Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 19. Juli

Kampehl – Das Komödienfestival, die Schöller-Festspiele, starten im Schlosspark von Kampehl mit dem Gastspiel „ Dirty Dancing – Dreckiges Tanzen – Die Parodie“. Der Spaß im Schlosspark beginnt um 19.30 Uhr.

Die Schöller-Festspiele sind ab Freitag in Kampehl zu erleben. Quelle: Alexander Beckmann

Kyritz – Die Kyritzer Stadtbibliothek am Marktplatz 17 lädt zu einer Lesung unter dem Titel „Erinnerungen aus dem Baltikum“. Gelesen wird ab 19 Uhr aus Werken von Frido Mann: Mein Nidden, Blue aus Lettland: Mein steiniger Weg, Bergengruen aus Estland: Der Tod von Reval und Sudermann aus Litauen: Die Reise nach Tilsit. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Die Offene Bühne vom Kränzliner Saal geht auf Tour und präsentiert sich auf dem Hof des Geschäftes „Herr Fontane“ am Schulplatz in Neuruppin. Von 18 bis 22 Uhr sind Zuschauer zu Musik, Gesang und Schauspiel sowie Essen und Trinken willkommen.

Lindow – In Lindow veranstaltet der Unternehmer Gerald Lisson einen Open-Air-Kinoabend nahe des Bahnhofs. Ab 21.30 Uhr läuft der Film „Bodyguard“ mit Kevin Costner und Whitney Houston. Einlass ist ab 20 Uhr. Er empfiehlt, Sitzgelegenheiten und Mückenspray mitzubringen.

Neuruppin – Zu Livemusik lädt der Gasthof Klosterhof in der Neuruppiner Poststraße ein. Ab 18 Uhr spielt die Band Jazz-Polizei Dixiemusik.

Neuruppin – Livemusik wird im Neuruppiner Resort Mark Brandenburg gespielt. Der Gitarrist und Sänger Robert Carl Blank gibt in der Lobby ein Konzert, das um 21 Uhr beginnt.

Robert Carl Blank singt und spielt am Freitag in Neuruppin. Quelle: Zimba_Photography

Neustadt – Die Band Falco Platinum ist auf der Bühne in Olafs Werkstatt in Neustadt zu erleben. Ihre Show beginnt um 20 Uhr, der Einlass um 18 Uhr.

Die Band Falco Platinum präsentiert ihre Show am Freitag in Neustadt. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Beim Internationalen Festival junger Opernsänger feiert die Barockoper „Gli Orazi e i Curiazi“ Premiere. Die Aufführung auf der Bühne am Kavalierhaus Schloss Rheinsberg beginnt um 19.30 Uhr.

Tornow – Das Gut Tornow lädt zum Sommertheater ein. Am Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils ab 19.30 Uhr wird „Effi kommt oder wie der Hauptmann von Capernaum zu Tornow kam“ aufgeführt.

Wittstock – Besucher der Landesgartenschau in Wittstock sind täglich von 9 bis 19 Uhr willkommen. Zum Programm gehören exotische Pflanzenschau, Livemusik und Marionettentheater.

Sinnliches und Erotisches ist am Wochenende auf der Landesgartenschau Wittstock zu sehen. Quelle: Matthias Bruck

Wustrau – Das Seefestival Wustrau führt „Was ihr wollt“ von William Shakespeare auf dem Hof des Zietenschlosses in Wustrau auf. Das Theaterspiel beginnt um 20.30 Uhr.

Sonnabend, der 20. Juli

Heiligengrabe – In der Heiliggrabkapelle des Kloster Stift zum Heiligengrabe erklingt Musik ab 19 Uhr. Der ungarische Bariton László Szabó, die Sopranistin Uta Meyer und die Pianistin Katja Steinhäuser widmen sich den Volksliedkompositionen von Johannes Brahms und Belá Bartók. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte am Ausgang wird gebeten.

Das Ensemble „Amicantio“ – Bariton László Szabó, Sopranistin Uta Meyer, Pianistin Katja Steinhäuser – ist am Sonnabend zu Gast in Heiligengrabe. Quelle: Agentur

Kampehl – Die Schöller-Festspiele finden in Kampehl statt. Um 19.30 Uhr wird das Gastspiel „ Dirty Dancing – Dreckiges Tanzen – Die Parodie“ aufgeführt.

Kleinzerlang – Der Gasthof „Hühnerhof“ lädt zur Kleinzerlanger Sommernacht ein. Dirk Michaelis sorgt für Stimmung mit alten und neuen Songs ab 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.

Dirk Michaelis singt am Sonnabend in Kleinzerlang. Quelle: Agentur

Königshorst – Livemusik erschallt im Luch beim Sommernacht-Open-Air. Ab 19.30 Uhr rocken „Poor Withe Trash“, die „Sugar Beats“ und „Hokuspokus“ auf der Wiese an der Gaststätte Luchquelle in Königshorst.

Die Band Hokuspokuss rockt am Sonnabend in Königshorst. Quelle: Band

Kyritz – Der Anglerverein Elektrobau Kyritz lädt zum Familienangeln ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr an den EAB-Bootshallen. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 033971/7 37 54.

Kyritz – Die Kyritzer Schützengilde lädt zum Familientag von 14 bis 18 Uhr ein. Auf dem Vereinsgelände neben dem Sportplatz kann man sich am Luft- und am Lasergewehr ausprobieren und mit Pfeil und Bogen schießen. Kinder können auf dem Traktor mitfahren, Büchsen werfen und sich schminken lassen.

Kyritz – Im Kyritzer Klostergarten wird zu „An Irish Summer Night“ eingeladen. Die Band „The Sandsacks“ spielt irische und keltische Tanzmusik. Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Lindow – Zur Beachparty trifft man sich in Lindow an der Badeanstalt am Gudelacksee. Für einen ausgelassenen Abend ab 19 Uhr ist gesorgt – ein DJ legt auf, Grillstand, Bierstand und Cocktailbar stehen bereit.

Neuruppin – „Hereinspaziert!“ – Neuruppiner öffnen ihre Höfe und Gärten von 14 bis 18 Uhr für Besucher. Hinter den Fassaden der meist aus dem 19. Jahrhundert stammenden Bürgerhäuser werden viele Kultur- und Kunstaktionen geboten.

Neuruppiner öffnen am Sonnabend ihre Höfe für Besucher. Quelle: Veranstalter

Neuruppin – Die MAZ lädt zum Literatur-Talk mit Stefan Jürgens und Helene Kowalsky ein – die Schauspieler lesen Fontane im Neuruppiner Gasthof Klosterhof ab 15 Uhr. Platzreservierungen unter 0331/2 84 02 94 oder im Internet unter www.MAZ-online.de/fontane.

Der Schauspieler Stefan Jürgens liest beim MAZ-Literatur-Talk in Neuruppin. Quelle: imago stock&people

Neuruppin – Ab 18 Uhr spielen die Dixie Brothers im Gasthof Klosterhof in der Poststraße.

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Liebhaber der frechen Muse kommen ab 19.30 Uhr in der Musikbrennerei Rheinsberg auf ihre Kosten. Chansons von Georg Kreisler und anderen Meistern des schwarzen Humors erklingen, begleitet von Gitarre und Akkordeon durch André Kollin und interpretiert von Marie Deutscher und Nicole Restle.

André Kollin, Marie Deutscher und Nicole Restle unterhalten mit schwarzem Humor am Sonnabend in Rheinsberg. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Junge Opernsänger singen auf der Bühne am Kavalierhaus Schloss Rheinsberg. Die Barockoper „Gli Orazi e i Curiazi“ beginnt um 19.30 Uhr.

Tornow – Sommertheater um 19.30 Uhr – siehe Freitag.

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Ab 19 Uhr sorgt die Band Culcha Candela für Stimmung auf der Freilichtbühne im Amtshof.

Wusterhausen – Zum Orgelkonzert mit Gerhard Schieferstein wird in die Evangelische Kirche Wusterhausen geladen. Die Wagnerorgel erklingt ab 17 Uhr. Zu hören sind Werke von Dietrich Buxtehude, Georg Böhm und Samuel Scheidt.

Wustrau – Die Folk-Rock-Band Favni spielt in der Wustrauer Kirche. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Künstler und die Kirche sind erwünscht.

Die Folk-Rock-Band Favni aus Berlin spielt in der Wustrauer Kirche. Quelle: Cornelia Felsch

Zermützel – Der Kremserhof Zermützel lädt zu „Flamenco y Tapas“ ein. Ab 19 Uhr kann man spanisches Flair mit Flamencotanz und Tapas genießen. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, der 21. Juli

Dorf Zechlin – Zehn Jahre Freie Heide bilden den Anlass für ein Friedensgebet und eine Wanderung. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Kirche von Dorf Zechlin. Die Wanderung (11 Kilometer) führt zur Mahnsäule der Bürgerinitiative Freie Heide an der Grenze des ehemaligen Bombodroms. Nach einem Picknick geht es weiter nach Wallitz, wo nach einem Ausklang in der Kirche gegen 18 Uhr ein Shuttle-Bus für die Rückfahrt bereitsteht. Für das Picknick sollten alle etwas zum Teilen mitbringen.

Nach einem Friedensgebet in Dorf Zechlin wird am Sonntag in die Kyritz-Ruppiner Heide gewandert. Quelle: Peter Geisler

Flecken Zechlin – Die Musikerin Ingeborg Sawade nimmt ihre Zuhörer in der Kirche von Flecken Zechlin mit auf eine Klangreise. Ab 19 Uhr erklingen ihre Querflöten und Gongs.

Kampehl – Die Schöller-Festspiele in Kampehl laden zum Familiensonntag mit Konzert ein. Ab 15 Uhr heißt es im Schlosspark „Ich hab die Schnauze voll von Rosa“ mit Suli Puschban.

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband führt „Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten“ open air in Netzeband auf. Das Schauspiel beginnt um 15 Uhr im Gutspark.

Neuruppin – In der Neuruppiner Klosterkirche wird zur Orgelmatinee geladen. Ab 12 Uhr erklingt 30 Minuten lang Orgelmusik mit Erläuterungen – zugunsten der Sanierung und Erweiterung der Sauer-Orgel. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Im Neuruppiner Tempelgarten erklingt Musik und Gesang. Ab 19.30 Uhr singt und spielt das Ensemble Valeriya Shishkova und Di Vanderer singt und spielt jiddische Lieder und Klezmer.

Valeriya Shishkova singt jiddische Lieder, begleitet von Di Vanderer am Sonntag in Neuruppin. Quelle: Hans Lepel

Rheinsberg – Zum Kammeroper-Abschlusskonzert der Meisterklasse Gesang wird ins Rheinsberger Schlosstheater geladen. Das Konzert mit Werken der Romantik und Moderne beginnt um 11 Uhr.

Rheinsberg – Junge Opernsänger singen auf der Bühne am Kavalierhaus Schloss Rheinsberg. Die Barockoper „Gli Orazi e i Curiazi“ beginnt um 18.30 Uhr.

Tornow – Sommertheater, um 19.30 Uhr – siehe Freitag.

Vielitz – Die Musikscheune Vielitz lädt zum Konzert ab 17 Uhr ein. Katharina Burges, Gesang, selbstbegleitend am Piano, und Sebastian Pietsch, mit Saxofonen, Percussion und Keyboard, singen und spielen Lieder und Klavierstücke unter dem Motto „Von Sehnsucht und Romantik“.

Katharina Burges und Sebastian Pietsch geben am Sonntag ein Konzert in Vielitz. Quelle: Agentur

Wittstock – Besucher der Landesgartenschau in Wittstock sind von 9 bis 19 Uhr willkommen. Zum Programm hier.

Wittstock – Auf dem Wittstocker Marktplatz wird von 11 bis 14 Uhr zum internationalen Frühstück eingeladen. Das Spielmobil probiert mit Kindern zauberhafte Spiele aus. Die „Galerie der verlorenen Heimat“ ist mit mehr oder minder krassen Migrationsgeschichten präsent. Der Tanzmeister DJ Garmoschka leitet lustige Tänze an.

Wittstock – In der Sankt-Marien-Kirche Wittstock beginnt um 12.30 Uhr eine Führung durch die blühende Kirche. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen des Kirchenschiffs emporranken, und auf dem Teppich vor dem Altar reifen sogar Erdbeeren.

Wustrau – Beim Seefestival Wustrau lesen Marten Sand und Hartmut Schreier aus „Fontane zum Vergnügen“. Die Lesung auf dem Hof des Zietenschlosses in Wustrau beginnt um 15 Uhr.

