Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 8. Oktober

Kyritz – Die Autorin Sandra Lüpkes liest ab 19.30 Uhr im Kyritzer Möbelhaus Wagnitz aus ihrem Roman „Die Schule am Meer“. Karten gibt es unter Telefon 033971/5 22 15 oder per E-Mail: bibliothek@kyritz.de.

Neuruppin – Die Fontaneschule in Neuruppin nimmt an der Aktion „Lauf gegen den Hunger“ teil. Die Grund- und Oberschüler führen ab 11 Uhr einen Spendenlauf auf dem Schulsportplatz durch.

Neuruppin – Der Autor Hans Pleschinski liest aus seinem Buch „Am Götterbaum“ über den heute fast vergessenen Schriftsteller Paul Heyse in der Fontane-Buchhandlung in Neuruppin. Die Lesung der Fontane-Gesellschaft beginnt um 19 Uhr. Eine Voranmeldung unter Telefon 03391/2297 oder per E-Mail an info@fontanebuchhandlung.de wird empfohlen.

Der Autor Hans Pleschinski liest am Freitag in der Neuruppiner Fontane-Buchhandlung. Quelle: Christoph Mukherjee

Rheinsberg – „Tierisches Vergnügen“ wird dem Publikum ab 19.30 Uhr in der Musikbrennerei Rheinsberg geboten – mit Gedichten von Christian Morgenstern und Joachim Ringelnatz, rezitiert und gesungen von Jane Zahn, auf dem Klavier begleitet von dem Komponisten Hans-Karsten Raecke. Reservierung über Telefon 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

Wustrau – Der Verleger Günter Rieger aus Karwe hat das letzte Buch einer kleinen Reihe von Fotobüchern über die Region herausgebracht. Zur Vorstellung des Buches mit den Autoren und dem Herausgeber wird ins Café Constance, Am Hohen Ende 4 in Wustrau ab 14 Uhr eingeladen.

Sonnabend, der 9. Oktober

Netzeband – Viel Humor und Charme erlebt das Publikum in der Netzebander Kirche. Ab 19.30 Uhr sind Uschi Schneider vom Theatersommer-Ensemble und Holger Schulze, Schauspieler und Regisseur aus Berlin in der Komödie „Casanova auf Schloss Dux“ zu erleben. Karten sind unter www.netzeband-kultur.de oder telefonisch unter 033931/3 49 40 zu bekommen.

Die Komödie Casanova auf Schloss Dux ist am Sonnabend in Netzeband zu sehen. Quelle: Holger Schulze/Archiv Theatersommer Netzeband

Neuruppin – Kristin Henning lädt ab 10 Uhr zum Waldbaden im schönen Herbstwald zwischen dem Tornow- und Kalksee ein. Infos und Anmeldung über www.wildnisschule-betula.de oder telefonisch unter 0157/54 31 77 43.

Neuruppin – Im Alten Gymnasium in Neuruppin werden Ergebnisse der Theater-Werkstatt „BruchStück“ der Jugendkunstschule gezeigt. Die Wanderausstellung mit Fotos, Geschichten und Eindrücken aus der Wendezeit wird um 11 Uhr eröffnet.

Rheinsberg – Beim Rheinsberger Töpfermarkt in der Innenstadt präsentieren rund 100 internationale, professionelle Töpfer und Keramiker, am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10.30 bis 17 Uhr ihre Irdenware, Steinzeug und Porzellan. Zudem öffnen mehrere Ausstellungen sowie die Sonderausstellung zum Wettbewerb um den Keramikpreis der Stadt Rheinsberg.

Rheinsberg – Beim Töpfermarkt in Rheinsberg werden Gemälde der Hobbymalerin Hildegard Frede versteigert, dessen Erlös an den Verein Stadtgeschichte geht. Die Auktion beginnt um 14 Uhr in der Remise am Schloss.

Rheinsberg – Zum Familienkonzert mit Orgelwurm Willibald und Anne-Katrin und Manuel Gera wird ab 17 Uhr in die Laurentiuskirche Rheinsberg eingeladen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Anne-Katrin und Manuel Gera und der Orgelwurm Willibald sind am Sonnabend in der Rheinsberger Laurentiuskirche zu Gast. Quelle: Miguel Ferraz

Rheinsberg – In der Reihe „Schauspieler schreiben“ im Schlosstheater Rheinsberg liest Jenny Erpenbeck aus ihrem neuen Roman „Kairos“. Vor dem Hintergrund der untergehenden DDR und des Umbruchs nach 1989 erzählt die Autorin von den Abgründen des Glücks – vom Weg zweier Liebender im Grenzgebiet zwischen Wahrheit und Lüge, von Obsession und Gewalt, Hass und Hoffnung. Knut Elstermann moderiert den Abend ab 19 Uhr. Karten gibt es unter https://musikkultur-rheinsberg.reservix.de/events.

Die Autorin Jenny Erpenbeck liest am Sonnabend im Rheinsberger Schlosstheater. Quelle: Katharina Behling

Walsleben – Die Einwohner von Walsleben veranstalten einen Dorfflohmarkt. Von 10 bis 17 Uhr öffnen viele ihre Vorgärten, Garagen und Auffahrten und bieten alles, was das Trödelherz begehrt.

Wittstock – Im Saal des Wittstocker Rathauses beginnt um 16 Uhr ein Klassikkonzert. Anna Wierer, Querflöte, und Maxim Shagaev, Akkordeon, spielen Stücke von Vivaldi, Bach, Monti, Piazzolla und weiteren Komponisten. Karten gibt es in der Wittstocker Touristinfo unter Telefon 03394/429550 oder per E-Mail: touristinformation@stadt-wittstock.de.

Maxim Shagaev spielt am Sonnabend im Wittstocker Rathaus. Quelle: Regine Buddeke

Wusterhausen – Auf der Wiese an der Wusterhausener Dossehalle wird ein Drachenfest gefeiert. Ab 14 Uhr werden alle kleinen und großen Drachenpiloten mit ihren Fluggeräten erwartet.

Wusterhausen – Franziska Troegner und Jaecki Schwarz gestalten eine Lesung ab 19.30 Uhr in der Dossehalle in Wusterhausen. Unter dem Titel „Mit der Lammkeule auf dem Weg zum Himmel” können sich Zuhörer auf humorvolle Kriminalgeschichten von Roald Dahl freuen. Kartenanfrage per E-Mail an bibliothek@wusterhausen.de.

Wustrau – Die besondere Wirkung der Klangschalen kann man bei einem Entspannungskurs mit Antje Wolter in Wustrau erleben. Der Kurs findet von 10 bis 13 Uhr in der Flatower Straße 19 A statt. Infos und Anmeldungen über die Volkshochschule unter Telefon 03391/76 91 61 oder per E-Mail: vhs-neuruppin@opr.de.

Wuthenow – In der Kirche zu Wuthenow wird an den Todestag von Karl Friedrich Schinkel erinnert. Ab 17 Uhr musizieren Susanne Ehrhardt (Klarinette, Blockflöten) sowie das Klavierduo Ute Sturm und Heike von Nolting. Aus dem Leben Schinkels berichtet Evelyn Tomaske-Fellenberg und Barbara Nürnberg trägt einige Lieder vor.

Ute Sturm und Heike von Nolting spielen im Klavierduo am Sonnabend in der Wuthenower Kirche. Quelle: privat

Sonntag, der 10. Oktober

Alt Daber – Zum letzten Mal in diesem Jahr findet ein Flohmarkt (nicht bei zu schlechtem Wetter) mit privaten Händlern am Café Waldlust in Alt Daber statt. Angeboten werden von 13 bis 17 Uhr Kleidung, Spielsachen, Trödel, Haushaltswaren, Bücher und mehr. Es gibt auch Kuchen und Getränke.

Neuruppin – Im Neuruppiner Kunstraum wird um 11 Uhr eine neue Ausstellung eröffnet. Beate Selzer aus Berlin zeigt Werke unter dem Titel „Rondo“ und wird zur Eröffnung anwesend sein. Der Eintritt ist frei.

Künstlerische Werke von Beate Selzer aus Berlin sind am Sonntag in Neuruppin zu sehen. Quelle: Kunstraum Neuruppin

Rheinsberg – Beim Rheinsberger Töpfermarkt in der Innenstadt präsentieren rund 100 internationale professionelle Töpfer und Keramiker, am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10.30 bis 17 Uhr ihre Irdenware, Steinzeug und Porzellan. Zudem öffnen mehrere Ausstellungen sowie die Sonderausstellung zum Wettbewerb um den Keramikpreis der Stadt Rheinsberg.

Rheinsberg – Unter dem Titel „Die italienischen Wurzeln der Rheinsberger Hofkapelle“ wird zu einem Konzert in das Rheinsberger Schlosstheater eingeladen. Die Musikalische Spurensuche mit dem Ensemble Mozaïque beginnt um 15 Uhr. Karten gibt es unter Telefon 033931/72117 oder per E-Mail: tickets@musikkultur-rheinsberg.de.

Das Ensemble Mozaïque gibt am Sonntag ein Konzert im Rheinsberger Schlosstheater. Quelle: Konstantin Schmidbauer

Rheinsberg – „Windspiele“ erklingen ab 17 Uhr in der Laurentiuskirche Rheinsberg. Sarah Frisch (Flöte) und Juliane Felsch-Grunow (Orgel) spielen Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Barbara Heller und Jehan Alain. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Von MAZonline