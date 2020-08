Neuruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 7. August

Kyritz – Wer auf der Suche nach günstigem Lesestoff ist, kann ab 9.30 Uhr vor der Stadtbibliothek Kyritz fündig werden. Bis 15.30 Uhr gibt es hier einen Bücherflohmarkt.

Anzeige

Netzeband – Zum Netzebander Theatersommer wird die „Bluthochzeit“ von Federico Garcia Lorca um 20.30 Uhr im Gutspark Netzeband an der Temnitzkirche als Maskenspiel aufgeführt.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Theatersommer Netzeband zeigt Freitag und Sonnabend das Stück Bluthochzeit von Federico Garcia Lorca. Quelle: Henry Mundt

Pfalzheim – Eine abendliche Wanderung in die Heide mit Meditation startet um 19 Uhr auf dem Heideparkplatz in Pfalzheim. Natur- und Landschaftsführer Jürgen Strache begleitet die Tour mit Informationen zur Heide. Anmeldung unter 0171/1 70 77 27.

Pfalzheim – Natur- und Landschaftsführer Andree Kienast lädt zur Sternenbeobachtung in die Kyritz-Ruppiner Heide ein. Los geht es zu der etwa zweieinhalbstündigen Tour, die zum Sielmann-Hügel führt, um 20 Uhr am Parkplatz in Pfalzheim. Wer dort von Sonnenliegen aus die Perseidenströme beobachten will, der muss 8 Euro bezahlen. Anmeldung unter 0152/06 09 69 41.

Rheinsberg – Eigene Musik spielt die Künstlerin Marina Reichenbacher auf dem Klavier um 19.30 Uhr in der Musikbrennerei Rheinsberg, Königstraße 14. Trauer über den Verlust geliebter Menschen, Einsamkeit und neuer Aufbruch ins Leben sind die Themen ihrer musikalischen Arbeit. Reservierung unter 033931/80 89 01.

Wittstock – Im Freilichtkino auf dem Wittstocker Amtshof wird um 21.15 Uhr der Film „A Star is Born“ gezeigt. Einlass ist bereits ab 19 Uhr – dazu gibt es Musik, Popcorn, Getränke und Bratwurst.

Bradley Cooper und Lady Gaga spielen in dem Film „A Star is Born" am Freitag im Freilichtkino auf dem Wittstocker Amtshof. Quelle: Warner Bros.

Wustrau – Das Seefestival Wustrau zeigt unter freiem Himmel am Wustrauer Schloss die Musical-Komödie Spamalot frei nach Monty Pythons „Ritter der Kokosnuss“. Beginn ist um 20.30 Uhr, Kartenbestellung unter 033925/9 01 91.

Auf die Spuren Monty Pythons begibt sich Seefestival Wustrau am Wochenende mit seiner Musicalkomödie „Spamalot“. Quelle: Olaf Hais

Zempow – „ Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ läuft um 21.15 Uhr im Autokino Zempow.

Sonnabend, 8. August

Lindow – In der Lindower Klosterruine beginnt um 15 Uhr die Lesung „Wundersame Frauen“. Die Fontaneforscher Gabriele Radecke und Robert Rauh widmen sich den Frauengestalten aus Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg.

Die Autoren Gabriele Radecke und Robert Rauh lesen aus ihrem Buch „Wundersame Frauen“ am Sonnabend in der Klosterruine Lindow. Quelle: Robert Rauh

Lindow – Ein Konzert für Panflöte und Orgel mit Helmut Hauskeller und Stanislav Surin beginnt um 20 Uhr in der Stadtkirche Lindow. Zu hören sind Werke von Bach, Praetorius, Surin und Heeren.

Heiligengrabe – Musik und Worte aus der Zeit von 1100 bis 1550, dem Leben und Wirken von Hildegard von Bingen bis King Heinrich VIII., sind im Konzert von Franns-Wilfrid von Promnitz (Portativer, Gesang und Sprecher) in Heiligengrabe zu erleben. Beginn ist um 19 Uhr, Voranmeldung unter Telefon 0170/3 54 61 53.

Franns-Wilfrid von Promnitz gibt ein Konzert am Sonnabend in Heiligengrabe Quelle: Hartmut Lissner

Molchow – Bei Molchow wird von 13 bis 16.30 Uhr im Wald gebadet. Damit es gut gelingt, leitet Trainerin Kirsten Henning an. Informationen sowie Anmeldung über www.wildnisschule-betula.de oder telefonisch unter 015754 31 77 43.

Netzeband – Synchrontheater „Bluthochzeit“ um 20.30 Uhr beim Theatersommer Netzeband – siehe Freitag

Neuruppin – Hang, Harfe, Gitarre und Percussion vereinen sich zu Klangträumen als spirituellem Gegenpol zur Alltagswelt. Das Konzert mit „Klang-Art Berlin“ beginnt um 19.30 Uhr im Tempelgarten Neuruppin.

Das Trio Klangart aus Berlin gastiert am Sonnabend im Tempelgarten Neuruppin. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Prinz Heinrichs Spuren folgt die einstündige Führung durch den Rheinsberger Schlosspark. Start ist um 10 Uhr am Kirchplatz. Anmeldungen sind nötig unter Telefon 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Der Rheinsberger Musiksommer klingt im Schlosshof aus. Romantische Lieder aus Norwegen und Deutschland versüßen den Sommerabend ab 17.30 Uhr. Es singen der Berliner Tenor Ludwig Obst und die norwegische Sopranistin Sunniva Unsgård. Begleitet werden die beiden Preisträger von Pianist Gavin Roberts.

Tenor Ludwig Obst singt am Wochenende in Rheinsberg romantisvche Lieder. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Filmjournalist Knut Elstermann moderiert um 20 Uhr einen Opernfilm im Schlosstheater Rheinsberg an. Gezeigt wird die filmische Adaption von Richard Wagners „Fliegendem Holländer“.

Wustrau – Musicalkomödie „ Spamalot“ um 20.30 Uhr beim Seefestival Wustrau – siehe Freitag

Zempow – Das Autokino in Zempow lebt und zeigt um 21.15 Uhr „Die Känguru-Chroniken“.

Sonntag, 9. August

Rheinsberg – Liederabend um 17.30 Uhr im Rheinsberger Schlosshof – siehe Sonnabend.

Wittstock – Patrizia Moresco – eine Frau, ein Wort, ein Gag, immer groß und niemals artig. Die „Komik-Kaze-Kabarettistin“ tritt um 15 Uhr in Wittstock auf dem Hof des „ Hotel Stadt Wittstock“ Röbeler Straße 21 auf. Karten gibt es in der Touristinformation Wittstock.

Die Komödiantin Patrizia Moresco tritt am Sonntag auf dem Hof des Hotels Wittstocks in Wittstock auf. Quelle: Christine Fenzl

Wittstock – André Rieu, der Stargeiger, gibt ein Konzert in Maastricht. Um 17 Uhr ist Musik, die verbindet, im Wittstocker Kino wie live zu erleben – 180 Minuten mit kleiner Pause. Die Tickets sind auf 50 begrenzt.

André Rieu und sein Maastricht-Konzert sind am Sonntag auf der Leinwand des Wittstocker Kinos zu erleben. Quelle: André Rieu Productions/Piece of Magic Entertainment

Rheinsberg – Zum Opernfilm wird ins Rheinsberger Schlosstheater gebeten. Zu sehen ist um 20 Uhr Ingmar Bergmanns schwedische Opernverfilmung von Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“. Opernfachmann Georg Quander und Filmspezialist Knut Elstermann begleiten mit Wissenswertem.

Wustrau – Musicalkomödie „ Spamalot“ um 19 Uhr beim Seefestival Wustrau – siehe Freitag.

Von MAZ-online