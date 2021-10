Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 15. Oktober

Neuruppin – Im Herbstcamp der Gauklerkids haben Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren gemeinsam Zirkusdisziplinen wie Einrad, Trampolin, Boden- und Würfelakrobatik, Balance und Jonglage sowie Tanz trainiert. Um 13.30 Uhr geben sie eine Abschluss-Show in der Evangelischen Schule Neuruppin. (Foto oben)

Neustadt – „Mr. Rod ist mit seiner Hommage an Rod Stewart auf der Bühne in Olafs Werkstatt in Neustadt zu erleben. Die Show beginnt um 20 Uhr, der Einlass ab 18 Uhr. Karten gibt es unter www.olafs-werkstatt.de.

Mr. Rod tritt mit seiner Rod-Stewart-Show am Freitag in Neustadt auf. Quelle: Agentur

Sonnabend, der 16. Oktober

Freyenstein – Ein Hofflohmarkt öffnet um 10 Uhr bei Familie Techen in Freyenstein, Pritzwalker Chaussee, seine Pforten. Bis 16 Uhr werden Haus- und Hofrat, Baustoffe, Werkzeug und vieles mehr angeboten.

Freyenstein – Die Freyensteiner Markthalle bleibt erhalten – das soll auf dem Marktplatz gefeiert werden. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen und Country- und Bluesmusik von Black Jack Davey aus Amsterdam. Bei schlechtem Wetter wird die Feier in die Markthalle verlegt.

Black Jack Davey aus Amsterdam tritt am Sonnabend in Freyenstein auf. Quelle: Kulturinitiative

Krams (Gumtow) – Beim zweiten Apfel- und Quittentag auf der Streuobstwiese in Krams werden von 13 bis 17 Uhr viele verschiedene, vor allem alte Apfelsorten zur Verkostung und zum Kauf angeboten – auch Säfte und Apfelkuchen. Den Weg zur Streuobstwiese weist eine Hinweistafel am Ortseingangsschild.

Linum – Die Linumer Kita „Storchennest“ veranstaltet einen Herbsttrödelmarkt am Spielplatz zu den Teichen von 12 bis 16 Uhr. Zur Stärkung zwischendurch gibt es einen Kuchenbasar und einen Bratwurststand, dessen Erlös der Kita zugutekommt.

Mechow – Der Mechower Kleintierzüchterverein „D 469“ stellt seine schönsten Tiere am Wochenende zur öffentlichen Schau. Die Züchter freuen sich auf Besucher an der Alten Schmiede am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 12 Uhr. Es wird eine Tombola, Tierverkauf und einen Imbiss mit Kaffee, Kuchen und Bockwurst geben.

Netzeband – Der Schauspieler Andreas Klein liest in der Netzebander Temnitzkirche Märchen und Geschichten aus Klassikern der Kinderliteratur. Ab 11 Uhr können Kinder ab 6 Jahren auswählen, welche er vorlesen soll, ab 16 Uhr hält er für die über 12-Jährigen eine Auswahl bereit.

Der Schauspieler Andreas Klein liest am Sonnabend für Kinder und Jugendliche in Netzeband. Quelle: Regine Buddeke

Neustadt – Eine Wanderung mit dem Verein Aktives Neustadt startet um 14 Uhr am Freibad (Parkplatz) in Neustadt und endet etwa gegen 17 Uhr. Dabei geht es darum, gemeinsam Wanderwege in Neustadt zu erkunden und zu schauen, ob sie attraktiver werden können. Fürs leibliche Wohl zwischendurch ist gesorgt.

Rheinsberg – Der Elvis-Interpret Stefan Schael singt und erzählt beim Literarischen Bilderbogen in der Laurentiuskirche in Rheinsberg. Die musikalische Lesung „Elvis Presley – Memories“ beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es unter Telefon 033931/5 54 08 und per E-Mail: bibliothek@rheinsberg.de.

Elvis-Interpret Stefan Schael singt am Sonnabend in der Laurentiuskirche in Rheinsberg. Quelle: Oliver Dankwerth

Rheinsberg – Magische Klangerlebnisse auf dem Bild-Klang-Boden bietet Hans-Karsten Raecke in der Ausstellung für Auge und Ohr „klangkunst gegenwärts“ in der Musikbrennerei Rheinsberg ab 19.30 Uhr. Reservierung unter Telefon 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

Wittstock – Eine geführte Bustour zu den Wittstocker Museen und Gedenkstätten startet um 8.30 Uhr an der Touristinformation am Bahnhof in Wittstock. Besichtigt werden die Kreismuseen Alte Bischofsburg, der Daberturm, die Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald, der Archäologische Park, das Alte und Neue Schloss Freyenstein sowie die Aussichts- und Gedenkplattform zur Schlacht bei Wittstock 1636. Kartennachfrage unter Telefon 03394/42 95 50.

Die geführte Bustour zu Wittstocker Museen führt am Sonnabend auch zum Daberturm in Alt Daber. Quelle: André Reichel

Wittstock – Eine Saatgutbörse findet von 14 bis 17 Uhr im Wittstocker Dossegarten statt. Er befindet sich nahe der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Angeboten werden Kaffee und Kuchen, außerdem erhalten die sechs Finalisten des Wettbewerbs „Garten der Vielfalt“ ihre Preise.

Sonntag, der 17. Oktober

Berlitt – Im Berlitter Schloss ist ab 19 Uhr Kinozeit. Gezeigt wird der ehemals verbotene Defa-Film „Jahrgang 45“. Der Beziehungsfilm von Jürgen Böttcher aus dem Jahr 1966 erlebte erst 1990 seine Uraufführung. Der Eintritt ist frei.

Köpernitz – Bernd Donner liest aus seinem Geschichten-Almanach „Wenn der Groschen doch noch fällt“ Heiteres unter dem Motto „Ilse – Bilse – von Sonntagskindern und anderem Glück“ vor. Beginn ist um 15 Uhr. Platzreservierungen werden empfohlen unter 033931/3 78 55.

Bernd Donner liest am Sonntag Geschichten im Kulturgutshaus Köpernitz. Quelle: privat

Netzeband – Die Temnitzkirche in Netzeband wird zum Kinosaal. Ab 15 Uhr läuft der Trickfilm „Nils Holgersson“ für Familien über die Leinwand. Es ist die Geschichte eines Jungen in Schweden, der gern Tiere quält und deshalb von einem Wichtel in einen Zwerg verwandelt wird, der die Sprache der Tiere versteht.

Neuruppin – Holzschalen schnitzen können Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre im Neuruppiner Museum. Den Workshop leitet der Holzbildhauer Benjamin Schulte ab 13 Uhr. Eine Anmeldung ist nötig bis Freitag, 15. Oktober, per E-Mail an info@museumneuruppin.de oder per Telefon unter 03391/3 55 51 00.

Mit dem Holzbildhauer Benjamin Schulte können Kinder am Sonntag im Neuruppiner Museumer Holzschalen schnitzen. Quelle: Regine Buddeke

Neustadt – Mit seinem Programm „Das Niveau singt – Premium Gold“ ist der Comedian Axel Pätz in Olafs Werkstatt in Neustadt zu erleben. Beginn ist um 15 Uhr. Einlass ist ab 14 Uhr. Karten gibt es unter www.olafs-werkstatt.de.

Neustadt – Der Organist Christoph Bornheimer gibt um 17 Uhr ein Radiokonzert in der Neustädter Kreuzkirche, das von „rbbKultur“ aufgezeichnet und am 16. Dezember um 20.03 Uhr gesendet wird. Gäste sind willkommen – bei freiem Eintritt.

