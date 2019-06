Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 14. Juni

Buskow – Die Bands Unbekannt Verzogen und Steinlandpiraten singen und spielen Lieder des Lebens und Songs von Gerhard Gundermann auf dem Bodoni-Vielseithof in Buskow. Das Doppelkonzert beginnt um 19 Uhr.

Die Band Unbekannt verzogen gibt ein Konzert am Freitag in Buskow. Quelle: Andrea Kähler

Fehrbellin – Die Fehrbelliner Festtage beginnen mit einem Konzert des Neuruppiner A-cappella-Chors um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Fehrbellin. Ab 20 Uhr ist buntes Treiben auf dem Kirchplatz. Zum gesamten Programm am Wochenende hier.

Umzug und viel Trubel bieten die Fehrbelliner Festtage von Freitag bis Sonntag. Quelle: Regine Buddeke

Kunsterspring – Noch freie Plätze für die Führung „Tiere der Nacht – Wolfsnacht“ bietet der Tierpark in Kunsterspring an. Die Tour startet um 20 Uhr. Anmeldung: 033929/7 02 71.

Kyritz – Auf dem Kyritzer Sportplatz startet um 16.30 Uhr das 21. MAZ-Fußballpokalturnier (siehe MAZ vom 13. Juni). Zuschauer sind herzlich willkommen. Für Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

Neuruppin – Die Bigband des Lina-Hilger-Gymnasiums Bad Kreuznach spielt in der Neuruppiner Siechenhauskapelle. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Neuruppin – Rund 150 Darsteller aus der Region präsentieren ein festliches, facetten- und gedankenreiches Programm aus Schauspiel, Musik und Tanz im Neuruppiner Tempelgarten. Das Bühnenprojekt

„Jedem bin ich was gewesen – Fontane-Blues“ hat um 19.30 Uhr Premiere. Weitere Aufführungen sind am Sonnabend ab 19.30 Uhr und am Sonntag ab 16.30 Uhr.

Neuruppin – Fabrice singt ab 21 Uhr im Neuruppiner Resort Mark Brandenburg. Seine Texte spiegeln ein positives Lebensgefühl mit einem Hauch Melancholie wider. Der Eintritt für das zweistündige Konzert ist frei.

Neustadt – Die Hollenbachorgel erklingt in der Kreuzkirche in Neustadt. Der Fahrradkantor Martin Schulze spielt sie ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Neustadt – „Nur die Liege zählt“ heißt das Programm, mit dem die Kabarettistin Andrea Volk in Neustadt zu Gast ist. Der Spaß beginnt um 19 Uhr in Olafs Werkstatt. Einlass ist ab 17 Uhr.

Kabarettistin Andrea Volk tritt in Neustadt auf. Quelle: Veranstalter

Wusterhausen – Um die Zukunft des Jugendklubs in Wusterhausen geht es beim nächsten Treffen der „Raumpioniere“ ab 15 Uhr in der Galerie Alter Laden, Am Markt 3. Die Kinder und Jugendlichen planen zurzeit die Umgestaltung des Klubs, so wird auch eine Vertreterin des Bauamts dabei sein.

Sonnabend, der 15. Juni

Bantikow – Zum Westernreitturnier sind am Sonnabend und Sonntag von 8 bis 16 Uhr Zuschauer auf der Banti-Cow-Ranch in Bantikow willkommen. Am Sonnabend steigt um 19 Uhr eine Countryparty. Der Eintritt ist frei.

Damelack – Ab 15 Uhr singt der Wusterhausener Gospelchor „Gospelfriends“ in der Damelacker Kirche. Es erklingen vor allem geistliche Lieder in der Tradition der Versklavten in den USA des 19. Jahrhunderts.

Fehrbellin – Fehrbelliner Festtage ab 10 Uhr, Kurfürstenpark und Rathausplatz – siehe Freitag.

Fehrbelliner Festtage sind von Freitag bis Sonntag zu erleben. Quelle: Peter Lenz

Heilbrunn (Wusterhausen) – Zur Brandenburger Landpartie (www.brandenburger-landpartie.de) laden auch die Stephanus-Werkstätten in das Gut Heilbrunn ein. Von 10 bis 17 Uhr kann man sich am Sonnabend und Sonntag den Hof und die Tiere ansehen, mit Kutsche, Traktor oder Pferd über die Wiesen bewegen und die Köstlichkeiten von Grill und Kuchenbuffet genießen. Der Hofladen ist geöffnet. Gleichzeitig sind Eltern und Betreuer von Beschäftigten zum Gespräch und Erfahrungsaustausch eingeladen.

Heiligengrabe – Jazzkompositionen im klassischen Gewand erklingen ab 19 Uhr in der Heiliggrabkapelle des Kloster Stift zum Heiligengrabe. Es musiziert das Kammerjazz-Kollektiv aus Berlin.

DAs Kammerjazz-Kollektiv musiziert am Sonnabend in Heiligengrabe. Quelle: Dovile Sermokas

Herzsprung – Ein Kindersommerfest wird ab 14 Uhr in Herzsprung gefeiert. Es gibt einen Auftritt der Showtanzgruppe, ein Kinderprogramm, Kaffee und Kuchen und am Abend Tanz.

Jabel – Das Ausflugslokal „Grüne Oase“ in Jabel öffnet von 10 bis 18 Uhr seine Pforten zur Brandenburger Landpartie. 6000 Quadratmeter Fläche wurden in einen Erholungsort mit Streuobstwiese, Sinnestreppe und Schwimmteich sowie verschiedenartigen Gehölzen und Stauden verwandelt. Weitere Teilnehmer der Landpartie unter www.brandenburger-landpartie.de.

Karwe – Auf dem Alten Gutshof in Karwe öffnet der Kunst- und Trödelmarkt von 10 bis 16 Uhr. Feilgeboten werden Kindersachen, Spielzeug und Antikes. Gestärkt wird sich mit Gegrilltem und Kuchen.

Kyritz – Das Kammermusikensemble „Consortium felicianum“ gibt ein Salonkonzert unter dem Motto „Ein bunter Melodienstrauß“ in Kyritz. Es beginnt um 15 Uhr im Seniorenzentrum in der Pritzwalker Straße 28 in Kyritz.

Das Kammermusikensemble „Consortium felicianum“ spielt am Sonnabend in Kyritz. Quelle: Veranstalter

Kyritz – In einem gemeinsamen Projekt widmen sich der Schauspieler Achim Amme und der Musiker Ulrich Kodjo Wendt dem Dichter Ringelnatz. „Echt verboten“ heißt es ab 15 Uhr im Ratssaal des Kyritzer Rathauses am Markt.

Kyritz – Die Kyritzer Knattermimen laden zur Theaternacht mit dem Klassiker „Die Geierwally“ in den Klostergarten. Beginn ist um 20 Uhr an der Johann-Sebastian-Bach-Straße 6. Einlass ist ab 19 Uhr in der Hofeinfahrt.

Theaternacht mit den Knattermimen – am Sonnabend in Kyritz. Quelle: Alexander Beckmann

Langen – Zum Fischerfest treffen sich die Langener ab 14 Uhr am Gemeindezentrum. Kinderspaß, Angelzielwurf, Stiefelweitwurf, geräucherte Forellen, Gegrilltes und Kuchen gehören zum Programm.

Läsikow – Die Läsikower feiern ein Kinderfest mit Musik, Spiel und Spaß ab 16 Uhr. In der Kirche musizieren das Streicherensemble und Solisten der Kreismusikschule und der Maibaum wird heruntergenommen.

Lögow – Im Dorfkino Lögow wird der Liebesfilm „Cold War – Breitengrad der Liebe“ gezeigt. Der Filmabend in der Schulstraße 2 beginnt um 20 Uhr. Tickets können unter 033974/70 81 59 oder per E-Mail unter kontakt@hahmgerling.de reserviert werden.

Der Film „Cold War – der Breitengrad der Liebe“ läuft am Sonnabend im Dorfkino Lögow. Quelle: Verleih

Neustadt – Hits von Dire Straits sind in Olafs Werkstatt in Neustadt zu hören. Die Band Berlin Straits spielt „Sultans of Swing“, „Money for Nothing“, „Brothers in Arms“ und weitere ab 20 Uhr. Der Einlass zum Konzert beginnt um 18 Uhr.

Die Berlin Straits lassen Hits von Dire Straits und Mark Knopfler in Neustadt aufleben. Quelle: PROMO

Neuruppin – „Faires Frühstück“ gibt es ab 9.30 Uhr auf dem Neuen Markt in Neuruppin. Neben Produkten aus biologischem Anbau in der Region und aus fairem Handel von weit her wird es bis 12.30 Uhr Livemusik und ein Programm für Kinder geben.

Faires Frühstück – am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: Cornelia Felsch

Neuruppin – Ein „Tag der Technik“ wird in Neuruppin von 10 bis 16 Uhr veranstaltet. Auf dem Schulplatz werden technische Exponate wie selbstgebaute Drohnen oder Mini-Roboter präsentiert und Mitmachaktionen für jedermann angeboten.

Tag der Technik – am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: Thomas Ernsting

Neuruppin – Beim Kunstprojekt „Fontasialand“ geht es um 14 Uhr auf die Suche nach den schönsten, längsten, komischsten Fontane-Wörtern in der Fontane-Ausstellung im Neuruppiner Museum. Diese werden dann auf dem Braschplatz auf Papierboote gestempelt und danach auf dem Ruppiner See ausgesetzt.

Neuruppin – Die Schauspielklasse von Julia Richter probt das erste Mal vor Publikum. Wie spricht man heute Fontane? Was steckt in einer Lesung? Darum geht es in ihrem Stück „Effi gelesen“. Die öffentliche Probe beginnt um 15 Uhr im alten Kaufhaus Magnet in Neuruppin. Der Eintritt ist frei.

Die Schauspielerin Julia Richter unterrichtet in der Jugendkunstschule Neuruppin – ihre Schauspielklasse probt am Sonnabend in Neuruppin vor Publikum . Quelle: Peter Geisler

Neuruppin – Bühnenprojekt „Jedem bin ich was gewesen – Fontane-Blues“ um 19.30 Uhr – siehe Freitag.

Protzen – Ein Sommerfest wird ab 14 Uhr bei der Gab in Protzen gefeiert. Für ein buntes Programm im Märchenland ist gesorgt – mit Bastelstraße, Kinderschminken, Karussell, Rollerstrecke, Hobbyzoo, Märchen und Trödelscheune.

Rheinsberg – Auf Prinz Heinrichs Spuren wird ab 10 Uhr durch den Rheinsberger Schlosspark gewandelt. Treffpunkt ist auf dem Kirchplatz in Rheinsberg. Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Wildberg – Der Wildberger Anglerverein lädt ab 18 Uhr zum Sommerfest am Karpfenteich ein. Für Musik sorgt die Kyritzer „Holzband“.

Wittstock – Innerhalb des „Schaufensters ländlicher Raum“ gibt es auf dem Wittstocker Marktplatz ab 10 Uhr den Aktionstag „Laufend vorsorgen – Brandenburg gegen Darmkrebs“. Aufgebaut ist Europas größtes Darmmodell. Gast ist Gesundheitsbotschafter Jimmy Hartwig.

Europas größtes Darmmodell steht am Sonnabend beim Aktionstag „Laufend vorsorgen – Brandenburg gegen Darmkrebs“ auf dem Wittstocker Marktplatz. Quelle: AOK Nordost

Wittstock – In der Wittstocker St.-Marien-Kirche wird um 11 Uhr im Beisein von Ministerpräsident Dietmar Woidke die 26. Brandenburgische Seniorenwoche eröffnet. Nach einem festlichen Unterhaltungsprogramm wird er Ehrenamtliche für ihre Arbeit auszeichnen.

Wittstock – In Wittstock wird der 175. Geburtstag des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) von 15 bis 18 Uhr in der Kettenstraße 50 gefeiert. Für Unterhaltung sorgen eine Gameshow, Musik und eine Klamottentauschparty.

Wittstock – Die Bigband des Bad Kreuznacher Lina-Hilger-Gymnasiums spielt von 10 bis 12 Uhr im Wittstocker Amtshof. Das Repertoire reicht von traditionellen Swinghits über Rock, Filmmusik bis hin zu modernen Soul- und Funk-Liedern. Um 14 Uhr führt die Kinderkantorei der evangelischen Schule Neuruppin das Musical „Himmelsgeschenke“ auf, ab 17 Uhr gibt es Rockmusik der 70er und 80er Jahre von der Wittstocker Band „Gruppenzwang“.

Wustrau – Zum vierten Sommerfamilienfest in Wustrau trifft man sich am Badestrand ab 14 Uhr. Für ein tolles Familienerlebnis sorgen eine Trommlergruppe, Kinderwasserspiele, Neptuntaufe, Baumklettern, Wasserrutschbahn, eine Hebebühne und mehr.

Für viel Spaß sorgt die Wasserrutsche beim Sommerfest am Sonnabend in Wustrau. Quelle: Peter Lenz

Zermützel – Gabi Keller vom Neuruppiner Tanzclub Imperial lädt zum Discofox-Workshop auf dem Kremserhof in Zermützel. Geübt wird ab 19 Uhr (bei Regen in der Scheune).

Sonntag, der 16. Juni

Barsikow – Das Kulturcafé „Alter Konsum“ in Barsikow lädt zu Ausstellung, Kaffee und Kuchen von 10 bis 18 Uhr ein.

Fehrbellin – Fehrbelliner Festtage ab 10 Uhr, Kurfürstenpark und Rathausplatz – siehe Freitag.

Fehrbellin – Ein Trödelmarkt öffnet um 9 Uhr auf dem Gelände des Alten Fehrbelliner Bahnhofs. Imbiss und Toilette sind vorhanden.

Heilbrunn – Brandenburger Landpartie – siehe Sonnabend.

Köpernitz – Das Orbis-Duo musiziert ab 15 Uhr im Kulturgutshaus Köpernitz. Page Woodworth (Violine) und Matthias Krohn ( Marimba) unterhalten mit klassischen und traditionellen Liedern aus England, Irland und Schottland.

Page Woodworth, Violine, und Matthias Krohn, Marimba spielen am Sonntag in Köpernitz. Quelle: Agentur

Langen – Zu einer Lesung mit Robert Rau wird auf den Gutshof an der Dorfstraße 14 in Langen eingeladen. Der Autor liest ab 17 Uhr aus seinem neuen Buch „Fontanes Ruppiner Land“.

Neuruppin – Eine Führung durch die Leitausstellung „Fontane 200/ Auto“ im Neuruppiner Museum in der August-Bebel-Straße 14/15 startet um 14 Uhr.

Neuruppin – Die Juniorkantorei führt ein Singspiel in der Neuruppiner Klosterkirche auf. Es heißt „Mein Herz und ich“ und beginnt um 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Oliver Steller spricht, singt und spielt Gedichte für Kinder und Erwachsene in Neuruppin. Ab 15 Uhr ist er mit seiner Gitarre Frieda in der Galeria Fontane im alten Kaufhaus Magnet zu erleben.

Neuruppin – Bühnenprojekt „Jedem bin ich was gewesen – Fontane-Blues“ um 16.30 Uhr – siehe Freitag

Prignitz – Offene Gärten – Offene Gärten laden in vielen Orten (www.die prignitz.de) in der Prignitz von 10 bis 17 Uhr zum Verweilen ein. So erwarten auch Barbara Linke, Dorfstraße 25 in Barsikow und Familie Tolksdorf, Fontanestraße 38 in Tramnitz Besucher in ihren Gärten.

Wittstock – Im Kunsthaus Kunstblume in Wittstock, Ecke Rosa-Luxemburg-Straße/ Kyritzer Straße, findet um 17 Uhr die Buchpremiere von „Blüten Blätter Träume“ von Ursula Kramm-Konowalow statt. Außerdem können die Ausstellungen im Kunsthaus besichtigt werden.

Im Kunsthaus Kunstblume in Wittstock gibt es am Sonntag eine Buchpremiere von Ursula Kramm-Konowalows „Blüten Blätter Träume“. Quelle: Baack

Wittstock – „Kumm vörbi un glööw uns dat, Wittstock moakt de LaGa ok up platt“ heißt es anlässlich des Tages der niederdeutschen Sprache. Start ist um 10 Uhr mit einem niederdeutschen Gottesdienst auf der Wittstocker Freilichtbühne der Landesgartenschau.

Wustrau – Wustrauer Grundschüler und Kitakinder stellen Bilder und anderes zum Thema „Fontane“ aus. Die Vernissage im Café Constance in Wustrau beginnt um 15 Uhr.

