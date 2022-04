Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 1. April

Neuruppin – Das Streetfood-Festival auf dem Neuruppiner Schulplatz erwartet Besucher am Freitag von 14 bis 22 Uhr, Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Es werden Delikatessen aus aller Welt angeboten sowie Livemusik und Spiele für Kinder.

Neuruppin – Das geplante Konzert mit der Gruppe Colosseum im Neuruppiner Stadtgarten wurde auf den 16. September 2022 verschoben.

Neustadt – Das geplante Konzert mit Mr. Rod in Olafs Werkstatt wurde auf den 9. April 2022 verschoben. Karten behalten ihre Gültigkeit.

Rheinsberg – Mit Gedichten von Morgenstern und Ringelnatz wird das Publikum in der Rheinsberger Musikbrennerei ab 19.30 Uhr unterhalten. Jane Zahn rezitiert und singt, Hans-Karsten Raecke spielt. Kartenreservierung unter Telefon 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

Jane Zahn und Hans-Karsten Raecke unterhalten am Freitag in der Musikbrennerei Rheinsberg. Quelle: Jürgen Rammelt

Rheinsberg – Das geplante Showkonzert Forever Queen in der Siegfried-Matthus-Arena in Rheinsberg wurde auf den 9. März 2023 verschoben.

Sonnabend, der 2. April

Hakenberg – Zur Frühlingsausstellung laden Susann Noes­ke-Heisinger und Steffi Barchewitz in ihre Töpferei in Hakenberg, Dorfstraße 39, ein. Die Töpferinnen freuen sich auf Besucher am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Frühlingsausstellung in der Hakenberg-Töpferei am Sonnabend und Sonntag. Quelle: Regine Buddeke

Kränzlin – Solokünstler und Bands präsentieren sich ab 19 Uhr auf der „offenen Bühne – für eine freie Welt“ im Kränzliner Saal an der Kleinen Straße 17. Einlass ist ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Nackel – Einwohner und Vereine treffen sich um 10 Uhr zum Frühjahrsputz auf dem Friedhof, an der Kirche und am Dorfgemeinschaftshaus in Nackel.

Netzeband – Ein Theaterabend beginnt um 19.30 Uhr in der Netzebander Temnitzkirche. Die Berliner Schauspielerin Sylvia Barth tritt mit ihrem Soloprogramm „Das Fenster zum Hof – frei nach dem Klassiker von Alfred Hitchcook“ auf. Karteninfos gibt es von der Tourist-Info in Rheinsberg unter Telefon 033931/3 49 40.

Neuruppin – Beim Ostblock-Treffen von 10 bis 22 Uhr am Hangar 312 auf dem ehemaligen Flugplatz in Neuruppin werden Raritäten auf Rädern präsentiert und Fahrzeugteile feilgeboten. Es gibt originales DDR-Softeis, Nudeln mit Tomatensoße – stilecht aus der Gulaschkanone – und das alles in gemütlicher, familiärer Atmosphäre.

Neuruppin – Das Streetfood-Festival auf dem Neuruppiner Schulplatz öffnet von 11 bis 22 Uhr – siehe Freitag.

Beim Streetfood-Festival in Neuruppin am Wochenende gibt es Delikatessen aus aller Welt. Quelle: Agentur

Neuruppin – Das geplante Konzert mit Blind Guardian im Neuruppiner Stadtgarten wurde auf den 10. September 2022 verschoben.

Neustadt – Ein Frühlingsfest der Kulturen wird auf der Wiese im Neustädter Wohngebiet Vogelsang gefeiert. Von 14 bis 17 Uhr wird gebastelt, gespeist und getanzt.

Neustadt – In Olafs Werkstatt in Neustadt tritt um 19 Uhr der Puppencomedian Benjamin Tomkins auf. Der Abend ist ausverkauft.

Pfalzheim – Der Fatbike-Verleiher Big Wheel in Pfalzheim lädt zum Hoffest an der Dorfstraße 24 ein. Von 14 bis 19 Uhr können Besucher österliche Keramik und Selbstgestricktes kaufen oder mit den E-Fatbikes fahren. Es gibt Wildschwein vom Grill und selbst gebackenen Kuchen.

Beim Hoffest am Sonnabend in Pfalzheim kann man auch mit E-Fatebikes fahren. Quelle: Henry Mundt

Rheinsberg – Das Keramikhaus Rheinsberg in der Rhinpassage lädt zur Raku-Party ein. Von 14 bis 17 Uhr ist der Raku-Ofen im Garten angeheizt, Tonschalen, Glasur-Farben und Pinsel stehen bereit – für ein schönes Ostergeschenk.

Stüdenitz – Zum „Frühlingserwachen“ lädt die Kreativ-Manufaktur in Stüdenitz, Kyritzer Straße 7, ein. Kulinarisches und Handgemachtes wird Besuchern von 14 bis 18 Uhr geboten.

Wittstock – Bruteier verschiedener Rassen bietet der Wittstocker Kleintierzuchtverein auf dem Wittstocker Marktplatz von 9 bis 13 Uhr zum Verkauf an.

Wittstock – „Kidstime“ heißt es im Wittstocker Pfarrgarten neben der St. Marienkirche. Von 10 bis 14 Uhr können Kinder gemeinsam spielen, singen, toben, essen, malen und vieles mehr.

Sonntag, der 3. April

Glienicke (Heiligengrabe) – In der Schinkelkirche zu Glienicke erklingt Musik ab 14 Uhr. Solistinnen und Solisten der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin spielen Stücke für Klavier, Cello und Geige. Anschließend wird zur Kaffeetafel eingeladen.

Hakenberg – Die Frühlingsausstellung in der Hakenberg-Töpferei öffnet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr – siehe Sonnabend.

Köpernitz – Die Gruppe Eidolon (USA) und der Harfenist Thomas Loefke unterhalten das Publikum im Kulturgutshaus Köpernitz. Das Konzert beginnt um 15 Uhr. Anmeldung unter Telefon 033931/3 78 55.

Die Gruppe Eidolon musiziert am Sonntag in Köpernitz. Quelle: pollert

Neuruppin – Das Streetfood-Festival auf dem Neuruppiner Schulplatz öffnet von 11 bis 20 Uhr – siehe Freitag.

Neuruppin – Der Neuruppiner Kunstraum zeigt eine neue Ausstellung unter dem Titel „Himmel und Hölle“ mit Bildern von Alexandra Weidmann. Zur Vernissage in der Friedrich-Engels-Straße wird von 12 bis 16 Uhr eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Bild der Malerin Alexandra Weidmann – zu sehen ab Sonntag im Neuruppiner Kunstraum. Quelle: Alexandra Weidmann

Neuruppin – Ronny Heinrich ist mit seiner Schloßmusik in der Neuruppiner Pfarrkirche zu Gast. Sein Frühlingskonzert beginnt um 15 Uhr. Kartenanfrage unter www.ticketeria.de und Informationen unter Telefon 03391/3 55 53 00.

Neuruppin – Die Pianistin Natalia Ehwald gibt um 17 Uhr ein Konzert im Alten Gymnasium in Neuruppin. Im Konzertsaal spielt sie Werke von Brahms, Schubert und Bach. Kartentelefon: 03391/6 59 81 98.

Die Pianistin Natalia Ehwald spielt am Sonntag in Neuruppin. Quelle: Agentur

Vichel – Zu Musik auf dem Vibrafon wird ab 16 Uhr ins Gemeinschaftshaus Schloss Vichel eingeladen. Oli Bott lässt „Chronicles of Sounds“ erklingen. Karteninfos unter Telefon 033928/9 03 50 oder per E-Mail an juergen.duffner@lebensorte.de.

Oli Bott gibt am Sonntag ein Konzert auf dem Vibrafon in Vichel. Quelle: Florin Bondrila

Von MAZonline