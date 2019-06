Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 28. Juni

Barsikow – In Barsikow trifft man sich um 16 Uhr zum ersten Tischtennisturnier auf der Festwiese am Parkweg. Das Eröffnungsmatch spielen der Landrat Ralf Reinhardt gegen den Barsikower Bürgermeister Philipp Schulz.

Flecken Zechlin – Beim Kinderkunstsommer in der Jugendbildungsstätte in Flecken Zechlin waren 50 Kinder aus der Region, aus Berlin und aus Tschechien dabei. Ihre Ergebnisse zu Tanz, Holzkunst, Pantomime, Mandala, Stop Motion, Steinhauerei und Akrobatik präsentieren sie ab 11 Uhr.

Kyritz – In Kyritz wird drei Tage lang gefeiert. Das Stadtfest beginnt am Freitag um 14 Uhr in der Innenstadt. Zum Programm gehören Feuerwehrvorführungen und eine Piratenparty für Kinder. Stargast Mark ’Oh heizt den Erwachsenen mit 90er- und 20er-Jahre-Hits ab 20 Uhr ein.

Zum Kyritzer Stadtfest wird am Freitag, Sonnabend und Sonnabend die Bühne auf dem Marktplatz wieder der Mittelpunkt des Geschehens sein. Quelle: Stadt Kyritz

Kyritz – Das Berliner Ensemble Hauptstadtblech gibt ein Konzert in der evangelischen Kirche. Ab 19 Uhr sind klassische und moderne Klänge zu hören. Der Eintritt ist frei.

Das Berliner Ensemble Hauptstadtblech ist am Freitag in Kyritz zu erleben. Quelle: Agentur

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband führt um 20.30 Uhr sein Kultstück „Unter dem Milchwald” in Netzeband auf. 14 Mitspieler aus Netzeband, Frankendorf, Katerbow, Neuruppin und Berlin erwecken die 53 überlebensgroßen, skurrilen Figuren im Gutspark zum Leben. Von 19.30 bis 20.30 Uhr können in der Kirche Zeichnungen und Objekte von Förderschülern aus Neuruppin besichtigt werden.

Neuruppin – Das „Theater 89“ ist mit dem Lustspiel „Die deutschen Kleinstädter“ von August Kotzebue in Neuruppin zu Gast. Das Sommertheater beginnt um 19 Uhr im Tempelgarten.

Am Freitag ist das Theater 89 in Neuruppin zu Gast. Quelle: th89 tour BRB

Neuruppin – Sammy Barry gibt ein Konzert in der Lobby des Neuruppiner Resorts Mark Brandenburg. Der Musiker interpretiert Welthits auf seine Weise ab 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Protzen – Das Protzener Open-Air-Metalfestival der Deadland-Biker startet um 14 Uhr und geht am Sonnabend weiter ab 10.30 Uhr. Auf dem Gelände der Biker werden 21 Metal-Bands für ausgelassene Stimmung sorgen.

21 Metalbands rocken die Bühne beim Metalfestival am Freitag und Sonnabend in Protzen. Quelle: Frauke Herweg

Rheinsberg – Schwarzer Humor wird in der Rheinsberger Musikbrennerei präsentiert. Die Kabarettistin Josefine Gartner betritt um 19.30 Uhr die Bühne in der Königsstraße 14.

Schrepkow – In Schrepkow wird zum Tanz eingeladen. Geschwoft wird ab 19 Uhr auf dem Sportplatz.

Wittstock – Das Blue-Lake-Orchester und der Blue-Lake-Chor aus Michigan ( USA) geben um 19 Uhr ein Konzert in der St.-Marien-Kirche Wittstock. Zu hören gibt es ein buntes Programm amerikanischer Titel.

Wittstock – Zum Mittsommershopping öffnen 40 Innenstadthändler in Wittstock ihre Geschäfte bis 22 Uhr und bieten dazu Aktionen an. Der Show-Truck von BB-Radio ist zu Gast, es gibt eine Tombola und um 22.30 Uhr ein Feuerwerk. Danach ist Party angesagt.

Sonnabend, 29. Juni

Gnewikow – Die Einwohner von Gnewikow feiern ihr Wiesenfest mit Trödelmarkt ab 14.30 Uhr. Getrödelt wird vor der Kirche, gefeiert wird auf dem Dorfplatz.

Heiligengrabe – Das „Ensemble a tre“ aus Potsdam musiziert um 19 Uhr in der Stiftskirche des Kloster Stift zum Heiligengrabe. Birgitta Winkler (Flöte), Gisbert Näther ( Horn) und Matthias Jacob (Orgel) bringen „musikalische Raritäten“ von Pepusch, Frescobaldi, Bach und anderen zu Gehör.

Kleinzerlang – In Kleinzerlang wird getrödelt – entlang und abseits der Dorfstraße sowie auf dem Sportplatz. Der Straßentrödel beginnt um 13 Uhr.

Kyritz – Das Stadtfest in Kyritz nimmt seinen Lauf. Ab 10 Uhr ist für Unterhaltung gesorgt – mit Eröffnung der großen Vereinsmeile, Frühschoppen, Livemusik, Tanzvorführungen und Tanz am Abend.

Die Schützen eröffnen den zweiten Tag des Kyritzer Stadtfestes. Quelle: Veranstalter

Kyritz – Die Kyritzer Knattermimen laden zur Theaternacht mit dem Klassiker „Die Geierwally“ in den Klostergarten. Beginn ist um 20 Uhr an der Johann-Sebastian-Bach-Straße 6. Einlass ist ab 19 Uhr in der Hofeinfahrt. (Foto oben)

Lindow – Zur Eröffnung der Lindower Sommermusiken spielt das Klenke-Quartett in der evangelischen Kirche. Das Konzert für Viola, Violine und Violincello beginnt um 20 Uhr.

Das Klenke-Quartett – Annegret Klenke, Violine, Beate Hartmann, Violine, Yvonne Uhlemann, Viola, Ruth Kaltenhäuser, Violincello – musiziert am Sonnabend in Lindow. Quelle: Agentur

Neuruppin – Im Neuruppiner Tempelgarten wird eine Ausstellung mit „ Fontanes Pflanzen“ – in 31 beweglichen Pflanz-Behältern – präsentiert, die eine Rolle in Fontanes Romanen und Schriften einnehmen. Alexander Bandilla stellt sie bei einer Führung ab 14 Uhr vor.

Neuruppin – Die erste Schlagerparade in Neuruppin startet mit einem Festumzug um 17 Uhr am Bahnhof West. Der feiernde Trupp zieht über die Umgehungsstraße Nymburg-Ring bis zum Hangar 312 auf dem alten Flugplatz, wo dann die Open-Air-Schlagerparty mit Stargast Wolfgang Ziegler steigt.

Schlagerstar Wolfgang Ziegler tritt am Sonnabend in Neuruppin auf. Quelle: Manfred Esser

Neuruppin – Zu Musik von der Band „Fifty Up“ und zur Buchpräsentation „ Neuruppin und Fontane“ wird in den Gasthof „Klosterhof“ in der Poststraße eingeladen. Der Fontaneabend beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Neustadt – „Yesterday“, „Hey Jude“, „Help!“ und weitere Hits der Beatles sind in Olafs Werkstatt in Neustadt zu hören. Ab 20 Uhr ist die Band „ The Beatles Connection“ mit originalgetreuen Instrumenten und stilechter Kluft zu erleben. Einlass ist ab 18 Uhr.

The Beatles Connection gibt am Sonnabend ein Konzert in Neustadt. Quelle: Olafs Werkstatt (Privat)

Protzen – Das Open-Air-Metalfestival auf dem Bikergelände Deadland in Protzen geht ab 10.30 Uhr weiter.

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Das Rheinsberger Seehotel veranstaltet ab 13 Uhr ein Sommerfest auf der Wiese (seeseitig). Besucher können filzen, Miniaturboote basteln, Holzfiguren bearbeiten und sich durch eine Ausstellung führen lassen.

Wittstock – In der Wittstocker St.-Marien-Kirche beginnt um 12.30 Uhr eine kostenfreie Führung in einer blühenden Kirche. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken.

Wittstock – Die Kunstausstellung „Fundamenta 1“ wird um 14 Uhr im Kunsthaus Dosse-Park in Wittstock eröffnet. 19 internationale Künstler stellen zeitgenössische Kunst aus Korea aus.

Wittstock – Eine weitere Ausstellung wird um 15 Uhr im Kunsthaus Dosse-Park Wittstock unter dem Titel „Mode – Art Déco“ von Josefine Edle von Krepl eröffnet. Zu sehen gibt es eine Auswahl ihrer international renommierten Sammlung von Kleidern der 1920er und 1930er Jahre.

Kleider von Josefine Edle von Krepl sind am Sonnabend in einer Ausstellung in Wittstock zu sehen. Quelle: Beate Vogel

Wustrau – Rockmusik schallt durch die Wustrauer Kirche. Ab 17 Uhr spielt Alex Hartfiel mit seiner Band, bevor das Johannisfest im Pfarrhof beginnt.

Wustrau – An der Badestelle in Wustrau gibt es heiße Beats, kühle Drinks und Leckeres vom Grill. Die Beachparty steigt um 20 Uhr.

Sonntag, 30. Juni

Kyritz – Shantychorfestival, Schlager von Peer Reppert und Störtebükers Piratenparty unterhalten beim Kyritzer Stadtfest am dritten Tag. „Bühne frei!“ heißt es von 11 bis 19 Uhr auf dem Marktplatz.

Der Countrymusiker Peer Reppert singt am Sonntag in Kyritz. Quelle: Veranstalter

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband führt um 20.30 Uhr sein Kultstück „Unter dem Milchwald” in Netzeband auf. 14 Mitspieler aus Netzeband, Frankendorf, Katerbow, Neuruppin und Berlin erwecken die 53 überlebensgroßen, skurrilen Figuren im Gutspark zum Leben. Von 19.30 bis 20.30 Uhr können in der Kirche Zeichnungen und Objekte von Förderschülern aus Neuruppin besichtigt werden.

Überlebensgroße Figuren wandeln am Sonnabend und Sonntag durch den Gutspark von Netzeband. Quelle: Regine Buddeke

Neuruppin – In der Neuruppiner Klosterkirche wird zur Orgelmatinee geladen. Ab 12 Uhr erklingt 30 Minuten lang Orgelmusik mit Erläuterungen – zugunsten der Sanierung und Erweiterung der Sauer-Orgel. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Im Neuruppiner Tempelgarten wird eine Ausstellung mit „ Fontanes Pflanzen“ – in 31 beweglichen Pflanz-Behältern – präsentiert, die eine Rolle in Fontanes Romanen und Schriften einnehmen. Alexander Bandilla stellt sie bei einer Führung ab 14 Uhr vor.

Neuruppin – Eine Führung durch die Leitausstellung „ Fontane 200/Autor“ im Museum in der August-Bebel-Straße 14/15 startet um 14 Uhr.

Rohrlack – Zur Lesung „ Fontane auf Reisen“ wird ab 16 Uhr in die Rohrlacker Kirche geladen. Der Schauspieler Hans-Jürgen Schatz liest aus Reisebriefen des 19. Jahrhunderts von Theodor Fontane.

Schrepkow – In Schrepkow wird ein Dorf- und Sportfest auf dem Sportplatz gefeiert. Für Unterhaltung ist ab 11.30 Uhr gesorgt – mit Volleyball- und Fußballspiel, Kegeln und Torwandschießen, Kaffee, Kuchen und Kulturprogramm.

Wittstock – Papierkunst aus Pflanzen ist in einer Ausstellung im Kunsthaus Dosse-Park in Wittstock zu sehen, die um 11 Uhr eröffnet wird. Dazu sind die Künstler mit dem Projekt „pappel witt“ – der 1. Sommerakademie Papier – zu Gast.

Papierkunst aus Pflanzen wie die „Kleine blaue Wolke“ ist am Sonntag in Wittstock zu sehen. Quelle: privat

