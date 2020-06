Neuruppin/Perleberg

In Coronazeiten sind die kulturellen Angebote eingeschränkt – trotzdem gibt es am Wochenende in der Region so einiges, was möglich ist. Hier ein paar Entdecker-Tipps für Ausflügler in Ostprignitz-Ruppin und Prignitz.

Freitag, 19. Juni:

Lenzen – Das Besucherzentrum Burg Lenzen lädt am Freitag zu einer geführten Radrundtour entlang der größten Deichrückverlegung in Deutschland ein (ca. 25 Kilometer). Ziel sind die neu geschaffenen Überschwemmungsflächen an der Elbe. Wildpferde prägen hier die Landschaft und über allem kreisen Seeadler und Kraniche. Treffpunkt ist um 15 Uhr auf dem Burgvorplatz in Lenzen. Anmeldung unter 038792/12 21.

Neuruppin – „ Fridays for Future Neuruppin“ kehrt am Freitag mit einer Fahrraddemo zum Thema Ausbau der Radwege auf die Straßen zurück. Die Demo startet um 16 Uhr auf dem Schulplatz und wird mit dem Fahrrad gefahren. Die Abschlusskundgebung auf dem Schulplatz ist für 16.45 Uhr geplant.

Hans Machowiak liest gemeinsam mit Angela Hundsdorfer am Schinkeldenkmal auf dem Kirchplatz in Neuruppin. Quelle: Reyk Grunow

Neuruppin – „Tanz auf dem Vulkan – Die goldenen, wilden und dreckigen Zwanziger“ ist eine Lesung auf dem Kirchplatz am Schinkeldenkmal in Neuruppin überschrieben. Am Sonntag ab 15 Uhr werden Angela Hundsdorfer und Hans Machowiak Texte von Kurt Tucholsky, Erich Kästner, Mascha Kaleko oder Vicki Baum zum Besten geben, die nach wie vor brandaktuelle Bedeutung haben.

Pritzwalk – In der Pritzwalker Buchhandlung wird am Freitag um 16 Uhr der Kinder- und Jugendroman „Die Legende von Heine Klemens“ über den legendären Räuber aus dem Pritzwalker Hainholz vorgestellt. Die Buchpremiere ist als Stehempfang unter freiem Himmel vorgesehen. Bei schlechtem Wetter wird sie in die Buchhandlung verlegt.

Sonnabend, 20. Juni:

Rheinsberg – „Auf Prinz Heinrichs Spuren durch den Schlosspark“ heißt es am Sonnabend in Rheinsberg. Treffpunkt für die Führung ist um 10 Uhr der Kirchplatz. Die Kultur- und Landschaftsführerin Ursula Wackrow bittet um Anmeldung unter der Telefonnummer 0176/23 35 85 15.

Der Dichter und Sänger Frank Viehweg aus Berlin ist in der Rheinsberger Musikbrennerei zu Gast. Quelle: Maik Altenburg

Rheinsberg – Der Dichter-Sänger Frank Viehweg singt am Sonnabend in der Musikbrennerei Rheinsberg von ihm nachgedichtete Lieder des tschechischen Liederdichters Jaromìr Nohavica. „Solange man singt“ heißt sein Programm – ein gerade jetzt Mut machendes Programm mit bewegenden Texten und zu Herzen gehender Musik. Es beginnt um 19.30 Uhr in der Königstraße 14 (Toreinfahrt). Der Eintritt kostet 15 Euro, Reservierungen sind möglich per Telefon, 033931/80 89 01 oder per E-Mail an jane@janezahn.de.

Wittenberge-Land – Ein Sprengeltag im Pfarrsprengel Wittenberge-Land lädt am Sonnabend zum Besuch der offenen Kirchen an. Die Kirchen in Cumlosen, Schilde, Wentdorf, Bentwisch, Weisen, Groß Breese und Wittenberge bieten von 10.30 bis 15.30 Uhr auch Führungen an.

Sonntag, 21. Juni:

Wittstock – In Wittstock wird am Sonntag von 15 bis 20 Uhr die „Féte de la Musique“ gefeiert. Künstler aus der Region und darüber hinaus laden die Zuhörer im Innenhof der Bibliothek im Kontor, auf dem Platz vor der Heiliggeistkirche, vor der St.-Marienkirche, im Pfarrgarten und im Hof der Ausspanne 27 zum Verweilen ein.

Weitere Tipps:

Der Perleberger Tierpark in der Wilsnacker Chaussee 1 ist am Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Hainholzbad in Pritzwalk ist am Wochenende geöffnet. Quelle: Beate Vogel

Das Schwimmbad im Pritzwalker Hainholz ist am Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils von 9 bis 20 Uhr für Besucher geöffnet.

Am Freitag findet eine Orgelmusik in der Pritzwalker St. Nikolaikirche statt. Sie soll ein Dankeschön sein an Ärzte, Pflegepersonal und die vielen Helfer, die Verantwortung tragen, die aktuellen Aufgaben zu bewältigen. Auf dem Programm steht Musik von C. Reishaus, J. S. Bach und D. Bedard. Solist an der Orgel ist Kantor Christian Reishaus, die liturgische Leitung hat Pfarrer Holger Frehhoff. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird eine Spende erbeten.

Am Sonnabend um 11 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich vor der Touristinformation auf dem Paul-Lincke-Platz zu einer 90-minütigen Führung durch das Gründerzeit-Viertel einzufinden. Die Gäste erfahren Wissenswertes über Entwicklungen der vor 100 Jahren entstandenen Jugendstilfassaden sowie jüngst sanierte Häuser aus der Gründerzeit.

Eine Altstadtour startet am Sonntag um 11 Uhr ebenfalls vor der Touristinformation. Anmeldungen sind erforderlich in der Touristinfo unter 03877/92 91 81.

Das Autokino Zempow bietet wieder mehrere Vorstellungen an. Quelle: Björn Wagener

Das Autokino in Zempow zeigt am Freitag um 22 Uhr die Krimikomödie „Knives out – Mord ist Familiensache“. „Rocketman“ ist am Sonnabend ab 22 Uhr zu sehen. Einlass zu allen Vorstellungen ist bereits ab 20.30 Uhr.

