Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 21. August

Barsikow – Zum Tag des offenen Dorfmobils wird sich von 11 bis 13 Uhr am Alten Konsum in Barsikow versammelt. Das Elektro-Dorfmobil gibt es ein halbes Jahr. Die Erfahrungen mit dem Modellprojekt zur Verbesserung der Verkehrsanbindung werden nun mit dem stellvertretenden Landrat, Vertretern des Landkreises, dem Bürgermeister, Ortsvorstehern, Fachleuten und Interessierten ausgewertet.

Berlitt – Zum Sprachen-Picknick wird ab 16 Uhr in den Schlossgarten von Berlitt eingeladen. Es werden die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Deutsch vertreten sein. Zudem gibt es eine Kunstaktion zum Anschauen oder Mitmachen des Malers Fabio Aurajo Funes aus El Salvador.

Bilder von Esrael Fabio Araujo Funes, einem Maler aus El Salvador. Quelle: Sandra Bels

Bork – Beim Borker Kultursommer gibt die Berliner Schauspielerin Corinna Pohlmann mit ihrer Band im Haus am See Nr. 5 (bei Doris Engel) ein Konzert um 19.30 Uhr. Karten können unter Telefon 0160/5 83 68 10 oder per E-Mail an borkerkultursommer@gmx.de bestellt werden.

Netzeband – Der Netzebander Theatersommer bringt die „Bluthochzeit“ von Federico Garcia Lorca um 20.30 Uhr im Gutspark an der Temnitzkirche als Maskenspiel zur Aufführung. Karten gibt es per E-Mail an tourist-information@rheinsberg.de oder unter Telefon 033931/3 49 40.

Der Theatersommer Netzeband mit der „Bluthochzeit“ am Freitag in Netzeband. Quelle: Henry Mundt

Neuruppin – Ein opulentes Programm mit Sängern und Sängerinnen der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin und einem Instrumentalquartett wird dem Publikum in der Neuruppiner Siechenhauskapelle versprochen. Das Konzert mit Liedern und Kantaten beginnt um 19 Uhr. Kartenbestellung sind unbedingt erbeten unter Telefon 03391/39 88 44.

Neuruppin – Eine Klassikkonzertreihe im Neuruppiner Tempelgarten wird mit „Jagdquartette der Klassik“ eröffnet. Beginn ist um 19.30 Uhr. Kartentelefon: 03391/21 22.

Zempow – Zwei Defa-Filme werden im Autokino Zempow gezeigt. „Sieben Sommersprossen“ ist ab 21 Uhr zu sehen. „Die Legende von Paul und Paula“ läuft ab 22.30 Uhr. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Der DEFA-Film "Sieben Sommersprossen" ist am Freitag im Autokino Zempow zu sehen. Quelle: Veranstalter

Sonnabend, der 22. August

Flecken Zechlin – Das Flecken Zechliner „Kino unterm Sternenhimmel” auf dem Festplatz Klein Eichen zeigt den Film „25 km/h” – bei Einbruch der Dunkelheit. Bereits um 19.30 Uhr öffnet der Kiosk und es wird Livemusik gespielt. Karten gibt es an der Abendkasse oder zuvor per E-Mail an info@kino-astoria.de.

Ganz ( Kyritz) – In Ganz ist am Fasanenweg 5 ein neues Kulturzentrum entstanden, das nun feierlich eröffnet wird. Besucher sind ab 15 Uhr bei freiem Eintritt willkommen.

Heiligengrabe – Geistliche Musik aus fünf Jahrhunderten erklingt ab 19 Uhr in der Stiftskirche Heiligengrabe. Das Konzert gestaltet das Vokalensemble „Consortium Vivente“, bestehend aus sechs ehemaligen Thomanern. Anmeldung unter Telefon 0170/3 54 61 53.

Das Vokalensemble „Consortium Vivente“ gibt am Sonnabend ein Konzert in Heiligengrabe. Quelle: Josias Schill

Kyritz – Die 68. Regattatage des Seglervereins Untersee starten am Sonnabend um 10 Uhr mit einer Segelregatta.

Lindow – Zum Sommermusikkonzert wird für 20 Uhr in die Lindower Stadtkirche eingeladen. Es musiziert die Gruppe Tricordanza mit Violine, Violincello und Gitarre, begleitet von Andreas Kaiser an der Orgel.

Das Ensemble Tricordanza – Friederike Templin – Violine, Susanne Busching-Brero – Violoncello und Michael Kornmacher – Gitarre musizieren am Sonnabend in Lindow. Quelle: Agentur

Netzeband – Der Netzebander Theatersommer bringt die „Bluthochzeit“ von Federico Garcia Lorca um 20.30 Uhr im Gutspark an der Temnitzkirche als Maskenspiel zur Aufführung. Karten gibt es per E-Mail an tourist-information@rheinsberg.de oder unter Telefon 033931/3 49 40.

Neuruppin – Spiel und Spaß für Jung und Alt gibt es beim Sommerfest im Neuruppiner Volksparkstadion von 10 bis 15 Uhr. Verschiedene Sportarten können ausprobiert werden, Kinder können Hüpfburgen, Karussell und das Spielmobil erobern. Die Band Joker macht Musik. Bier-, Grill- und Eiswagen sorgen fürs leibliche Wohl.

Leroy Erxleben tritt mit seiner Band Joker am Sonnabend Neuruppin auf. Quelle: Reyk Grunow

Neuruppin – „Hereinspaziert!“ heißt es im Neuruppiner Neubaugebiet WK III von 14 bis 18 Uhr. Im Wohnkomplex zwischen Heinrich-Rau- und Franz-Mehring-Straße, zwischen Einkaufszentrum Reiz und dem Mehrgenerationenhaus Krümelkiste gilt es spannende grüne Ecken zu entdecken, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Dabei können Spaziergänger auf das Saxofontrio Les Connaisseurs, die Schauspieler Hans Machowiak und Angela Hundsdorfer sowie den Musiker Felix Kroll treffen. (siehe auch www.maz-online.de/hereinspaziert in neuruppin)

Hereinspaziert! heißt es am Sonnabend im Neuruppiner Neubaugebiet WK III. Quelle: Uta Bartsch

Neuruppin – Countrymusikfans kommen auf dem ehemaligen Flugplatz in Neuruppin zusammen. Der Countrysänger Tom Astor tritt mit seiner Band am Hangar 312 auf. Sein Konzert beginnt um 19 Uhr.

Rheinsberg – „Auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Schlosspark“ heißt es am Sonnabend in Rheinsberg. Treffpunkt für die Führung ist um 10 Uhr der Kirchplatz. Die Kultur- und Landschaftsführerin Ursula Wackrow bittet um Anmeldung unter Telefon 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Chansons und mehr – Lieder zum Erinnern und Neuentdecken präsentieren Marie Deutscher und André Kolin ab 19.30 Uhr in der Musikbrennerei Rheinsberg. Reservierung unter Telefon 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

Wittstock – Livemusik mit dem Sänger und Songschreiber Martin Kroner gibt es ab 21 Uhr im Wittstocker Restaurant „Freiraum“ in der Burgstraße 39.

Der Musiker Martin Kroner gibt am Sonnabend ein Konzert im „Freiraum“ in Wittstock. Quelle: privat

Zempow – Der Western „Spiel mir das Lied vom Tod“ wird ab 21 Uhr im Autokino in der Zempower Dorfstraße gezeigt.

Sonntag, der 23. August

Alt Ruppin – Klänge der Oboe und der Orgel ertönen in der Alt Ruppiner Kirche ab 17 Uhr. Die Solistin Stefanie von Freymann und der Kantor Matthias Noack spielen Werke vom italienischen Barock über nordische Romantik bis zu Zeitgenössischem.

Keller – Der Pfarrsprengel Lindow-Herzberg lädt zum Fahrradgottesdienst ein. Treffpunkt ist an der Kirche von Keller. Um 9 Uhr wird zur Kirche nach Glambeck geradelt, weiter geht es um 10 Uhr zur Kirche nach Vielitz. Dort wird es gegen 11 Uhr bei einem Mitbringpicknick gesellig.

Kyritz – Anstelle des Kyritzer Seefestes mit Bootskorso und Beachparty gibt es ein Familienfest im Strandbad von 13 bis 16 Uhr – mit Spiel und Spaß, Kaffee und Kuchen, Getränken und Snacks, Musik und Preisverleihung der Regattatage.

Menz – Das Buddhistische Institut Karma Tengyal Ling in Menz veranstaltet einen Tag der offenen Tür ab 11 Uhr. Es werden Führungen und Videofilme über buddhistische Themen angeboten. Der Besuch des Schuloberhaupts, des 17. Gyalwa Karmapa, ist möglich und es gibt Gemüsesuppe, Kaffee, Tee und Kuchen.

Neustadt – Die Kabarettisten Nancy Spiller und Alexander Pluquett von der Dresdner Herkuleskeule stehen ab 15 Uhr in Olafs Werkstatt in Neustadt auf der Bühne. Der Nachmittag ist ausverkauft.

Neuruppin – Wunschmusik für Linedancefreunde spielt DJ Nick von 11 bis 17 Uhr am Hangar 312 auf dem ehemaligen Flugplatz in Neuruppin. Es gibt einen kleinen Workshop mit aktuellen Tänzen und Country-Händler bieten ihre Waren an.

Neuruppin – Stephan Theilig hält um 14 Uhr einen Vortrag mit dem Titel „Halbmond über dem Ruppiner See...“ im Neuruppiner Museum. Danach führt Peter Neiß durch den Tempelgarten zum Thema „Die orientalistischen Elemente in der Architektur des Tempelgartens“. Eine Anmeldung ist nötig unter Telefon 03991/35 50.

Neuruppin – Mozarts Nachtmusik erklingt im Neuruppiner Tempelgarten unter freiem Himmel ab 19 Uhr. Kartentelefon: 03391/21 22.

Vielitz – Uli Masuth – Komponist, Kabarettist, Klavierist – ist mit seinem Programm „Mein Leben als Ich“ in der Musikscheune Vielitz ab 17 Uhr zu Gast. Karten können bestellt werden unter Telefon 033933/7 10 58 oder per E-Mail an musikscheune.vielitz@web.de.

Uli Masuth - Komponist, Kabarettist, Klavierist – ist am Sonntag in Vielitz zu Gast. Quelle: Andreas Kasparbauer

Wittstock – Auf dem Wittstocker Bleichwall öffnet um 11 Uhr eine Open-Air-Galerie. Auf der Flaniermeile mit Malerei, Grafik, Bildhauerei, Skulpturen und Schmuck werden bis 18 Uhr künstlerische Begegnungen und Impressionen geboten. Regionale Künstler geben Einblicke in ihr Kunsthandwerk und kommen mit Betrachtern ins Gespräch.

