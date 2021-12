Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 3. Dezember

Heiligengrabe – Zum Filmabend wird ab 19 Uhr in den Stülersaal des Kloster Stift zum Heiligengrabe eingeladen. Gezeigt wird der deutsche Dokumentarfilm „Das Herz von Jenin“, eine wahre Geschichte eines Palästinensers in einem Flüchtlingslager im Westjordanland im Jahr 2005.

Kyritz – Weihnachtsmusik erklingt auf dem Kyritzer Marktplatz von 8 bis 14 Uhr, während man den Wochenmarkt durchstöbern kann. Der Weihnachtsmarkt musste leider abgesagt werden.

Neuruppin – Zu einem digitalen Tag der offenen Tür lädt die Neuruppiner Oberschule „Alexander Puschkin“ ein – zugänglich über den Link https://puschkinoberschule-neuruppin.de. Von 14.30 bis 17 Uhr man sich mit Videos, Fotos und Diashows über die Schule und ihre Angebote informieren. Um 15 Uhr beginnt ein offenes Gespräch zum Thema Berufsorientierung.

Neustadt – Mit einem Mix aus Comedy und Zauberei ist Christopher Köhler zu Gast in Olafs Werkstatt in Neustadt. Sein Jubiläumsprogramm (2G) präsentiert er ab 19 Uhr. Einlass ist bereits ab 17 Uhr. Karten gibt es unter www.olafs-werkstatt.de.

Christopher Köhler sorgt für Spaß am Freitag in Neustadt. Quelle: Christopher Huppertz

Wusterhausen – Johanna Schall und Stefan Jürgens lesen arabische Literatur in der Galerie Alter Laden in Wusterhausen, moderiert von Inka Thunecke, der Gründerin der Phronesis Diskurswerkstatt. Die Lesung (2G) beginnt um 19 Uhr. Anmeldung bei www.phronesis-diskurs.de/veranstaltungen oder in der Touristinfo Wusterhausen.

Die Schauspielerin Johanna Schall liest am Freitag in Wusterhausen. Quelle: Jens Wazel

Sonnabend, der 4. Dezember

Boberow – In der Boberower Kirche musiziert der Kammerchor „Musici fidelitatis“ ab 16 Uhr.

Heiligengrabe – Unter dem Motto „Vom Himmel hoch, da komm ich her ...“ beginnt um 15 Uhr in der Heiliggrabkapelle des Kloster Stift zum Heiligengrabe ein Adventskonzert mit dem Trio „Amicantio“ (2G). Es erklingen Weihnachtslieder sowie Duette und Klaviermusik von Praetorius, von Herzogenberg, Bartok und anderen.

Das Ensemble „Amicantio“: Der ungarische Bariton László Szabó, die Sopranistin Uta Meyer und die Pianistin Katja Steinhäuser geben am Sonnabend ein Konzert in Heiligengrabe. Quelle: Agentur

Kyritz – Um 18 Uhr startet eine Winternachtwanderung im Märchenwald am Kyritzer Unterseeufer. Nähere Infos dazu hat die Brandenburgische Landjugend.

Netzeband – Rotkäppchen – ein märchenhaftes Singspiel für die ganze Familie ist in der Netzebander Temnitzkirche zu erleben. Eine Aufführung beginnt um 15.30 Uhr, die zweite um 18 Uhr. Mitwirkende sind Arnold Fritzsch, Axel Poike, Anne-Katrin Meyer, Uschi Schneider, Hans Machowiak, Frank Matthus. Karteninfos unter Telefon 033931/3 49 40.

Frank Matthus als Wolf, Anne-Katrin Meyer als Rotkäppchen – spielen am Sonnabend in der Temnitzkirche in Netzeband. Quelle: Regine Buddeke

Neuruppin – Für Weihnachtsspaß mit der XXL-Rodelbahn ist am Neuruppiner Hangar 312 auf dem ehemaligen Flugplatz in Neuruppin von 10 bis 17 Uhr gesorgt (2G). Es gibt Glühwein, Rauchwurst, Süßwaren und Kinderpunsch und der Behrendt-Hof aus Nackel verkauft Nordmanntannen.

Neuruppin – Der Hof der Gaststätte „Klosterhof“ in der Neuruppiner Poststraße wird in einen Märchenwald verwandelt. Kleine und große Besucher können von 14 bis 19 Uhr speisen und herumspazieren.

Neuruppin – Die Jugendkunstschule in Neuruppin lädt ab 16.30 Uhr zum kreativen Weihnachtsbasteln (2G) ein. Im Foyer des Alten Gymnasiums gibt es ein weihnachtliches Fotostudio, Musik, einen Keramikbasar und süße Überraschungen.

Neuruppin – Eine musikalische Adventsandacht am Barbaratag beginnt um 17 Uhr in der Neuruppiner Klosterkirche. Die Kantorei St. Trinitatis und die Kinderkantorei singen und musizieren alte und neue Adventslieder und laden im Anschluss draußen zum Mitsingen ein.

Neuruppin – „Endlich Weihnachtszeit“ heißt es in der Neuruppiner Pfarrkirche, wenn Ute Freudenberg auf die Bühne tritt. Ihr berührendes Konzert (3G) beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor. Karteninfos unter Telefon 03391/3 55 53 00.

Ute Freudenberg gibt am Sonnabend ein Konzert in der Neuruppiner Pfarrkirche. Quelle: Susann Welscher

Neustadt – Eine märchenhafte Pferdeshow (2G) erwartet die Besucher der Neustädter Weihnachtsgala am Sonnabend und Sonntag in der Graf von Lindenau Halle des Landgestüts in Neustadt. Einlass ist ab 11 Uhr. Ein kleiner Markt mit kunsthandwerklichen Geschenkartikeln und regionalen kulinarischen Angeboten öffnet um 12 Uhr.

Die märchenhafte Pferdeshow ist im Haupt- und Landgestüt Neustadt am Sonnabend und Sonntag zu erleben. Quelle: Bjoern Schroeder

Stüdenitz – Elke Semmler öffnet ihren Hofladen in Stüdenitz an der Kyritzer Straße 7 von 14 bis 17 Uhr. Es gibt regionale Spezialitäten, Gefilztes aus ihrer Werkstatt, von Hand gesponnene und gestrickte Mützen und Bücher für den guten Zweck aus zweiter Hand.

Walsleben – Beim Familiennachmittag zum Advent in der Kirche von Walsleben wird von 14 bis 18 Uhr erzählt, geraten, gesungen, sich verkleidet und fotografiert – zur Vorbereitung einer digitalen Christvesper.

Sonntag, der 5. Dezember

Heiligengrabe – In der Heiliggrabkapelle des Kloster Stift zum Heiligengrabe beginnt um 15 Uhr ein Konzert zum 2. Advent (2G). Unter dem Titel „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit …“ spielen Marianne Boettcher (Violine) und Ursula Trede-Boettcher (Klavier) Werke von Bach, Beethoven, Grieg und anderen. Gedichte zum Advent ergänzen das Programm.

Marianne Boettcher (Violine) und Ursula Trede-Boettcher (Klavier) geben am Sonntag ein Konzert in Heiligengrabe. Quelle: privat

Lindow – Das Spinncafé in der Straße des Friedens 70 in Lindow öffnet von 12 bis 16.30 Uhr. Es gibt weihnachtliche Getränke und Gebäck sowie einen Weihnachtsbasar mit Geschenkideen.

Lindow – Am Lindower Bahnhof trifft man sich von 15 bis 17 Uhr am Lagerfeuer zu Kaffee, Tee und Kuchen, zum Austausch über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Bahnhofs.

Der Märchenwald im Klosterhof in Neuruppin. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin – Zur Advent-Chorgala wird ab 17 Uhr in die Neuruppiner Pfarrkirche eingeladen. Mit dabei sind, neben den Gastgebern, der Kammerchor der Evangelischen Schule Neuruppin, die Ruppiner Kantorei, der Möhringchor Alt Ruppin, der Kammerchor Chorisma, der Märkische Jugendchor sowie Bläser der Kreismusikschule. Karteninfos unter Telefon 03391/3 55 53 00.

Der Neuruppiner A-cappella-Chor singt am Sonntag zur Advent-Chorgala in Neuruppin. Quelle: Regina Buddeke

Neustadt – Neustädter Weihnachtsgala ab 11 Uhr – siehe Sonnabend.

Neustadt – „Kesselalarm mit Herricht & Preil“ heißt es in Olafs Werkstatt in Neustadt. Der Kabarettnachmittag mit Böttrich & Soutschek beginnt um 15 Uhr und ist ausverkauft.

Rheinsberg – Ein kleines Adventskonzert (2G) beginnt um 14 Uhr in der Rheinsberger Laurentiuskirche. Unter dem Titel „Licht, das in die Welt gekommen“ erklingt vorweihnachtliche Orgelmusik aus mehreren Jahrhunderten, gespielt von der Kantorin Juliane Felsch-Grunow an beiden Orgeln.

Die Rheinsberger Kantorin Juliane Felsch-Grunow spielt am Sonnabend in der St.-Laurentius-Kirche Rheinsberg. Quelle: Thomas Lox

Rheinsberg – „Schräge Weihnachten“ heißt das Programm von Jane Zahn, mit dem sie ab 16 Uhr für kabarettistisch-musikalische Advents-Stimmung in der Musikbrennerei Rheinsberg sorgt. Reservierung unter 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

