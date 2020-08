Neuruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 14. August

Kyritz – Als Denkmal des Monats August wird das Geschäftshaus in der Maxim-Gorki-Straße 38 in Kyritz ausgezeichnet. Die Auszeichnungsveranstaltung mit Musik und Pantomime beginnt um 13 Uhr.

Neuruppin – Eine 24-stündige Mahnwache haben die Klimaaktivisten von Fridays for Future für die Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Sonnabend, 14 Uhr, auf dem Neuruppiner Braschplatz angemeldet.

Neuruppin – Auf dem Schulplatz in Neuruppin findet zum zweiten Mal ein Streetfoodfestival statt. Am Freitag von 14 bis 22 Uhr, Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr werden Delikatessen aus aller Welt angeboten. Ein Kinderland sorgt für Spaß mit Wasserbällen, Bungee-Trampolin, Kinderschminken, Zaubershow und vielfältigen Eisvariationen.

Streetfoodfestival – von Freitag bis Sonntag in Neuruppin. Quelle: Agentur

Netzeband – Der Netzebander Theatersommer bringt die „Bluthochzeit“ von Federico Garcia Lorca um 20.30 Uhr im Gutspark an der Temnitzkirche als Maskenspiel zur Aufführung. Karten gibt es per E-Mail an tourist-information@rheinsberg.de oder unter Telefon 033931/3 49 40. (Foto oben)

Neustadt – Die Band Maik and Friends gibt um 20 Uhr ein Konzert in Olafs Werkstatt in Neustadt. Ihr Programm ist eine musikalische Zeitreise der 50er bis 70er Jahre mit Titeln von Elvis, Smokie, Jerry Lewis, Johnny Cash, Rolling Stones. Der Abend ist ausverkauft.

Die Band Maik and Friends tritt am Freitag in Neustadt auf – das Konzert ist ausverkauft. Quelle: ADK Medienagentur

Rheinsberg – Der Kabarettist Heinz Klever tritt um 19.30 Uhr in der Musikbrennerei Rheinsberg, Königsstraße 14, auf. Sein Programm „Wer immer mit dem Schlimmsten rechnet, hat meistens eine gute Zeit“ präsentiert er an der Gitarre und am Flügel. Um Reservierung wird gebeten unter Telefon 033931/80 89 01.

Kabarettist Heinz Klever ist am Freitag in Rheinsberg zu Gast. Quelle: Agentur

Wittstock – Auf dem Wittstocker Amtshof zeigt das Kinos „Astoria“ um 21.15 Uhr den Film „Die Hochzeit“ von Till Schweiger. Einlass ist bereits ab 20 Uhr. Es gibt Snacks und Gegrilltes sowie Livemusik. Tickets gibt es unter info@kino-astoria.de und an der Abendkasse.

Sonnabend, der 15. August

Barsikow – Zum sportlich-fröhlichen Miteinander treffen sich die Einwohner von Barsikow auf ihrer Festwiese von 14 bis 19 Uhr. Es wird ein Tischtennisturnier geben, auch Kegeln und Boule spielen sind möglich. Für die Kinder gibt es besondere Aktivitäten, fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Demerthin – Die Kameraden der Demerthiner Feuerwehr feiern das 90-jährige Bestehen ihrer Wehr. Das Fest findet auf dem Sportplatz statt und beginnt um 14 Uhr. Ab 19 Uhr wird zum Tanz aufgespielt.

Königshorst – Martina Brömme und Waldemar Cada öffnen ihren romantischen Pfarrgarten an der Hauptstraße 42 in Königshorst für Besucher am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Es wird Kaffee und selbst gebackener Kuchen angeboten, die restaurierte evangelische Kirche auf dem Nachbargrundstück ist geöffnet. Weitere offene Gärten sind zu finden unter www.urania-potsdam.de.

Martina Brömme und Waldemar Cada in Königshorst heißen Besucher am Sonnabend und Sonntag in ihrem romantischen Pfarrgarten willkommen. Quelle: privat

Kyritz – The Quarrymen Beatles sind im Kyritzer Klostergarten mit ihrer Beatles-Tribute-Show ab 20 Uhr zu erleben. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es im Kultur- und Tourismusbüro unter 033971/60 82 79.

The Quarrymen Beatles treten am Sonnabend im Kyritzer Klostergarten auf. Quelle: Andreas Poschmann

Lentzke – Norma Strauß in Lentzke öffnet die Türen ihrer Töpferei – diesmal zum 20-jährigen Bestehen. Am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr können Besucher sich in der Hof-Werkstatt an der Dorfstraße 36 umsehen und beim Töpfern zuschauen.

Lindow – In die Lindower Stadtkirche wird für 20 Uhr zum Sommermusikkonzert geladen. Uta Mayer (Sopran), Karen Reifenstein (Alt) und Martin Rathmann (Orgel) singen und spielen geistliche und weltliche Duette, Arien und Lieder von Max Reger, Felix Mendelssohn Bartholdy und Gabriel Faure.

Uta Mayer, Karen Reifenstein, Martin Rathmann singen und spielen am Sonnabend in Lindow. Quelle: privat

Netzeband – Der Netzebander Theatersommer führt die „Bluthochzeit“ um 20.30 Uhr auf – siehe Freitag.

Neuruppin – Livemusik und Rummelspaß locken Jung und Alt am Sonnabend auf den ehemaligen Flugplatz von Neuruppin. Die Wiesenkirmes mit Spiel, Spaß und Fahrgeschäften aus der Region öffnet um 10 Uhr. Die Coverband Prignitzfabrik aus Wittenberge sorgt für Stimmung ab 17 Uhr und ein Feuerwerk steigt um 22 Uhr in den Himmel. Der Eintritt auf das Gelände am Hugo-Eckener-Ring 40 ist frei.

Musik, Spiel und Spaß gibt es zur Wiesenkirmes am Sonnabend und Sonntag in Neuruppin . Quelle: TKO

Neuruppin – Streetfoodfestival von 11 bis 22 Uhr – siehe Freitag.

Rheinsberg – „Auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Schlosspark“ heißt es am Sonnabend in Rheinsberg. Treffpunkt für die Führung ist um 10 Uhr der Kirchplatz. Die Kultur- und Landschaftsführerin Ursula Wackrow bittet um Anmeldung unter der Telefonnummer 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – „ Hans Ticha – Geburtstagsbilder“ titelt eine neue Ausstellung im Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum im Schloss Rheinsberg. Die Schau wird um 11 Uhr mit einer Vernissage in Anwesenheit des Künstlers und seiner Frau eröffnet.

Wusterhausen – Am Markt in Wusterhausen öffnet in der Galerie Alter Laden die Fotoausstellung zum „Wusterhausener Dinner in Weiß 2019“ und im Wegemuseum die Schau „Märkische Wanderer – unterwegs mit Stock, Klampfe, Rad und Boot“ mit historischen Alltagsfotografien, ergänzt mit digitalen Impressionen. Ab 12 Uhr sind Besucher willkommen.

Das Wusterhausener "Dinner in Weiß" fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Eine Ausstellung in der Galerie Alter Laden zeigt die schönsten Fotos von 2019. Quelle: Kulturverein/ Monique und Jörg Kosin

Sonntag, der 16. August

Alt Ruppin – Die Nikolaikirche in Alt Ruppin bekommt neue Glocken. Ein Festgottesdienst zur Widmung und Indienstnahme beginnt um 14 Uhr.

Blumenthal – An der Grundschule in Blumenthal kann ein Trödelmarkt von 10 bis 18 Uhr durchstöbert werden.

Königshorst – Martina Brömme und Waldemar Cada öffnen ihren romantischen Pfarrgarten an der Hauptstraße 42 für Besucher von 10 bis 18 Uhr – siehe Sonnabend.

Lentzke – offene Töpferei von 10 bis 18 Uhr – siehe Sonnabend.

Norma Strauß öffnet am Sonnabend und Sonntag ihre Töpferei für Besucher. Quelle: Regine Buddeke

Netzeband – Der Netzebander Theatersommer führt um 15 Uhr das Familienstück „Aschenbrödel“ im Gutspark an der Temnitzkirche auf. Karten gibt es per E-Mail an tourist-information@rheinsberg.de oder unter der Telefonnummer 033931/3 49 40.

Neuruppin – Am Sonntag trifft man sich ab 10 Uhr zum Frühschoppen mit Blasmusik und Gulaschkanone am Hangar 312 auf dem ehemaligen Flugplatz in Neuruppin. Die Fahrgeschäfte lassen ihre Karussells rotieren und der Feuerwehrmusikzug Mirow spielt auf der Freilichtbühne. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Streetfoodfestival von 11 bis 22 Uhr – siehe Freitag.

Zempow – Hörspiele unter freiem Himmel gibt es ab 17 Uhr für Kinder und ab 19.30 Uhr für alle im Autokino Zempow in der Dorfstraße 25.

