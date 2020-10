Neuruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 23. Oktober

Freyenstein – In der Hofstube des Neuen Schlosses Freyenstein ist um 19 Uhr der „ Piano Man“ Klaus Porath zu Gast – mit den größten Hits und bekanntesten Stimmungsschlagern, live gesungen und gespielt. Karten gibt es in der Wittstocker Touristinfo sowie in der Besucherinfo Freyenstein.

Kyritz – Die Kyritzer Bibliothek lädt zur Buchtauschbörse von 10 bis 17 Uhr ein. Dabei können nicht nur Romane, Krimis und Kinderbücher getauscht werden, sondern auch Sachbücher und Ratgeber.

Linum – Führungen zum abendlichen Kranicheinflug in Linum über zwei bis vier Kilometer starten an der Storchenschmiede am Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils um 16.30 Uhr. Anmeldungen sind nötig unter Telefon 033922/5 05 00.

Im Rhinluch nahe Linum kann man bei Führungen Tausende Kraniche beim Einflug zu oder Ausflug von ihren Rastplätzen beobachten. Quelle: dpa-Zentralbild

Neuruppin – Schausteller aus Berlin und Brandenburg, mit großen und kleinen Fahrgeschäften, haben auf eigene Kosten einen Rummel in Neuruppin organisiert. Noch bis Sonntag lautet das Motto „Familien-Herbstfest“ auf dem Braschplatz in der Innenstadt täglich von 13 bis 21 Uhr. Aber Besucher müssen mit langen Wartezeiten rechnen, der einzige Eingang befindet sich an der Karl-Marx-Straße.

Neuruppin – Am Hangar 312 auf dem einstigen Flugplatz in Neuruppin öffnen regionale Schausteller ihre Fahrgeschäfte, Schau- und Leckereibuden beim Herbst-Rummel am Freitag, Sonnabend und Sonntag von 14 bis 22 Uhr. Der Eintritt auf das Gelände ist frei.

Wittstock – Die Teilnehmer des gegenwärtig stattfindenden Jugendgesangsworkshops auf dem Weidenhof in Dossow geben ein Konzert in der St.-Marien-Kirche Wittstock. Es beginnt um 18 Uhr.

18 Jugendliche und ihre Gesangstrainer haben im Weidenhof Simon in Dossow geprobt. Quelle: Christian Bark

Zempow – Im Zempower Autokino wird der Film „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“ gezeigt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es unter www.autokino-zempow.de.

Sonnabend, der 24. Oktober

Berlitt – Der Künstler Fabio Esael Araujo Funes aus El Salvador stellt 24 Werke aus seiner Sommer-Kunstaktion in der Berlitter Dorfstraße aus. Im Berlitter Schloss sind Besucher zur Eröffnung seines Ateliers von 16 bis 18 Uhr eingeladen – mit Livemusik und Imbiss. Der Eintritt ist frei.

Kunstaktion von Esael Araujo Funes im Sommer am Berlitter Schloss. Die Bilder sind jetzt in einer Ausstellung zu sehen. Quelle: Sandra Bels

Kyritz – Das geplante Konzert mit dem Brandenburgischen Konzertorchester Eberswalde und dem Bariton Daniel Nicholson im Kyritzer Kulturhaus wurde abgesagt.

Kyritz – Der Rocksänger Martin Kesici gibt ein Konzert – live unplugged – im Kyritzer Klostergarten. Beginn ist 20 Uhr, Einlass ist eine Stunde zuvor. Kartenverkauf unter 033971/30 43 und 033971/46 93 33 oder online unter https://event16729.cortex-tickets.de/.

Martin Kesici rockt am Sonnabend die Bühne im Kyritzer Klostergarten. Quelle: dpa-Zentralbild

Linum – Den frühen Kranichausflug beobachten kann man bei einer Führung in die Linumer Teichgebiete. Treffpunkt ist um 7 Uhr an der Storchenschmiede. Anmeldungen sind nötig unter 033922/5 05 00.

Linum – „Mit Kranichen unterwegs“ – Dieter Damschen hält einen Vortrag über seine fotografische Reise durch Europa in der Linumer Storchenschmiede – am Sonnabend um 14 Uhr sowie am Sonntag um 15.15 Uhr. Anmeldung unter 033922/5 05 00.

Linum – Eine Führung zum abendlichen Kranicheinflug über zwei bis vier Kilometer startet an der Linumer Storchenschmiede um 16.30 Uhr. Anmeldungen sind nötig unter Telefon 033922/5 05 00.

Molchow – Kirsten Henning lädt ab 13 Uhr zum Waldbaden zwischen dem Tornow- und Kalksee ein. Infos und Anmeldung über www.wildnisschule-betula.de oder telefonisch unter 0157/54 31 77 43.

Neuruppin – Ein Trödelmarkt öffnet am Mehrgenerationenhaus in Neuruppin von 13 bis 16 Uhr. Dazu werden Kaffee, Kuchen, Suppe, Bratwurst und Kinderpunsch angeboten.

Neuruppin – Rummel unter dem Motto „Familien-Herbstfest“ auf dem Braschplatz von 13 bis 21 Uhr – siehe Freitag.

Neuruppin – Herbst-Rummel von 14 bis 22 Uhr am Hangar 312 – siehe Freitag.

Herbst-Rummel auf dem einstigen Flugplatz in Neuruppin – von Freitag bis Sonntag. Quelle: TKO

Neuruppin – Das geplante und ausverkaufte Konzert mit der Band The Sweet in der Neuruppiner Pfarrkirche wurde auf den 29. Oktober 2021 verschoben.

Ostprignitz-Ruppin – 22 Ateliers und Galerien in Ostprignitz-Ruppin öffnen am Sonnabend und Sonntag ihre Türen für Besucher. Die Künstler lassen sich dann gern über die Schulter schauen – so auch die Malerin Cornelia Felsch von 11 bis 18 Uhr in der Virchowstraße 22 in Neuruppin. Weitere offene Ateliers sieh Link: https://www.ostprignitz-ruppin.de/media/custom/353_9021_1.PDF?1602076445.

Tag der offenen Ateliers: Auch die Künstlerin Cornelie Felsch freut sich auf Besucher in ihrem Atelier in Neuruppin, Virchowstraße 22. Quelle: Reyk Grunow

Rheinsberg – Songs aus Rock, Pop, Fusion und Funk in außergewöhnlichen Bigband-Arrangements präsentiert das Landesjugendjazzorchester unter dem Motto „Funk it up!“ ab 18 Uhr. Karten und Infos gibt es unter 033931/7 21 17 und per E-Mail: tickets@musikkultur-rheinsberg.de.

Rheinsberg – Mit ihrem Programm „Unfreiwillig komisch – Kabarett zum Wegschmeißen“ unterhalten zwei junge Kabarettisten von der Distel in Berlin das Publikum in der Musikbrennerei Rheinsberg. Der Spaß beginnt um 19.30 Uhr. Reservierung unter 033931/80 89 01 oder per E-Mail: jane@janezahn.de.

Wittstock – Eine herbstliche Stadtrundfahrt startet um 11 Uhr am Wittstocker Bahnhof. Die Fahrradtour durch die herbstliche Dossestadt und den Wittstocker Stadtwald ist etwa 20 bis 25 Kilometer lang. Eine Anmeldung unter Telefon 0171/4 86 24 82 ist erforderlich.

Wulkow – Stöbern und feilschen kann man beim Straßenflohmarkt in Wulkow von 11 bis 17 Uhr. Die Anwohner entlang der Bundesstraße bis zum Dorfanger öffnen ihre Höfe und bieten ihren Trödel an.

Wusterhausen – „Bücher, die gut verfilmt sind“ ist eine Lesung in der Dossehalle in Wusterhausen überschrieben. Rita May, engagierte ehemalige Lehrerin aus Bückwitz, stellt vier Bücher vor, die fantastisch verfilmt worden sind. Beginn ist um 19 Uhr. Anmeldung unter Telefon 033979/8 77 60 oder per E-Mail: bibliothek@wusterhausen.de. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Rita May stellt am Sonnabend in Wusterhausen vier Bücher vor. Quelle: Wolfgang Hörmann

Zempow – Der israelisch-deutsche Spielfilm „Am Ende ein Fest“ flimmert im Autokino Zempow über die Leinwand. Vorstellungsbeginn ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es unter www.autokino-zempow.de.

Sonntag, der 25. Oktober

Alt Ruppin – Das um 17 Uhr geplante Konzert mit dem Club der Toten Dichter im Kornspeicher Neumühle wurde abgesagt.

Fretzdorf – Eine Radtour startet um 10.50 Uhr am Fretzdorfer Bahnhof und führt über Rossow und Pfalzheim zum Bahnhof Netzeband durch die Kyritz-Ruppiner Heide. Ulrike Laubenthal und Niels Detloff vom Verein Friedensscheune radeln mit und führen in die Geschichte der Kyritz-Ruppiner Heide als Bombodrom ein. So werden die Mahnsäulen vorgestellt, die aus der Protestbewegung Freie Heide hervorgegangen sind. Anmeldung unter Telefon 0176/64 41 81 06.

In Fretzdorf startet am Sonntag eine geführte Radtour. Quelle: Andreas Vogel

Linum – Vortrag „Mit Kranichen unterwegs“ um 15.15 Uhr – siehe Sonnabend.

Linum – Führung zum abendlichen Kranicheinflug um 16.30 Uhr – siehe Sonnabend.

Neuruppin – Rummel unter dem Motto „Familien-Herbstfest“ auf dem Braschplatz von 13 bis 21 Uhr – siehe Freitag

Neuruppin – Herbst-Rummel von 14 bis 22 Uhr – siehe Freitag.

Neuruppin – Das Catori-Quartett und der Klarinettist Christian Krech geben um 17 Uhr ein Kammermusikkonzert im Neuruppiner Stadtgarten. Karten gibt es unter 03391/6 59 81 98 oder per E-Mail: ket.bartsch@t-online.de.

Das Catori-Quartett spielt am Sonntag im Neuruppiner Stadtgarten. Quelle: Veranstalter

Neuruppin – Das um 17 Uhr geplante Konzert mit dem Orchester Neue Philharmonie in der Neuruppiner Pfarrkirche wurde auf den 8. Mai 2021 verschoben.

Neustadt – Zum 150. Geburtstag von Otto Reutter präsentiert der singende Pfarrer Wolf Amadeus Fröhling sein neues Programm mit Liedern und Couplets des bissigen Altmärkers ab 15 Uhr in Olafs Werkstatt in Neustadt. Einlass ist ab 14 Uhr, dann gibt es auch schon Kaffee und Kuchen.

Ostprignitz-Ruppin – 22 Ateliers und Galerien in Ostprignitz-Ruppin öffnen ihre Türen für Besucher – siehe hier: https://www.ostprignitz-ruppin.de/media/custom/353_9021_1.PDF?1602076445.

Zempow – Die Kinderfilmanimation „Mina und die Traumzauberer“ ist ab 18.30 Uhr im Autokino Zempow zu sehen. Karten gibt es unter www.autokino-zempow.de.

