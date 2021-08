Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 20. August

Kyritz – Günstigen Lesestoff gibt es beim Bücherflohmarkt vor der Stadtbibliothek Kyritz von 9 bis 15 Uhr. Angeboten werden Romane, Kinder- und Sachbücher, auch DVDs, Hörbücher, Spiele und Puzzles. Bei Regen fällt der Flohmarkt aus.

Kyritz – Mit drei Kanonenschlägen aus dem Geschütz des 1. Historischen Artilleriekorps Kyritz startet um 20.30 Uhr der Bootskorso. Der Korso ist der Auftakt für die Regattatage des Kyritzer Seglervereins am Sonnabend und Sonntag. Karten können bei Matrose Michael Bischof unter 0174/5 66 22 95 bestellt werden.

Fehrbellin – Die Autorin Simone Veenstra liest um 19 Uhr in der Stadtbücherei Fehrbellin aus ihrem Buch „Unverblümt im Sommerwind“. Die Lesung ist ausverkauft.

Hindenberg – Die Ranger des Naturparks Stechlin-Ruppiner Land laden zur Langen Naturwachtnacht unter dem Motto „Keine Sterne in Athen, dafür Mücken, Mond und Motten in Brandenburg“ ein. Treffpunkt ist um 20 Uhr am Rastplatz Grünhof, am Radweg zwischen Dollgow und Hindenberg, nördlich von Lindow. Anmeldungen unter der Telefon 033082/5 02 14 oder 0170/7 92 69 47 möglich.

Lindow – Die Autoren Gabriele Radecke und Robert Rauh lesen in der Lindower Klosterruine aus dem neuen Buch „Fontanes Kriegsgefangenschaft“ und erzählen den spektakulären Fall Fontanes aus zwei Perspektiven. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Autoren Gabriele Radecke und Robert Rauh sind am Freitag in Lindow zu Gast. Quelle: Robert Rauh

Netzeband – Wedekinds Drama „Frühlingserwachen“ ist beim Theatersommer Netzeband zu erleben. Das Maskensynchrontheater beginnt im Gutspark hinter der Kirche um 20.30 Uhr.

Neustadt – Der Schauspieler Steffen Schröder („Soko“, „Keinohrhasen“) liest ab 19.30 Uhr in der Neustädter Kreuzkirche. Er stellt dort sein Buch „Mein Sommer mit Anja“ vor. Eintrittskarten gibt es in der öffentlichen ­Schulbibliothek Neustadt, Am Vogelsang 24d, Telefon: 033970/94 97 65, E-Mail: bibliothek@neustadt-dosse.de.

Schauspieler Steffen Schroeder ist am Freitag zu einer Lesung in Neustadt zu Gast. Quelle: Anne Heinlein

Neustadt – Zurück in die 80er geht es mit der Bon-Jovi-Coverband „Dead or Alive“ in Olafs Werkstatt in Neustadt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Einlass um 18 Uhr. Karten gibt es unter der Telefonnummer 033970/1 44 23 oder online unter www.olafs-werkstatt.de.

Neuruppin – Klima-Aktivisten campen 24 Stunden lang auf dem Bernhard-Brasch-Platz in Neuruppin, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Um 14 Uhr startet das Klimacamp mit Workshops, Kunst und Musik in großen Zelten und auf einer Bühne zum Thema Windkraft oder Verkehrswende.

Neuruppin – Die Fontane-Festspiele beginnen mit einem Fontane-Stadtspaziergang um 17 Uhr am Alten Gymnasium in Neuruppin. Der Schauspieler Hans Machowiak unterhält Spaziergänger mit literarischen Auszügen aus Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg, den „Kinderjahren“ und seinem Briefwechsel.

Fontane-Stadtspaziergang am Freitag und Sonnabend mit Hans Machowiak in Neuruppin. Quelle: Dietmar Stehr

Neuruppin – Im Alten Gymnasium am Schulplatz in Neuruppin öffnet die Ausstellung „Ein gewisses Quantum Mumpitz“. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr.

Neuruppin – Der Fontane-Literaturpreis geht in diesem Jahr an die Autorin Judith Zander. Die festliche Preisverleihung findet in der Neuruppiner Kulturkirche statt und beginnt um 19 Uhr.

Heiligengrabe– Im Kloster Stift zum Heiligengrabe beginnt um 19 Uhr ein Konzert für Violine, Klavier und Orgel. Es musizieren Marianne Boettcher und Ursula Trede-Boettcher.

Marianne Boettcher und Ursula Trede-Boettcher geben am Freitag ein Konzert in Heiligengrabe. Quelle: privat

Sonnabend, der 21. August

Berlitt – Das Berlitter Schloss beherbergt einige Ateliers, deren Türen die Künstler für Besucher öffnen – am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, kleine Spenden sind willkommen. Weitere Infos zum Tag der offenen Ateliers in Ostprignitz-Ruppin unter www.maz-online.de.

Esrael Fabio Araujo Funes, Maler aus El Salvador, öffnet sein Atelier im Schloss Berlitt am Sonnabend und Sonntag. Quelle: Sandra Bels

Berlitt – Im Gemeindesaal der Berlitter Schlosses wird um 19 Uhr der früher in der DDR verbotene Film „Der verlorene Engel“ gezeigt, der einen Tag im Leben des Bildhauers Ernst Barlach während der Nazizeit zeigt. Der Eintritt ist frei, kleine Spende sind willkommen.

Gantikow – Gantikow feiert ein Dorffest. Es beginnt um 15 Uhr mit einem Kuchenbasar. Der Erlös soll den Flutopfern zugutekommen. Höhepunkt des Tages wird ein Kran sein, der Mutige in die Lüfte bewegt für einen tollen Blick von oben. Am Abend sorgt „ DJ Steffen“ für gute Laune und bittet zum Tanz.

Kyritz – Die Stadtrallye der Jugendfeuerwehren in Kyritz startet um 9 Uhr. Etwa 100 Jugendfeuerwehrmitglieder mit ihren Betreuern aus der gesamten Kleeblattregion werden das Stadtgebiet von Kyritz unsicher machen. Neben Feuerwehrtechnik stehen Sport, Spaß und Spiel im Mittelpunkt.

Kyritz – Die Regattatage des Kyritzer Seglervereins auf dem Kyritzer Untersee starten am Sonnabend und Sonntag jeweils um 10 Uhr mit Wettfahrten für alle Boots- und Altersklassen.

Kyritz – Bauchredner Tim Becker sorgt für viel Gelächter – am Sonnabend um 19 Uhr und Sonntag um 15 Uhr – auf der Bühne in Olafs Werkstatt in Neustadt. Karten online unter www.olafs-werkstatt.de. Bereits erworbene Karten vom geplanten Auftritt am 22.11.2020 behalten ihre Gültigkeit.

Bauchredner Tim Becker tritt am Sonnabend in Neustadt auf. Quelle: Agentur

Kyritz – Die Knattermimen haben lange geprobt für ihr neues Stück „Der wahre Jakob“. Nun feiert es Premiere im Kyritzer Klostergarten. Die Theaternacht beginnt um 20 Uhr. Karteninfos gibt es telefonisch unter 033971/7 37 28 und per E-Mail an K-Mimen@t-online.de.

Lindow – Zum Sommermusikkonzert wird für 20 Uhr in die Stadtkirche von Lindow eingeladen. Ulrike Ködding, Traversflöte, und Reinhard Glende, Cembalo, spielen Werke von Bach, Händel und anderen.

Netzeband – Wedekinds Drama „Frühlingserwachen“ ist beim Theatersommer Netzeband zu erleben. Das Maskensynchrontheater beginnt im Gutspark hinter der Kirche um 20.30 Uhr.

Der Theatersommer Netzeband zeigt am Wochenende sein Stück „Frühlingserwachen“. Quelle: Henry Mundt

Neuruppin – Klima-Aktivisten campen noch bis 14 Uhr auf dem Bernhard-Brasch-Platz in Neuruppin, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen – siehe Freitag.

Neuruppin – Jeweils um 10 Uhr und um 13 Uhr startet ein Fontane-Stadtspaziergang am Alten Gymnasium in Neuruppin mit dem Schauspieler Hans Machowiak.

Neuruppin – Der Bauspielplatz in Neuruppin feiert 15-jähriges Bestehen. Das Fest beginnt um 12 Uhr mit einer Andacht. Zum Programm gehören gemeinsames Mittagessen, Kreativstation, Fotoshooting für eine Wimpelkette, Mitmachzirkus, Wasserbaustelle, Graffiti-Stand mit Rupprecht Matthies und mehr.

Neuruppin – In Neuruppin findet das Musikfest „Neuruppiner Bands für Neuruppiner Bürger“ statt. Von 14 bis 22 Uhr spielen 32 Bands und Solokünstler auf sechs Bühnen in der Innenstadt. Das Repertoire reicht von Schlager bis Death Metal. Die Bühnen stehen an diesen Orten: Schulplatz (Rock), Hof der Musikschule (Klassik und Jazz), Neuer Markt (Rock, Pop, Blues, Soul, Country, International), Bollwerk (Rock, Pop, Party, Independent), am Rathaus (Metal) und an der Junckerstraße (Unterhaltung). Überall gibt es Essen und Getränke zu kaufen und der Eintritt ist frei.

Die Band Unterhört spielt am Sonnabend beim Musikfest in Neuruppin. Quelle: promo

Neuruppin – Das Festival der Reiseliteratur „Neben der Spur“ in Neuruppin wird um 15 Uhr im Alten Gymnasium in Neuruppiner eröffnet. Judith Zander liest aus ihrem Buch „Johnny Ohneland“. Kartenverkauf: Telefon 03391/6 59 81 98 und www.fontane-festspiele.com.

Neuruppin – Reiseliteraturfestival: Um 18 Uhr ist der Schweizer Autor Thilo Krause in der Galerie am Bollwerk zu Gast. Er liest aus seinem Buch „Elbwärts“. Kartenverkauf unter 03391/6 59 81 98 und www.fontane-festspiele.com.

Neuruppin – Reiseliteraturfestival: Um 21 Uhr beginnt die Lesung mit Ziemovit Szczerek aus Polen im Neuruppiner Café Hinterhof. Der Autor liest aus seinem Buch „Sieben“. Kartenverkauf: 03391/6 59 81 98 und www.fontane-festspiele.com.

Autor Ziemowit Szczerek liest am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: Sebastian Frąckiewicz

Neuruppin – Die Barockgeigerin Christine Wasgindt und der Cembalo-Spezialist Gösta Funck musizieren gemeinsam in der Neuruppiner Klosterkirche. Das Benefizkonzert beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, am Ausgang werden Spenden für die Sanierung und Erweiterung der Sauer-Orgel gesammelt.

Neustadt – Die Stiftung des Haupt- und Landgestüts Neustadt feiert 20-jähriges Bestehen und lädt ab 12 Uhr zum Jubiläumsfest ein – mit Pferdeprogramm, Kammermusik, Buchpräsentation, Regionalmarkt, Gala-Orchesterkonzert mit Lasershow und „After Concert“ mit Live-Band im illuminierten Innenhof des Gestüts. Karteninfos unter Telefon 033970/5 02 95 33 und www.neustaedter-gestuete.de.

Das Neue Konzertorchester Berlin spielt am Sonnabend in Neustadt. Quelle: Agentur

Region – Kunstschaffende in Ostprignitz-Ruppin öffnen ihre Ateliers am Sonnabend und Sonntag für Besucher und bieten Führungen und Kunstaktionen an. (Übersicht der offenen Ateliers siehe www.maz-online.de)

Holzbildhauer Benjamin Schulte (rote Mütze),Keramikerin Hannah Herzberg und Möbeldesigner Simon Schulte öffnen ihr Ateliergeschäft Tablino in Neuruppin am Sonnabend und Sonntag für Besucher. Quelle: Henry Mundt

Rheinsberg – Sänger*innen der Kammeroper Rheinsberg und das Orchester Junge Kammerphilharmonie Berlin präsentieren dem Publikum im Rheinsberger Schlosshof ab 18 Uhr ein anspruchsvolles Sinfonie- und Opernkonzert zum Abschluss der Dirigentenwerkstatt für Non-Professionals.

Schweinrich – Eine Beachparty steigt um 18 Uhr an der Schweinricher Badestelle. Für Livemusik sorgt Musiker Karsten „Kasse“ Simon. Es gibt leckere Cocktails und Gegrilltes.

Sieversdorf – Auf dem Gelände des früheren Bahnhofs liest der dort lebende Schauspieler Thom Nowotny ab 18 Uhr für Erwachsene „Münchhausen, die Geschichten des Lügenbarons“. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Um Anmeldung wird gebeten unter info@denkmaltheater.de.

Schauspieler Thom Nowotny liest am Sonnabend in Sieversdorf Geschichten. Quelle: Matthias Anke

Wustrau – Die Sonderausstellung „(K)ein Kinderspiel: Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung“ im Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau kann von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Führungen durch die Schau beginnen am Sonnabend um 15 Uhr und am Sonntag um 11 und 15 Uhr.

Sonntag, der 22. August

Demerthin – „Lieder und Echtzeitklänge aus dem alten Königsberg und dem heutigen Kaliningrad“ präsentiert die Formation „Kürbishütte @ Instantopia“ im Schloss von Demerthin. Ab 16 Uhr singen und musizieren Jan Kobow (Tenor), Andreas Arend (Laute), ­Maurice de Martin (Perkussion) und Mariel Jana Supka (Rezitation, Tuba). Anmeldung unter 01590/5 23 53 44 oder per E-Mail an klanglandschaftprignitz@gmail.com.

Flecken Zechlin – Ingeborg Paul-Sawade vom Ensemble Neue Horizonte lässt in der Kirche von Flecken Zechlin ihre Querflöten und Gongs erklingen. „Atemholen mit Musik“ lautet ihr Motto ab 19 Uhr.

Freyenstein – Zum Tag der niederdeutschen Sprache wird zu „Plattdüütsch in uns Kirch“ in die St. Marienkirche Freyenstein eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr mit einem plattdeutschen Gottesdienst, um 16 Uhr gibt es ein Konzert mit plattdeutschen Liedern.

Kyritz – Regattatage des Kyritzer Seglervereins auf dem Kyritzer Untersee ab 10 Uhr mit Wettfahrten für alle Boots- und Altersklassen.

Kyritz – Bauchredner Tim Becker um 15 Uhr in Olafs Werkstatt in Neustadt – siehe Sonnabend.

Nackel – Der Wanderbuchautor Thomas Niedlich liest ab 14 Uhr in der Dorfkirche von Nackel. Für seine Leser suchte er Spuren verschwundener Schlösser oder folgte kleinen Gassen in verträumten Dörfern.

Der Wanderbuchautor Thomas Niedlich liest am Sonntag in Nackel. Quelle: Matthias Anke

Netzeband – Im Gutspark Netzeband reitet, ulkt und tanzt das „Aschenbrödel“. Der Theatersommer zeigt das Familienstück um 15 Uhr.

Neuruppin – Um um 13 Uhr nimmt der Schauspieler Alexander Bandilla am Alten Gymnasium in Neuruppin mit zum Fontane-Stadtspaziergang.

Neuruppin – Das Vokalquartett „Valerina“ – vier Sängerinnen und Sänger aus Russland und der Ukraine – gibt um 19.30 Uhr ein Konzert im Neuruppiner Tempelgarten. Kartenbestellungen per E-Mail an info@tempelgarten.de.

Region – Kunstschaffende in Ostprignitz-Ruppin öffnen ihre Ateliers am Sonnabend und Sonntag für Besucher und bieten Führungen und Kunstaktionen an. (Übersicht der offenen Ateliers siehe www.maz-online.de)

Der Maler Deltef Glöde in Blumenthal freut sich auf Besucher am Sonnabend und Sonntag zum Tag des offenen Ateliers. Quelle: Christamaria Ruch

Rheinsberg – Die Berliner Oboen-Bande gastiert mit Royaler Bläsermusik an europäischen Höfen im Schlosstheater Rheinsberg. Das Konzert beginnt um 16 Uhr.

Die Berliner Oboen-Bande gibt ein Konzert am Sonntag in Rheinsberg. Quelle: Berliner Oboen-Bande

Sieversdorf – Auf dem Gelände des früheren Bahnhofs liest der dort lebende Schauspieler Thom Nowotny ab 15 Uhr Märchen und Geschichten für Kinder wie auch Erwachsene. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Um Anmeldung wird gebeten unter info@denkmaltheater.de.

Wittstock – Im Wittstocker Kino „Astoria“ wird um 18 Uhr der Dokumentarfilm „Die Unerhörten“ in Anwesenheit des Regisseurs und Autors Jean Boué gezeigt. Im Anschluss kann mit Politikern und Bürgern aus der Region über den Film diskutiert werden.

Wustrau – Reiseliteraturfestival: Um 15 Uhr liest der Niederländer Autor Gerwin van der Werf im Café Constanze in Wustrau. Er liest aus seinem Buch „Der Anhalter“. Kartenverkauf unter 03391/6 59 81 98 und www.fontane-festspiele.com.

Wustrau – Führungen durch die Sonderausstellung „(K)ein Kinderspiel: Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung“ im Brandenburg-Preußen-Museum starten um 11 Uhr und um 15 Uhr.

Die Sonderausstellung "(K)ein Kinderspiel-Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung" im Brandenburg-Preußen Museum Wustrau: Führungen am Sonnabend und Sonntag. Quelle: Henry Mundt

Wuthenow – Reiseliteraturfestival: Um 11 Uhr ist der Autor Eckhart Nickel in Beckers Scheune in Wuthenow zu Gast. Er liest aus seinem Buch „Von unterwegs“. Kartenverkauf unter 03391/6 59 81 98 und www.fontane-festspiele.com.

Von MAZonline