Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 17. September

Buskow – Zu Whisky- und Weinverkostung und Kriminalgeschichten von Frank Schroeder lädt der Bodoni-Vielseithof in Buskow von 19 bis 22 Uhr ein. Karten gibt es online über www.bodoni.org.

Lichtenberg – Die Messe Lebensart öffnet auf dem Gut Hesterberg in Lichtenberg ihre Tore. Von Freitag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, mit mehr als 100 Ausstellern rund um Haus und Garten und jede Menge Genuss. (Foto oben)

Neuruppin – „Alles Pedale!“ heißt es am Wochenende in Neuruppin. Das große Stadtradeln, musikalisch begleitet, startet um 17 Uhr an der Kastanienwiese (Regattastraße) und am Rheinsberger Tor. Alle sind eingeladen mitzufahren und ein Zeichen für gutes Klima zu setzen. Beide Touren treffen an der Seepromenade zur Fahrradparty um 18 Uhr zusammen. Alle Infos unter www.alles-pedale-neuruppin.de.

Das Fahrradorchester „Fietsorkest“ begleitet die Konzert-Radtouren am Wochenende. Quelle: Ben Nienhuis

Neuruppin – „Vielleicht wird’s nie wieder schön“ ist das Konzert mit Gerhard Schöne und seinen Musikanten um 19.30 Uhr in der Neuruppiner Pfarrkirche überschrieben. Der Einlass beginnt eine Stunde zuvor.

Neuruppin – Das kleine Theater Falkensee ist mit seinem Stück „Shakesperience“ in Neuruppin zu Gast – mit zwei Aufführungen im Tempelgarten, am Freitag ab 20 Uhr und am Sonntag ab 16 Uhr. Kartenvorbestellung per E-Mail: info@tempelgarten.de.

Das Kleine Theater Falkensee tritt am Freitag und Sonntag in Neuruppin auf. Quelle: Kleines Theater Falkensee

Rheinsberg – In der Remise am Schloss Rheinsberg hält der Historiker Jürgen Luh um 18.30 Uhr einen Vortrag zu Friedrich Wilhelm, genannt der Große Kurfürst.

Wusterhausen – Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind offiziell nicht wahlberechtigt. Deshalb findet im Projektladen „Ma kieken“ Am Markt 23 in Wusterhausen von 10 bis 18 Uhr eine U18-Wahl statt, wo sie ihre Stimmen abgeben können.

Wusterhausen – Die Interkulturelle Woche bietet verschiedene Aktionen in der Region. In Wusterhausen ist von 11 bis 18 Uhr eine Fotoausstellung von Kindern im Projektraum „Ma Kieken“, Am Markt 23 zu sehen. Von 19 bis 21 Uhr hält Jacques-Yves Henry einen Vortrag zu großen Figuren der jüdischen Welt im Alten Laden, Am Markt 3.

Neuglienicke – Noch freie Plätze gibt es für eine Kremserfahrt in die Ruppiner Heide zur Hirschbrunft. Treffpunkt ist das Kleine Waldhaus in Neuglienicke um 16.30 Uhr. Die Fahrt durch die Heide dauert etwa 2,5 Stunden. Unterwegs wird sich mit Wildgulasch gestärkt. Anmeldung unter Telefon 0171/1 70 77 27.

Sonnabend, der 18. September

Alt Daber – Am Daberturm in Alt Daber wird das zweite Heidefest gefeiert. Von 11 bis 17 Uhr gibt es unter anderem Führungen durch den Miniaturpark und den Findlings- und Kräutergarten, Aktionen für Kinder, ein Bühnenprogramm und ein Quiz. Eine Wanderung in die Wittstocker Heide beginnt kurz nach der Eröffnung des Festes.

Rund um den Daberturm in Alt Daber wird am Sonnabend das Heidefest gefeiert. Quelle: André Reichel

Barenthin – Eine Fahrrad-Demo für Klimaschutz startet um 14 Uhr von Barenthin aus mit anschließender Kundgebung auf dem Kyritzer Marktplatz um 16 Uhr.

Buskow – Zu Whisky- und Weinverkostung und Kriminalgeschichten von Frank Schroeder lädt der Bodoni-Vielseithof in Buskow von 19 bis 22 Uhr ein. Karten gibt es online über www.bodoni.org.

Damelack – In der Damelacker Kirche führt die Theatergruppe Nordbahn 007 um 15 Uhr ihre Komödie „Aperitif mit dem Teufel“ auf. Danach gibt es Kaffee und Kuchen vor der Kirche. Der Eintritt ist frei.

Darsikow (Rägelin) – Die Gemeinde Temnitzquell feiert ihr Wir-Fest in der Kleinen Kirche von Darsikow. Durch das Programm ab 15 Uhr mit Talkrunde, Lesung, Musik und Kuchenbuffet führt die Dramaturgin Ingrid Lucia Ernst.

Freyenstein – Ihr Stadtfest feiern die Freyensteiner ab 10 Uhr im Schlosspark. Ein Flohmarkt, Vorführungen der Feuerwehr, der Kinder der Kita „Spatzennest“ und der Taekwondo-Gruppe sowie Musik von Rob Wilson gehören zum Tagesprogramm. Um 19 Uhr beginnt eine Tanzveranstaltung mit der „Magic Show Band“ aus Wittstock.

Ganz – Das Kulturzentrum Ganz lädt zu Kunstinstallation und Tanzperformance mit Karoline Dettmann und Valeska Rein ein. Ode an die Wahrheit ist der Abend ab 18 Uhr überschrieben. Kartenreservierungen per E-Mail an info@ganzkultur.de oder unter 0173/6 21 37 50.

Tanzperformance mit Karoline Dettmann und Valeska Rein am Sonnabend in Ganz. Quelle: Valeska Rein

Herzsprung – Maritime Lieder von Kap Hoorn bis zum Ostseestrand erklingen um 16 Uhr auf dem Pfarrhof in Herzsprung. Zu Gast ist der Kyritzer Shantychor „Stella maris“. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Kyritz – Die Kinderfilmuni on Tour hält in der Carl-Dierke-Schule in Kyritz. Um 14 Uhr beginnt ein kostenloser Vortrag für Kinder von 8 bis 12 Jahren zum Thema „Erzählen mit Tönen – Was die Filmmusik mit den Bildern macht“. Anmeldung unter www.kinderfilmuni.com.

Kyritz – In der Kyritzer St.-Marienkirche findet ab 18 Uhr ein Abendgottesdienst zum Thema „Gottes Geschichten“ statt. Der Abend wird gestaltet von Kirchenmusikdirektor Michael Schulze auf der Orgel, mit Fürbitten von Jugendlichen und einem Predigt-Slam von Pfarrerin Anna Hellmich.

Läsikow – Blasmusik erklingt ab 16 Uhr in der Läsikower Kirche. Das Blechbläserorchester „Frisch vom Blech“ der Kreismusikschule gibt ein Konzert. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Sanierung der Dorfkirche wird gebeten.

Lichtenberg – Die Messe Lebensart öffnet auf dem Gut Hesterberg in Lichtenberg von 10 bis 18 Uhr – siehe Freitag.

Die Messe Lebensart in Lichtenberg hat von Freitag bis Sonntag geöffnet. Quelle: Veranstalter

Liebenthal – Die Liebenthaler feiern ihr Dorffest ab 14.30 Uhr mit Attraktionen wie Hüpfburg, Wasserspaß, Süßigkeitenwagen und der Stimmungskanone Harry Wuchtig.

Molchow – Ein Ortsfest feiern die Einwohner von Molchow auf ihrem Dorfplatz ab 14 Uhr mit buntem Programm. Die Künstlerinnen Katja Martin und Kathrin Jahnes laden Besucher ein, sich beim plastischen Arbeiten und beim Stempeln von Grußpostkarten kreativ zu betätigen. Der Soundkünstler Frank Wedel stellt seine Soundcollage zu den Ruppiner Ortsteilen aus. Es wird einen Flohmarkt geben und die Kinder können sich im Seilklettern versuchen. Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Neuruppin – Der Tag des Friedhofs wird auf dem Friedhof in Neuruppin an der Wittstocker Allee ab 10 Uhr mit Führungen und Geschichten begangen. Treffpunkt ist die Friedhofskapelle.

Neuruppin – Auch Neuruppin beteiligt sich am Weltaufräumtag. Treffpunkt ist um 10 Uhr das Bollwerk. Dort werden auch die Arbeitsmaterialien verteilt.

Neuruppin – Das Mehrgenerationenhaus Krümelkiste in Neuruppin veranstaltet ein Sommer-Sonne-Bürgerfest. Musik, Kinderspiele, Infostände, Gebäck und Gegrilltes, handwerklich-kreative Angebote und mehr werden von 11 bis 17 Uhr geboten.

Neuruppin – Alles Pedale! – Die erste Konzert-Radtour startet um 9.30 Uhr auf dem Kirchplatz nach Gentzrode. Alle Infos unter www.alles-pedale-neuruppin.de und unter Telefon 03391/6 59 81 98.

Neuruppin – In der Neuruppiner Fontanebuchhandlung beginnt um 18 Uhr eine Lesung mit Robert Rauh, moderiert von Frank Matthus und überschrieben mit „Die Mauer war doch richtig!“ – Warum so viele DDR-Bürger den Mauerbau widerstandslos hinnahmen. Anmeldung unter 03391/22 97 oder per E-Mail an info@fontanebuchhandlung.de.

Robert Rauh (l.) und Frank Matthus sind am Sonnabend in der Neuruppiner Fontanebuchhandlung zu Gast. Quelle: privat

Neuruppin – Das für 19 Uhr geplante Konzert mit der Band Swede Sensation im Neuruppiner Hangar 312 wurde abgesagt.

Neustadt – Am Weltaufräumtag wird in Neustadt zur gemeinsamen Müllsammelaktion von 9 bis 11.30 Uhr aufgerufen. Freiwilligen treffen sich auf dem Parkplatz am Freibad und am Vereinssitz in der Bahnhofstraße 18.

Protzen – Trödelfans werden auf dem Bikergelände in Protzen erwartet. Auf dem Trödelmarkt kann von 7 bis 17 Uhr ausgiebig gestöbert und gefeilscht werden.

Protzen – Das Märchenland auf dem Gelände der GAB öffnet seine Tore für sein Herbstfest. Ein buntes Programm für Jung und Alt beginnt um 14 Uhr – mit Bastelstraße, Trödelscheune, Spiel und Spaß, Märchen, Kräutergarten, dem Hobbyzoo aus Krangen. Eltern können bei Kaffee und Kuchen, Waffeln, oder auch bei Gegrilltem und Getränken entspannen.

Rheinsberg – Am Weltaufräumtag ruft die Evangelische Kirchengemeinde Rheinsberg auf, sich zu beteiligen. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Kirchplatz.

Rheinsberg – Das Trio Bending Times gibt ein Konzert zum 80. Geburtstags von Kantor i. R. Hartmut Grosch in der Laurentiuskirche Rheinsberg. Traditionelle Choräle begegnen den Klängen des Jazz, wenn Christian Grosch (Piano, Komposition), Toralf Schrader (Kontrabass) und Enno Lange (Schlagzeug) ab 17 Uhr musizieren. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Das Trio Bending Times gibt am Sonnabend ein Konzert in Rheinsberg. Quelle: Veranstalter

Rheinsberg – Highlights der Alten Musik präsentiert das Ensemble Amaconsort ab 17 Uhr im Schlosstheater Rheinsberg. Karten gibt es per E-Mail an tickets@musikkultur-rheinsberg.de.

Stüdenitz – Elke Semmler lädt von 14 bis 17 Uhr zum offenen Hof nach Stüdenitz in die Kyritzer Straße7 ein. Besucher erwarten kulinarische Köstlichkeiten, von Hand gefertigtes Gefilztes und Gestricktes, eine Bücherbörse, Kaffee und Kuchen.

Wusterhausen – Interkulturelle Woche: Von 10 bis 13 Uhr ist jeder zum Brunch an der Urfa-Grill-Gaststätte am Bahnhof in Wusterhausen willkommen. Besucher erwarten auch Präsentationsstände zu „Andere Länder und Kulturen“, eine Willkommens-Mediathek der Bibliothek und Musik von der Band „Aus dem Dorf - für das Dorf“. Für den Brunch ist eine Anmeldung nötig unter Telefon 033979/5 18 30.

Sonntag, der 19. September

Berlitt – Zum Kinoabend wird um 19 Uhr in den Gemeindesaal des Berlitter Schlosses eingeladen. Zu sehen ist der Klassiker mit Manfred Krug „Spur der Steine“. Der Eintritt ist frei.

Kuhhorst – Der Ökohof in Kuhhorst lädt ab 10.30 Uhr zum Erntedankfest ein. Besucher erwartet ein buntes Programm mit Kuhhorst-Quiz, Schnitzeljagd für Groß und Klein, Kremserfahrten, Hofführungen, Technikschau, Gemüsemarkt, Einweihung des Gutsparks und Live-Musik.

Kümmernitz (Havelberg) – Familie Rose öffnet ihren spätsommerlichen Garten in Kümmernitz, Haus-Nummer 35, für Besucher von 10 bis 18 Uhr. Zudem wird floristisches Kunsthandwerk, Nützliches und Verspieltes aus altem Leinen gezeigt. Zur Stärkung gibt es Wildfleisch, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Marietta und Hans-Günther Rose laden am Sonntag in ihren offenen Garten in Kümmernitz ein. Quelle: kerliham-foto

Lichtenberg – Die Messe Lebensart öffnet auf dem Gut Hesterberg in Lichtenberg von 10 bis 18 Uhr – siehe Freitag.

Neuruppin – Alles Pedale! – Die zweite Konzert-Radtour um den Ruppiner See startet um 10 Uhr an der Neuruppiner Pfarrkirche. Mehr Infos unter www.alles-pedale-neuruppin.de und unter 03391/6 59 81 98.

Neuruppin – Anne Weber, Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2020 liest ab 11 Uhr in der Fontanebuchhandlung in Neuruppin aus ihrem Werk „Annette, ein Heldinnenepos“. Moderiert wird die Lesung von Antje Baumgart und Johannes Bunk. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung wird gebeten. Die Lesung kann auch online verfolgt werden.

Neuruppin – Die Leipziger Band „Karl die Große” tritt als Duo im Neuruppiner Jugendfreizeitzentrum auf. Die Sängerin der Band, Wencke Wollny, und die Multi-Instrumentalistin Antonia Hausmann geben um 16 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der DRK Inobhutnahme.

Die Sängerin der Band "Karl die Große" ist am Sonntag in Neuruppin zu erleben. Quelle: Marco Sensche

Neuruppin – Das kleine Theater Falkensee führt um 16 Uhr noch einmal sein Stück „Shakesperience“ im Neuruppiner Tempelgarten auf. Kartenvorbestellung per E-Mail: info@tempelgarten.de.

Neustadt – Die Maxim Kowalew Don Kosaken geben ein Konzert in der Neustädter Kreuzkirche. Ab 19 Uhr erklingen russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie Volksweisen und Balladen.

Rheinsberg – Interkulturelle Woche: Die Laurentiuskirche in Rheinsberg lädt zu einem interreligiösen Gottesdienst und Tag der Vielfalt von 11 bis 15 Uhr mit Demokratie-Werkstatt, Musik, Kultur, Spielmobil und Catering auf dem Kirchplatz ein.

Rheinsberg – Highlights der Alten Musik präsentiert das Gambenconsort Phantasm ab 16 Uhr im Spiegelsaal im Schloss Rheinsberg. Karten gibt es per E-Mail an tickets@musikkultur-rheinsberg.de.

Das Gambenconsort Phantasm musiziert am Sonntag im Schloss Rheinsberg. Quelle: Marco Borggreve

Wusterhausen – Ein interkultureller Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtkirche von Wusterhausen, gestaltet von Menschen aus Kenia, Iran, Korea, Afghanistan, Frankreich, Eritrea, Syrien und Deutschland. Von 13 bis 17 Uhr veranstaltet das Haus am Markt 3 in Wusterhausen ein Apfelfest mit Ausstellung alter Apfelsorten, Saftverkostung, Buchausstellung, Geschichten und Liedern.

Zermützel – Eine Poesielesung findet auf dem Kremserhof in Zermützel statt. Die Autorin Anke Mehrholz liest ab 15 Uhr aus ihrem ersten Gedichtband „Lebenslinien“. Die Gedichte entstanden bei Wanderungen um den Stechlinsee und in der Ruppiner Schweiz. Fotos werden die Lesung begleiten. Der Eintritt ist frei.

Von MAZonline