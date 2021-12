Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 17. Dezember

Kyritz – Weihnachtsmusik erklingt auf dem Kyritzer Marktplatz von 8 bis 14 Uhr, während man den Wochenmarkt durchstöbern kann.

Kyritz – Unter dem Motto „Ein Funken Hoffnung“ werden zwischen 16 und 20 Uhr einige Landwirte aus der Kyritzer Region mit weihnachtlich-geschmückten Traktoren mehrere Stationen in der Region Kyritz/Wusterhausen anfahren – am Sonnabend das Stadtgebiet von Neuruppin. Der Weihnachtsmann ist mit an Bord und hat für Alt und Jung Leckereien dabei. Unter dem Link https://www.facebook.com/wildbergeragrar ist der Streckenverlauf mit Livestand­ort zu sehen.

Neuruppin – Die Schlagerpop-Sängerin Ella Endlich gibt gemeinsam mit ihrem Vater ihr Weihnachtskonzert (2G) in der Neuruppiner Pfarrkirche, das voriges Jahr verschoben worden war. Die dafür gekauften Karten haben ihre Gültigkeit behalten. Es beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor.

Norbert und Ella Endlich geben am Freitag ein Konzert in Neuruppin. Quelle: Andreas Klein Photography

Neuruppin – Im Resort Mark Brandenburg in Neuruppin stellt die Sängerin Ines Adler ihr neues Album „Es ist wieder soweit“ vor. Ihr Konzert (2G) in der Lobby beginnt um 21 Uhr. Karteninfos: 03391/4 03 50.

Ines Adler singt am Freitag im Neuruppiner Resort Mark Brandenburg. Quelle: Daniel Marienfeld

Neustadt – Auf der Bühne in Olafs Werkstatt in Neustadt ist das Kölner Kult-Duo Volk & Knecht zu erleben. Die Kabarettistin Andrea Volk und die Sängerin und Pianistin Nina Knecht sorgen für Spaß ab 19 Uhr. Einlass ist ab 17 Uhr. Karten gibt es unter www.olafs-werkstatt.de.

Das Kölner Kult-Duo Volk & Knecht bespaßt das Publikum am Freitag in Neustadt. Quelle: Agentur

Wittstock – Der 5. Kurzfilmtag im Kino Astoria startet um 15.30 Uhr mit den Kurzfilmen „Dingsda“ und „Apfelfilm“ des Künstlers Zoyt aus Babitz. Um 17 Uhr gibt es die Premiere von vier Kurzfilmen, die das Projektteam von Filmworkshop Brandenburg präsentiert. Gezeigt werden „Isfligg und Asfligg – Die Zauberlinge“, „Milas Welt“, „Die Wahrlüge“ und „Ringlei“ (2G).

Sonnabend, der 18. Dezember

Heiligengrabe – Wildwurst und Weihnachtsbäume werden von 10 bis 13 Uhr im Stiftsforst Heiligengrabe, Revierbereich Schmiedekamp, verkauft (3G). Zum Selbstschlagen stehen Blau- und Omorikafichten, Korea-, Kolorado- und Küstentannen bereit. Die Weihnachtsbaumfläche ist vom Bahnhof Heiligengrabe aus in Richtung Wilmersdorf ausgeschildert.

Netzeband – „Ach du fröhliche ... Weihnachtsstress mit Humor begegnet“ heißt es bei einem Theaterabend ab 17 Uhr in der Netzebander Temnitzkirche. Schauspieler Hans Machowiak nimmt in seiner Performance den alle Jahre wiederkehrenden Festtagswahnsinn mit Texten bekannter Autoren auf die Schippe. Glühwein und Eierpunsch stehen auch bereit. Karteninfos: www.netzeband-kultur.de oder 033931/3 49 40.

Der Schauspieler Hans Machowiak ist am Sonnabend in Netzeband zu sehen Quelle: Meike Hartmann

Neuruppin – Der Hof der Gaststätte „Klosterhof“ in der Neuruppiner Poststraße wird in einen Märchenwald verwandelt. Kleine und große Besucher können von 14 bis 19 Uhr speisen und den Märchenwald erkunden.

Neuruppin – Das Reinhard-Lakomy-Ensemble ist mit seinem Familienmusical „Der Traumzauberbaum – Herr Kellerstaub rettet Weihnachten“ zu Gast im Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten (2G). Es beginnt um 15 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor. Karteninfos gibt es unter Telefon 03391/3 55 53 00.

Das Reinhard-Lakomy-Ensemble spielt am Sonnabend in Neuruppin. Quelle: Uwe Hauth

Neuruppin – Dirk Michaelis, bekannt durch die Band „Karussell“ und den Hit „Als ich fortging“, kommt mit seinem Trio in die Kulturkirche Neuruppin. Das Konzert (2G) beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor. Karteninfos unter Telefon 03391/3 55 53 00.

Dirk Michaelis gibt am Sonnabend ein Konzert in Neuruppin. Quelle: Antonia Engel

Stüdenitz – Elke Semmler öffnet ihren Hofladen in Stüdenitz an der Kyritzer Straße 7 von 14 bis 17 Uhr. Es gibt regionale Spezialitäten, Gefilztes aus ihrer Werkstatt, von Hand gesponnene und gestrickte Mützen und Bücher für den guten Zweck aus zweiter Hand.

Rheinsberg – Die Kammeroper Rheinsberg bringt die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ mit Sängern und Orchester im Schlosstheater Rheinsberg auf die Bühne. Die Aufführung beginnt um 16 Uhr. Karten gibt es unter Telefon 033931/7 21 17 und 033931/3 49 40 sowie per E-Mail an tickets@musikkultur-rheinsberg.de und info@tourist-information-rheinsberg.de.

Die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ wird am Sonnabend und Sonntag in Rheinsberg aufgeführt. Quelle: Uwe Hauth

Sonntag, der 19. Dezember

Kyritz – Beim Sonntagsspaziergang am 3. Advent erfreut von 15 bis 17 Uhr die illuminierte St.-Marienkirche in Kyritz. Um 17 Uhr spielen die Bläser der Kirchengemeinde ein abwechslungsreiches Programm mit Advents- und Weihnachtsliedern in der Kirche (3G).

Lindow – Das Spinncafé in der Straße des Friedens 70 in Lindow öffnet von 12 bis 16.30 Uhr. Es gibt weihnachtliche Getränke und Gebäck sowie einen Weihnachtsbasar mit Geschenkideen.

Neuruppin – Der Neuruppiner A-cappella-Chor führt ab 17 Uhr das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, Kantaten 1 bis 3, in der Neuruppiner Kulturkirche auf (2G).

Der Neuruppiner A-cappella-Chor beim Probenwochenende 2021 in Rheinsberg. Quelle: Ulrike Gawande

Neustadt – Die Clowns Hops und Hopsi kommen mit ihrem Weihnachtsprogramm nach Neustadt in Olafs Werkstatt (2G). Jung und Alt können sich ab 15 Uhr an Spiel und Spaß, Jonglage, Musik und Zauberei erfreuen. Karten gibt es unter www.olafs-werkstatt.de und Infos unter Telefon 033970/1 44 23.

Rheinsberg – Das letzte kleine Adventskonzert (2G) trägt den Titel „Ein Kind gebor’n zu Bethlehem“ und beginnt um 14 Uhr in der Rheinsberger Laurentiuskirche. Sarah Frisch (Flöte) und Juliane Felsch-Grunow (Orgel/Klavier) stimmen mit ihrer Musik auf Heiligabend und die nahenden Weihnachtstage ein.

Die Kantorin Juliane Felsch-Grunow spielt am Sonntag in der Rheinsberger Laurentiuskirche. Quelle: Thomas Lox

Wittstock – Innerhalb der Filmreihe „Mensch und Natur“ wird um 17.30 Uhr im Kino Astoria in Wittstock die Dokumentation „Der wilde Wald“ gezeigt (2G). Darin geht es um den Nationalpark Bayerischer Wald, das zu einem Vorzeigeprojekt geworden ist.

