Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 22. Oktober

Damelack – Zu Livemusik lädt das Gasthaus Damelack ab 19 Uhr ein. Auf der Bühne steht der australische Loop-Künstler Jai Larkan. Es spielt eigene Songs, die er mit Akustikgitarre, Klavier, Percussion und „live looping“ darbieten wird. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Künstler sind willkommen.

Jai Larkan – ein australischer Singer-Songwriter, Multiinstrumentalist und Loop-Künstler – gibt am Freitag ein Konzert in Damelack. Quelle: Agentur

Dossow – Die 18 Teilnehmer des Jugendgesangsworkshops „Let’s sing“ für Kinder und Jugendliche auf dem Dossower Weidenhof geben in der Dorfkirche ihr Abschlusskonzert. Von den Ergebnissen der einwöchigen Arbeit können sich die Zuhörer ab 18 Uhr überzeugen.

Kyritz – Die Kyritzer Stadtbibliothek am Marktplatz veranstaltet eine Buchtauschbörse von 10 bis 12.30 Uhr.

Kyritz – Der Zirkus Zamunda hat am Donnerstag sein Zelt auf der Festwiese in Kyritz aufgeschlagen. Vorstellungen mit artistischen Darbietungen in und über der Manege, Tierdressuren, Clownerie, Fakir-Show beginnen am Freitag und Sonnabend um 16 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr. In den Pausen können die Tiere angefasst, gestreichelt und gefüttert werden, auch eine Hüpfburg steht bereit, und es gibt Getränke und Knabbereien. Gutscheine gibt es in allen Geschäften und Kitas. Infos und Kartenreservierungen telefonisch unter 0152/25 46 16 31 und im Internet unter www.circus-zamunda.de.

Schönermark (Kyritz) – Zu Musik und Film wird in die beheizte Kirche von Schönermark eingeladen. Um 18.30 Uhr erklingt das historische Harmonium, gespielt von Christian Reishaus. Nach einem Imbiss wird der Film „Der Chor – Stimmen des Herzens“ gezeigt. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kirche sind erwünscht.

Sonnabend, der 23. Oktober

Havelberg – Im Prignitz-Museum am Havelberger Dom ist eine Sonderausstellung unter dem Titel „Küchenleben“ zu sehen. Susann Hellemann und Lothar Binger vom Archiv für historische Alltagsfotografie werden sie um 15 Uhr mit einer Einführung in die Geschichte eröffnen.

Historische Alltagsfotografie Kartenspiel_um 1935 – zu sehen in der Sonderausstellung "Küchenleben" im Prignitz-Museum in Havelberg. Quelle: Archiv historische Alltagsfotografie

Jabel – Im Ausflugslokal „Grüne Oase“ in Jabel beginnt um 18 Uhr ein Kochkurs. Es werden fünf kurdische Gerichte gekocht, die anschließend gemeinsam verkostet werden. Für den Kurs gibt es noch freie Plätze. Anmeldung unter 0173/2 39 15 69.

Kyritz – Bei einem Graffiti-Projekt sind Kinder und Jugendliche in Kyritz willkommen. Ab 14 Uhr soll die Kletterwand am Spielband, Straße der Jugend, gestaltet werden. Nähere Infos unter www.awo-opr.de.

Kyritz – Der Zirkus Zamunda gibt eine Vorstellung auf der Kyritzer Festwiese um 16 Uhr – siehe Freitag.

Zirkus Zamunda gastiert am Wochenende in Kyritz. Quelle: Zirkus Zamunda

Netzeband – Zum Abschluss der Ferienzeit wird in der Temnitzkirche der Film „Emil und die Detektive“ gezeigt. Die abenteuerliche Jagd aufgeweckter Kids mit detektivischem Spürsinn durch Berlin beginnt um 17 Uhr über die Leinwand. Karten gibt es unter www.netzeband-kultur.de oder telefonisch unter 033931/3 49 40.

Neuruppin – Die Autorin Franziska Hauser ist ab um 10 Uhr in der Neuruppiner Fontanebuchhandlung zu Gast und wird in die Rolle einer Buchhändlerin schlüpfen. Dabei wird sie mit Besuchern plaudern und sicher auch gerne über Bücher reden, die sie gelesen hat oder immer mal lesen wollte.

Die Schriftstellerin Franziska Hauser ist am Sonnabend zu Gast in Neuruppin. Quelle: Jens Wazel

Neuruppin – Der russische Autor Wladimir Kaminer ist mit seinem neuen Buch „Die Wellenreiter“ zu Gast im Neuruppiner Hangar 312. Die Lesung beginnt um 20 Uhr. Dem Publikum wird dazu russische Soljanka gereicht. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es unter www.hangar-312.de.

Rheinsberg – Ein besonderes Musikerlebnis wird dem Publikum ab 16 Uhr im Rheinsberger Schlosstheater versprochen. Das Kairos-Quartett spielt im abgedunkelten Zuschauerraum und eröffnet den Konzertbesuchern so eine außerordentliche Hörerfahrung. Diese können sie (auch unabhängig vom Konzertbesuch) in einem Mini-Workshop „Hören ohne Sehen“ (mit Anmeldung) von 17.30 bis 18.30 Uhr vertiefen. Karten fürs Konzert unter Telefon 033931/7 21 17 oder per E-Mail: tickets@musikkultur-rheinsberg.de.

Sonntag, der 24. Oktober

Krangen – In der Krangener Kirche wird ab 15 Uhr zu Kaffee und Kuchen und ab 16 Uhr zur musikalischen Lesung eingeladen. Die Autorin Peggy Langhans liest aus ihrer romantischen Novelle „Der gefundene Garten“, musikalisch begleitet von André Kolin mit Gitarre und Akkordeon, Chansons und Liedern. Der Eintritt ist frei, Spenden für den Förderverein sind willkommen.

Peggy Langhans liest am Sonntag in der Krangener Kirche. Quelle: Anke Wehner

Kyritz – Der Zirkus Zamunda gibt eine letzte Vorstellung auf der Kyritzer Festwiese um 14 Uhr – siehe Freitag. (Foto oben)

Neuruppin – Im Neuruppiner Museum können Kinder ab 6 Jahre sowie Jugendliche und Erwachsene fotografisch experimentieren. Der Workshop „Fotogramme II: Lumen Print“ mit der Künstlerin Marta Djourina in der Lithowerkstatt beginnt um 13 Uhr. Um Anmeldung bis Freitag, 22.10., per E-Mail an info@museumneuruppin.de oder per Telefon unter 03391/3 55 51 00 wird gebeten.

Neuruppin – Das geplante Konzert mit Frank Schöbel im Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten wurde ersatzlos abgesagt.

Neuruppin – Das geplante Konzert mit Reverend John Lee Hooker Jr. in der Neuruppiner Kulturkirche wurde verschoben. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.

Wittstock – Im Wittstocker Kino „Astoria“ wird um 17.30 Uhr der Film „Fantastische Pilze – Die magische Welt zu unseren Füßen“ gezeigt. Bereits ab 16 Uhr stellt sich der Pilzberater Kurt Klöcker den Fragen der Besucher.

Im Wittstocker Kíno geht es am Sonntag um fantastische Pilze. Quelle: Veranstalter

Von MAZonline