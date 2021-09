Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 10. September

Döllen – Die international tätige Sopranistin Sophia Körber gibt gemeinsam mit dem Organisten Christian Reishaus ein Konzert in der Evangelischen Kirche in Döllen. Ab 18 Uhr erklingen Arien und Lieder von Mendelssohn Bartholdy, Bach, Mozart und Strozzi.

Kyritz – Für den Regisseur Andreas Dresen ist Arbeit Glück, und Filmen und Theater sind Spiel. Wenn beides zusammenkommt, ist das: Glücks Spiel. Im Gespräch mit Hans-Dieter Schütt kommt neben Arbeit und Spiel aber auch ganz Privates zur Sprache. Zuhörer sind ab 19.30 Uhr im Hotel Waldschlösschen in Kyritz willkommen. Karten gibt es in der Stadtbibliothek und per E-Mail: bibliothek@kyritz.de.

Netzeband – Im Netzebander Gutspark ertönen exotische Klänge und heiße Rhythmen ab 18 Uhr. Es musizieren Yuki Inagawa (Klavier) und Sabina Matthus-Bebie (Klarinette). Eine Performance-Lesung mit Daria Monciu & Hans Machowiak mit dem Titel „Wedekind: Aufschrei“ beginnt um 20 Uhr.

Sabina Matthus-Bebie spielt am Freitag in Netzeband. Quelle: Reginbe Buddeke

Wittstock – „Faszination Schach“ heißt es ab 10 Uhr auf dem Wittstocker Marktplatz und richtet sich an alle Kinder ab 5 Jahren, die sich für das Schachspielen begeistern oder es kennenlernen möchten. Geboten wird bis 15 Uhr in drei Durchgängen ein bunter Erlebnisparcours mit Schnupperkursen, Riesenschach und Blitzschach. In der Stadthalle findet von Freitag bis Sonntag das 8. Schachturnier „Ran an den Turm!“ statt.

Wittstock – Das Wittstocker Kino „Astoria“ und die Gedenkstätte Todesmarsch laden zur Filmvorführung „Freistaat Mittelpunkt“ um 19 Uhr ins Kino „Astoria“ ein. Im Anschluss gibt es ein Filmgespräch mit dem Regisseur Kai Ehlers und der Wissenschaftlerin Astrid Ley.

Wusterhausen – Jugend und Kultur kommen ab 16 Uhr auf der Wiese an der Dossehalle in Wusterhausen zusammen. Schablonen-Kunst, Musik und Entspannung stehen ab 16 Uhr auf dem Programm. Ab 20 Uhr wird der Dokumentarfilm „Dear Future Children“ – das englischsprachige Original mit deutschen Untertiteln – als Open-Air-Kino gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Zempow – Traditionelle und moderne Folkmusik aus Skandinavien unter dem Titel „Udkig mod norden – Ausblick gen Norden“ erklingt ab 18 Uhr im Buchfinkenhof in der Zempower Dorfstraße 39. Es musiziert Sören Wendt, Harfenist und Sänger. Nach dem Konzert gibt es einen Imbiss.

Sören Wendt gibt am Freitag ein Konzert in Zempow. Quelle: promo

Sonnabend, 11. September

Freyenstein – Im Freyensteiner Burghof beginnt um 16 Uhr ein Open-Air-Konzert. Die Sopranistin Julie Grutzka und Tenor Felix Heller präsentieren gemeinsam mit ihrem Pianisten Michael Lieb ihre Lieblingsohrwürmer aus 100 Jahren Unterhaltungsmusik. (Foto oben)

Ganz – Das Kulturzentrum in Ganz lädt um 17 Uhr zur musikalischen Lesung unter dem Titel „Die Dame mit dem Hündchen“ von Anton Tschechow ein – gestaltet von Monika Hoffmann (Klavier) und Verena Rein (Sprecherin). Kartenreservierungen unter info@ganzkultur.de, 0173/6 21 37 50. Einlass ist ab 16 Uhr.

Heiligengrabe – Sein 75-jähriges Bestehen feiert der Heiligengraber Friedenshort. Um 16.30 Uhr beginnt ein Hoffest mit Spiel- und Aktionsständen. Um 19.30 Uhr musiziert die Lobpreis-Band „Jesus First“ im Festzelt.

Kyritz – Getrödelt wird von 10 bis 15 Uhr auf dem Flohmarkt am Mehrgenerationenhaus in der Perleberger Straße 10 in Kyritz.

Ein Flohmarkt lädt am Sonnabend zum Stöbern am Mehrgenerationenhaus in Kyritz ein Quelle: Stadt Kyritz

Kuhhorst– Zur 15. Kuhhorster Rocknacht wird sich am Dorfkrug versammelt. Auf der Freilichtbühne sind ab 19 Uhr Poor White Trash (traditionellen Rock und Bluesrock) und Unerhört (Rockmusik aus vier Jahrzehnten) im stündlichen Wechsel zu erleben.

Die Band Poor White Trash spielt zur Quelle: Veranstalter

Lentzke – Die Agrargenossenschaft in Lentzke lädt zum Ernte- und Hoffest ein. Besucher sind ab 14 Uhr auf dem Wirtschaftshof, Dorfstraße 1, willkommen.

Nackel – Nackel veranstaltet seinen „5. Dorftrödel auf den Höfen“. Auf etwa 25 Höfe können Trödelfans von 10 bis 17 Uhr stöbern und feilschen. Parkplätze sind gekennzeichnet. An manchen Ständen werden auch Speisen und Getränke angeboten.

Neustadt – Amy Winehouse schrieb mit ihrer Musik Geschichte, diese greift das Trio Valerie auf und erzählt sie weiter. Die Musiker sind ab 20 Uhr in Olafs Werkstatt in Neustadt zu erleben. Einlass ab 18 Uhr.

Netzeband – Eine Auktion beginnt um 15 Uhr im Gutspark von Netzeband. Zur Versteigerung kommen von Christo handsignierte Drucke seiner Kunstwerke Verhüllter Berliner Reichstag und Pariser Pont Neuf. Die Musikschulband Big Brass aus Neuruppin feiert ab 17 Uhr mit Jazz, Soul und Funk ihren 20. Geburtstag. Ab 19 Uhr spielen The Swingin’ Hermlins. Karten gibt es per E-Mail an info@tourist-information-rheinsberg.de und telefonisch unter 033931/3 49 40.

Druck des Kunstwerkes "Verhüllter Berliner Reichstag" mit Christo-Signatur. Quelle: Ch. Läpple

Neuruppin – Die Einwohner des Neuruppiner Stadtteils Bechlin veranstalten einen Dorftrödel von 10 bis 16 Uhr. In der Friseurstege, Schulstraße und Dorfstraße bieten sie Trödel jeder Art auf ihren Grundstücken, markiert mit bunten Luftballons, an. Parkplätze befinden sich an der Dorfkirche.

Neuruppin – Treffpunkt zur Motorradausfahrt des AMC ist um 10 Uhr am Evi an der Regattastraße in Neuruppin. Nähere Infos hat die Fahrschule Rohwer unter 0173/7 06 44 11.

Neuruppin – Der Neuruppiner A-Cappella-Chor will sein 50-jähriges Bestehen ein ganzes Jahr lang feiern. Den Auftakt bildet das Jubiläumskonzert um 17 Uhr in der Neuruppiner Kulturkirche.

Neuruppin – Zu Swing und Jive wird auf dem Tanzparkett am Neuruppiner Hangar 312 getanzt. Die Hamburger Band Bun Jon & The Big Jive spielt ab 19 Uhr. Weitere Infos unter www.hangar-312.de.

Swing & Jive mit Bun-Jon & The Big Jive sorgen für Stimmung am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: Agentur

Neuruppin – „Tingel, Tanz und Theodor“ heißt es ab 19 Uhr beim Open-Air-Fontane-Tanzvergnügen auf den Neuruppiner Schulplatz. Karten gibt es ab 18 Uhr an den beiden Eingangszelten.

Radensleben – Beim 8. Dorftrödel in Radensleben werden etwa 20 Familien ihre Höfe öffnen. Besucher können ab 10 Uhr gemütlich durch den Ort schlendern und nach Herzenslust stöbern.

Rheinsberg – Opern-Highlights von Händel und Bononcini erklingen im Rheinsberger Schlosstheater. Das Konzert mit Sängerinnen und Sänger der Musikhochschule „Hanns Eisler“ aus Berlin beginnt um 17 Uhr. Kartenanfragen per E-Mail an tickets@musikkultur-rheinsberg.de.

Vehlow – Ein Herbstmarkt lockt ab 10.30 Uhr mit vielen Ständen, Kinderspaß, Modenschau, Speis und Trank Besucher auf das Gelände des Gemeindezentrums.

Wittstock – Der Rotary-Club Wittstock veranstaltet das 1. rotarische Wittstocker Entenrennen. Start ist um 13 Uhr. Veranstaltungsort ist der Friedrich-Ebert-Park am Bahnhof. Die Rennstrecke auf der Glinze verläuft durch den Friedrich-Ebert-Park bis zum Zieleinlauf an der Holzplattform am Amtsturm. Bereits ab 11.30 Uhr gibt es gastronomische Versorgung im Startbereich und Unterhaltung für Kinder.

Wittstock – Zum Auftakt der Interkulturellen Woche wird von 14 bis 20 Uhr auf dem Amtshof in Wittstock ein Fest der Vielfalt gefeiert. Vereine und Organisationen sind mit ihren Infoständen vor Ort. Zum Programm gehören Theater und Tanz, Livemusik mit verschiedenen Bands, Kulinarisches sowie Angebote für Kinder.

Beim Fest der Vielfalt am Sonnabend mit dabei in Wittstock – die Band Eisenbahn Wittstock. Quelle: privat

Wusterhausen – Im Herbstschen Haus, Am Markt 3, in Wusterhausen werden zwei Ausstellungen eröffnet – „10 Jahre Haus Am Markt 3“ und „Schusterhausen, Bestandsaufnahme mit Fotografien von Barbara Wolff (Berlin)“. Ab 12 Uhr werden Führungen und Raum für Gespräche bei Kaffee und Kuchen geboten.

Wusterhausen – Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die ohne Internet mit anderen das erfolgreiche Wahl-Tool spielen wollen, sind eingeladen auf den Wusterhausener Marktplatz zu kommen. Vor dem Projektladen „Ma Kieken“ steht der analoge Wahl-O-Mat von 11 bis 17 Uhr zum Mitmachen bereit.

Sonntag, der 12. September

Blesendorf – Die Wittstocker Rosenfreunde öffnen wieder ihre Gärten. Ines und Andreas Lehmann freuen sich über Besucher von 10 bis 17 Uhr in ihrem Garten in Blesendorf an der Dorfstraße 51.

Darsikow (Rägelin) – Am Tag des offenen Denkmals öffnet die Kleine Kirche in Darsikow von 10 bis 18 Uhr. Ein Imbiss steht bereit.

Berlitt – Die Theatergruppe „Theater auf dem Pilgerweg“ gibt um 15 Uhr eine Vorstellung im Berlitter Schlosspark. Der Eintritt ist frei. Es gibt Kaffee und Kuchen im Gemeindesaal und die Möglichkeit, die Ateliers der Künstler im Schloss zu besichtigen.

Blankenberg – Das Gut Blankenberg beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals. Am und im Gutshaus sind von 10 bis 18 Uhr Kunst-Installationen von Bärbel Rothaar zu sehen. Für Erfrischungen sorgt der Traktor- und Freizeitverein Blankenberg am Dorfbackofen.

Fehrbellin/Neuruppin – Der AMC veranstaltet sein Oldtimertreffen mit Oldtimerausfahrt. Treffpunkt zur Ausfahrt rund um die Ruppiner Seen ist um 11 Uhr an der Gaststätte Loc House in Fehrbellin, Bahnhofstraße 9. Nach der Zieleinfahrt auf dem Neuruppiner Schulplatz gegen 15 Uhr werden die Fahrzeuge zur Schau gestellt. Weitere Infos unter Telefon 03391/5 12 68 18, per E-Mail: gollan@anwalthausneuruppin.de.

Ganz – Das Kulturzentrum in Ganz lädt zu einer szenischen Lesung unter dem Titel „Ode an die Freiheit“ ein. Bastienne Voß, Distel-Kaberettistin und Autorin, und Reiner Heise, Schauspieler und Regisseur, gestalten den Nachmittag ab 16 Uhr. Kartenreservierungen per E-Mail an info@ganzkultur.de und telefonisch unter 0173/6 21 37 50. Einlass ist ab 15 Uhr.

Bastienne Voß, Distel-Kaberettistin und Autorin, ist am Sonntag im Kulturzentrum in Ganz zu Gast. Quelle: Agentur

Glienicke – Der Förderverein Schinkelkirche Glienicke lädt um 14 Uhr zu einem Konzert mit Rob Wilson, dem Sänger mit irischen Wurzeln, ein. Auf dem Programm steht Irish Folk. Im Anschluss wartet leckerer Kuchen auf die Besucher.

Heiligengrabe – Zum Tag des offenen Denkmals lädt das Kloster Stift zum Heiligengrabe ein. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stiftskirche. Es gibt verschiedene Führungen, Waldspiele für Kinder und Kulinarisches.

Heiligengrabe – Ein Konzert für Horn und Orgel beginnt um 15 Uhr im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Es musizieren Steffen Launer und Franns v. Promnitz. Zu hören sind Werke von Praetorius, Sweelinck, Naumann, Marks und Viviani.

Herzsprung – Die Schauspielerin und Hörspielsprecherin Carmen-Maja Antoni, bekannt aus aktuellen Fernseh- und Kinoproduktionen, liest ab 11 Uhr auf der Freilichtbühne Herzsprung. Dabei geht es um „Alte, die jung geblieben sind, und Junge, die ziemlich alt aussehen“.

Die Schauspielerin Carmen-Maja Antoni liest am Sonntag in Herzsprung. Quelle: Peter Ziesche

Hohenofen – Die Papierfabrik Hohenofen feiert am Tag des offenen Denkmals die Eröffnung ihres Ausstellungsprojektes „Zeitausschnitte / Ländliche Industrie im Wandel“. Besucher sind ab 14 Uhr willkommen.

Jabel – Rosenfreundin Petra Puls öffnet von 10 bis 17 Uhr ihre „Grüne Oase“ in Jabel. Zum Ausflugslokal gehört ein riesiger Garten, in dem Pflanzen ebenso ihren Platz finden wie Haus-, Nutz- und Wildtiere.

Köpernitz – Am Tag des offenen Denkmals lädt das Gutshaus Köpernitz zu Führungen im Haus, im Garten und zum historischen Friedhof von 11 bis 18 Uhr ein.

Lindow – Eine geführte Radtour mit dem Historiker Carsten Dräger auf den Spuren der Schweizer Kolonisten in und um Lindow startet um 8.30 Uhr auf dem Lindower Marktplatz. Wer Lust hat, kommt einfach und radelt mit.

Lindow – Eine Führung durch das Kloster Lindow wird Besuchern am Tag des offenen Denkmals um 11 Uhr geboten. Treffpunkt ist an der Schönen Nonne an der Klostermühle.

Neuruppin – Das Blasorchester der Musikschule Neuruppin gibt um 15 Uhr ein Konzert im Neuruppiner Tempelgarten (Bei zu schlechtem Wetter im Saal der Musikschule im Alten Gymnasium). Die meist jugendlichen Musiker beherrschen nicht nur das Repertoire der „klassischen Blasmusik“, sondern auch viele musikalische Genres, von der Filmmusik über den Swing bis zu Varianten des Jazz und der modernen Unterhaltungsmusik. Eine Kartenvorbestellung ist nur per E-Mail an info@tempelgarten.de möglich.

Neuruppin – Kinder und Jugendliche sind auf dem Gelände des Hangar 312 in Neuruppin willkommen. Eine „Eiszeit-Lern-Werkstatt“ findet von 14 bis 18 Uhr statt. Ein Kinderkonzert mit Simone Sommerland beginnt um 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Infos gibt es per E-Mail: info@neuruppiner-bilderbogen.de.

Zur Eiszeit-Lern-Werkstatt sind Kinder und Jugendliche am Sonntag in Neuruppin willkommen. Quelle: Neuruppiner Bilderbogen

Region – Am Tag der offenen Gärten öffnen Petra und Jörg Schneider ihre Pforten an der Dorfstraße 9 in Brüsenhagen sowie Monika und Wolfgang Tolksdorf, Fontanestraße 38, in Tramnitz von 10 bis 17 Uhr. Wo noch in Ostprignitz-Ruppin Besucher willkommen sind, lesen Sie hier: www.dieprignitz.de/gaerten.

Region – Zahlreiche historische Gebäude in der Ostprignitz öffnen zum Tag des offenen Denkmals ihre Türen (aktuelle Teilnehmerliste unter www.tag-des-offenen-denkmals.de).

Wittstock – „Betreutes Trinken on Tour“ heißt es von 12 bis 17 Uhr im „Tortenschwester-Café & Laden“ in Wittstock. Angeboten werden Verkostung und Verkauf von Spirituosen und Feinkost.

Wusterhausen – Im Herbstschen Haus, Am Markt 3, in Wusterhausen gibt es zwei neue Ausstellungen zu erkunden – „10 Jahre Haus Am Markt 3“ und „Schusterhausen, Bestandsaufnahme mit Fotografien von Barbara Wolff (Berlin)“. Ab 10 Uhr werden Führungen und Raum für Gespräche bei Kaffee und Kuchen geboten.

Ausstellung "Schusterhausen, Bestandsaufnahme - Fotografien von Barbara Wolff (Berlin)" – Sonderausstellung ist am Sonntag in Wusterhausen zu sehen. Quelle: Barbara Wolff

Von MAZonline