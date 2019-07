Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 5. Juli

Kyritz – Vor der Kyritzer Bibliothek kann ein großer Bücherflohmarkt von 10 bis 16 Uhr durchstöbert werden (bei Regen in der Bibliothek). Es gibt Bücher zum kleinen Preis – von Krimis über historische Romane bis zu Liebesgeschichten. Auch Bücher und DVDs aus zweiter Hand werden angeboten.

Neuruppin – Die „Gauklerkids“ des Vereins Esta-Ruppin zeigen im Neuruppiner Sportcenter, was sie im Sommer-Zirkuscamp geprobt haben. Zuschauer sind zur Abschlussshow mit Akrobatik, Clownerie, Jonglage, Einrad, Seillaufen, Theater und Tanz ab 17 Uhr willkommen. Der Eintritt ist frei, für Spenden geht ein Hut herum.

Die Gauklerkids zeigen ihr Können am Freitag in Neuruppin. Quelle: Kerstin Groh

Neuruppin – Ab 21 Uhr gibt der Singer-Songwriter Thorsten Willer aus Wuppertal im Neuruppiner Resort Mark Brandenburg ein Konzert. Er mixt amerikanischen Rock mit deutschem Pop und intimem Akustiksound. Der Eintritt ist frei.

Der Singer/Songwriter Willer singt am Freitag in Neuruppin. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Die Preisträger des Internationalen Gesangswettbewerbs der Kammeroper Schloss Rheinsberg stellen sich im Schlosshof vor. Die Operngala beginnt um 19.30 Uhr.

Rheinsberg – In der Musikbrennerei Rheinsberg sind der Kabarettist Wolfgang Helfritsch und der Musiker Hans-Karsten Raecke zu erleben. Beide geben ab 19.30 Uhr Kostproben aus ihrer langjährigen Bühnenerfahrung mit satirischen Texten, Gedichten und Instrumentalmusik.

Der Satiriker Wolfgang Helfritsch ist am Freitag in Rheinsberg zu Gast. Quelle: Agentur

Wittstock – In der Wittstocker St.-Marien-Kirche wird um 18 Uhr die Ausstellung „10 Jahre Freie Heide“ eröffnet. Zu sehen ist die beeindruckende Geschichte der Bürgerbewegung, die schließlich zum Aus des Bombodroms in der Kyritz-Ruppiner Heide führte.

Wustrau – Der Verein Seefestival Wustrau startet seine Sommertheatersaison auf dem Hof des Zietenschlosses in Wustrau mit einem Barock-’n’-Roll-Konzert. Ab 20 Uhr spielt die Mittelalterband „Horch“ auf der Bühne am Ruppiner See.

Die Gruppe „Horch“ spielt modernen deutschen Mittelalter-Folkrock in Wustrau.. Quelle: HEIKO FIEDLER

Sonnabend, 6. Juli

Damelack – In der Damelacker Kirche erklingt französische Musik der Romantik und des frühen 20. Jahrhunderts ab 15 Uhr. Kathleen Reetz und Christiane Drese spielen auf der Klarinette und auf der Lütkemüller-Orgel.

Heiligengrabe – Zu „Bachballaden – eine musikalische Erzählung“ wird ab 19 Uhr in die Heiliggrabkapelle im Kloster Stift zum Heiligengrabe eingeladen. Das Konzert besonderer Art präsentieren Michael Ransburg, Rezitation, Gesang, und Clemens Kröger, Klavier.

Michael Ransburg und Clemens Kröger geben am Sonnabend ein Konzert in Heiligengrabe. Quelle: DeBo-Fotografie

Klosterheide – Der Rosenhof in Klosterheide öffnet seine Pforten für Besucher. Auf dem parkartigen Grundstück mit schönen Skulpturen ist für Gemütlichkeit von 10 bis 14 Uhr gesorgt – mit Gegrilltem, Getränken und Dixiemusik.

Kyritz – Die Kyritzer Knattermimen laden zur Theaternacht mit dem Klassiker „Die Geierwally“ in den Klostergarten. Beginn ist um 20 Uhr an der Johann-Sebastian-Bach-Straße 6. Einlass ist ab 19 Uhr in der Hofeinfahrt.

Die Knattermimen spielen am Sonnabend Theater in Kyritz. Quelle: privat/Jens Moser

Lindow – Das Lindower Stadtfest beginnt um 13 Uhr auf dem Marktplatz. Zum bunten Programm gehören Blasmusik, Clownerie, Zirkus-Kids, Tanzgruppe, Livemusik, Entenrennen, Samba-, LED- und Feuershow.

Lindow – Virtuose Musik erklingt beim Sommermusikkonzert in der Lindower Stadtkirche. Ab 20 Uhr musizieren Susanne Ehrhardt, Klarinette und Blockflöte, und Sergej Tcherepanov, Orgel.

Susanne Ehrhardt und Sergej Tcherepanov musizieren am Sonnabend in Lindow. Quelle: Holger Stoehrmann

Molchow – Die Molchower feiern ihr Dorffest ab 12 Uhr auf dem Dorfplatz. Zum Programm gehören Trödelmarkt, Kinderspaß, Segwayfahren, Kuchenbasar, Musikshow, Rasentraktorrennen und Tanz.

Neuruppin – Beim Tierschutzfest treffen sich Tierfreunde und ihre Gefährten am Neuruppiner Bollwerk. Von 10 bis 18 Uhr ist viel über Tierhaltung und Tierschutz zu erfahren. Man kann sich mit seinem Tier fotografieren lassen, Kinder können auf der Hüpfburg toben und sich schminken lassen.

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband führt „Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten“ in Netzeband auf. Im Gutspark hinter der Kirche ist das Schauspiel ab 15 Uhr zu erleben.

"Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten" sind am Sonnabend in Netzeband zu erleben. Quelle: Regine Buddeke

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Tornow – Zu den Sommerfestspielen lädt das Gut Tornow ein. Um 19.30 Uhr feiert das Theaterstück „Effi kommt oder wie der Hauptmann von Capernaum zu Tornow kam“ Premiere.

Wittstock – Im Friedrich-Ebert-Park in Wittstock sorgt die Band Prignitzfolk von 11 bis 13 Uhr für Stimmung.

Die Band Prignitzfolk spielt am Sonnabend in Wittstock. Quelle: Christian Bark

Wittstock – Die nächste Führung in einer blühenden Kirche beginnt um 12.30 Uhr in der St.-Marien-Kirche in Wittstock. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, sowie Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken.

Wittstock – Auf dem Wittstocker Marktplatz gibt es innerhalb des „Schaufensters ländlicher Raum“ ab 14 Uhr einen Projekttag der Kindertagesstätten. Auf einem Kindertrödelmarkt kann gestöbert werden.

Wusterhausen – Zum „Tag der Philosophie“ – Gespräche rund um Descartes oder Rousseau, Yoga-Pause, Imbiss, Kaffee und Kuchen – wird in Wusterhausen ab 10 Uhr eingeladen. Anmeldungen sind erbeten unter 033979/51 73 94 oder 01512/8 96 52 23 bei Jacques-Yves Henry.

Wustrau – Beim Sommertheater des Seefestivals Wustrau spielt Tom Quaas einen Lebemann und interpretiert Georg Kreislers „Tauben vergiften“ neu. Der Abend im Zietenschlosshof am Ruppiner See beginnt um 20 Uhr.

Der Schauspieler Tom Quaas spielt und singt Georg Kreisler am Sonnabend in Wustrau. Quelle: Agentur

Zermützel – Auf dem Kremserhof Zermützel findet ein Sommer-Workshop zum Thema Qigong und Meditation von 10 bis 15 Uhr statt. Um Anmeldung unter 0160/90 21 38 86 wird gebeten.

Sonntag, 7. Juli

Bartschendorf – Tanabata – das japanische Fest der Wünsche – wird im japanischen Garten im Fliederweg 31 in Bartschendorf von 12 bis 18 Uhr gefeiert. Es werden Wünsche gen Himmel geschickt, ab 15 Uhr spielt das Shamisentrio Mitsune aus Berlin.

Das Shamisen-Trio Misune aus Berlin spielt am Sonntag in Bartschendorf. Quelle: Agentur

Herzsprung – An der Freilichtbühne in Herzsprung wird Blasmusik gespielt. Der Frühschoppen der Seniorenkameradschaft Wittstock/ Heiligengrabe beginnt um 10 Uhr.

Jabel – Chormusik erklingt ab 19 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Jabel. Das Vokalensemble Ostinato thematisiert das Leben von Jesus Christus und bringt Musik zu seiner Geburt, Passion und Auferstehung zu Gehör. Der Eintritt ist frei.

Kyritz – Der Anglerverein Kyritz lädt Mitglieder und Gäste zum Hafenfest ein. Von 10 bis 14 Uhr sorgen Musik, Kegeln, Kinderspaß und mehr für Unterhaltung im Anglerhafen am Untersee.

Nackel – Nackel feiert 700 Jahre Bestehen. Die Festwoche beginnt am Sonntag um 14 Uhr mit Andacht und Bilderausstellung in der Kirche sowie Kaffeetafel und Harfenspiel im Schlosshof.

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband führt „Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten“ in Netzeband auf. Im Gutspark hinter der Kirche ist das Schauspiel ab 15 Uhr zu erleben.

Neuruppin – In der Neuruppiner Klosterkirche wird zur Orgelmatinee geladen. Ab 12 Uhr erklingt 30 Minuten lang Orgelmusik mit Erläuterungen – zugunsten der Sanierung und Erweiterung der Sauer-Orgel. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Eine kostenlose Führung mit Erzählungen durch den Neuruppiner Tempelgarten startet um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Eingang hinter dem Haupttor an der Präsidentenstraße.

Rheinsberg – Zur Matinee vor der Premiere der Oper „Gli Orazi e i Curiazi“ beim Internationalen Festival junger Opernsänger wird ins Schlosstheater Rheinsberg eingeladen. Ab 11 Uhr erklingen Arien und Duette aus der Oper von Domenico Cimarosa.

Rheinsberg – Das Ensemble Ascolta ist mit seinem Programm „Damit die Zeit nicht stehen bleibt“ in Rheinsberg zu erleben. Die Uraufführung der jungen Opernsänger beginnt um 18.30 Uhr im Schlosstheater.

Das Ensemble Ascolta tritt am Sonntag in Rheinsberg auf. Quelle: Agentur

Tornow – Zu den Sommerfestspielen lädt das Gut Tornow ein. Um 19.30 Uhr beginnt das Theaterstück „Effi kommt oder wie der Hauptmann von Capernaum zu Tornow kam“.

Vichel – Im Gemeinschaftshaus Schloss Vichel wird eine Malerei-Ausstellung der Kunstwerkstatt eröffnet. Die Vernissage beginnt um 14 Uhr in der Dorfstraße 17.

Vielitz – Die Umbrella Jazzmen sind in der Vielitzer Musikscheune zu Gast. Das Jazzkonzert mit der Berliner Band beginnt um 17 Uhr.

Die Umbrella Jazzmen geben am Sonntag ein Konzert in Vielitz. Quelle: Agentur

Wittstock – In der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald beginnt um 14 Uhr eine Lesung mit Walter Mülich. Er liest aus seinem Buch „ Karl Salomon – linientreu von West nach Ost“. Der Eintritt ist frei.

Zempow – Im Autokino in Zempow öffnet um 9 Uhr wieder der Kofferraumtrödel. Bis 17 Uhr werden Gebrauchtes, Selbstgemachtes, regionale Produkte und Handwerk angeboten. Verkauft wird nur von privat für privat.

Kofferraumtrödel – am Sonntag von 9 bis 17 Uhr in Zempow. Quelle: Veranstalter

Von MAZonline