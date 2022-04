Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind ­alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 29. April

Neuruppin – Die Fontane-Festspiele starten mit der „Young Poetry Open Stage“ um 19 Uhr im Neuruppiner Café Hinterhof in der Rudolf-Breitscheid-Straße.

Neuruppin – Rockpoet Heinz Rudolf Kunze gibt ab 20 Uhr ein Konzert in der Neuruppiner Pfarrkirche. Der Einlass beginnt eine Stunde vor Beginn.

Heinz Rudolf Kunze Quelle: Agentur

Neustadt – Der Kabarettist Yves Macak präsentiert sein Programm „Best of R-zieher“ ab 19 Uhr in Olafs Werkstatt in Neustadt. Einlass ist ab 17 Uhr. Karten gibt unter www.olafs-werkstatt.de.

Pfalzheim – Treffpunkt zum Anwandern in der Kyritz-Ruppiner Heide ist der Parkplatz in Pfalzheim um 13 Uhr. Umweltminister Axel Vogel wird ein Grußwort sprechen und mitwandern. (Foto oben)

Walsleben – In Walsleben wird um 16 Uhr ein Kinder- und Jugendclub eröffnet. Bei einem Tag der offenen Tür am Gemeindezentrum kann sich umgeschaut werden und das Spielmobil bietet Mitmachaktionen.

Sonnabend, der 30. April

Alt Ruppin – Das geplante Konzert mit Katharina Franck und ihrer Band im Kornspeicher Neumühle in Alt Ruppin wurde abgesagt.

Flecken Zechlin – Freiwillige Helfer treffen sich zum Arbeitseinsatz auf der Festwiese Klein Eichen in Flecken Zechlin. Los geht es um 9 Uhr. Reinigungsmittel zum Säubern der Bänke vor der Bühne oder eine Harke sind bitte mitzubringen.

Karwe – Das Hundewaldhotel in Karwe veranstaltet einen Tag der offenen Tür von 11 bis 16 Uhr. Hunderennen, Hundetrödel, Fotoshooting und Vorführungen gehören zum Programm.

Karwesee – Zum Tanz in den Mai versammeln die Karweseer im Park um 18 Uhr. DJ Sven legt Tanzmusik auf. Für Essen und Trinken ist auch gesorgt.

Kränzlin – Zu Livemusik wird ab 19 Uhr in den Kränzliner Saal eingeladen. Auftreten werden Dominic Merten (Gesang, Gitarre & Loopstation) sowie Paul & Aggi (Gitarre, Klavier, Gesang). Der Einlass beginnt um 19 Uhr in der Kleinen Straße 17.

Dominic Merten tritt am Sonnabend m Kränzliner Saal auf. Quelle: Thomas Lox

Kunow – Zum Feuer in den Mai trifft man sich in Kunow am Gemeindezentrum. Ab 18.30 Uhr ist auch für Musik, Speis und Trank gesorgt.

Kyritz – Die „große Johann-Strauss-Revue“ wird ab 15.30 Uhr im Kulturhaus Kyritz aufgeführt. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Es erklingen weltberühmte Walzer, Märsche und Polkas, präsentiert vom Wiener-Walzer-Orchester.

Neuruppin – An der Klosterkirche in Neuruppin startet um 10 Uhr eine Pilgerradtour auf dem neuen, nicht ganz fertigen Pilgerradweg Ruppin. Wer mitradeln will, meldet sich an per E-Mail an: m.duppel@estaruppin.de.

Neuruppin – Beim Fontane-Song-Contest in Neuruppin werden junge Bands aus der Region ihren Song im JFZ Alte Brauerei ab 18 Uhr vor einer Jury und Publikum präsentieren. Die drei Besten werden am 3. Juni beim Finale in der Pfarrkirche zu hören sein.

The Nova Stars aus Neuruppin singen beim Fontane-Song-Contest. Quelle: Marienfeld

Neuruppin – Das geplante Konzert mit der Sängerin Kerstin Ott im Neuruppiner Stadtgarten wurde ersatzlos abgesagt.

Rüthnick – Zu Bauerntradition beim Backofenfest lädt der Rüthnicker Heimatverein an der Hauptstraße 5 ein. Ab 12 Uhr gibt es Braten, Brot und weitere Leckereien aus dem historischen Steinbackofen, ab 14 Uhr Kaffee und Kuch. Auch altes Handwerk wie Seilern, Schaubacken wird geboten.

Wittstock – Der historische Abendspaziergang durch die Wittstocker Innenstadt beginnt um 19 Uhr auf dem Marktplatz – unter dem Motto „Schweden“. Er endet im Amtshof, wo DJ Hornii anschließend bis 22 Uhr zum Tanz auflegt.

Wusterhausen – Auf dem Marktplatz in Wusterhausen öffnet ein regionaler Genuss- und Pflanzenmarkt von 9 bis 15 Uhr. Auch Dekoratives für Haus und Garten gibt es. Die Polizei codiert Fahrräder. Für Kinder steht die Hüpfburg bereit und einiges mehr.

Wusterhausen – Die Bilderausstellung von Ingeborg Görke in der Galerie Alter Laden am Markt endet mit einer Finissage um 11 Uhr.

Zur Finissage ihrer Ausstellung wird Ingeborg Görke in Wusterhausen erwartet. Quelle: Frauke Borchardt

Zermützel – Der Kremserhof in Zermützel lädt zur Walpurgisnacht mit Hexentanz und Hexentrunk ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, der 1. Mai

Flecken Zechlin – In Flecken Zechlin wird das Maifest ab 13.30 Uhr auf dem Festplatz Klein Eichen gefeiert. Es gibt Bratwurst und Kuchen, Musik. Kinder können sich schminken lassen.

Köpernitz – Musikschüler der Kreismusikschule wollen ihren Freunden und Verwandten zeigen, was sie bisher gelernt haben. Ihr Frühlingskonzert beginnt um 14.30 Uhr im Kulturgutshaus Köpernitz. Als Instrumente erklingen das Klavier, die Violine, das Violoncello, das Saxofon, die Trompete sowie Blockflöten. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Kuhhorst – Groß und Klein erwartet ein buntes Programm beim Maifest auf dem Ökohof in Kuhhorst von 11 bis 17 Uhr. Dazu gehören Kremserfahrten, Technikschau, Hüpfburg, Markttreiben und Livemusik.

Sattelschweine auf dem Ökohof Kuhhorst. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin – Auf dem Parkplatz vor Mc Donalds in Neuruppin werden US-Cars und Oldtimer zur Schau gestellt. Fans können die Gefährte von 10 bis 14 Uhr bestaunen.

Neuruppin – Eine kostenlose Führung mit Erzählungen durch den Neuruppiner Tempelgarten startet um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Eingang am Haupttor an der Präsidentenstraße.

Neuruppin – Jugendkunstschüler präsentieren die Ergebnisse ihres Medien-Kunstprojektes „Handabdrücke“ im Neuruppiner Museum. Die Ausstellungseröffnung beginnt um 14 Uhr.

Jugendkunstschüler stellen ihre „Handabdrücke“ im Neuruppiner Museum aus. Quelle: Jugendkunstschule

Neuruppin – Die britische Band The Bohemians kommt in die Neuruppiner Pfarrkirche. Ihre Bühnenshow „A Night of Queen“ ist ab 19.30 Uhr zu erleben. Der Einlass beginnt eine Stunde vor Beginn.

Neustadt – Die Falschen Fuffziger sorgen für Stimmung in Olafs Werkstatt in Neustadt auf. Ab 15 Uhr singen und animieren sie ihr Publikum zum Mitsingen von deutschen Schlagern wie „Griechischer Wein“, „Marmor, Stein und Eisen bricht“ und „Rote Lippen soll man küssen“ oder „Alt wie ein Baum“. Ab 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Die Falschen Fuffziger singen Schlager zum Mitsingen in Neustadt. Quelle: Agentur

Protzen – Zur Wiederöffnung des Dorf,- Torf- und Schulmuseums wird ab 14 Uhr ins Gutshaus Protzen eingeladen. Auch der Kräutergarten ist wieder begehbar und es gibt Kaffee und Kuchen.

Rheinsberg – „Der Liebe Wonne, der Liebe Leid“ ist ein Liederabend um 16 Uhr im Schlosstheater Rheinsberg überschrieben. Karten gibt es unter 033931/7 21 17, unter 033931/3 49 40 oder an der Abendkasse.

Rheinsberg – Die Partei Die Linke lädt zur Filmvorführung ins Fachgeschäft für Demokratie, Schlossstraße 20 in Rheinsberg ein. Gezeigt wird um 18 Uhr der DEFA-Film „Sterne“, der sich mit der Verantwortung der Deutschen für die Judenvernichtung auseinandersetzt. Der Eintritt ist frei.

Sewekow – Auf dem Dorfplatz an der Max-Schmeling-Halle in Sewekow öffnet um 10 Uhr ein Trödelmarkt. Bis 16 Uhr kann hier nach Herzenslust gestöbert werden.

Vehlow – Ein Spielplatzfest beginnt um 14 Uhr in Vehlow. Kinder können sich auf Handpuppentheater, eine Hüpfburg, Schminkstation, das Feuerwehr-Spiele-Auto und mehr freuen.

Vichel – Im Schloss Vichel gibt das Duo Doooya ein Konzert um 16 Uhr. Es singen und spielen die Multiinstrumentalisten Petra Kleinke und Jan Rase.

Petra Kleinke und Jan Rase aus Groß-Ziethen sind zusammen die Doooya. Quelle: Jeannette Hix

Wittstock – Zum politischen Frühschoppen lädt der Regionalverband Wittstock-Heiligengrabe der Partei Die Linke um 10 Uhr in seine Geschäftsstelle in der Burgstraße 27 in Wittstock ein. Es gibt Gelegenheit, sich über verschiedenste Themen auszutauschen. Fürs leibliche Wohl sorgen Gegrilltes, Getränke, Kaffee und Kuchen.

Wittstock – Auf dem Wittstocker Marktplatz beginnt um 11.30 Uhr ein Marsch des Lebens für Frieden gegen Antisemitismus aus Anlass des jüdischen Holocaust-Gedenktages Jom haSchoa. Die Abschlusskundgebung findet um 12.30 Uhr in Goldbeck statt.

Wittstock – Mit ihrem Programm „Das Ende der Bescheidenheit“ gastiert um 15 Uhr die Kabarettistin Anka Zink im Wittstocker Kino „Astoria“. Kartennachfrage unter Telefon 03394/43 38 13 oder 03394/42 95 50.

Die Kabarettistin Anka Zink. Quelle: Veranstalter

