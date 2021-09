Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 3. September

Kyritz – Die Knattermimen führen ihr neues Stück „Der wahre Jakob“ im Kyritzer Klostergarten auf. Die Theaternacht beginnt um 20 Uhr. Karteninfos gibt es telefonisch unter 033971/7 37 28 und per E-Mail an K-Mimen@t-online.de.

"Der wahre Jakob" führen die Kyritzer Knattermimen in Kyritz auf. Quelle: Sandra Bels

Neuruppin – Reiseliteraturfestival: Um 18 Uhr ist die Autorin Minu Dietlinde Tizabi (D) im Neuruppiner Café Hinterhof zu Gast. Sie liest aus ihrem Buch „Revolution morgen 12 Uhr“. Kartenverkauf unter Telefon 03391/6 59 81 98 und unter www.fontane-festspiele.com.

Autorin Minu Dietlinde Tizabi liest am Freitag in Neuruppin. Quelle: Melanie Maerz

Neuruppin – Literarischer Bilderbogen: In der Sparkasse am Fontaneplatz in Neuruppin liest Lutz Seiler aus „Stern 111“. Die Lesung ist eine Benefizveranstaltung zugunsten des Fördervereins der öffentlichen Bibliotheken in Ostprignitz-Ruppin und beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es telefonisch unter 03391/3 55 52 04 oder per E-Mail an bibliothek@altes-gymnasium-neuruppin.de.

Der Autor Lutz Seiler liest am Freitag in Neuruppin. Quelle: Hendrik Schmidt

Neustadt – Mit seinem Solo-Live-Programm „Hitverdächtig“ gastiert Dr. Pop in Olafs Werkstatt in Neustadt. Er macht hörbar, mit welcher Musik man eine Party, eine Beziehung und auch ein Leben retten kann. Seine Show beginnt um 19 Uhr, der Einlass um 17 Uhr. Karten gibt es unter www.olafs-werkstatt.de.

Dr. Pop tritt am Freitag in Neustadt auf. Quelle: promo

Region – Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin finden Aktionen von Kindern und Jugendlichen (Jugendprojekt „anbahnenundorten“) statt, die auf die Probleme in der Corona-Pandemie hinweisen sollen. In Lindow, Herzberg, Neustadt, Wittstock und Neuruppin werden sie sich an den Bahnhöfen von 15 bis 18 Uhr mit Plakaten, Tanzperformance und Interaktionen präsentieren.

Rheinsberg – Das Festival der Alten Musik der Musikakademie Rheinsberg bietet noch bis Sonntag ein Programm von Barock-Konzerten, ein Symposium und mehrere Workshops im Schloss Rheinsberg. Ein Kammerkonzert beginnt am Freitag um 19.30 Uhr im Spiegelsaal.

Rheinsberg – „Tierisches Vergnügen“ bieten Jane Zahn und Hans-Karsten Raecke ab 19.30 Uhr in der Musikbrennerei Rheinsberg. Kartenreservierungen sind möglich unter der 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

Wittstock – In Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz finden an den Bahnhöfen Aktionen von Kindern und Jugendlichen (Jugendprojekt „anbahnenundorten“) statt, die auf die Probleme in der Corona-Pandemie hinweisen sollen. In Wittstock werden sie von 15 bis 18 Uhr eine Theaterperformance zur Geschichte der feministischen Bewegung präsentieren.

Projekt Anbahnen: Jugendliche machen mit szenischen Auftritten in Wittstock auf sich aufmerksam. Quelle: Björn Wagener

Wittstock – Die Kreismuseen Alte Bischofsburg zeigen eine neue Sonderausstellung. Zu sehen sind die Sammlungen zur Regionalgeschichte von Hubert Boger, Rudolf Desens/Walter Staudinger und Conrad Polthier/Wilhelm. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr.

Alt Daber – Eine neue Ausstellung wird um 15 Uhr in Alt Daber im Daberturm eröffnet. Zu sehen sind geschnitzte Holzknitterungen des Holzbildhauers Benjamin Schulte.

Zempow – Das Zempower Autokino zeigt ab 20.15 Uhr den Film „Tausendschönchen“ – ein Meisterwerk der tschechischen Neuen Welle. Es handelt von zwei Frauen, die es mit der Verdorbenheit der Welt aufnehmen wollen.

Sonnabend, der 4. September

Barsikow – Zu Lyrik und Musik wird ab 15.30 Uhr in den Garten des Alten Konsums in Barsikow eingeladen – mit der Musikerin Birgitta Flick (Saxofon) und dem Lyriker Jan Wagner (Gedichte). Dazu werden Getränke und Fingerfood angeboten. Bei schlechtem Wetter weichen alle in die Landscheune nebenan aus. Der Eintritt ist frei.

Der Lyriker Jan Wagner ist am Sonnabend in Barsikow zu Gast. Quelle: Nadine Kunath

Buskow – Das Trio Scho ist im Bodoni Vielseithof in Buskow zu erleben. Ab 19 Uhr heißt es „Die Russen kommen! Ein Abend mit russischer Kaffeehausmusik, ukrainischer Polka, Wodka und Gesang“. Karten gibt es unter www.bodoni.org.

Eichenfelde – Ein Flohmarkt öffnet um 9 Uhr auf dem Eichenfelder Sportplatz seine Pforten. Bis 16 Uhr kann hier ausgiebig gestöbert werden. Die gastronomische Betreuung wird durch die Mitglieder des Dorfvereines abgesichert.

Flohmarkt am Sonnabend in Eichenfelde. Quelle: privat

Herzberg – Zum Windfest treffen sich Jung und Alt auf dem Festplatz am Gemeindezentrum in Herzberg. Ein buntes Programm beginnt um 14 Uhr – mit Hüpfburg, Glücksrad, Flohmarkt, Gauklerkids sowie Speis und Trank. Der Eintritt ist frei.

Karwe – In Karwe wird getrödelt. Die Stände mit Spielzeug, Büchern, Hausrat und mehr stehen entlang der Langen Straße und können von 10 bis 16 Uhr durchstöbert werden. Auch Speisen und Getränke werden angeboten.

Krangen – Die Einwohner von Karwe sind von 14 bis 17 Uhr zu einer Wahrnehmungs- und Ideenwerkstatt mit dem Berliner Architekten und Bildhauer Rainer Düvell eingeladen. Dabei geht es um die Gestaltung des nördlichen Dorfangers mit dem darauf befindlichen Spielplatz. Zu Beginn spielt die Bläsergruppe Glissando und es gibt Kaffee, Tee und Kuchen.

Kyritz – Die Knattermimen führen ihr neues Stück „Der wahre Jakob“ im Kyritzer Klostergarten auf. Die Theaternacht beginnt um 20 Uhr. Karteninfos gibt es telefonisch unter 033971/7 37 28 und per E-Mail an K-Mimen@t-online.de.

Lögow – Beim Jazzfestival im Dorfkino Lögow treten am Sonnabend und Sonntag internationale Musiker und Musikerinnen aus Brasilien und Deutschland auf. Los geht es um 17.30 Uhr. Alle Infos unter www.dorfkinoloegow.de.

Neustadt – Das Freibad in Neustadt beendet seine Saison mit einem Familienfest. Von 13 bis 17 Uhr ist für Spiel und Spaß, Speis und Trank gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Spiel und Sport, Musik, Speis und Trank gibt es beim Familienfest und Drachenbootrennen an der Seepromenade in Neuruppin von 8 bis 20 Uhr zu erleben. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Die Junge Filmuni Babelsberg ist ab 14 Uhr in der Jugendkunstschule Neuruppin zu Gast. Der Medienwissenschaftler Alexander Rihl gibt Jugendlichen ab 14 Jahren in einem kostenlosen Vortrag einen Einblick in das Medienforschungsfeld Soziale Medien. Anmeldungen unter www.kinderfilmuni.com.

Medienwissenschaftler Alexander Rihl von der Filmuniversität Babelsberg. Quelle: Filmuni

Neuruppin – Barock- und Filmmusik erklingt ab 17 Uhr in der Neuruppiner Klosterkirche. Sabina Matthus-Bébié (Klarinette), Katrin Gollan (Violine), Matthias Noack (Orgel, Arrangements) und dem Ruppiner Männerensemble spielen und singen Werke jüdischer Komponisten.

Neuruppin – Der Liedermacher Konstantin Wecker tritt in der Neuruppiner Kulturkirche auf und gibt zwei Konzerte, um 17 Uhr und 20 Uhr (ausverkauft). Für das Konzert um 17 Uhr gibt es noch Karten unter www.ticketeria.de.

Neuruppin – Reiseliteraturfestival: Um 19 Uhr liest der Autor Matthias Jügler (D) im Neuruppiner Jugendfreizeitzentrum aus seinem Buch „Die Verlassenen“. Kartenverkauf unter 03391/6 59 81 98 und www.fontane-festspiele.com.

Der Autor Matthias Jügler liest am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: Franziska Hauser

Neuruppin – Im Neuruppiner Tempelgarten wird Theater gespielt. Das Kleine Theater Falkensee führt ab 20 Uhr „Macbeth“ von William Shakespeare auf. Karten können per E-Mail an info@tempelgarten.de reserviert werden.

Rägelin – Um 10 Uhr startet der Temnitzer Heidelauf auf dem Rägeliner Sportplatz. Läufer, Walker und Nordic Walker können an drei unterschiedlichen Strecken – 2,3 Kilometer, 10,5 und 21 Kilometer – an den Start gehen. Anmeldungen für den Lauf unter www.kultur-natur-temnitz.de und ab 8 Uhr auf dem Sportplatz.

Der Temnitzer Heidelauf startet am Sonnabend in Rägelin Quelle: Dirk Becker

Rheinsberg – Eine neue Ausstellung wird um 11 Uhr im Literaturmuseum im Schloss Rheinsberg eröffnet. Zu sehen sind Bilder und Zeichnungen von Sabine Naumann und Skulpturen von Günter Kaden.

Rheinsberg – Das Rheinsberger Keramikmuseum feiert 20-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum wird um 13 Uhr eine neue Ausstellung mit der Sammlung von Helmut Plunze eröffnet.

Rheinsberg – Festival der Alten Musik der Musikakademie Rheinsberg: Ein Konzert mit Jungen Ensembles beginnt um 14 Uhr im Schlosstheater. Um 19 Uhr erklingen Bachs Brandenburgische Konzerte.

Schönhagen (Gumtow) – Der Schriftsteller Kurt Drawert liest im Gemeindehaus von Schönhagen aus seinem neuen Roman „Dresden. Die zweite Zeit“. Die Lesung beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es unter www.phronesis-diskurs.de/veranstaltungen.

Kurt Drawert liest am Sonnabend in Schönhagen. Quelle: Ute Doering

Wittstock – Die Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und der Evangelische Kirchenkreis Wittstock-Ruppin laden ein, einen Teil der Strecke des Todesmarsches im Gedenken an die Häftlinge der Konzentrationslager noch einmal zu gehen. Der Gedenkweg beginnt um 10.15 Uhr mit einer Andacht in der Heiliggeist-Kirche in Wittstock und endet in der Gedenkstätte Todesmarsch.

Wittstock – Den Tag der Bibliotheken, eine Gemeinschaftsaktion der acht Bibliotheken im Landkreis, hat die Wittstocker Bibliothek organisiert. Von 13 bis 18 Uhr gibt es im großen Rund des Amtshofes bunte Angebote wie Vorlesezeit, Comiczeichenkurs, Bücherflohmarkt, Puppentheater und vieles mehr.

Zempow – Zum Familienfilmabend wird ab 20.15 Uhr ins Zempower Autokino eingeladen. Gezeigt wird der Film „Yakari“.

Sonntag, der 5. September

Heiligengrabe – Im Kapitelsaal des Kloster Stift zum Heiligengrabe beginnt um 14 Uhr ein Vortrag über Wildbienen. Hannes Petrischak von der Heinz-Sielmann-Stiftung gibt Antworten zu Fragen, wie es um die heimischen Wildbienen bestellt ist und was für sie getan werden kann.

Heiligengrabe – Ein jüdischer Literaturnachmittag beginnt um 15 Uhr im Stülersaal des Kloster Stift zum Heiligengrabe. Die Autorin und Schauspielerin Adriana Altaras liest aus ihren Erzählungen, die Probleme und Selbstverständlichkeiten jüdischen Lebens im gegenwärtigen Deutschland thematisieren.

Die Schauspielerin Adriana Altaras liest am Sonntag in Heiligengrabe. Quelle: Gene Glover

Lögow – Das Jazzfestival im Dorfkino Lögow geht weiter ab 17 Uhr – siehe Freitag. Weitere Infos unter www.dorfkinoloegow.de.

Neuruppin – Der Neuruppiner Kunstraum in der Friedrich-Engels-Straße eröffnet eine neue Ausstellung. Zu sehen sind Werke des Künstlers Max Mahlow aus Berlin unter dem Titel „Hoch Hinaus“. Die Vernissage beginnt um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei. (Foto oben)

Neuruppin – Eine Gedenkfeier für den Verleger und Heimathistoriker Peter Pusch findet um 14 Uhr im Rondell im Neuruppiner Tempelgarten statt.

Neuruppin – Reiseliteraturfestival: Um 15 Uhr ist der Autor Björn Stephan (D) in der Neuruppiner Siechenhauskapelle zu Gast. Er liest aus seinem Buch „Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau“. Kartenverkauf unter 03391/6 59 81 98 und www.fontane-festspiele.com.

Neuruppin – Ein Gang zu den Spuren der Erinnerung jüdischen Lebens führt auf den Jüdischen Friedhof in Neuruppin. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Haupteingang des Evangelischen Friedhofs in der Wittstocker Allee.

Neuruppin – Der Neuruppiner Tempelgartenverein bietet eine kostenlose Führung durch den Garten an. Treffpunkt ist um 16 Uhr hinter dem Haupttor an der Präsidentenstraße.

Neuruppin – Im Neuruppiner Tempelgarten wird Theater gespielt. Das Kleine Theater Falkensee führt ab 20 Uhr „Macbeth“ von William Shakespeare auf. Karten können per E-Mail an info@tempelgarten.de reserviert werden.

„Macbeth“ von Shakespeare führt das Kleine Theater Falkensee am Sonntag in Neuruppin auf. Quelle: Theater

Rheinsberg – Das Festival der Alten Musik der Musikakademie Rheinsberg bietet ein Programm von Barock-Konzerten, ein Symposium und mehrere Workshops im Schloss Rheinsberg. Um 10 Uhr: Abschlusskonzert des Meisterkurses Alte Musik auf historischen Instrumenten im Schlosstheater. Um 17.30 Uhr: Konzert der Rheinsberger Hofkapelle im Spiegelsaal.

La Tabatiere – Rheinsberger Hofkapelle 2021. Quelle: Johannes Berger

