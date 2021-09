Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 24. September

Krangen – „Mit allen Wassern gewaschen“ – eine musikalische Zeit- und Weltreise mit Henri Stabel erwartet das Publikum in der Krangener Schinkelkirche. Es beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es im Laden „Herr Fontane“ am Neuruppiner Schulplatz, im Autohaus Wernicke in Alt Ruppin und an der Abendkasse.

Henri Stabel spielt Weltmusik – am Freitag in der Krangener Kirche. Quelle: Agentur

Kyritz – „Schnäppchen im Herbst“ bietet die Kyritzer Stadtbibliothek für ihre Leser an. Der Bücherflohmarkt mit Romanen, Kinder- und Sachbüchern, DVDs, Hörbüchern, Spiele und Puzzles kann von 9 bis 15 Uhr durchstöbert werden.

Netzeband – Im Netzebander Gutspark treffen sich Nachbarn – ohne Konzert, ohne Theater – einfach nur zum netten Beisammensein. Das Nachbarschaftsfest beginnt um 19 Uhr. Für Essen und Getränke ist gesorgt, rechtzeitiges Erscheinen sichert Freigetränke.

Neuruppin – Interkulturelle Woche: Die Illustratorin und Kinderbuchautorin Dorothea Ginolas liest im Neuruppiner Museum aus Ihrer „Geschichte von Samira und Lotte“. Die Lesung für Grundschüler ist in zwei aufgeteilt – um 10.30 und 12 Uhr – beide sind ausgebucht.

Neuruppin – Interkulturelle Woche: Zum „Tanz in den Herbst“ mit Christian wird von 14 bis 16 Uhr ins Mehrgenerationenhaus Krümelkiste eingeladen. Infos gibt es telefonisch unter 03391/32 01 oder per E-Mail an teuffert@mgh-neuruppin.de.

Neuruppin – Aktivist*innen von Fridays for Future demonstrieren erneut in Neuruppin. Die Klimademo startet um 14 Uhr an der Evangelischen Schule, führt über das Schinkelgymnasium zur Puschkinoberschule und endet mit einer Abschlusskundgebung auf dem Schulplatz.

Neuruppin – Zum Abschluss-Diskussions-Panel der Bildungsreihe „Aspekte des Rechtsterrorismus“ das JWP „Mittendrin“ an der Bahnhofstraße 10a in Neuruppin ab 18 Uhr ein. Es wird wetterfeste Kleidung empfohlen, da der Abend wenn möglich draußen stattfinden soll.

Neuruppin – Das in der Kulturkirche Neuruppin geplante Konzert der Band The Zombies wurde auf den 17.9.2022 verschoben.

Neustadt – Auf der Bühne in Olaf’s Werkstatt in Neustadt ist die Prager Band „The Rockset a tribute to Roxette“ zu erleben. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es online unter www.olafs-werkstatt.de.

Die Prager Band The Rockset a tribute to Roxette um Sängerin Zuzana Nova und Sänger Ondrej Gorcik tritt am Freitag in Neustadt auf. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Frauen und Männer ab 60 Jahren (aber auch jünger) sind zu einer Tanzstunde ab 17.30 Uhr im Verein Tanz & Art in Rheinsberg eingeladen. In der Seestraße 8 wird zu Elementen der Gesellschaftstänze, Line Dances, Volkstänzen aus aller Welt und modernen Tänzen getanzt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich und auch ein Partner muss nicht mitgebracht werden. Weitere Infos und Anmeldung unter 0174/7 38 20 49 (auch WhatsApp) oder per E-Mail an tcml@gmx.net.

Rheinsberg – Klee-Blätter „Magische Quadrate“ ist der Abend ab 19.30 Uhr in der Musikbrennerei Rheinsberg überschrieben. Helge Gutsche, Istvan Koppániy, Hans-Karsten Raecke, Christoph Wünsch (Piano), Thomas Keemss (Percussion) präsentieren einen Zyklus nach Bildern von Paul Klee für klangerweiterten Flügel und präpariertes Masterkeyboard von Hans-Karsten Raecke. Einlass ist ab 19 Uhr, Reservierung unter 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

Hans-Karsten Raecke (Flügel, klangerweiterter Flügel, Stimme). Quelle: Veranstalter

Wittstock – Zum Abschluss der Bahnsportsaison startet um 19.30 Uhr auf dem Heidering Wittstock unter Flutlicht das Speedway-Rennen „Race of the Night“. Gesucht wird der Einzelmeister der 2. polnischen Liga. Die Tore auf dem Heidering öffnen bereits um 17 Uhr.

Sonnabend, der 25. September

Ganz (Kyritz) – Im Kulturzentrum in Ganz wird gesungen, getanzt und gespielt. Ab 18 Uhr erklingen Lieder und Arien der Hoffnung von Kurt Weill bis Giacomo Puccini mit Verena Rein (Gesang), Valeska Rein (Tanz) und Darren Saady (Klavier). Kartenreservierungen per E-Mail an info@ganzkultur.de oder telefonisch unter Telefon 0173/-6213750 (gerne auf die Mailbox sprechen).

Die Sopranistin Verena Rein singt am Sonnabend im Kulturzentrum von Ganz. Quelle: Photographer: eff.punkt-Berlin

Hohenofen – Das Wandertheater Ton und Kirschen ist in der Patent-Papierfabrik Hohenofen zu erleben. Die Schauspieler führen um 16 Uhr ihr Stück „Der gefesselte Prometheus“ (Aischylos) auf. Kartenvorbestellungen sind per E-Mail möglich an kultur@papierfabrik-hohenofen.de.

Kyritz – Die Lange Nacht der Wirtschaft bietet interessante Einblicke in zehn Unternehmen aus der Kleeblattregion. Im Raum Kyritz, Neustadt und Wusterhausen können Besucher von 15 bis 20 Uhr neben spannenden Produktionsstätten und deren Produktionsabläufe die vielfältigen Berufsbilder der regionalen Wirtschaft näher kennengelernen. Alle Infos unter www.reg-nordwestbrandenburg.de.

Kyritz – Zur 5. Kyritzer Reubke-Orgel-Nacht wird in die St.-Marienkirche eingeladen. Ab 19 Uhr wird es einen Streifzug durch die Musikgeschichte mit Chor,- Bläser- und Orgelmusik geben.

Netzeband – Frau Schneider, Herr Klein, Herr Machowiak, Herr Matthus, Herr Poike und Herr Schaarschmidt suchen einen kurzen Titel für einen heiteren Theaterabend in der Temnitzkirche in Netzeband. Das Schauspiel beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es unter 033931/3 49 40 oder www.netzeband-kultur.de.

Ein heiterer Theaterabend in Netzeband – am Sonnabend mit Frau Schneider, Herrn Klein, Herrn Machowiak, Herrn Matthus, Herrn Poike und Herrn Schaarschmidt. Quelle: Cafer Aygün

Neuruppin – Eine Andacht für Trauernde hält Pfarrer Thomas Klemm-Wollny um 10 Uhr im Garten der Erinnerung am Hospiz Haus Wegwarte auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken. Bei schlechtem Wetter wird in den Seminarraum ausgewichen.

Neuruppin – Ronny Heinrich und sein Orchester sind zu Gast in der Neuruppiner Pfarrkirche. Das Konzert trägt den Titel „Tulpen aus Amsterdam“. Es beginnt um 15 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor.

Das Orchester Ronny Heinrich ist am Sonnabend zu Gast in der Kulturkirche Neuruppin. Quelle: Agentur

Neuruppin – Tom Astor ist mit seiner Band in Neuruppin zu erleben. Der Superstar der Country-Szene sorgt ab 19 Uhr für Stimmung auf der Open-Air-Bühne am Hangar-312. Karten gibt es online über www.hangar-312.de. Einlass ist ab 18 Uhr.

Neuruppin – Earth, die Black Sabbath Tribute Band tritt gemeinsam mit Lord Bishop Rocks im Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor.

Earth - Black Sabbath Tribute USA plus Lord Bishop Rocks – am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: Piettro Garibaldi psyzion@gmail.com

Neustadt – Edle Hengste, rassige Stuten und quirlige Fohlen sind auf dem Landgestüt in Neustadt zu sehen. Die letzte Hengstparade in diesem Jahr beginnt um 13 Uhr. Bereits ab 10 Uhr kann man hinter die Kulissen schauen. Führungen starten um 10.30 Uhr und 11.30 Uhr am Infostand. Kartenbestellungen unter www.neustaedter-gestuete.de.

Neustadt – In Olafs Werkstatt in Neustadt ist die Leonard Cohen Tribute Band zu erleben. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Karten gibt es unter Telefon 033970/1 44 23. Bereits erworbene Karten für die verschobenen Konzerte vom 8.5.20, 8.1.21, 15.05.21 sind gültig geblieben.

Die Leonard Cohen Tribute Band spielt am Sonnabend in Neustadt. Quelle: jean m. laffitau

Papenbruch – In der Papenbrucher Dorfstraße 16 öffnet um 10 Uhr ein Hofflohmarkt. Angeboten werden Spielzeug, Kleidung für Groß und Klein, Maschinen, Werkzeuge, Dekoration, Haushaltsgeräte und vieles mehr. Für den kleinen Hunger gibt es Kaffee und Kuchen sowie Bratwurst vom Grill.

Rheinsberg – Eine Ranger-Erlebnis-Radtour unter dem Motto „Der Wolf ist da – was nun?“ startet um 10 Uhr in Rheinsberg und endet um 15 Uhr in Zippelsförde. Nähere Infos und Anmeldungen per E-Mail: banzendorf@naturwacht.de. (Foto oben)

Rheinsberg – „Aufbruch zu den Sternen: 60 Jahre bemannte Raumfahrt“ – ein Konzert mit Stücken von John Cage, George Crumb und Hans-Karsten Raecke zum Thema Weltraum und Raumfahrt beginnt um 19.30 Uhr in der Musikbrennerei Rheinsberg. Der erste Teil findet im Konzertraum statt, der zweite auf dem Bild-Klang-Boden der Ausstellung für Auge und Ohr – „klangkunst gegenwärts“. Reservierung unter 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

Sewekow – Die Einwohner von Sewekow treffen sich ab 18.30 Uhr in der Buchholzer Straße. Dort wird das Herbstfeuer entzündet und damit die bunte Jahreszeit „angefeuert“! Auch Gäste sind willkommen.

Die Sewekower treffen sich am Sonnabend beim Herbstfeuer. Quelle: Christian Bark

Wittstock – Mit einer Gedenkveranstaltung wird auf der Aussichts- und Gedenkplattform in Wittstock an den 385. Jahrestag der Schlacht bei Wittstock 1636 erinnert. Eröffnet wird sie um 11 Uhr mit Salutschüssen. Bürger und Gäste der Stadt können die Chance nutzen, sich in Auszügen in die damalige Zeit zurückzuversetzen und allen Gefallenen zu gedenken.

Sonntag, der 26. September

Großderschau – Ein Herbstfest veranstaltet der Kolonistenhof in Großderschau ab 11 Uhr. Ein Erntedankgottesdienst beginnt um 12 Uhr, Jagdhornbläser, ein Handwerker- und Bauernmarkt, Traktorrundfahrten und ein Kaffeekonzert gehören zum Programm.

Hohenofen – Kinder und Jugendliche von 8 bis 18 Jahre können bei einem Workshop mit dem Wandertheater Ton und Kirschen von 9 bis 16 Uhr mitmachen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch sind Spenden erwünscht. Nähere Infos und Anmeldung per E-Mail an macher@papierfabrik-hohenofen.de.

Neuruppin – Hein Simons („Heintje“), Daniela Alfinito, die Schlagerpiloten, Vincent Gross sind im Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten zu erleben. Die große Schlager-Hitparade beginnt um 15 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor.

Die Große Schlager-Hitparade – am Sonntag in der Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten. Quelle: Agentur

Neustadt – Der Kabarettist Ralph Richter ulkt auf der Bühne in Olafs Werkstatt in Neustadt. Mit seinem Programm „Weltwundern“ ist er ab 15 Uhr zu erleben. Der Einlass beginnt um 14 Uhr, dann gibt es auch schon Kaffee und Kuchen. Karten sind unter www.olafs-werkstatt.de zu bekommen.

Wittstock – Der Film „Selbst geheilt" wird wegen großer Nachfrage noch einmal um 17.30 Uhr im Wittstocker Kino „Astoria“ gezeigt. Anschließend gibt es ein Filmgespräch, zu dem der Regisseur und Autor Stephan Petrowitsch anwesend sein wird.

Wustrau – Ein zweiter Bücherflohmarkt vor dem Café Constance auf dem Hohen Ende in Wustrau lädt von 11 bis 15 Uhr zum Stöbern ein.

Von MAZonline