Neuruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 31. Juli

Rheinsberg – Kabarettistin Jane Zahn präsentiert um 19.30 Uhr ihr Programm „Am Arsch vorbei gibt’s auch kein Leben“ zu aktuellen Themen in der Rheinsberger Musikbrennerei, Königstraße 14. Reservierungen unter Telefon 033931/80 89 01 oder jane@janezahn.de.

Die Kabarettistin Jane Zahn ist am 31. Juli in der Musikbrennerei Rheinsberg zu erleben. Quelle: Jürgen Rammelt

Wustrau – Das Seefestival Wustrau zeigt openair am Wustrauer Schloss die Musical-Komödie Spamalot frei nach Monty Pythons „Ritter der Kokosnuss“. Beginn ist um 20.30 Uhr, Kartenbestellung unter 033925/9 01 91.

Sonnabend, 1. August

Alt Ruppin – Zur Rhinparty wird an das Alt Ruppiner Bollwerk eingeladen. Ab 20 Uhr spielt die Musik.

Demerthin – Irish Folk ist in Demerthin zu hören. Ab 19 Uhr musiziert die Band Clover im Biergarten. Reservierungen sind erbeten unter vertigob5@gmail.com oder Telefon 033977/505757.

Die Folk-Band Clover spielt am 1. August in Demerthin. Quelle: Agentur

Heiligengrabe – Barockmusik und Lebenslust – der Countertenor Karsten Henschel, begleitet von der Pianistin Zsuzsa Varga, stellt unterhaltsame Arien und witzige Lieder vor. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Kapelle des Klosterstifts Heiligengrabe.

Zsuzsa Varga, Klavier, und Karsten Henschel, Countertenor, präsentieren Barockmusik und Lebenslust am 1. August in Heiligengrabe. Quelle: Günther Schulz

Kleinzerlang – Von Hof zu Hof kann ab 13 Uhr in Kleinzerlang beim dörflichen Straßentrödel gepilgert werden. Auf dem Sportplatz steht eine Hüpfburg.

Kyritz – Die Kulturgemeinschaft „Jung und Alt“ veranstaltet einen Trödelmarkt auf dem Vereinsgelände in Kyritz. Ab 9 Uhr kann in der Holzhausener Straße 73 gestöbert werden.

Lindow – Barocktrompete & Basso Continuo – Musik von Bach, Purcell und Gabrielli klingt um 20 Uhr durch die Lindower Stadtkirche.

Netzeband – Premiere feiert der Theatersommer Netzeband im Gutspark an der Kirche. Um 20.30 Uhr ist die „Bluthochzeit“ von Federico García Lorca als Maskenspiel zu erleben.

Der Theatersommer Netzeband zeigt ab 1. August „Bluthochzeit“ von Federico Garcia Lorca. Quelle: Henry Mundt

Neustadt (Dosse) – Musik aus der Feder von Mark Knopfler spielen die Berlin Straits in Olafs Werkstatt. Einlass ist in Neustadt in der Robert-Koch-Straße 47 um 18 Uhr, los geht es um 20 Uhr. Kartenanfragen unter Telefon 033970/1 44 23.

Die Berlin Straits haben sich der Musik und Mark Knopflers verschrieben und sind am 1. August in Neustadt zu Gast. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Prinz Heinrichs Spuren folgt die einstündige Führung durch den Rheinsberger Schlosspark. Start ist um 10 Uhr am Kirchplatz. Anmeldungen sind nötig unter Telefon 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Zur sommerlichen Serenade wird auf den Schlosshof in Rheinsberg zu 17.30 Uhr eingeladen. Es spielt die Kammerakademie Potsdam. Auskunft über die Spielstätte gibt es am Veranstaltungstag ab 14 Uhr unter Telefon 033931/7 21 14.

Die Kammerakademie Potsdam gastiert am 1. August in Rheinsberg. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Sommermusik erklingt in Rheinsbergs Sankt-Laurentiuskirche um 17 Uhr mit den Solideisten. Das Dresdner Vokalsextett singt Werke von Schütz, Bach und Mauersberger sowie Spirituals.

Rheinsberg – Filmjournalist Knut Elstermann moderiert um 20 Uhr einen Opernfilm im Schlosstheater Rheinsberg an. Gezeigt wird Ludwig van Beethovens „Fidelio“.

Wustrau – 20.30 Uhr „ Spamalot“ beim Seefestival Wustrau – siehe Freitag

Sonntag, der 2. August

Kötzlin – Beim Gasthof „Zwei Linden“ in Kötzlin steht ein Flohmarkt. Von 10 bis 18 Uhr wird gefeilscht.

Kyritz – ab 9 Uhr Trödelmarkt, Holzhausener Straße 37 – siehe Sonnabend

Kyritz – Im Waldschlösschen Kyritz spielt ab 10.30 Uhr die Blasmusik. Es unterhalten die Rhinluchmusikanten.

Neuruppin – Der Klosterhof in Neuruppin zeigt ab 14 Uhr eine neue Ausstellung in der Poststraße 31. Geschichtsfreunde haben Fakten zur Garnisonsstadt Neuruppin zusammengetragen.

Neuruppin – Orgel Punkt zwölf – heißt es in der Neuruppiner Klosterkirche. Es gibt um 12 Uhr von Manfred Rothaut 30 Minuten Orgelmusik mit Erläuterungen.

Neuruppin – Einen Spaziergang mit Geschichten und Geschichte bietet der Tempelgartenverein kostenlos in Neuruppins schönster Gartenanlage an. Um 14 Uhr ist Treffpunkt am Tor in der Präsidentenstraße.

Neuruppin – Unter freiem Himmel können Kinder am Neuruppiner Hangar 312 mit dem König der Kinderdisko – Volker Rosin – singen und tanzen. Die Party für die Lütten startet um 15 Uhr.

Volker Rosin ist der König der Kinderdisko am 2. August in Neuruppin am Hangar 312. Quelle: Manfred Esser

Rheinsberg – Zum Opernfilm wird ins Rheinsberger Schlosstheater gebeten. Zu sehen ist um 20 Uhr Richard Wagners „Der fliegende Holländer“. Opernfachmann Georg Quander und Filmspezialist Knut Elstermann begleiten mit Wissenswertem.

Vichel – Das Café im Schloss Vichel öffnet ab 14 Uhr. Um 16 Uhr unterhalten Liedermacherin Petra Kleinke alias „Mohn“ und der Multiinstrumentalist Jan Rase mit Musik, die Gedanken tanzen lässt.

Petra Kleinke und Jan Rase unterhalten am 2. August mit ihrer Musik in Vichel. Quelle: Jeannette Hix

Wustrau – 19 Uhr „ Spamalot“ beim Seefestival Wustrau – siehe Freitag

Zempow – Kofferraumtrödel heißt es von 9 bis 15 Uhr auf dem Gelände des Autokinos in Zempow. Privat verkauft an privat.

