Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 29. Oktober

Fehrbellin – Ein Lampion-/Fackelumzug startet um 18 Uhr an der Fehrbelliner Grundschule bis zum Sportplatz. Dort brennt ein großes Lagerfeuer fürs Beisammensein mit Imbiss und Getränken.

Kleinzerlang – Über freiwillige Helfer mit Spaten und Harke freut sich der Heimat- und Kulturverein beim Arbeitseinsatz am Freitag und Sonnabend von 9 bis 12 Uhr in Kleinzerlang. Um die Dorfkirche soll eine kleine Parkanlage entstehen. Eine Anmeldung zur besseren Organisation ist nötig bei Elke Wissmann, Wolfgang Flemming oder Wilfried Tagnatz. Als Dankeschön ist ein Eisbeinessen aus der Gulaschkanone im November geplant.

Neuruppin – Zurzeit ist die Wechselausstellung „100 Jahre Gildenhall. Von hier in die Welt. Hand – Kunst und Kunsthandwerk“ im Neuruppiner Museum zu sehen. Eine Führung durch die Schau mit dem Kurator Hendrik Schink beginnt um 16.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 03391/3 55 51 00 oder per E-Mail an info@museum-neuruppin.de.

Krippenfiguren von Julius Schirren – zu sehen in der Ausstellung „100 Jahre Gildenhall. Von hier in die Welt. Hand – Kunst und Kunsthandwerk“ in Neuruppin. Quelle: Regine Buddeke

Neuruppin – Der Neuruppiner Martinimarkt wird eröffnet. Um 17.30 Uhr starten große Fackel- und Lampionumzüge mit Fanfaren – von der Käthe-Kollwitz-Straße 2 zum Bernard-Brasch-Platz und vom Eva-Strittmatter-Platz zum Schulplatz. Dann kann der Spaß für Groß und Klein beginnen – mit 90 Attraktionen und vielen Leckereien. Schluss ist um 24 Uhr.

Die Geisterbahn ist eine Attraktion am Wochenende auf dem Neuruppiner Martinimarkt. Quelle: Richard Sipkema

Neuruppin – Das geplante Konzert mit The Sweet in der Neuruppiner Kulturkirche wurde auf den 2. September2022 verschoben.

Sonnabend, 30. Oktober

Berlitt – Ein Herbstfeuer brennt im Berlitter Schlosspark ab 17 Uhr. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Blandikow – Halloween wird ab 17 Uhr auf dem Hof der Dörbb-Tenne in Blandikow gefeiert. Kinder können sich schminken lassen, basteln und Stockbrot backen, für die Großen grillt die Feuerwehr und schenkt Heißgetränke aus.

Breddin – Nützliche Dinge und Kleidung weiterverschenken kann man beim Schenkebasar von 14 bis 16 Uhr auf dem Kirchhof in Breddin. Jeder ist willkommen – ohne Anmeldung.

Dierberg – Die Feuerwehreinheit Dierberg veranstaltet einen Fackelzug für die kleinsten Einwohner. Treffpunkt ist um 19 Uhr vor den Glascontainern. Danach wird ein Lagerfeuer am Gemeindezentrum angezündet. Es gibt warme und kalte Getränke und Leckeres vom Grill.

Ein Lagerfeuer brennt auch in Dierberg, am Sonnabend bei der Feuerwehr. Quelle: Patrick Pleul

Freyenstein – Ein Laternenumzug setzt sich um 17 Uhr auf dem Marktplatz in Richtung Badeanstalt in Bewegung. Hier brennt ein Feuer, es gibt Knüppelteig zum Backen und Gegrilltes. Die Freyensteiner Kita führt ein kleines Programm auf.

Hakenberg – In Hakenberg startet um 16 Uhr ein kleiner Halloween-Umzug an der Feuerwehr. Danach wird’s gemütlich an der Feuerschale.

Kleinzerlang – Freiwillige Helfer mit Spaten und Harke treffen sich noch einmal zum Arbeitseinsatz von 9 bis 12 Uhr in Kleinzerlang – siehe Freitag.

Krangen – Bei einem Einwohnertreffen von 15 bis 17 Uhr in der Krangener Kirche geht es um die Gestaltung des nördlichen Dorfangers und des Spielplatzes. Gesammelte Ideen sollen weiterentwickelt und für eine Prioritätenliste zur Umsetzung in 2022 abgestimmt werden.

Kyritz – Die Kyritzer Kleintierzüchter stellen ihr schönstes Vieh im Vereinsheim an der Strüwestraße 4 in Kyritz aus. Besucher können am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr Tauben, Hühner und Kaninchen bestaunen. Beim Gewichtschätzen kann man eine Pute oder einen Hahn gewinnen.

Besucher sind zur Kyritzer Kleintierschau am Wochenende willkommen . Quelle: Alexander Beckmann

Kyritz – Zum Abschluss des Graffiti-Projektes präsentieren Kinder und Jugendliche ab 14 Uhr die von ihnen neu gestaltete Kletterwand am Spielband an der Kyritzer Straße der Jugend. Mehr Infos unter www.awo-opr.de.

Lindow – Zur Halloween-Party sind Kinder in ihren Kostümen – das schönste wird prämiert – auf dem Lindower Sportplatz willkommen. Vor dem Sportlerheim gibt es von 15 bis 17 Uhr lustige Spiele wie Hexenbesenrennen, Glücksrad drehen, Torwand schießen, Kürbis Parcours mit Augäpfel-Rennen, Musik sowie Brot am Stock und heiße Geisternahrung vom Grill.

Halloween wird auch in Lindow gefeiert – am Sonnabend auf dem Sportplatz. Quelle: Christiane Sommer

Netzeband – Die Gemeinde Temnitzquell feiert ihr letztes Wir-Fest in der Temnitzkirche von Netzeband. Ab 15 Uhr wird es eine Talkrunde, Musikbeiträge und ein Kuchenbuffet geben.

Neuruppin – Eine Andacht für Trauernde hält Pfarrerin Rose Möllhoff-Mylius um 10 Uhr im Garten der Erinnerung am Hospiz Haus Wegwarte auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken. Bei schlechtem Wetter wird in den Seminarraum ausgewichen.

Neuruppin – Kristin Henning lädt ab 10 Uhr zum Waldbaden im Herbstwald zwischen dem Tornow- und dem Kalksee ein. Information und Anmeldung unter www.wildnisschule-betula.de oder telefonisch unter 0157/54 31 77 43.

Neuruppin – „Los geht die wilde Fahrt!“ heißt es von 14 bis 24 Uhr auf dem Neuruppiner Martinimarkt in der Innenstadt.

Los geht die wilde Fahrte heißt es am Sonnabend auf dem Martinimarkt in Neuruppin. Quelle: Andreas Vogel

Neuruppin – Das geplante Konzert mit dem Concertino Chamber Orchestra und „Die vier Jahreszeiten in drei Dimensionen“ wurde auf den 15. Mai 2022 verschoben.

Neuruppin – Am Hangar 312 auf dem ehemaligen Flugplatz in Neuruppin versammelt man sich zum Oktoberfeuer. Um 18 Uhr wird ein gigantisches Coronavirus aus Holz angezündet. Dann gibt es Musik, Tanz, Birnenpunsch und Gegrilltes.

Ein gigantisches Coronavirus aus Holz soll am Sonnabend am Hangar 312 in Neuruppin in Flammen aufgehen. Quelle: Peter Lenz

Neuruppin – Tutty Tran, der Vietnamese mit der Berliner Schnauze, ist ab 20 Uhr mit seinem Kabarett-Programm „Augen zu und durch“ im Neuruppiner Kulturhaus zu erleben. Einlass ist eine Stunde zuvor. Karten gibt es unter www.ticketeria.de.

Rheinsberg – Mit einem Förderpreiskonzert im Schlosstheater Rheinsberg wird der musikalische Nachwuchs aus der Region gefeiert. Ab 19 Uhr präsentieren sich Bands wie „For Strangers“, junge Musiker*innen von der Musikwerkstatt Eden, Lilly & Jette, eine Schülerband und weitere Aktive aus dem Kinder- und Jugend-Musikverein. Karten gibt es unter Telefon 033931/7 21 17 und per E-Mail: tickets@musikkultur-rheinsberg.de.

Junge Musizierende treten am Sonnabend beim Förderpreiskonzert in Rheinsberg auf. Quelle: Thomas Lox

Rheinsberg – Heinrich Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“ erklingt um 19.30 Uhr in der Musikbrennerei Rheinsberg. Hans-Karsten Raecke rezitiert, singt und spielt auf seinem klangerweiterten Flügel. Platzreservierung über 033931/80 89 01 oder per E-Mail: jane@janezahn.de.

Wildberg – Die Wildberger Kleintierzüchter führen in der Sporthalle ihre 58. Vereinsschau durch. Es werden 245 Kaninchen, Enten, Hühner und Tauben gezeigt. Besucher sind am Sonnabend von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr willkommen.

Wittstock – Zum Tag der offenen Tür mit großer Halloweenparty lädt der Verein MSC Wölfe Wittstock am Heidering ein. Von 13 bis 17 Uhr erwarten Besucher eine Liveband, ein Grill- und Bierstand sowie Speedwaytraining.

Wutike – Der Kyritzer Shantychor „Stella Maris“ tritt ab 14 Uhr in der Wutiker Kirche auf – bei Kaffee und Kuchen. Karten gibt es beim Heimatverein in Kyritz, 033971/46 93 33, und bei Helga Scheibner, 033976/5 02 24.

Sonntag, 31. Oktober

Alt Ruppin – Die Bretonin Gwennyn kommt mit ihrer Band in den Kornspeicher Neumühle in Alt Ruppin. Ihr Konzert beginnt ist um 17 Uhr. Um Anmeldung per E-Mail an post@kornspeicherneumuehle.de wird gebeten.

Gwennyn und ihre Band sind am Sonntag im Kornspeicher Neumühle zu erleben. Quelle: Agentur

Döllen – Die Ural-Kosaken mussten ihr geplantes Konzert in der Kirche von Döllen krankheitsbedingt absagen. Der neue Termin ist nun der 21. Dezember 2021 um 18.30 Uhr.

Köpernitz – Irische Musik wird im Kulturgutshaus Köpernitz gespielt. Das Konzert mit der Band Tone Fish beginnt um 15 Uhr. Um telefonische Anmeldung unter 033931/3 78 55 wird gebeten.

Kyritz – Die Kyritzer Kleintierzüchter stellen ihr schönstes Vieh im Vereinsheim von 9 bis 15 Uhr aus – siehe Sonnabend.

Netzeband – „Der Füllfederhalter des Grauens“ ist eine Lesung mit dem Schauspieler Andreas Klein um 17 Uhr in der Netzebander Kirche überschrieben (für Zuhörer ab 16 Jahre). Kartennachfrage unter www.netzeband-kultur.de oder telefonisch unter 033931/3 49 40.

Andreas Klein liest am Sonntag Gruselgeschichten in der Netzebander Kirche. Quelle: Cafer Aygün

Neuruppin – „Halloween, Monster durch die Straßen zieh’n“ lautet das Motto von 14 bis 22 Uhr auf dem Neuruppiner Martinimarkt.

Neuruppin – Zur musikalischen Vesper am Reformationstag wird ab 14 Uhr in die Neuruppiner Klosterkirche eingeladen. Ralf Blank und Thomas Nitz (Trompeten) und Matthias Noack (Orgel) spielen Musik von Vivaldi, Manfredini, Pachelbel und anderen Komponisten.

Neuruppin – Der „singende Pfarrer“ Wolf Amadeus Fröhling ist zu Gast im Neuruppiner Tempelgarten. Ab 16 Uhr gibt er im Saal der Gaststätte Lieder und Couplets von Otto Reutter zum Besten. Kartenbestellungen per E-Mail: info@tempelgarten.de.

Neustadt – Der Kabarettist Harald Effenberg sorgt für viele Lacher in Olafs Werkstatt in Neustadt. Der Spaß beginnt um 15 Uhr. Einlass ist eine Stunde zuvor. Karteninfos unter www.olafs-werkstatt.de.

Vehlow – Eine Modelleisenbahn- und Modellautobörse findet von 10 bis 16 Uhr in Vehlow statt. Auf 330 Quadratmetern in der Sporthalle hinter der Feuerwehr bieten 21 Händler Modellbahnen für Einsteiger, gebrauchte, hochwertige und historische Modelle, Digitaltechnik, Bücher und Zubehör an. Kinder können mit einer kleinen Gartenbahn spielen. Es gibt belegte Brötchen, Gegrilltes, Getränke und Kuchen.

Eine Modellbahn- und -autobörse findet am Sonntag in Vehlow statt. Quelle: privat

Wildberg – Die Vereinsschau der Wildberger Kleintierzüchter öffnet von 9 bis 15 Uhr – siehe Sonnabend.

Wittstock – Zu einem Halloween-Nachmittag lädt der Wittstocker Quartierstreff in der Röbeler Vorstadt in die Clara-Zetkin-Straße 7 ein. Von 14 bis 17 Uhr wird gebastelt, es gibt ein Kuchenbuffet und Musik. Bei Dunkelheit ist ein Laternenumzug geplant.

Halloween wird am Sonntag auch in Wittstock gefeiert. Quelle: Christian Bark

