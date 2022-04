Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 22. April

Katerbow – Wer Lust hat, den 7,5 Kilometer langen, neu ausgeschilderten Rundweg um den Katerbower See zu erkunden, kommt zur Ölmühle in Katerbow. Das Anwandern startet um 13 Uhr.

Kyritz – Die Kyritzer Bibliothek veranstaltet eine Buchtauschbörse von 10 bis 17 Uhr ein. Dabei können nicht nur Romane, Krimis und Kinderbücher getauscht werden, sondern auch Sachbücher und Ratgeber.

Neuruppin – Das geplante Konzert mit Carl Sentance in der Neuruppiner Pfarrkirche wurde abgesagt.

Neustadt – Reckless – die Bryan-Adams-Tributeband spielt tritt um 19.30 Uhr in Olafs Werkstatt in Neustadt auf. Die Musiker präsentieren alle Hits des kanadischen Superstars. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Karten gibt es unter www.olafs-werkstatt.de.

Die Band Reckless: Holger Bause - Norbert Hirt - Jörg Winter - Bernd Schudrowitz. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Die Deutsche Streicherphilharmonie lädt zur öffentlichen Generalprobe ins Schlosstheater Rheinsberg ein. Ab 19 Uhr musizieren die besten Nachwuchstalente aus den Musikschulen Deutschlands.

Die Deutsche Streicherphilharmonie. Quelle: Kai Bienert

Rheinsberg – Scharfes Kabarett und kraftvolle Lieder präsentiert Harald Pomper in seinem Programm „Das wird man wohl noch sagen dürfen“ ab 19.30 Uhr in der Musikbrennerei Rheinsberg. Reservierungen unter Telefon 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

Wittstock – Innerhalb der Festwoche zum zehnjährigen Bestehen der Wittstocker Bibliothek im Kontor öffnet um 10 und 14 Uhr das Literaturcafé mit Torsten Boger.

Wusterhausen – Der Politikwissenschaftler Hans-Rainer Sandvoß aus Berlin hält einen Vortrag zu seinem Buch „Mehr als eine Provinz – Widerstand aus der Arbeiterbewegung 1933-1945 in der preußischen Provinz Brandenburg“. Zuhörer sind ab 19 Uhr in der Galerie Alter Laden Am Markt 3 in Wusterhausen willkommen.

Sonnabend, der 23. April

Bartschendorf – Gesine und Reiner Jochems öffnen ihren japanischen Schaugarten in Bartschendorf, Fliederweg 31, für Besucher am Sonnabend und Sonntag jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.roji.de.

Der Japanische Garten am Fliederweg 31 in Bartschendorf. Quelle: Roji

Boltenmühle – Kristin Henning lädt von 10 bis 13 Uhr zum Waldbaden im Frühlingswald zwischen dem Tornow- und dem Kalksee ein. Information und Anmeldung unter www.wildnisschule-betula.de oder telefonisch unter 0157/54 31 77 43.

Kampehl – Der Kampehler Bauernmarkt öffnet zum Stöbern und Verweilen von 9 bis 14 Uhr.

Kyritz – Fahrradfans treffen sich zum Anradeln nach Pritzwalk. Treffpunkt ist um 8 Uhr auf dem Marktplatz, Start um 8.30 Uhr. Anmeldung bis 22.4. unter 033971/60 82 79 oder per E-Mail an tourismus@kyritz.de.

Start zum Anradeln nach Pritzwalk ist auf dem Kyritzer Marktplatz. Quelle: André Reichel

Neuruppin – Das im Neuruppiner Stadtgarten geplante Konzert Die Udo Jürgens Story wurde auf den 3. März 2023 verschoben.

Wittstock – Zum zehnjährigen Bestehen der Wittstocker Bibliothek im Kontor öffnet um 14.30 Uhr eine Buchmesse. Es gibt Vorleseaktionen, ein Lesecafé, Gespräche zwischen Autoren und Lesern sowie einen Lesehof.

Wittstock – Innerhalb der Ökofilmtour wird um 15 Uhr im Catharina-Dänicke-Haus in Wittstock, Gröperstraße 20, der Film „Trockenland – Wem gehört das Wasser?“ gezeigt. Vorträge und Diskussionen zum Klimawandel schließen sich an.

Wusterhausen – Fans von Modelleisenbahnen und Modellautos werden in der Wusterhausener Dosse-Halle erwartet. Die große Ausstellungsbörse öffnet am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Modelleisenbahnausstellungsbörse des Modelleisenbahnclub Oranienburg 1964 – am Sonnabend und Sonntag in Wusterhausen. Quelle: Matthias Anke

Wusterhausen – Das Familienzentrum lädt zum Wochenendfrühstück für die ganze Familie in geselliger Runde ein. Auch für Spiel und Spaß ist von 10 bis 14 Uhr gesorgt und Kinder können kleine Geschenke für den Muttertag gestalten. Anmeldungen sind erbeten telefonisch unter 033979/54 42 47 oder 0152/38 82 54 31 oder per E-Mail an familienzentrum.wusterhausen@awo-opr.de.

Zermützel – Zur „Vogelstimmenwanderung“ lädt der Kremserhof in Zermützel ein – geführt von dem Ornithologen Bernd Ewert. Start ist um 5.30 Uhr. Anschließend steht ein kleines, rustikales Frühstück bereit. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0171/1 70 77 27.

Zernitz – Auf der Wiese an der Mühle in Zernitz trifft man sich zum Tanzen – jeder tanzt mit Kopfhörern nach seiner eigenen Musik. Die Silentdisco beginnt um 18 Uhr – bei Regen in der Scheune.

Sonntag, der 24. April

Bartschendorf – Der japanische Schaugarten in Bartschendorf öffnet von 13.30 bis 17.30 Uhr – siehe Sonnabend und unter www.roji.de.

Der Japanische Garten am Fliederweg 31 in Bartschendorf. Quelle: Roji

Kyritz – Der Shantychor „Stella maris“ lädt zum Frühlingssingen ein. Das Konzert beginnt um 14.30 Uhr im Kyritzer Hotel „Waldschlösschen“.

Läsikow – Im Gemeindehaus von Läsikow beginnt um 15 Uhr ein Familienfilmnachmittag. Gezeigt wird der norwegische Film „Dr. Proktors Pupspulver“.

Netzeband – Kinozeit ist in der Temnitzkirche in Netzeband. Um 15 Uhr läuft der Familienfilm „Das fliegende Klassenzimmer“. Karten gibt es per E-Mail an info@tourist-information-rheinsberg.de oder unter Telefon 033931/3 49 40.

Der Film „Das fliegende Klassenzimmer“ wird in der Netzebander Kirche gezeigt. Quelle: Filmstill

Neuruppin – Leseratten sind beim Büchertauschtag in der Bechliner Kirche von 14 bis 17 Uhr willkommen. Zur Stärkung gibt es frisch gebackenen Kuchen.

Neuruppin – Das geplante Konzert mit Paul Potts & Friends wurde auf den 25. November 2022 verschoben.

Neustadt – Die Oberförsterei Neustadt lädt zum Forstlehrgartenfest an der Bahnhofstraße 57 in Neustadt ein. Zum Programm von 10 bis 14 Uhr gehören Ponyreiten, Musik und Mitmachaktionen.

Wusterhausen – Modelleisenbahn- und Modellautobörse von 10 bis 17 Uhr – siehe Sonnabend.

Von MAZonline