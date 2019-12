Neuruppiner Höfe laden zur Hofweihnacht ein

Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenend- und Weihnachtsprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 20. Dezember

Dossow – Im alten Tanzsaal des Weidenhofs in Dossow beginnt um 18 Uhr ein Weihnachtssingen. Tilman-P. Schulze begleitet am Klavier. Manuela und Konradin vom Team Zirkuswagen sorgen für hausgemachten Punsch, Glühwein und Gebäck.

Zum Weihnachtssingen kommt man am Freitag in Dossow zusammen. Quelle: Weidenhof Simon

Neuruppin– Die Jugendkunstschule Neuruppin beendet ein ereignisreiches Jahre – Fontane 200 und 25-jähriges Bestehen standen im Mittelpunkt. Jetzt lädt zu ihrer Jahresabschlussaufführung „anderswo“ ab 18 Uhr in den Stadtgarten ein. (Foto oben)

Neuruppin– Die Schlagerpop-Sängerin Ella Endlichgibt ab 19.30 Uhr ein Weihnachtskonzert in der ausverkauftenNeuruppiner Pfarrkirche.

Die Sängerin Ella Endlich gibt am Freitag ein Weihnachtskonzert in Neuruppin. Quelle: Agentur

Neuruppin– Zu einem Livekonzert kommt um 21 Uhr das Duo „Blackbird” ins Neuruppiner Resort Mark Brandenburg. Die beiden Musiker wollen ihre Zuhörer zum Nachdenken, Schmunzeln, zum Mitmachen und Singen animieren. Der Eintritt ist frei.

Das Duo Blackbird tritt am Freitag in Neuruppin auf. Quelle: Agentur

Neustadt– Der Neustädter Schützenverein lädt von 15 bis 21 Uhrzum Weihnachtsentenschießenin der Schützenstraße 7 ein. Wer mit dem Luftgewehr den Faden trifft, an dem ein Gewicht hängt, das dann zu Boden fällt, gewinnt eine Ente.

Rheinsberg– Das Schlosstheater Rheinsberg lädt zum Weihnachtskinoein. Ab 17 Uhr läuft der Film „ Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Der Eintritt ist frei.

Der Film „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ wird am Freitag in Rheinsberg gezeigt. Quelle: Warnerbrothers

Wittstock – Der Gründer der ehemaligen Jüterboger Rockband „Six“ Stefan Krähe tritt im Wittstocker Vereins- und Festsaal „Zur Eiche“, Gröper Straße 33, auf. Gemeinsam mit der nach ihm benannten Band „Krähe“ wird der Musiker den Saal ab 21 Uhr mit altbekannten und neuen Liedern rocken.

Sonnabend, der 21. Dezember

Flecken Zechlin– Einen Wichtelmarktmit Musik veranstaltet das Hotel Gutenmorgen in seinem Biergarten in Flecken Zechlin von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Gadow – Zur Waldweihnacht und einer kleinen Wanderung laden die Landeskirchlichen Gemeinschaften Wittenberge und Perleberg ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Oberförsterei in Gadow, Lindenallee 13. An einer Station und dem „Stall von Bethlehem“ wird sich mit Liedern, Geschichten und einer kleinen Stärkung auf die Weihnachtsfeiertage eingestimmt.

Herzsprung – In der Herzsprunger Kirche beginnt um 16 Uhr ein Adventssingen mit instrumentaler Begleitung. In der Pause stehen Adventsgebäck und Getränke bereit.

Kuhhorst– Klein und beschaulich ist der Weihnachtsmarktauf dem Ökohof in Kuhhorst. Geöffnet ist er am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Es gibt Glühwein, Lagerfeuer, Stockbrot und Marktstände mit eigenen Produkten, aber auch von Händlern aus der Region.

Kyritz– Der Kyritzer Klostergarten ist von 14 bis 21 Uhrzur Klosterweihnachtgeöffnet. Chormusik ab 15 Uhr, das Krippenspiel um 16 und 18 Uhr, Harfenmusik, Märchenstunde, Auftritt der historischen Stadtwache, Singen am Feuer, altes Handwerk, ausgestellte Weihnachtskrippen und Miniaturen und Mitmachaktionen gehören zum Programm. Auch für warme Getränke und deftiges Essen ist gesorgt.

Nach zehnjährigen Pause gibt es 2019 wieder eine Klosterweihnacht im Klostergarten Kyritz. Quelle: Sandra Beös

Neuruppin– Auf dem Neuruppiner Bauspielplatz wird ein Advents- und Jahresabschlussfestgefeiert. Zum Programm von 14 bis 17 Uhrgehören eine Andacht, Mitmachstände und Leckereien aus der Küche.

Neuruppin– Zur Hofweihnachtladen die Lionsfrauen von 15 bis 18 Uhrin den Hof der Präsidentenstraße 47 in Neuruppin ein. In der Erich-Mühsam-Straße 14/15 öffnet zur selben Zeit der Kiez der Kulturimkerei und sorgt für eine entspannte Atmosphäre bei Feuer und Musik, wärmenden Getränken und vegetarischer Kost. Auch im weihnachtlichen Märchenhofder Gaststätte Klosterhof in der Poststraße 30 werden Feuerschalen brennen, heiße Getränke gereicht und es wird zum Bummel eingeladen.

Der Klosterhof Neuruppin lädt am Sonnabend zum Verweilen in seinem Märchengarten ein. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin– Der Ruppiner Flötenkreis spielt ab 17 Uhr bekannte Advents- und Weihnachtslieder in der Neuruppiner Klosterkirche (Winterkirche) und lädt zum Hören und Singen ein. Der Eintritt ist frei.

Der Ruppiner Flötenkreis spielt am Sonnabend in der Klosterkirche in Neuruppin. Quelle: privat

Nietwerder– Kartenspieler treffen sich um 18 Uhr zum Gänseskat und Gänseromméin der Bärenschänke in Nietwerder.

Rheinsberg– Die Innensanierung der Sankt-Laurentius-Kirche in Rheinsberg ist beendet. Eine Führungmit Thomas Theloke durch die Kirche beginnt um 17 Uhr.

Segeletz– Seinen Weihnachtsbaum selber schlagenkann man bei „Blumen-Rose“ in Segeletz, Lindenstraße 49, von 9 bis 16 Uhr. (weitere Anbieter im Ruppiner Land)

Strubensee– Das Bläserensemble der Rheinsberger Sankt-Laurentius-Kirche spielt Weihnachtslieder in der Strubenseer Kirche. Das Weihnachtskonzertder „Kellerkombo“ beginnt um 15 Uhr.

Stüdenitz– Familie Semmler aus Stüdenitz lädt zum „Punsch im Hof“ von 15 bis 19 Uhrein. In der Kyritzer Straße 7 gibt es Winzerglühwein vom Geiseltalsee und Gebackenes und Gebratenes sowie das eine oder andere Präsent aus der Semmler’schen Manufaktur.

Sonntag, der 22. Dezember

Brunne– Die Sopranistin Franziska Schneider führt mit dem Brunner Kinderchor eine Weihnachtsgeschichteauf und wird dabei von Ulrich Günther am Klavier begleitet. Das Konzert in der Brunner Kirche beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten.

Jabel – Der wahrscheinlich kleinste Weihnachtsmarkt der Ostprignitz öffnet um 11 Uhr im Ausflugslokal „Grüne Oase“ in Jabel. Vor dem Lokal werden heiße Getränke und Gegrilltes und im Gastraum Kunsthandwerk zum Verkauf angeboten. Außerdem gibt es eine Tombola.

Kagar– Die Sängerinnen des Zühlener Frauenchors „ Querbeat“ singen in der Kirche von Kagar. Das Adventskonzertbeginnt um 16 Uhr.

Der Frauenchor Querbeat Zühlen singt am Sonntag Adventslieder in Kagar. Quelle: privat

Kuhhorst– Weihnachtsmarktvon 10 bis 16 Uhr – siehe Sonnabend.

Menz– Im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land startet eine Genusswanderungauf dem Menzer Moorerlebnispfad. Die Wanderung, die etwa fünf Stunden dauert, führt im erweiterten Rundkurs um den Roofensee. Treffpunkt ist um 10 Uhram Naturparkhaus in Menz. Weitere Informationen unter 0174/97 91 42 4.

Neuruppin– Der Neuruppiner A-cappella-Chor singt die Kantaten 1 bis 3 des Weihnachtsoratoriums von J. S. Bach in der ausverkauftenNeuruppiner Pfarrkirche. Die Aufführung beginnt um 17 Uhr und wird zum letzten Mal von Hans Peter Schurz geleitet.

Der A-cappella-Chor Neuruppin führt am Sonntag das Weihnachtsoratorium in Neuruppin auf. Quelle: Regine Buddeke

Neustadt– Zum zweiten gemeinsamen Weihnachtsliedersingenmit dem Chor Querbeet wird ab 16 Uhr auf den Sportplatz in Neustadt eingeladen. Bereits ab 15.30 Uhr ist fürs leibliche Wohl gesorgt.

Segeletz– Seinen Weihnachtsbaum selber schlagenkann man bei „Blumen-Rose“ in Segeletz, Lindenstraße 49, von 9 bis 16 Uhr.

Wittstock– Das Kindermusical „Auf dem Weg nach Bethlehem“ wird in der Heilig-Geist-Kirche Wittstock aufgeführt. Ab 10 Uhr singen und spielen Religionsschüler der Diesterweg- und der Waldring-Grundschule.

Dienstag, der 24. Dezember ( Heiligabend )

Kyritz– Eine Weihnachtsfeier für Alleinstehende beginnt um 11 Uhrim Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde in Kyritz. Kartenanfragen unter 033971/8 52 11.

Neuruppin– Traditionell inszeniert die Junge Gemeinde in der Klosterkirche zu Neuruppin ab 22 Uhr ein Weihnachtsspiel. Die Jungfrauengeburt aus der Sicht der heutigen Jugend wartet in „Die unerwartete Empfängnis“ mit Überraschung und Spaß auf.

Mittwoch, der 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag)

Neuruppin– Der Weihnachtsspeck kann in der Neuruppiner Pfarrkirche abgetanzt werden. Die Schöne Partysteigt um 21 Uhr. Für Tanzmusik sorgt DJ Dr. M, der Resident-DJ aus dem Frannz Club Berlin.

Die Schöne Party steigt am Mittwoch in der Neuruppiner Pfarrkirche. Quelle: Andreas Kunow

Neustadt– Die Schlossfestspiele Ribbeck führen im Neustädter Kutschenmuseum (Landgestüt) Charles Dickens’ „Weihnachtsgeschichte“ am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag jeweils um 16 Uhr auf.

Donnerstag, der 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag)

Rheinsberg– Hauffs Märchen um den Köhler Peter Munk ist um 15 Uhr im Rheinsberger Schlosstheater zu sehen. Die Deutsche Tanzkompanie Neustrelitz zeigt „Das kalte Herz“.

Das Tanzmärchen „Das kalte Herz“ wird am Donnerstag in Rheinsberg aufgeführt. Quelle: Agentur

Neuruppin– Freiwillige Blutspendersind in den Ruppiner Kliniken willkommen. Die Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz erwarten sie von 9 bis 13 Uhr im Haus F und halten für jeden eine kleine Überraschung als Dankeschön bereit.

Neustadt– Charles Dickens’ „Weihnachtsgeschichte“ um 16 Uhr – siehe Mittwoch.

Wredenhagen – Zur musikalischen Weihnachtöffnet um 15 Uhr das Pfarrhaus Wredenhagen seine Türen. Erika Kohl singt Weihnachtslieder von Peter Cornelius, begleitet von Bläsern. Wer möchte, kann zuvor an einem kurzen Spaziergang rund um die Burg teilnehmen.

Von MAZonline