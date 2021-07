Neuruppin

Das Wochenendprogramm in Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, der 30. Juli

Blandikow – Zur Abendmusik wird ab 19 Uhr in die Blandikower Kirche eingeladen. Der estnische Bariton Urmas Pevgonen entführt die Gäste in die Welt der Oper, der Operette und des Musicals.

Der estnische Bariton Urmas Pevgonen tritt am Freitag in Blandikow auf. Quelle: Agentur

Lenzen – Eine Radtour ins Deichgebiet an der Elbe startet um 15 Uhr auf dem Burgvorplatz in Lenzen. Anmeldungen sind nötig unter Telefon 038792/12 21. Wer hat, sollte ein Fernglas mitbringen.

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband feiert Premiere mit seinem Theaterstück „Frühlings Erwachen“. Es beginnt um 20.30 Uhr im Gutspark. Karten gibt es unter Telefon 033931/3 49 40 oder unter www.netzeband-kultur.de.

Der Theatersommer Netzeband – mit seinem Stück „Frühlings Erwachen“ im Gutspark. Quelle: Henry Mundt

Neuruppin – Der Verein Seefestival Wustrau zeigt „Was ihr wollt“ von Shakespeare auf der Seebühne am Neuruppiner Resort Mark Brandenburg. Der Theaterabend beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es unter www.seefestival.com oder unter Telefon 033925/9 01 91.

Neuruppin – Das geplante Konzert mit Rose Tattoo im Neuruppiner Kulturhaus findet nicht statt, es wurde auf den 5. August 2022 verschoben.

Neustadt – Der Komiker und Unterhaltungskünstler Thomas Nicolai tritt ab 19 Uhr in Olafs Werkstatt in Neustadt auf (verlegt vom 23.1.21). Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, weitere Karten gibt es online unter www.olafs-werkstatt.de.

Der Entertainer und Komiker Thomas Nicolai tritt am Freitag in Neustadt auf. Quelle: Bernd Brundert

Neustadt – Die Schöller-Festspiele beginnen um 19.30 Uhr mit „Anna Mateur und The Beuys“ und ihrem Programm „Kaoshüter“ am Landstallmeisterhaus des Landgestüts in Neustadt. Für Live-Musik sorgen „Die Tiere“ – eine Brassband aus Berlin. Karten sind buchbar unter www.schoeller-festspiele.de.

Perleberg – „My stuff“ heißt es ab 17 Uhr im Kulturkombinat Am Hohen Ende 25 in Perleberg. Es gibt Live-Musik von der Band Absolut, Podiumsgespräche mit Gästen, eine Filmvorführung beginnt zur Abenddämmerung.

Rheinsberg – „Ferne Geliebte – Lieder der Sehnsucht“ erklingen ab 19.30 Uhr im Rheinsberger Schlosshof. Die Preisträger der Kammeroper singen Werke von Ludwig van Beethoven.

Preisträger der Kammeroper Rheinsberg singen am Freitag und Sonntag in Rheinsberg. Quelle: Uwe Hauth

Stüdenitz – Elke Semmler veranstaltet eine Bücherbörse in der Kyritzer Straße 7 in Stüdenitz von 14 bis 18 Uhr. Der Erlös soll den Opfern der Flut zugutekommen. Auch ihr Hofladen ist geöffnet.

Wittenberge – Der zweite Lange Frische-Freitag öffnet von 14 bis 20 Uhr in Wittenberge. Entlang der Bahnstraße vom Stern bis zur Wilhelmstraße bieten mehr als 40 Händler ihre frischen Waren an.

Wusterhausen – Ein Kuchenbasar öffnet von 9 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz in Wusterhausen, organisiert von Vereinen der Gemeinde. Der Erlös soll den Betroffenen der Flutkatastrophe zugutekommen. Wer sich Gebäck mitnehmen will, bringt bitte eigene Behältnisse mit.

Sonnabend, der 31. Juli

Dorf Zechlin – Zur Abendmusik wird in die Dorf Zechliner Kirche eingeladen. Kantorin Juliane Felsch-Grunow und Kantor Uwe Metlitzky spielen auf zwei Orgeln. Das Orgelduett beginnt um 17 Uhr.

Uwe Metlitzky spielt gemeinsam mit Juliane Felsch-Grunow auf zwei Orgeln in Dorf Zechlin. Quelle: Veranstalter

Goldbeck – In Goldbeck lockt ein Burgfest mit Piratenspaß für Kinder und viel Musik auf der Bühne vor der Burg. Los geht es um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

In Goldbeck wird am Sonnabend ein Burgfest gefeiert. Quelle: Christian Bark

Heiligengrabe – Virtuose romantische Musik für Klarinette, Flöte und Orgel/Klavier erklingt ab 19 Uhr in der Stiftskirche des Klosters Stift zum Heiligengrabe. Susanne Ehrhardt und Sergej Tcherepanov bringen „Musikalische Sehnsüchte“ zu Gehör.

Kemnitz (Pritzwalk) – Ein Dorffest an der Kita in Kemnitz lädt ab 14 Uhr zum Feiern ein. Zum bunten Nachmittag gehören ein Auftritt der Kitakinder, Kaffee und Kuchen, Besichtigung des neuen Tanklöschfahrzeuges, Hüpfburgspaß, ein Familientrödelmarkt und Tanz am Abend.

Kyritz – Die ersten Kyritzer Puppentheatertage werden um 13.45 Uhr im Klostergarten eröffnet. Unter dem Motto „Märchen, Mythen, Sagen“ präsentiert das Lindenberger Marion-Etten-Theater Regionalgeschichte für große und kleine Leute. Karten unter Telefon 033971/60 82 79 oder per E-Mail an tourismus@kyritz.de.

Die 1. Kyritzer Puppentheatertage "Brandenburgs Schätze" finden an diesem Wochenende im Klostergarten Kyritz statt. Quelle: privat

Lindenberg – Das zweite Sommerkonzert in der Lindenberger Kirche beginnt um 15 Uhr. Zu Gast ist eine vierköpfige Band um das Musiker- und Produzenten-Duo Pachakuti und Young Vishnu. Bereits ab 14.30 Uhr wird zu Kaffee und selbst gebackenen Kuchen ins Pfarrhaus eingeladen.

Lindow – Zur Sommermusikreihe in der Lindower Stadtkirche spielen die Organisten Iris und Carsten Lenz unter dem Motto „Die Orgel tanzt“ – Walzer, Tango, Boogie und Co. Es wird zwei Konzerte geben – um 17 Uhr und 20 Uhr – und beide werden auf eine große Leinwand übertragen.

Iris und Carsten Lenz spielen am Sonnabend in der Lindower Kirche. Quelle: Agentur

Netzeband – Der Theatersommer Netzeband zeigt um 20.30 Uhr sein neues Theaterspiel „Frühlings Erwachen“ im Gutspark hinter der Kirche. Karten gibt es unter Telefon 033931/3 49 40 oder unter www.netzeband-kultur.de.

Neuruppin – Eine Andacht für Trauernde beginnt um 10 Uhr im „Garten der Erinnerung“ am Hospiz Haus Wegwarte auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken mit dem Diakon i.R. Peter Britzkow. Eingeladen sind auch Hospizgäste und Angehörige sowie Hospiz-Mitarbeiter.

Neuruppin – Der Verein Seefestival Wustrau zeigt „Was ihr wollt“ von Shakespeare auf der Seebühne am Neuruppiner Resort Mark Brandenburg. Die rasante Theaterkomödie, mit musikalischen Elementen von der Mittelaltergruppe Horch eingespielt, beginnt um 20 Uhr.

Walter Plathe ist in „Was ihr wollt“ von William Shakespeare in Neuruppin zu erleben. Quelle: Olaf Hais

Neuruppin – Ein Benefizkonzert zugunsten der Orgel beginnt um 20 Uhr in der Neuruppiner Klosterkirche. Die Rheinsberger Kantorin Juliane Felsch-Grunow spielt auf der Orgel unter dem Motto „Sommernachtsträume“ Werke von Müthel, Dienel und Bossi und anderen.

Neustadt – Die Schöller-Festspiele bieten Lieder und Geschichten mit „Anna Mateur und The Beuys“ am Landstallmeisterhaus des Landgestüts in Neustadt. Ihr Programm „Kaoshüter“ beginnt um 19.30 Uhr. Karten sind buchbar unter www.schoeller-festspiele.de.

Die Schöller-Festspiele erfreuen das Publikum an diesem Wochenende in Neustadt. Quelle: Wolfgang Hörmann

Perleberg – Zwischen Flohmarkttrödel und Kleinkunst stöbern kann man im Perleberger Kulturkombinat. Besucher sind Am Hohen Ende 25 von 11 Uhr bis 17 Uhr willkommen.

Pritzwalk – Die Firma AT-LKW-Polsterung veranstaltet auf dem Gelände in der Nähe des Pritzwalker Zahnradwerkes ein kleines Sommerfest für und mit LKW-Fahrern aus nah und fern. Ab 12 Uhr ist für Musik, kühle Getränke, Gegrilltes und Kaffee und Kuchen gesorgt.

Putlitz – Im Putlitzer Freibad wird gefeiert – mit Kinderbelustigung, Kaffee und Kuchen und Tanz. Der Einlass zum Schwimmbadfest beginnt um 13 Uhr.

Rheinsberg – Die Bundesakademie für junges Musiktheater präsentiert drei Kurzopern von Milhaud im Rheinsberger Schlosstheater. Der Opernabend beginnt ist um 18 Uhr.

Rühstädt – Am Tag der Ranger startet in Rühstädt um 10 Uhr vor dem Besucherzentrum eine geführte Radtour rund um das Storchendorf. Anmeldungen sind nötig bis 30. Juli, 14 Uhr, an die E-Mail-Adresse ruehstaedt@naturwacht.de. (Foto oben)

Segeletz – Zum Dorffest kommt man in Segeletz auf der Festwiese zusammen. Ein buntes Programm mit Spiel und Spaß, Speis und Trank und Tanz beginnt um 14.30 Uhr.

Stüdenitz – Elke Semmler veranstaltet eine Bücherbörse in der Kyritzer Straße 7 in Stüdenitz von 14 Uhr bis 18 Uhr. Der Erlös soll den Opfern der Flut zugutekommen. Auch ihr Hofladen ist geöffnet.

Wittenberge – Der Fotojournalist Manfred Scharnberg führt durch seine Ausstellung „Unterholz“ im Kulturhaus Wittenberge und erzählt Hintergrundgeschichten zu den einzelnen Motiven. Eine Anmeldung zu der Führung, die um 14 Uhr beginnt, ist nötig unter Telefon 03877/92 91 81.

Manfred Scharnberg führt am Sonnabend durch seine Ausstellung „Unterholz“ im Wittenberger Kulturhaus. Quelle: Lenz

Wustrau – Die Sonderausstellung „(K)ein Kinderspiel: Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung“ im Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau kann von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Eine Führung durch die Schau beginnt um 15 Uhr.

Zempow – „Best of Poetry Slam“ heißt es zum ersten Mal im Autokino Zempow. Berliner Kiezpoeten veranstalten den Dichter-Wettstreit von 18 bis 21 Uhr.

Sonntag, der 1. August

Kyritz – Die Kyritzer Puppentheatertage laden Groß und Klein ab 11 Uhr in den Klostergarten. Das Lindenberger Marion-Etten-Theater verzaubert sein Publikum mit „Märchen, Mythen, Sagen“.

Neuruppin – Der Verein Seefestival Wustrau zeigt „Was ihr wollt“ von Shakespeare auf der Seebühne am Neuruppiner Resort Mark Brandenburg. Der Theaterabend beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es unter www.seefestival.com oder unter Telefon 033925/9 01 91.

Neuruppin – Der Neuruppiner Tempelgartenverein bietet eine kostenlose Führung durch den Garten an. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Eingangsbereich hinter dem Haupttor an der Präsidentenstraße.

Der Neuruppiner Tempelgarten. Quelle: Andreas Vogel

Neuruppin – Das Konzert mit Carl Carlton and The Songdogs in der Neuruppiner Kulturkirche findet nicht statt, es wurde verschoben auf den 18. November.

Neustadt – Die Schöller-Festspiele bieten Theater für Kinder ab 15 Uhr am Landstallmeisterhaus des Landgestüts in Neustadt. Gespielt wird das Musical Rumpelstilzchen, präsentiert vom Puppen-Musik-Theater Zauberton. Karten sind buchbar unter www.schoeller-festspiele.de.

Schönhagen (Gumtow) – Der Schriftsteller Christoph Hein wird zu einer Lesung im Artrium in Schönhagen erwartet. Ab 17 Uhr liest er auf dem Festplatz aus seinem neuen Roman „Guldenberg“. Karten gibt es unter www.phronesis-diskurs.de/veranstaltungen.

Der Schriftsteller Christoph Hein liest am Sonntag in Schönhagen. Quelle: Jens Schulze

Rheinsberg – Die Bundesakademie für junges Musiktheater präsentiert drei Kurzopern von Milhaud im Rheinsberger Schlosstheater. Der Opernabend beginnt ist um 16 Uhr.

Rheinsberg – Kantorin Juliane Felsch-Grunow spielt ab 17 Uhr auf der Orgel in der Laurentiuskirche in Rheinsberg. Ihr Orgelkonzert titelt „Der Sommer deiner Gnad“.

Die Kantorin Juliane Felsch-Grunow gibt am Sonntag ein Orgelkonzert in Rheinsberg. Quelle: Reyk Grunow

Rheinsberg – „Ferne Geliebte – Lieder der Sehnsucht“ erklingen ab 19.30 Uhr im Rheinsberger Schlosshof. Die Preisträger der Kammeroper singen Werke von Ludwig van Beethoven.

Rühstädt – Für alle Drahteselliebhaber startet um 10 Uhr eine spannende zweistündige Tour in die Nahrungsgründe der Weißstörche in Rühstädt. Sie führt über den Elberadweg nach Bälow und zurück. Ferngläser können bei der Naturwacht ausgeliehen werden. Nähere Infos unter Telefon 038791/80 67 49.

Vichel – Der Musiker Sem Seiffert ist beim Kaffee- und Kultursonntag im Schloss Vichel zu Gast Um 16 Uhr stellt er seine neue Kinderlieder-CD vor. Das Schlosscafé öffnet bereits um 14 Uhr.

Der Musiker Sem Seiffert ist am Sonntag zu Gast in Vichel. Quelle: Jens Butz

Wittstock – Die Comic-Ausstellung in den Kreismuseen Alte Bischofsburg in Wittstock geht zu Ende. Zur Finissage um 14.30 Uhr wird der Comic-Sammler Thomas Möller über die Geschichte des Comics in Ost und West erzählen.

Wustrau – Die Sonderausstellung „(K)ein Kinderspiel: Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung“ im Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau kann von 10 Uhr bis 18 Uhr besichtigt werden. Führungen durch die Schau beginnen um 11 Uhr und um 15 Uhr.

