Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 5. November

Heiligengrabe – Zum Filmabend wird um 19 Uhr in den Stülersaal des Kloster Stift zum Heiligengrabe eingeladen. Unter dem Motto „Wenn Gott ins Kino geht“ wird der Film „Im Himmel, unter der Erde – Der jüdische Friedhof in Berlin-Weißensee“ von Britta Wauer gezeigt.

Lindow – Um einen vergessenen Rocksong aus der 1980er Jahren geht es in einer musikalischen Lesung mit dem Autor Mark Daniels und dem Gitarrist Gunther Schwarz in Lindow. Zuhörer sind ab 19 Uhr in der Stadtkirche willkommen.

Gunther Schwarz (Knut) und Mark Daniel sind am Freitag in der Lindower Kirche zu Gast. Quelle: privat

Neuruppin – „Spiel, Spaß und Aktion“ lautet das Motto auf dem Neuruppiner Martinimarkt in der Innenstadt von 14 bis 24 Uhr.

Neuruppin – Dietmar Wischmeyer ist ab 20 Uhr zu Gast im Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten mit seinem Programm „Wir. Verdienen. Deutschland.“ Karteninfos unter www.ticketeria.de und unter Telefon 03391/3 55 53 00.

Dietmar Wischmeyer steht am Freitag auf der Bühne im Neuruppiner Kulturhaus. Quelle: Agentur

Neustadt – Die Band ZZ Top Revival tritt in Olafs Werkstatt in Neustadt auf. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass um 17.30 Uhr. Karteninfos unter Telefon 033970/1 44 23 und unter www.olafs-werkstatt.de.

Wittstock – Die Multivisionsshow „Ocean Change: Die Arktis – eine Welt im Wandel“ von und mit dem Polarforscher Arvid Fuchs ist um 19.30 Uhr in der Wittstocker Stadthalle, Ringstraße, zu sehen. Die Expedition „Ocean Change“ beleuchtet die Auswirkungen des Klimawandels, der Vermüllung der Meere und Landschaften sowie das Artensterben. Kartennachfrage unter Telefon 03394/42 95 50.

Die Arktis – ein Foto des Polarforschers Arved Fuchs – zu sehen in der Multivisionsshow am Freitag in Wittstock.. Quelle: Arved Fuchs

Sonnabend, der 6. November

Blumenthal – Seine Vereinsschau führt der Blumenthaler Kleintierzuchtverein am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr durch. Ausstellungsort ist das Vereinsheim in der Straße der Einheit. Liebhaber der Kleintierzucht können 611 Tiere, darunter 110 Kaninchen, 292 Hühner, 159 Tauben und 50 Enten und Gänse von 48 Züchtern bestaunen.

Kyritz – Unter dem Motto „Die große Welt der Revue“ feiert das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde und seine Gesangssolistin Barbara Ehwald die Goldenen Zwanziger bis Vierziger Jahre, die bunte Kulissenwelt der Cabarets und Varietés. Karten für das Konzert um 16 Uhr im Kulti Kyritz gibt es unter Telefon 033971/3 29 52 und per E-Mail an verein-kulti-kyritz@web.de. (Foto oben)

Nackel – Die Dorfgemeinde in Nackel ruft zur Herbstputzaktion auf. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Friedhof. Ab 17 Uhr brennt ein Herbstfeuer an der Apfelplantage.

Netzeband – Der Bariton Cornelius Lewenberg, der Schauspieler Hans Machowiak und die Pianistin Leonie Rettich bringen ab 19.30 Uhr ihr Programm „Adieu, Good Man Devil – # Shakespeare“ auf die Bühne in der Netzebander Kirche. Karteninfos unter www.netzeband-kultur.de oder unter Telefon 033931/3 49 40.

Bariton Cornelius Lewenberg und Schauspieler Hans Machowiak – singen und spielen am Sonnabend in Netzeband. Quelle: Cafer Aygün

Neuruppin – „Magische Momente“ erleben Kinder und Erwachsene auf dem Neuruppiner Martinimarkt in der Innenstadt von 14 bis 24 Uhr.

Neuruppin – Das geplante Konzert mit Olaf der Flipper im Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten wurde auf den 6. Oktober 2022 verschoben.

Neuruppin – Die geplante P30-Kultparty in der Neuruppiner Kulturkirche wurde auf den 5. März 2022 verschoben.

Rheinsberg – Die 24. Lange Nacht der Künste in Rheinsberg lockt ab 13 Uhr mit Führungen, Ausstellungen und Konzerte an 13 Orten rund um das Schloss und im Stadtzentrum. Veranstaltungsübersicht und Karteninfos unter www.kunstverein-rheinsberg.de/veranstaltungen/lange-nacht-der-kuenste.

Die Neuruppiner Bigband Big Brass spielt am Abend zur Langen Nacht der Künste in der Rheinsberger Laurentiuskirche. Quelle: Reyk Grunow

Sonntag, der 7. November

Alt Ruppin – Irische Musik, Popmusik und Hip-Hop wird dem Publikum im Kornspeicher Neumühle in Alt Ruppin ab 16 Uhr geboten. Auf der Bühne ist die irische Harfenistin und Banjo-Spielerin Lisa Canny mit ihrer Band zu erleben. Karten gibt es an der Abendkasse. Eine Anmeldung vorab ist nötig per E-Mail an post@kornspeicherneumuehle.de.

Die Harfenistin und Banjo-Spielerin Lisa Canny tritt am Sonntag im Kornspeicher Neumühle auf. Quelle: Agentur

Blumenthal – Die Kleintierschau der Blumenthaler Züchter öffnet von 9 bis 15 Uhr – siehe Sonnabend.

Freyenstein – In der Hofstube des Schlosses Freyenstein ist um 17 Uhr das Puppentheater Karotte zu Gast. Gezeigt wird das Stück „Die kleine Peperonika“ und ist geeignet für Kinder ab 5 Jahre.

Das Puppentheater Karotte führt am Sonntag „Die kleine Peperonika“ in Freyenstein auf. Quelle: privat

Neuruppin – Unter dem Motto „Das Beste zum Schluss!“ können kleine und große Besucher ein letztes Mal den Neuruppiner Martinimarkt mit vielen Attraktionen und Leckereien von 14 bis 20 Uhr erleben.

Der Neuruppiner Martinimarkt öffnet ein letztes Mal am Sonntag. Quelle: Henry Mundt

Vichel – Das Theater Bunte Büchse führt sein Stück „Der gestiefelte Kater“ im Gemeinschaftshaus Schloss Vichel auf. Die Geschichte, frei nach den Brüdern Grimm mit Schauspiel, Musik, Puppen und Bewegung beginnt um 16 Uhr. Karteninfos unter 033928/9 03 50 oder per E-Mail an juergen.duffner@lebensorte.de.

Wustrau – Zum Hubertusgottesdienst wird sich um 14 Uhr in der Kirche von Wustrau versammelt – musikalisch begleitet von Jagdhornbläsern. Danach gibt es Kaffee und Kuchen.

Von MAZonline