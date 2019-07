Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 12. Juli

Kagar – Der Posaunenchor der Kirchengemeinden Rheinsberg und Menz ist in der Dorfkirche Kagar zu Gast. Ab 19 Uhr spielen die Bläser europäische Abendlieder, festliche Tänze und so manchen Ohrwurm. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erbeten.

Der Rheinsberger Posaunenchor spielt am Freitag in Kagar. Quelle: privat

Karnzow – Ferienspiele bietet die Waldschule Karnzow für Kinder zwischen sieben und elf Jahren von 9 bis 15 Uhr an. Anmeldungen sind erbeten unter 033971/30 49 80.

Nackel – Zur Sommernachtsdisco treffen sich die Einwohner von Nackel um 20 Uhr auf dem Schlosshof in Nackel. Für Tanzmusik sorgen die DJs Moppi und Mukke.

Neuruppin – Musiker Sherman Noir unterhält ab 21 Uhr mit Folk und Rock im Resort Mark Brandenburg an der Neuruppiner Seepromenade. Der Eintritt ist frei.

Rheinsberg – Junge Opernsänger singen Balladen und Lieder unter dem Titel „Mondnacht“ im Schloss Rheinsberg. Die Konzerte am Freitag und Sonnabend beginnen jeweils ab 18.30 Uhr im Spiegelsaal und sind ausverkauft.

Rheinsberg – „Sowas kommt von sowas“ ist der Kabarettabend von und mit Gisela Oechelhaeuser in der Musikbrennerei Rheinsberg überschrieben. Ab 19.30 Uhr ist die Kabarettistin mit ihren Geschichten und Erzählungen in der Königsstraße 14 zu erleben.

Kabarettistin Gisela Oechelhaeuser steht am Freitag auf der Bühne in Rheinsberg. Quelle: Gigi

Tornow – Das Gut Tornow lädt zum Sommertheater ein. Am Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils ab 19.30 Uhr wird „ Effi kommt oder wie der Hauptmann von Capernaum zu Tornow kam“ aufgeführt.

Wustrau – Das Seefestival Wustrau feiert mit seiner Neuproduktion „Was ihr wollt“ von William Shakespeare Premiere. Die Theateraufführung vor dem Zietenschloss in Wustrau beginnt um 20.30 Uhr.

Der Schauspieler Walter Plathe ist am Freitag auf der Theaterbühne in Wustrau zu erleben. Quelle: dpa

Sonnabend, 13. Juli

Darsikow – Der Verein „Kleine Kirche Darsikow“ feiert zehnjähriges Bestehen. Ab 15 Uhr wird zu Andacht, Ausstellung, Kaffee, Kuchen und Gegrilltem eingeladen.

Heiligengrabe – Das Trio Gaspard – Jonian Ilias Kadesha, Violine, Vashti Hunter, Violoncello, Nicholas Rimmer, Klavier – gibt ein Konzert im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Ab 17 Uhr werden selten gespielte Werke von Joseph Haydn, Robert Schumann und Camille Saint-Saëns zu hören sein.

Kyritz – Im Kyritzer Klostergarten, Johann-Sebastian-Bach-Straße 6, gibt es „Musik-Coverett“ vom Feinsten: Reis Against The Spülmachine. Das Duo um die beiden Songslamgewinner Onkel Hanke und Philipp Kasburg präsentiert ab 19 Uhr „Vitamine zum bösen Spiel“.

Lindow – Zur Cocktailparty mit Licht- und Lasershow und Zumbatanz wird ab 19 Uhr an die Waldbühne in Lindow eingeladen.

Lindow – Himmlische Musik erklingt beim Sommermusik-Konzert in der Lindower Stadtkirche. Ab 20 Uhr spielen Hannes Mazcey auf der Barock- und Piccolotrompete und Tobias Berndt auf der Orgel.

Organist Tobias Berndt spielt am Sonnabend in Lindow. Quelle: Veranstalter

Nackel – Die Festwoche zur 700-Jahrfeier in Nackel endet mit großem Festumzug um 11 Uhr, angeführt vom Neustädter Fanfarenzug. Buntes Markttreiben, Musik, Tanz und Jubiläumsfeuerwerk sorgen ab 14 Uhr für Unterhaltung.

Pfalzheim – Ingeborg Sawade vom Ensemble Neue Horizonte gibt ein Konzert auf dem Sielmannhügel in der Kyritz-Ruppiner Heide. Riesige Gongs und Klangschalen erklingen ab 18 Uhr. Anmeldungen im Amt Temnitz sind erbeten.

Ingeborg Sawade gibt ein Konzert auf Gongs und Klangschalen in der Heide. Quelle: privat

Rehfeld – Die Einwohner von Rehfeld feiern ihr Dorffest auf dem Sportplatz. Zum Programm ab 14 Uhr gehören Flohmarkt, Fußball, Theater und Tanz am Abend.

Rheinsberg – Die Landschaftsführerin Ursula Wackrow führt auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Rheinsberger Schlosspark. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, nach Anmeldung unter 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Beim Verein Tanz & Art in Rheinsberg, Seestraße 8, wird um 20 Uhr der Defa-Film „ Effi Briest“ gezeigt. Der Filmproduzent Alfried Nehring führt in den Film ein und berichtet von der Filmgeschichte „ Effi Briest“ unter besonderer Berücksichtigung der Filmmusik.

Der Film „Effi Briest“ mit Angelika Domröse in der Titelrolle ist am Sonnabend in Rheinsberg zu sehen. Quelle: Verleih

Tornow – Sommertheater, um 19.30 Uhr – siehe Freitag.

Wittstock – Das Haus „KunstBlume“ in Wittstock, Rosa-Luxemburg-Straße/ Kyritzer Straße öffnet mit einer kindgerechten Vernissage um 16 Uhr seine Kunsträume für die Jüngsten. Unter dem Motto „sehen, hören, fühlen“ können Kinder sich im Tücherlabyrinth verlieren, im Klangraum ihrem Rhythmusgefühl freien Lauf lassen oder sich in einem überdimensioniertem Hasenstall mit Auslauf selbst als Kaninchen fühlen.

Wittstock – Besucher sind auf der Landesgartenschau in Wittstock von 9 bis 19 Uhr willkommen. Ab 21.30 Uhr ist das Schattentheater „Die Mobiles“ auf der Freilichtbühne im Amtshof zu erleben.

Das Schattentheater „Die Mobiles“ entführt am Sonnabend in Wittstock in eine magische Welt. Quelle: Manfred Linke Fotografie

Wittstock – In der Sankt-Marien-Kirche Wittstock beginnt um 12.30 Uhr eine Führung durch die blühende Kirche. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken. Und auf dem Teppich vor dem Altar reifen dann die Erdbeeren.

Wustrau – Die Kuratorin Anna Ogdowski führt durch die Sonderausstellung „ Marie Goslich - Aufbruch aus der Fontane-Zeit“ im Brandenburg-Preußen-Museum Wustrau. Ihre Führungen beginnen am Sonnabend um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr und 15 Uhr.

Wustrau – Das Seefestival Wustrau führt seine Neuproduktion „Was ihr wollt“ von William Shakespeare im Hof des Zietenschlosses auf. Die Theateraufführung beginnt um 20.30 Uhr.

Sonntag, 14. Juli

Heiligengrabe – Trompete und Orgel erklingen ab 17 Uhr im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Der Solotrompeter Uwe Komischke und der Konzertorganist Thorsten Pech geben ein Konzert.

Der Solotrompeter Uwe Komischke und der Konzertorganist Thorsten Pech geben am Sonnabend ein Konzert in Lindow. Quelle: Ansgar Friske

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband führt „Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten“ in Netzeband auf. Im Gutspark hinter der Kirche ist das Schauspiel ab 15 Uhr zu erleben.

Neuruppin – Im Neuruppiner Tempelgarten wird eine Ausstellung mit „Fontanes Pflanzen“ – in 31 beweglichen Pflanz-Behältern – präsentiert, die eine Rolle in Fontanes Romanen und Schriften einnehmen. Schauspieler Alexander Bandilla stellt sie bei einer Führung ab 14 Uhr vor. (Foto oben)

Neuruppin – In der Neuruppiner Klosterkirche wird zur Orgelmatinee geladen. Ab 12 Uhr erklingt 30 Minuten lang Orgelmusik mit Erläuterungen – zugunsten der Sanierung und Erweiterung der Sauer-Orgel. Der Eintritt ist frei.

Neustadt – Das Kabarett Obelisk Potsdam sorgt ab 15 Uhr für gute Unterhaltung in Olafs Werkstatt in Neustadt, Robert-Koch-Straße 47. Einlass ist ab 14 Uhr, dann gibt es auch schon Kaffee und Kuchen.

Das Kabarett Obelisk aus Potsdam ist am Sonnabend in Neustadt zu Gast. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Das Ensemble „Martha oder Der Markt zu Richmond“ stellt sich im Rheinsberger Schlosstheater ab 11 Uhr in einer Matinee vor.

Tornow – Sommertheater, um 19.30 Uhr – siehe Freitag.

Wittstock – Besucher der Landesgartenschau in Wittstock sind von 9 bis 19 Uhr willkommen.

Wustrau – Kuratoren-Führungen im Brandenburg-Preußen-Museum um 11 Uhr und 15 Uhr – siehe Sonnabend.

Ein Foto von Marie Goslich aus der aktuellen Ausstellung im Brandenburg-Preußen-Museum Wustrau. Kuratoren-Führungen finden am Sonnabend und Sonntag statt. Quelle: Regine Buddeke

Wustrau – Das Seefestival Wustrau führt das Theaterspiel „Was ihr wollt“ von William Shakespeare im Hof des Zietenschlosses ab 19 Uhr auf.

Zempow – In Zempow öffnen Privatgärten ihre Pforten für Besucher von 12 bis 18 Uhr. Die offenen Gärten in der Dorfstraße und der Straße zur Försterei sind an einer davorstehenden roten Gießkanne zu erkennen.

