffee und Kuchen spielen Benjamin Löffler am Klavier und Teresa Benzner am Kontrabass Chansons der 20er Jahre und Lieder von Georg Kreisler auf der Wiese (bei schönem Wetter). Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Les Clients Terribles – Benjamin Löffler und Teresa Benzner – am Sonntag in Alt Ruppin. Quelle: Agentur

Alt Ruppin – Die Orgel erklingt in der Alt Ruppiner Kirche. Das kleine Orgelkonzert mit Kantor Matthias Noack beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Döllen – „Klangträume“ erklingen in der Döllener Kirche. Die Sängerin Verena Rein und das Chordos-Streichquartett aus Litauen singen und musizieren ab 15.30 Uhr.

Kränzlin – Die Kränzliner Kirche lädt zu einem Tag der offenen Tür ab 15 Uhr ein. Der Zühlener Frauenchor „Quer Beat“ singt ab 16 Uhr.

Der Frauenchor „Quer Beat“ aus Zühlen singt am Sonntag in Kränzlin. Quelle: privat

Neuruppin – In der Neuruppiner Klosterkirche wird zur Orgelmatinee geladen. Ab 12 Uhr erklingt 30 Minuten lang Orgelmusik mit Erläuterungen – zugunsten der Sanierung und Erweiterung der Sauer-Orgel. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Eine Führung durch die Leitausstellung „ Fontane 200/Autor“ im Museum in der August-Bebel-Straße 14/15 startet um 14 Uhr.

Neustadt – Gelacht werden darf in Olafs Werkstatt in Neustadt ab 15 Uhr. Dafür sorgen die Komiker Marga Bach und Norbert Schultz mit ihrem Programm „Sommernächtliche Frechheiten 2019 – Mit Schnucki nach Kentucki“. Der Einlass beginnt eine Stunde zuvor.

Die Komiker Marga Bach und Norbert Schultz sind am Sonntag in Neustadt zu erleben. Quelle: Agentur

Vielitz – Die Musikscheune Vielitz lädt zum Opern- und Operettenabend ab 17 Uhr. Auf der Bühne sind Peggy Steiner (Sopran), Michael Heim (Tenor), Reinhard Hagen (Bass) und Pianistin Claar ter Horst zu erleben. Karten können telefonisch unter 033933/7 10 58 oder per E-Mail über musikscheune.vielitz@web.de bestellt werden.

Reinhard Hagen (Bass) singt am Sonntag in der Musikscheune Vielitz. Quelle: Regine Buddeke

Wittstock – Das Marion-Etten-Theater aus Lindenberg führt um 14 Uhr auf der Freilichtbühne im Amtshof Wittstock das Puppenspiel „Herr Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ auf. Um 16.30 Uhr spielt die Band „Kokas“ noch einmal auf der Freilichtbühne.

Wittstock – Auf dem Wittstocker Marktplatz findet von 9 bis 13 Uhr eine Codieraktion für Fahrräder statt. Dazu sind der Eigentumsnachweis für das Fahrrad und der Personalausweis vorzulegen.

