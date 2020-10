Wohin am Wochenende vom Freitag bis Sonntag, 30. Oktober bis 1. November? Wie wäre es mit einer Führung zum abendlichen Kranicheinflug, bevor das Naturschauspiel zu Ende ist und die letzten Vögel in den Süden fliegen?

Tipps fürs Wochenende in Ostprignitz-Ruppin

Freizeit in und um Neuruppin, Kyritz und Wittstock

Freizeit in und um Neuruppin, Kyritz und Wittstock - Tipps fürs Wochenende in Ostprignitz-Ruppin

Freizeit in und um Neuruppin, Kyritz und Wittstock - Tipps fürs Wochenende in Ostprignitz-Ruppin