Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 19. November

Brunne – Rima Chammaa lädt in ihre Schmuckwerkstatt in Brunne ein. Zum Schnuppern sind Neugierige in der Fehrbelliner Straße 22 am Freitag von 17 bis 20 Uhr, am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr willkommen.

Netzeband – Die erste Temnitz-Schreiberin Louise Kenn liest ab 19.30 Uhr in der Temnitzkirche in Netzeband Kurzgeschichten und Gedichte. Karten gibt es unter www.netzeband-kultur.de oder in der Tourist-Info Rheinsberg unter 033931/3 49 40.

Louise Kenn liest am Freitag in der Netzebander Kirche. Quelle: Henry Mundt

Neuruppin – Das Teilhabezentrum in der Präsidentenstraße 44 in Neuruppin lädt zum gemeinsamen Plätzchenbacken ab 14 Uhr ein. Um Anmeldung unter 03391/65 19 05 wird gebeten.

Neuruppin – Das Neuruppiner Museum lädt zu einer Führung durch die Wechselausstellung „100 Jahre Gildenhall. Von hier in die Welt. Handwerk – Kunst - Kunsthandwerk.“ mit dem Kurator Hendrik Schink um 16.30 Uhr ein. Anmeldung per E-Mail an info@museum-neuruppin.de oder per Telefon unter 03391/3 55 51 00.

Neuruppin – Von Freitag bis Sonntag findet das Poesiefestival „Pop & Petersilie“ (2G) – einem Fest der Sprachkunst als Lebenskunst – in Neuruppin statt. Der Lyriker mit Uwe Kolbe liest um 19 Uhr in der Lyrik-Lounge im Alten Gymnasium. Peter Böthig moderiert. Musikalisch begleiten Isabel Rößler (Kontrabass) und Ulrike Schwarz (Saxofon) den Abend und die weiteren Lyrik-Veranstaltungen. Karten und Infos unter www.fontane-festspiele.com oder unter 03391/6 59 81 98.

Ulrike Schwarz spielt am Freitag beim Poesiefestival in Neuruppin. Quelle: Lena Grothe

Neuruppin – Poesiefestival „Pop & Petersilie“: Die geplante „young poetry open stage“ mit Bas Böttcher um 21 Uhr im Café Hinterhof in Neuruppin wurde verschoben auf das Frühjahr 2022.

Rheinsberg – Mit seinem Gründer Marc Secara und Uschi Brüning als Gaststar lädt das Berlin Jazz Orchestra um 19 Uhr zum nachgeholten Jubiläumskonzert (2G) ins Schlosstheater Rheinsberg ein. Karten gibt es unter Telefon 033931/7 21 17 und per E-Mail: tickets@musikkultur-rheinsberg.de.

Das Berlin Jazz Orchestra und Marc Secara sind am Freitag in Rheinsberg zu erleben. Quelle: Agentur

Wittstock – Die Pianistin und Kabarettistin Anne Folger gastiert mit ihrem ersten Soloprogramm „Selbstläufer“ um 20 Uhr im Kino „Astoria“. Sie verbindet klassische Hochkultur und scharfzüngige Kleinkunst. Kartennachfrage unter Telefon 03394/43 38 13 oder in der Touristinformation Am Bahnhof 2 (2G).

Die Pianistin und Kabarettistin Anne Folger spielt am Freitag in Wittstock. Quelle: TAMABU /T.Burk

Wittstock – In der Wittstocker Bibliothek im Kontor findet von 9 bis 17 Uhr ein Vorlesetag (3G) statt. Daran beteiligen sich 16 Vorleser sowie Bibliotheksmitarbeiter. Thematisch stehen Biografien im Vordergrund.

Wusterhausen – Das Familienzentrum „Mittendrin“ in Wusterhausen lädt Kinder ab fünf Jahren mit ihren Eltern oder Großeltern zum Bilderbuchkino „Das Neinhorn“ von 15 bis 17 Uhr ein. Das Angebot ist kostenlos. Anmeldungen per Telefon unter 033979/54 42 47 oder per E-Mail an familienzentrum.wusterhausen@awo-opr.de .

Sonnabend, der 20. November

Alt Ruppin – Ein besinnlicher Wintermarkt beim Familienfriseur Jahn in Alt Ruppin lädt von 14 bis 18 Uhr zum Verweilen ein (2G). An vielen Ständen an der Breiten Straße 51 gibt es handgefertigte Geschenkideen sowie Köstlichkeiten aus Grill und Pfanne.

Buskow – Hildegard Oelke lädt zur Adventsverkaufsausstellung in ihre Töpferwerkstatt in der Dorfstraße 35 in Buskow ein. Besucher sind am Sonnabend und Sonntag von 13 bis 17 Uhr willkommen. Als Gast wird Frank Weber aus Langen Malerei und Grafik ausstellen.

Die Töpferwerkstatt von Hildegard Oelke in Buskow öffnet am Sonnabend und Sonntag. Quelle: Regine Buddeke

Brunne – Rima Chammaa lädt in ihre Schmuckwerkstatt von 10 bis 18 Uhr – siehe Freitag.

Dreetz – Der MC Dreetz veranstaltet von 10 bis 16 Uhr das 10. Winterenduro auf seinem Vereinsgelände in Dreetz. Als erstes starten die Nachwuchsklassen.

Jabel – Ein Herbstputz findet von 9 bis 12 Uhr in Jabel statt.

Linum – Kaninchen, Enten, Gänse, Hühner und Tauben des Kleintierzüchtervereins Weißstorch präsentieren sich einer Jury in der Linumer Gaststätte Storchenklause. Die Rassegeflügel- und -kaninchenschau öffnet am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr und Sonntag von 10 bis 15 Uhr.

Netzeband – Kammermusik erklingt in der Temnitzkirche Netzeband. Ab 19.30 Uhr musizieren die Klarinettistin Sabina Matthus-Bebie und die Pianistin Yuki Inagawa. Karten gibt es unter www.netzeband-kultur.de und in der Tourist-Info Rheinsberg unter Telefon 033931/3 49 40. (Foto oben)

Neuruppin – Von 8 bis 11 Uhr trifft sich die Neuruppiner Klöppelgruppe im Mehrgenerationenhaus Krümelkiste.

Neuruppin – Zum Schaudrucken in der Letternwerkstatt unter dem Motto „Zwiebelfisch, Fliegenkopf und Schusterjunge“ lädt das Neuruppiner Museum Kinder ab 9 Jahre und Erwachsene ein. Der Workshop beginnt um 11 Uhr in der August-Bebel-Straße 14/15. Anmeldung bis Freitag, 19.11.2021, per E-Mail an info@museum-neuruppin.de oder per Telefon unter 03391/3 55 51 00.

Die Druckwerkstatt im Neuruppiner Museum. Quelle: Lorenz Kienzle und Ronka Oberhammer

Neuruppin – Zu einem Vortrag passend zur Wechselausstellung „Von hier in die Welt. Handwerk – Kunst – Kunsthandwerk.“ lädt das Neuruppiner Museum um 14 Uhr mit dem Schmiedekünstler Andreas Rimkus ein. Er berichtet über das überragende Schaffen von Siegfried Prütz vor und liest dabei aus seinem kürzlich erschienenen Buch „Mozart der Schmiede. Siegfried Prütz 1900 – 1939“. Seine Frau, Christine Rimkus, wird ihn musikalisch mit der Geige begleiten. Anmeldung bis Freitag, 19.11.2021, per E-Mail an info@museum-neuruppin.de oder per Telefon unter 03391/3 55 51 00.

Neuruppin – Im Neuruppiner Fontaneschulzentrum (Turnhalle), Artur-Becker-Straße 11, öffnet von 15 bis 17 Uhr der Winterspielplatz (3G) für Kinder bis 14 Jahren. Mitzubringen sind Turnschuhe mit weißer Sohle oder rutschfeste Socken. Nähere Infos hat Marcus Kaiser unter 0170/7 61 66 30.

Der Winterspielplatz in der Turnhalle der Fontane-Schule Neuruppin öffnet am Sonnabend.. Quelle: Regine Buddeke

Neuruppin – Poesiefestival „Pop & Petersilie“ (2G) in der Lyrik-Lounge im Alten Gymnasium in Neuruppin: Um 15 Uhr liest Anja Utler aus ihrem Monolog aus der Zukunft „kommen sehen. Lobgesang“ (2020). Nico Bleutge kontert mit seinem neuesten Lyrik-Zyklus „nachts leuchten die Schiffe“. Lieder & Poesie präsentiert die Liedermacherin Maike Rosa Vogel um 17.30 Uhr. Für beste poetische Unterhaltung sorgt ab 19.30 Uhr auch das Lyrik-Duett mit Arne Rautenberg aus Hamburg und Lisa Jeschke aus München.

Maike Rosa Vogel tritt am Sonnabend beim Poesiefestival in Neuruppin auf. Quelle: Agentur

Neuruppin – In der Neuruppiner Klosterkirche beginnt um 17 Uhr ein Chorkonzert (2G). Der Kammerchor Kreuzberg singt bekannte und selten gehörte A-capella-Chorwerke von Schein, Brahms, Parry, Elgar, Vasks und anderen.

Neuruppin – Die Musiker der AC/DC-Rock-Show lassen die Bühne ab 20 Uhr im Kulturhaus Neuruppin beben (2G). Mit originalgetreuem Equipment, Detailtreue, unvergänglichen Hits und mehr als 20 Jahren Erfahrung versprechen sie dem Publikum einen authentischen Rockabend. Einlass ist ab 19 Uhr. Kartennachfrage unter www.ticketeria.de.

The AC/DC-Rockshow ist am Sonnabend in Neuruppin zu erleben. Quelle: Josef Edvard Gregor Photography

Wildberg – Ein Baum soll künftig an den vor einem Jahr verstorbenen Wildberger Ortschronisten Egbert Zemlin erinnern. Zur Pflanzaktion treffen sich die Wildberger Einwohner um 14 Uhr auf dem Marktplatz.

Sonntag, der 21. November

Berlitt – Im Berlitter Schloss ist ab 19 Uhr Kinozeit (2G). Gezeigt wird der ehemals verbotene Defa-Film „Das Beil von Wandsbek“ von Falk Harnacks. Der Film beruht auf den im Exil geschriebenen, erstmals 1943 (in Hebräisch) erschienenen Roman von Arnold Zweig. Der Eintritt ist frei.

Buskow – Hildegard Oelke lädt in ihre Töpferwerkstatt in Buskow von 13 bis 17 Uhr – siehe Sonnabend.

Brunne – Rima Chammaa lädt in ihre Schmuckwerkstatt von 10 bis 18 Uhr – siehe Freitag.

Schmuckdesignerin Rima Chammaa öffnet ihre Werkstatt in Brunne am Freitag, Sonnabend und Sonntag. Quelle: Henry Mundt

Dorf Zechlin – Von 11 bis 17 Uhr öffnet Rosel Müller ihr Atelier am Braminsee (Hinter dem Hotel Waldeck) in Dorf Zechlin für Besucher (2G).

Linum – Die Rassegeflügel- und -kaninchenschau des Linumer Kleintierzüchtervereins Weißstorch öffnet von 10 bis 15 Uhr – siehe Sonnabend.

Neuruppin – Poesiefestival „Pop & Petersilie“ (2G) in der Lyrik-Lounge im Alten Gymnasium in Neuruppin: Eine Lyrik-Matinee beginnt um 11 Uhr mit Gedichten von Kerstin Hensel aus Leipzig und Norbert Hummelt aus Berlin. Den Lyrik-Salon um 15 Uhr gestaltet die Autorin Nancy Hünger mit ihrem Poesieband „4 Uhr kommt der Hund“. Karten und Infos unter www.fontane-festspiele.com oder unter 03391/6 59 81 98.

Kerstin Hensel liest am Sonntag beim Poesiefestival in Neuruppin Gedichte. Quelle: Susanne Schleyer

Neuruppin – Im Neuruppiner Sportcenter wird ab 11 Uhr über das Volksbegehren „Erschließungsbeiträge abschaffen“ informiert. Bürger und Anlieger erfahren, wie sie sich gegen sozial ungerechte Beiträge zur Wehr setzen können. Weitere Infos unter www.sandpisten.de.

Rheinsberg – Eine kleine Finissage findet von 13 bis 16 Uhr in der Galerie des Kurt-Tucholsky-Literaturmuseums in Rheinsberg statt. Dabei werden die Künstler Sabine Naumann und Günter Kaden in ihrer Ausstellung anwesend sein. Und es gibt Kaffee und Kuchen.

Von MAZonline