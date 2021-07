Neuruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 23. Juli

Lindow – „Mallorca an sich ...“ ist der Titel einer Lesung auf dem Lindower Marktplatz, die um 20 Uhr beginnt. Der Autor Jörg Reinhardt liest Insel- und Urlaubsgeschichten von den liebsten Reisezielen der Deutschen. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin – Der Verein Seefestival Wustrau startet in die Saison mit „Was ihr wollt“ von Shakespeare auf der Seebühne am Neuruppiner Resort Mark Brandenburg. Der Theaterabend beginnt um 20 Uhr und wird eingespielt von der Mittelalter- Folkband Gruppe „Horch“. Karten gibt es unter www.seefestival.com oder unter Telefon 033925/9 01 91.

Walter Plathe ist in „Was ihr wollt“ von William Shakespeare beim Seefestival am Wochenende in Neuruppin zu erleben. Quelle: Olaf Hais

Rheinsberg – „Beethoven und Wranitzky“ ist ein Konzert mit dem Orchester der Akademie für Alte Musik Berlin in Rheinsberg überschrieben. Die Musiker spielen ab 19.30 Uhr im Hof des Schlosses Rheinsberg. (Foto oben)

Sonnabend, der 24. Juli

Ganz (Kyritz) – Das neue Kulturzentrum am Fasanenweg 5 in Ganz lädt zu einem Liederabend ab 17 Uhr ein. Das Programm trägt den Titel „Al Amor“ (Auf die Liebe) und bietet Lieder aus der Romantik von Schumann, Strauss, Bellini, Donizetti und Obradors dar. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Der Tenor Fernando López-Hernández singt am Sonnabend in Ganz. Quelle: Agentur

Heiligengrabe – Musik erklingt im Kloster Stift zum Heiligengrabe ab 19 Uhr. Der Pianist Ronny Kaufhold gibt ein Konzert unter dem Titel „Ludwig van Beethoven als Idol für Felix Mendelssohn Bartholdy und Franz Liszt“. Der Eintritt ist frei, eine Kollekte am Ausgang ist erbeten.

Ronny Kaufhold gibt am Sonnabend ein Konzert in Heiligengrabe. Quelle: Ingrid Hoberg

Lindow – Die Gruppe Fact gibt ein Konzert um 15 Uhr auf dem Lindower Marktplatz. Der Eintritt ist frei.

Lindow – In der Lindower Stadtkirche wird zum Sommermusikkonzert „So fort, ihr angestimmten Töne, erklinget und dringet in Sinnen und Geist…“ eingeladen. Ab 20 Uhr singen und musizieren Birgitta Winkler (Flöte), Gabriele Näther (Sopran) und Matthias Jacob (Orgel).

Neuruppin – Der Wiesenflohmarkt am Hangar 312 öffnet seine Pforten um 9 Uhr. Bis um 15 Uhr kann am Hugo-Eckener-Ring gestöbert und gefeilscht werden. Zur Stärkung zwischendurch werden Getränke und Speisen angeboten. Um 16 Uhr wird zum Bierfest (Eintritt frei) in den Biergarten mit Spanferkel vom Spieß und Wildspezialitäten eingeladen.

Der Wiesenflohmarkt am Hangar 312 in Neuruppin öffnet am Sonnabend seine Pforten. Quelle: Regine Buddeke

Neuruppin – Der Verein Seefestival Wustrau zeigt „Was ihr wollt“ von Shakespeare auf der Seebühne am Neuruppiner Resort Mark Brandenburg. Der Theaterabend beginnt um 20 Uhr, eingespielt von der Mittelalter-Folkband Gruppe „Horch“.

Rheinsberg – „Tierisches Vergnügen“ bieten Jane Zahn und Hans-Karsten Raecke mit ihrem Kabarett-Programm ab 19.30 Uhr auf dem Hof der Musikbrennerei Rheinsberg. Jane Zahn rezitiert und singt, Hans-Karsten Raecke bläst und spielt. Kartenreservierungen unter Telefon 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

Hans-Karsten Raecke und Jane Zahn unterhalten am Sonnabend in Rheinsberg. Quelle: Regine Buddeke

Rheinsberg – Im Rheinsberger Schlosshof spielt das Orchester der Akademie für Alte Musik Berlin. Das Konzert trägt den Titel „Beethoven, Méhul und Cherubini“ und beginnt um 19.30 Uhr. (Foto oben)

Rühstädt – Eine geführte Kanu-Wasserwanderung entlang des Naturschutzgebietes Wittenberge-Rühstädter Elbniederung startet um 9 Uhr am Kanurastplatz Rühstädt und endet gegen 16 Uhr am Nedwighafen in Wittenberge. Bei Bedarf fährt ein Shuttle nach Rühstädt zurück. Anmeldungen an ruehstaedt@naturwacht.de.

Sieversdorf – Thom Nowotny liest Edgar Allan Poe in Sieversdorf. Die Lesung beginnt um 18 Uhr auf dem Bahnhof-Freigelände. Anmeldungen sind erbeten per E-Mail an info@denkmaltheater.de.

Der Schauspieler Thom Nowotny liest am Freitag in Sieversdorf. Quelle: Matthias Anke

Wustrau – Die Sonderausstellung „(K)ein Kinderspiel: Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung“ im Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau kann von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Führungen durch die Schau beginnen am Sonnabend um 15 Uhr und am Sonntag um 11 und 15 Uhr.

Die Sonderausstellung "(K)ein Kinderspiel-Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung" im Brandenburg-Preußen Museum Wustrau. Quelle: Henry Mundt

Sonntag, der 25. Juli

Flecken Zechlin – Ingeborg Sawade vom Ensemble Neue Horizonte lässt ihre Querflöten und großen Gongs in der Kirche von Flecken Zechlin ab 17 Uhr erklingen. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.

Ingeborg Sawade spielt am Sonntag auf Gongs und Querflöten in Flecken Zechlin. Quelle: privat

Kyritz – Im Kyritzer Klostergarten sorgt der Sänger und Entertainer Squeezebox Teddy für Unterhaltung beim ersten Sonntagskaffeekränzchen des Heimatvereins. Ab 14 Uhr wird es gesellig bei irischer, schottischer und russischer Musik.

Squeezebox Teddy sorgt für Stimmung am Sonntag in Kyritz. Quelle: privat

Lenzen – Endlich darf wieder gebummelt, gestöbert und gefeilscht werden. In Lenzen erwartet der Schlender- und Hofflohmarkt viele Besucher von 10 bis 18 Uhr.

Neuruppin – Der Verein Seefestival Wustrau zeigt „Was ihr wollt“ von Shakespeare auf der Seebühne am Neuruppiner Resort Mark Brandenburg. Die rasante Theaterkomödie mit musikalischen Elementen von der Mittelaltergruppe Horch eingespielt, ist ab 19 Uhr zu erleben. Karten gibt es unter www.seefestival.com oder unter Telefon 033925/9 01 91.

Die Gruppe „Horch“ sorgt für musikalische Einspieler in der Theaterkomödie „Was ihr wollt“. Quelle: Heiko Fiedler

Neustadt – Die Oderhähne wollen „In Würde albern“ – mit dem Publikum in Olafs Werkstatt in der Robert-Koch-Straße 47 in Neustadt. Der Spaß beginnt um 15 Uhr, der Einlass um 14 Uhr. Karten gibt es unter www.olafs-werkstatt.de.

Das Kabarett „Die Oderhähne“ gastiert am Sonntag in Neustadt. Quelle: Agentur

Rheinsberg – „Beethoven und Knecht“ ist das dritte Konzert mit dem Orchester der Akademie für Alte Musik Berlin in Rheinsberg überschrieben. Es beginnt um 19.30 Uhr im Hof des Schlosses Rheinsberg. (Foto oben)

Rühstädt – Für alle Drahteselliebhaber startet um 10 Uhr eine spannende zweistündige Tour in die Nahrungsgründe der Weißstörche in Rühstädt und führt über den Elberadweg nach Bälow. Ferngläser können bei der Naturwacht ausgeliehen werden. Nähere Infos unter 038791/80 67 49.

Sewekow – Der Autor Wladimir Kaminer liest aus seinem Buch „Der verlorene Sommer“ auf der Freilichtbühne an der Max-Schmeling-Halle in Sewekow. Einlass ist ab 15 Uhr. die Lesung beginnt um 16 Uhr. Karten gibt es in der Touristinfo Wittstock, Telefon 03394/42 95 50, und im Seehotel Ichlim, Telefon 033966/6 02 53.

Der Autor Wladimir Kaminer liest am Sonntag in Sewekow. Quelle: Björn Wagener

Wustrau – Führungen durch die Sonderschau „(K)ein Kinderspiel: Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung“ im Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau beginnen um 11 Uhr und um 15 Uhr.

Von MAZonline