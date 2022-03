Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 25. März

Kyritz – Kinder, Jugendliche und Eltern können sich im Kyritzer Mehrgenerationenhaus sind eingeladen, sich über die im April geplante Demokratiewerkstatt zu informieren. Der Infonachmittag mit Pizzabacken, Musik und Billard beginnt um 14 Uhr.

Lindow – Zur Lesung lädt Bea Sánchi ab 19 Uhr in ihr Spinncafé an der Straße des Friedens 70 in Lindow ein. Jörg Reinhardt und Frank Müller stellen ihr Buch „Querkenbeck und die goldene Trompete“ – ein Brandenburg-Roman vor. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter Telefon 0173/7 08 92 44.

Jörg Reinhardt (Foto) und Frank Müller lesen am Freitag aus ihrem Buch in Lindow. Quelle: Thomas Lox

Neuruppin – Schüler des Neuruppiner Schinkelgymnasiums veranstalten einen Kulturabend unter dem Motto „Music keeps alive“ (3G) auf ihrem Schulgelände am Käthe-Kollwitz-Platz. Zuschauer sind von 17 bis 21 Uhr willkommen.

Neuruppin – Das Konzert mit Die Happy in der Neuruppiner Pfarrkirche wurde abgesagt.

Neustadt – Der Comedian Benni Stark präsentiert in Olafs Werkstatt in Neustadt sein Programm „The Fashionist Tour – Kleider. Lachen. Leute“. Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Kartennachfrage unter Telefon 033970/1 44 23 oder unter www.olafs-werkstatt.de.

Der Kabarettist Benni Stark kommt am Freitag nach Neustadt. Quelle: Agentur

Wittstock – Mit seinem Programm „Meschugge“ ist Comedian Frank Fischer ab 20 Uhr zu Gast im Wittstocker Kino „Astoria“. Er berichtet über ungewöhnliche Menschen, verrückte Situationen und stellt sich abschließend die Frage: Wenn so viele Menschen um uns verrückt sind, sind wir dann die einzig Normalen oder am Ende selbst meschugge?

Sonnabend, der 26. März

Krangen – Das Trio Catfishrow aus Berlin gibt um 20 Uhr ein Konzert in der Krangener Kirche. Die Musiker interpretieren Kompositionen von George Gershwin und Duke Ellington. Karten sind im Laden „Herr Fontane“ in Neuruppin erhältlich.

Das Berliner Trio Catfishrow singt und spielt am Sonnabend in Krangen. Quelle: Ulrich Szewzyk

Kyritz – Wer Lust auf Tanzen mit dem Hula-Hoop-Reifen hat, kommt zum Volkshochschulkurs von 9 bis 13 Uhr in die Turnhalle der Kyritzer Lindenschule. Anmeldung unter Telefon 033971/3 28 08 oder per E-Mail an vhs-kyritz@opr.de.

Kyritz – „Melodien der Meere“ erklingen im Kulti Kyritz. Das aus dem Jahr 2020 verschobene Konzert mit Géraldine Oliver und dem Shanty Chor Stella Maris beginnt um 15 Uhr. Kartentelefon: 033971/3 29 52 und 033971/60 82 79.

Der Shantychor "Stella Maris" ist am Sonnabend zu Gast im Kulturhaus Kyritz. Quelle: Veranstalter

Netzeband – In der Temnitzkirche Netzeband beginnt um 19.30 Uhr ein literarisch-musikalischer Abend mit den Schauspielern Cornelia Jahr und Hans Machowiak und der Musikerin Lisa Mellin. Kartentelefon: Tourist-Info Rheinsberg, 033931/3 49 40.

Neuruppin – Spiel und Spaß erwarten Jung und Alt am Neuruppiner Hangar 312 beim Frühlingsfest von 14 bis 18 Uhr. Dafür sorgen unter anderem die XXL-Rodelbahn, die Eiszeit-Lernwerkstatt, Hüpfburg, Schiffsschaukel und die Go-Card-Bahn.

Neuruppin – Das 1. Neuruppiner „Eigenartig“-Festival startet um 19 Uhr – nicht wie geplant im Kulturhaus, sondern im JFZ Alte Brauerei. Auftreten werden die lokalen Bands The Men of Dessert, Mind Castle, A Place Beyond Purpose, The Exception, Mathias Köppen & Florian Manske und Karl die Große. Die Instrumentenbauer Mete Cem Kuzu, Jan Dayß, Andreas Sommer und Thomas Nitz stellen Instrumente aus. Bereits erworbene Karten fürs Kulturhaus gelten nicht fürs JFZ, sie müssen dort zurückgegebne werden, wo sie gekauft wurden.

Die Leipziger Band Karl die Große tritt am Sonnabend in Neuruppin auf. Quelle: Sonja Stadelmaier

Neuruppin – Das geplante Konzert mit Mia in der Pfarrkirche wurde auf den 11. März 2023 verschoben.

Rheinsberg – Ein Familien-Flohmarkt öffnet von 10 bis 15 Uhr auf dem Hof der Stadtbibliothek in Rheinsberg. Angeboten wird alles rund um Kind und Kegel sowie Kaffee und Kuchen.

Rheinsberg – Auf dem Rheinsberger Kirchplatz beginnt um 16 Uhr eine Benefizveranstaltung unter dem Motto „Nein zum Krieg“. Das Friedenskonzert für die Ukraine gestalten drei Chöre, der Carneval Club, Kitakinder und die Gruppe Quietschfidel (alle aus Rheinsberg). Für Essen und Getränke sorgt der Gasthof Endler.

Die Lokalmatadoren "Quietschfidel" spielen für den Frieden – am Sonnabend in Rheinsberg. Quelle: Regine Buddeke

Sonntag, der 27. März

Neustadt – Die Magdeburger Zwickmühle tritt um 15 Uhr in Olafs Werkstatt in Neustadt auf. Marion Bach und Hans-Günther Pölitz präsentieren ihr politisch-satirisches Kabarettprogramm „Alle für keinen, keiner für alle“. Kartentelefon: 033970/1 44 23.

Die Magdeburger Zwickmühle - Marion Bach und Hans-Günther Pölitz – am Sonntag in Neustadt zu erleben. Quelle: Agentur

