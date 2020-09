Neuruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 4. September

Kyritz – Mit Schnäppchen zum Herbst lockt die Kyritzer Stadtbibliothek. Vor dem Haus am Marktplatz 17 lädt ein Bücherflohmarkt von 9.30 bis 15.30 Uhr zum Stöbern ein (nicht bei Regen). Im Angebot sind Romane, Krimis, Kinder- und Sachbücher, DVDs, Hörbücher und Puzzle.

Zu einem Bücherflohmarkt lädt die Kyritzer Stadtbibliothek am Freitag ein. Quelle: Gerd Altmann/pixabay

Kyritz – Ein Abend der regionalen Möglichkeiten findet im Kyritzer Waldwerkstatt Am Kugelfangberg statt. Von 17 bis 22 Uhr gibt es einen bunten Markt mit Ständen und Workshops zum Mitmachen, Dokumentationsfilme und Gespräche. Um 20 Uhr wird der Film „Unsere große kleine Farm“ gezeigt.

Neuruppin – Die Wechselausstellung „Faszination Alhambra – Der Architekt Carl von Diebitsch“ ist nur noch bis zum Montag im Neuruppiner Museum zu sehen. Letzte Führungen starten am Freitag um 16 Uhr und am Sonntag um 12 und 14 Uhr. Anmeldungen sind nur noch am Freitag möglich unter Telefon 03391/3 55 51 00.

Papenbruch – Das Papenbrucher Dorffest beginnt um 14 Uhr mit dem Kaffeetrinken. Es gibt ein Überraschungsprogramm und Spiele für Kinder. Ab 20 Uhr wird zum Tanz aufgespielt.

Rheinsberg – „Was, haben wir gelacht?“ – diese provokante Frage stellt der Kabarettist Olaf Michael Ostertag aus Berlin ab 19.30 Uhr in der Musikbrennerei Rheinsberg. Begleitet wird er am Klavier von Dirk Morgenstern. Reservierungen sind möglich unter 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

Sonnabend, der 5. September

Kunow – Der Verleger Oliver Schwarzkopf lädt zum Tag der offenen Tür in die ehemalige Thomas-Müntzer-Schule in Kunow ein. Ab 16 Uhr kann man sich vom Fortgang der Bauarbeiten in dem dort entstehenden Verlagshaus überzeugen.

Der Verleger Oliver Schwarzkopf lädt am Sonnabend zum Tag der offenen Tür in die alte Schule in Kunow. Quelle: Sandra Bels

Kyritz – Ein Trödelmarkt unter dem Motto Kindertag ist am Sonnabend und Sonntag auf dem Vereinsgelände in der Holzhausener Straße 73 in Kyritz zu finden. Jeweils ab 9 Uhr kann dort gestöbert werden.

Kyritz – Im Land Brandenburg finden Aktionen von Kindern und Jugendlichen (Jugendprojekt „anbahnen“) statt, die zeigen wollen, welche Ideen sie in den Zeiten von Corona haben und wie systemrelevant sie sind. In Kyritz am Bahnhof Bürgerpark werden sie sich von 10 bis 14 Uhr mit Graffiti, Plakaten, Tanz oder Gesang präsentieren. Darauf werden die Reisenden in den Zügen aufmerksam gemacht.

Kyritz – „Der Wind ist in Eile – Klima und Co.“ lautet ein Tanzfilm von Jugendlichen für Jugendliche, der in Vehlgast auf dem Grundstück von Tanzlehrerin Juschka Weigel entstanden ist. Im Kyritzer Klostergarten wird er zusammen mit einer Live-Choreographie ab 19 Uhr gezeigt.

Der Tanzfilm "Der Wind ist in Eile. Klima und Co." ist am Sonnabend in Kyritz zu sehen. Quelle: Till Mueller post@tillmueller.de

Lindow – Stimmungsvolle Lieder und humorvolle Geschichten präsentiert Monalizzy auf dem Lindower Marktplatz. Das Kurkonzert beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Am Hangar 312 auf dem ehemaligen Flugplatz am Hugo-Eckener-Ring 40 in Neuruppin öffnet der Wiesenflohmarkt von 10 bis 16 Uhr. Die 90er-Jahre-Party startet um 19 Uhr. Das Café und der Biergarten sorgen für Essen und Getränke. Karten für die Party gibt es online unter www.hangar-312.de oder bei der MAZ unter www.ticketeria.de.

Rheinsberg – „Auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Schlosspark“ heißt es am Sonnabend in Rheinsberg. Treffpunkt für die Führung ist um 10 Uhr der Kirchplatz. Die Kultur- und Landschaftsführerin Ursula Wackrow bittet um Anmeldung unter Telefon 0176/23 35 85 15.

Rheinsberg – Das Ensemble Mozaїque gibt sein Antrittskonzert als Rheinsberger Hofkapelle 2020/2021 im Schlosstheater Rheinsberg. Ab 16 Uhr erklingt barocke Musik unter dem Titel „Conversations“.

Das Ensemble Mozaїque stellt sich am Sonnabend als neue Rheinsberger Hofkapelle vor. Quelle: Agentur

Wittstock – Auf dem Wittstocker Amtshof lädt das Bündnis „ Wittstock bekennt Farbe“ von 14 bis 19 Uhr zum Fest der Vielfalt ein. Willkommen sind alle, die gemeinsam feiern, sich begegnen, austauschen und vernetzen wollen. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg, Floorball, Schminken und Wasserspiele. Auf der Bühne treten verschiedene Bands auf, die Hip Hop, Jazz, Elektro- und Balkanmusik spielen.

Wittstock – Beim landesweiten Jugendprojekt „Anbahnen“ spielen Jugendliche am Wittstocker Bahnhof zwischen 10 und 20 Uhr bunte Szenen. Neben einer Cosplay-Gruppe, die direkt am Bahnhof als Mangafiguren agiert, haben sich auch Mädchen des Jugend-Aktions-Gruppen-Theaters Gedanken über eine Vorstellung gemacht, um deutlich zu machen, dass sie stärker wahrgenommen werden möchten.

Wuthenow – Freiwille Helfer treffen sich zum Arbeitseinsatz auf dem Sportplatz in Wuthenow. Ab 9 Uhr soll der Platz verschönert werden. Anschließend wird gemeinsam gegrillt.

Sonntag, der 6. September

Hohenofen – Das Wandertheater „Ton und Kirschen“ ist in der Patent-Papierfabrik Hohenofen zu Gast und führt um 17 Uhr das Stück „Die Legende vom Heiligen Trinker“ ( Joseph Roth) auf. Bereits um 15 Uhr findet eine Führung durch die Fabrik statt. Kartenvorbestellung für das Theater und Anmeldungen für die Führung sind möglich per E-Mail an kultur@papierfabrik-hohenofen.de. (Foto oben)

Netzeband – Der Netzebander Theatersommer führt um 11 Uhr und 15 Uhr das Familienstück „Aschenbrödel“ im Gutspark hinter der Temnitzkirche auf. Karten gibt es unter der E-Mail-Anschrift tourist-information@rheinsberg.de oder telefonisch, 033931/3 49 40.

Der Theatersommer Netzeband zeigt am Sonnabend das Familienstück Aschenbrödel. Quelle: Henry Mundt

Neuruppin – Mit Erzählungen und Erläuterungen führt der Tempelgartenverein kostenlos durch den Neuruppiner Tempelgarten. Treffpunkt zum Spaziergang ist um 14 Uhr der Eingangsbereich hinter dem Haupttor an der Präsidentenstraße.

Rheinsberg – Die internationalen Musikerinnen und Musiker des Meisterkurses Querflöte geben ihr Abschlusskonzert im Schlosstheater Rheinsberg. Ab 11 Uhr erklingen Werke vom Barock bis zur Gegenwart.

Die Querflötistin Carin Levine (USA) spielt am Sonntag in Rheinsberg. Quelle: Agentur

Rohrlack – Begrüßt von Alphornklängen, begleitet von Trompete wird gemeinsam vor der Kirche in Rohrlack gesungen. Ab 16 Uhr erklingen Orgel, Violine und Trompete zum Sommer-Wandel-Konzert in der Kirche. Zuhörer müssen sich bereits eine Woche zuvor angemeldet haben.

Sewekow – Eine Lesung mit Wladimir Kaminer beginnt um 16 Uhr im Außenbereich der Max-Schmeling-Halle in Sewekow. Hier gastiert der Autor mit seinem neuen Programm „Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“. Darin geht es um erwachsene Kinder, die die Welt retten, und um Eltern, die immer kindischer werden. Die Veranstaltung ist der Ausweichtermin für die abgesagte Lesung am 22. März, die dafür erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit.

Der Schriftsteller Wladimir Kaminer gastiert am Sonntag mit seinem neuen Programm in Sewekow. Quelle: dpa

Vichel – Zu Kaffee und Kultur wird ins Schloss Vichel eingeladen. Ab 14 Uhr ist das Café geöffnet. Um 16 Uhr heißt es „Cello trifft auf Vibrafone und Klassik trifft Jazz“ mit Anna Carewe und Oli Bott.

Die Musiker Anna Carewe (links) und Oli Bott sind am Sonntag in Vichel zu erleben. Quelle: PROMO

Vielitz – Das Ensemble Divertimento Vocale Berlin tritt in der Musikscheune in Vielitz ab 17 Uhr auf. Das Konzert ist ausverkauft.

Wittstock – Ein Kabarettabend beginnt um 15 Uhr im Wittstocker Kino „Astoria“. Zu Gast ist das Musikkabarett „Schwarze Grütze“ mit seinem neuen Programm „Vom Neandertal ins Digital“. Pechschwarzer Humor paart sich mit genialen Wortspielen. Kartennachfrage unter 03394/43 38 13.

Zempow – Auf dem Gelände des Autokinos in Zempow findet von 9 bis 15 Uhr der Kofferraumtrödel statt. Verkauft wird nur von privat für privat.

Auf dem Gelände des Zempower Autokinos darf am Sonntag wieder getrödelt werden. Quelle: Björn Wagener

