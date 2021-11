Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 12. November

Blumenthal – In der Blumenthaler Kirche wird ab 17 Uhr das Martinsfest gefeiert.

Demerthin – In der Kirche in Demerthin beginnt das Martinsfest um 17 Uhr.

Kyritz – Beim Insl-Barabend legt DJ Housewart & friends von Kontor Records Kyritz ab 18 Uhr Elektromusik auf. Dazu gibt es im Kyritzer Gasthaus Insl Drinks und Brandenburger Tapas. Anmeldung per E-Mail an sause@insl.de.

Neuruppin – „Genesis meets classic“ heißt es ab 19.30 Uhr in der Neuruppiner Kulturkirche. Der ehemalige Sänger von Genesis, Ray Wilson, präsentiert die größten Hits der Bandgeschichte und seiner Solokarriere. Einlass ist eine Stunde zuvor. Kartenanfrage unter www.ticketeria.de und Infos unter Telefon 03391/3 55 53 00.

Der ehemalige Sänger von Genesis, Ray Wilson, tritt am Freitag in Neuruppin auf. Quelle: Kai R Joachim Photography

Wulkow – Auf dem Wuthenower Weg in Wulkow findet der Oldiebasar – ein Kfz-Veteranen-, Teile-, Tausch- und Verkaufsbasar – statt. Gestöbert und gefeilscht wird am Freitag von 7 bis 18 Uhr und Sonnabend von 5.30 bis 16 Uhr.

Wusterhausen – Zur Lesung wird ab 19 Uhr im Alten Laden der Bibliothek Wusterhausen eingeladen. Auf Wunsch des Autors Klaus Hoferichter lesen der Schauspieler Claudius Drewin und die frühere Bibliothekarin Marianne Golde aus seinem fünften Buch „Ich schreibe – fünf Bücher – mein Leben“. Um Anmeldung unter Telefon 033979/8 77 60 oder E-Mail an Bibliothek@wusterhausen.de wird gebeten.

Der Autor Klaus Hoferichter. Quelle: Archiv Bibliothek

Sonnabend, der 13. November

Bork – In der Borker Kirche tritt ab 18 Uhr der Dudelsackspieler Mac Gregory aus Berlin auf. Er spielt Klassiker wie „Amasing Grace“ und „Scotland the Brave“. Um telefonische Anmeldung wird gebeten unter 0172/3 88 27 45 oder unter 0170/4 03 04 12.

Heiligengrabe – Im Kloster Stift zum Heiligengrabe erklingen Lieder und Klaviermusik von Bach, Telemann, Mozart, Schubert, Rameau und Saint Saens. Gerburg Nürnberg-Kurz (Klavier), Heike von Nolting (Korrepetition), Barbara Nürnberg (Gesang) und Gabriele Doepner (Texte) geben um 17 Uhr ein Benefizkonzert. Anmeldungen sind erbeten unter Telefon 033962/80 80.

Gerburg Nürnberg spielt an Sonnabend auf dem Klavier im Kloster Stift Heiligengrabe. Quelle: privat

Herzberg – Zum Kabarettabend wird ins Herzberger Gemeindezentrum eingeladen. Das Duo „Ranz und May“ unterhält mit seinem Programm „Kein Netz, aber drei Klotüren“ ab 20 Uhr. Einlass ist eine Stunde zuvor. Kartenanfragen und Reservierungen unter Telefon 033926/99 98 01 (AB) oder per E-Mail an Heimatverein@Herzberg-Mark.de.

Jabel – Im Ausflugslokal „Grüne Oase“ in Jabel beginnt um 18 Uhr ein kurdischer Abend. Neben einem üppigen Buffet und Musik soll es auch einen Vortrag mit Bildern über Kurdistan geben.

Kyritz – Die Piano-Liveband Getzby spielt ab 19.30 Uhr im Saal des Kyritzer Gasthauses Insl. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an elisa@insl.de.

Lögow – Zum zweiten Herbstputz auf dem Lögower Friedhof treffen sich freiwillige Helfer um 9 Uhr. Das Laub muss noch einmal zusammengeharkt werden und der angefahrene Mutterboden soll verteilt werden. Geeignete Gartengeräte sind bitte mitzubringen.

Neuruppin – Das Theater Liberi kommt mit seinem Familienmusical „Aladin“ nach Neuruppin. Ab 15 Uhr wird dem Publikum im Kulturhaus Spannung und Humor präsentiert. Karten gibt es unter www.theater-liberi.de und unter www.ticketeria.de.

Aladin - das Musical ist am Sonnabend im Neuruppiner Kulturhaus zu erleben. Quelle: Nilz Böhme

Neuruppin – Die Neuruppiner Rockband Unerhört spielt im Jugendfreizeitzentrum Alte Brauerei in Neuruppin. Ihr Jahresabschlusskonzert beginnt um 20.30 Uhr.

Protzen – Die Einwohner von Manker, Protzen und Walchow demonstrieren mit einem Fahrradkorso für einen sicheren Radweg an der Landesstraße 165. Los geht es um 9.30 Uhr am Gutshaus Protzen. Geradelt wird erst nach Manker, dann zurück über Protzen nach Walchow und Dammkrug. Am Mobilfunkturm in Dammkrug werden bis 11 Uhr Reden gehalten und Unterschriften gesammelt.

Rheinsberg – Magische Klangerlebnisse bietet Hans-Karsten Raecke ab 16 Uhr in den Räumen der Ausstellung für Auge und Ohr – klangkunstgegenwärts in der Musikbrennerei Rheinsberg. Reservierungen sind möglich unter Telefon 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

Rheinsberg – Die neue Karnevalssaison mit der Schlüsselübergabe des Bürgermeisters an den Rheinsberger Carnevalsclub wird um 11.11 Uhr vor dem Rheinsberger Rathaus eröffnet. Das Eröffnungsprogramm beginnt um 19.19 Uhr in der Seehalle des Seehotels. Der RCC präsentiert sein Programm „Die Goldenen Zwanziger 2.0“. Kartennachfrage telefonisch beim Autoservice Tornow unter 033931/25 26.

Der Rheinsberger Carnevalsclub startet in die Saison – am Sonnabend in Rheinsberg. Quelle: Regine Buddeke

Wittstock – „Kidstime“ heißt es von 10 bis 14 Uhr im Wittstocker Pfarrgarten am Kirchplatz. Die Grundschulkinder sind eingeladen, die St. Marienkirche zu entdecken: spielerisch, sinnlich, fachlich und erzählerisch.

Wulkow – Der Oldiebasar in Wulkow öffnet von 5.30 bis 16 Uhr – siehe Freitag.

Der Oldiebasar in Wulkow findet von Freitag bis Sonnabend statt. Quelle: Regine Buddeke

Sonntag, der 14. November

Alt Ruppin – Auf dem Friedhof in Alt Ruppin (Kriegsgräberfeld, bei Schlechtwetter in der Trauerhalle) wird es um 10 Uhr ein kleines Gedenken an die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror geben. Die musikalische Umrahmung übernimmt das Hornquartett der Kreismusikschule.

Breddin – Die Kinder und Jugendlichen der Breddiner Feuerwehr absolvieren die Kinderflamme 1 und 2. Wer bei der Abnahme des Jugendfeuerwehrabzeichens zuschauen möchte, kommt um 10 Uhr zum Gerätehaus.

Dreetz – Der MC Dreetz und die SG Elektronik Kyritz laden zum ersten Crosslauf ab 10.30 Uhr auf die Rennstrecke des Motocross-Vereins ein. Anmeldung unter www.mc-dreetz.de/veranstaltungen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Köpernitz – Im Kulturgutshaus Köpernitz geht es heiter-satirisch zu. Bernd Donner liest ab 15 Uhr aus seinem Geschichten-Almanach „Wenn der Groschen doch noch fällt!”. Kartenbestellung unter Telefon 033931/3 78 55.

Bernd Donner liest am Sonntag im Kulturgutshaus Köpernitz. Quelle: privat

Kyritz – In Kyritz wird an die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror gedacht. Zur Kranzniederlegung mit Musik und Predigt wird sich um 9 Uhr auf dem Friedhof (Graf-von-Schulenburg-Straße) versammelt, danach am sowjetischen Ehrenmal und am VdN-Denkmal.

Kyritz – Einen Mädelstag mit Kleidertausch, Bastelworkshop und Haarzauberei veranstaltet das Kyritzer Gasthaus Insl von 14 bis 18 Uhr bei Kaffee, Kuchen und Musik. Reservierung per E-Mail an sause@insl.de.

Neuruppin – Die Rockband Karat gibt um 19.30 Uhr ihr Jubiläumskonzert in der Neuruppiner Kulturkirche. Die Musiker feiern 45 Jahre Erfolge und durchgestandene Krisen. (Foto oben)

Wittstock – Die Kreismuseen Alte Bischofsburg, das Kino Astoria und der Verein Dossekultur laden zur Vorstellung des 1920 gedrehten Stummfilms „Der Golem, wie er in die Welt kam“ ins Kino Astoria ein. Begleitet wird die Vorführung ab 17 Uhr von Livemusik auf dem Klavier.

Im Wittstocker Kino Astoria wird am Sonntag der Stummfilm „Der Golem, wie er in die Welt kam“ gezeigt. Quelle: Veranstalter

Wusterhausen – Auf dem Wusterhausener Friedhof wird um 12 Uhr mit einer Kranzniederlegung an die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror gedacht.

Von MAZonline