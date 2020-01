Modelleisenbahnschau für kleine und große Fans

Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 24. Januar

Dierberg– Das Dierberger Dorfkinozeigt ab 20 Uhr das Drama „Nur eine Frau“. Es handelt vom Leben der türkisch-kurdischen Berlinerin Hatun Sürücü, die einem sogenannten Ehrenmord durch einen ihrer Brüder zum Opfer fällt. Der Einlass beginnt eine halbe Stunde vor Filmstart.

Der Film „Nur eine Frau“ ist am Freitag im Dierberger Dorfkino zu sehen. Quelle: NFP

Maulbeerwalde – Im Maulbeerwalder Sporthaus beginnt um 18.30 Uhrein Dorfgemeinschaftsabend mit Handarbeiten, Gesellschaftsspielen und Gesprächen. Die Verpflegung übernimmt der Sportverein.

Neuruppin– Zu einer Mahnwache gegen Armut im Alterwird bundesweit aufgerufen – auch in Neuruppin wird sich zwischen 12 und 14 Uhr auf dem Schulplatz versammelt.

Neuruppin– Der Modelleisenbahnclub Oranienburg 1964 stellt seine Modelleisenbahnenim Neuruppiner Stadtgarten zur Schau. Zu sehen sind Club- und private Modelleisenbahnanlagen in verschiedenen Spurweiten – am Freitag von 14 bis 18 Uhr, Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Kinder können selbst eine Modelleisenbahnanlage steuern und ausprobieren.

Modelleisenbahnfans kommen am Wochenende in Neuruppin auf ihre Kosten. Quelle: Modelleisenbahnclub Oranienburg 1964 e.V.

Sonnabend, der 25. Januar

Freyenstein – Ein Quizabend beginnt um 17 Uhr in Engels alter BHG in Freyenstein (Anmeldung unter 033967/6 06 75). Dabei werden Fragen aus verschiedensten Bereichen gestellt. Imbiss und Getränke gibt es für kleines Geld.

Granzow– Die Einwohner von Granzow versammeln sich um 17 Uhr auf dem Sportplatz zum Weihnachtsbaumverbrennenund gemütlichem Beisammensein am Lagerfeuer.

Kagar– „Das Auge tränt, die Lippe lacht, auf zur durchgeknallten Faschingsnacht“ lautet das Motto des Linower Faschingsclubs im Wirtshaus Steffen in Kagar. Die Faschingssausefür die Senioren steigt um 14 Uhr und für alle anderen Narren um 20 Uhr.

Der Linower Faschingsclub lädt am Sonnabend zur Sause in Kagar ein. Quelle: Regine Buddeke

Neuruppin– Modelleisenbahnschauim Neuruppiner Stadtgarten von 10 bis 18 Uhr – siehe Freitag.

Neuruppin– Für winterliches Schneevergnügenmit echtem Schnee wird in Neuruppin auf dem ehemaligen Flugplatz am Hangar 312 am Sonnabend und Sonntag ab 10 Uhr gesorgt. Kinder und Erwachsene können sich auf eine Rodelrampe mit Auslauffläche freuen. Am Sonnabend gibt es einen Winterflohmarkt und ab 18 Uhr eine Apres-Ski-Party mit Winterfeuer und heißen Cocktails.

Neuruppin– In Neuruppin findet die erste Gesundheitsmessestatt. In der Steinstraße 20 geht es um Themen wie achtsames Yoga, gesunde Kosmetik, Waldbaden, Stressbewältigung und andere. Der Freitag ist Unternehmen vorbehalten. Am Sonnabend sind alle anderen eingeladen, sich von 10 bis 13 Uhr zu informieren.

Neuruppin– Im Neuruppiner Fontaneschulzentrum (Turnhalle), Artur-Becker-Straße 11, öffnet von 15 bis 17 Uhr der Winterspielplatzfür Kinder bis 14 Jahren. Mitzubringen sind Turnschuhe mit weißer Sohle oder rutschfeste Socken.

Der Winterspielplatz in der Turnhalle der Fontane-Schule Neuruppin öffnet am Sonnabend. Quelle: Regine Buddeke

Neuruppin– Um das Überwinden von Lebenskrisen, Neuanfänge, Heilung, Abenteuerreisen, Nahtoderfahrungen, Leben mit Behinderung und vieles mehr geht es in einer Vortragsreihe in Neuruppin. Der erste Vortrag „Einen neuen Anfang wagen – vom Vertrauen, Springen und Aufgefangenwerden“ beginnt um 16 Uhr im Karma 77, Karl-Marx-Straße 77. Anmeldungen sind nötig per E-Mail an info@spirit-netzwerk.de.

Neustadt– Die Neustädter CDU lädt zum Winterspaziergangmit Lagerfeuer, Essen und Trinken ein. Treffpunkt ist um 14 Uhram Landstallmeisterhaus des Landgestütes.

Sewekow – In der Buchholzer Straße in Sewekow lodern ab 17 Uhr ausgediente Weihnachtsbäume. Diese können am Vormittag vor das Grundstück abgelegt werden, wo sie abgeholt und auf den Feuerplatz gebracht werden. Für Speis und Trank am Feuer sorgt der Heimatverein Sewekow.

Wittstock – Das Städtische Gymnasium und die Dr.-Wilhelm-Polthier-Oberschule in Wittstock öffnen von 9 bis 12 Uhrihre Türen für Schüler und Eltern der zukünftigen 7. Klassensowie für alle anderen Interessierten. Es werden einzelne Fachbereiche vorgestellt, außerdem informieren ehemalige Schüler und Vertreter regionaler Betriebe über Perspektiven sowie die Studien- und Berufswahl nach dem Abitur.

Das Wittstocker Gymnasium öffnet am Sonnabend zum Tag der offenen Tür. Quelle: Christian Bark

Sonntag, der 26. Januar

Blumenthal – In der Blumenthaler Heimatstube kann von 14 bis 17 Uhrdie Sonderausstellung „Kreuzstickerei“ besichtigt werden. Zu sehen sind Stücke der Blumenthalerin Birgit Schmidt. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Dossow – Auf dem Weidenhof Simon in der Dossower Dorfstraße 7 beginnt um 16 Uhr ein vergnüglicher Nachmittag zwischen Operette und Kabarett. Der Titel des Programms lautet „ Mizzi Meier – aus dem tragischen Leben einer Lustspielsoubrette“. Stefanie Dietrich unterhält mit Gesang und Schauspiel, Markus Zugehör am Klavier.

Eichenfelde – Der Dorfverein Eichenfelde lädt zur 12. Eichenfelder Winterwanderungein. Die Teilnehmer der 10,5 Kilometer langen Route starten um 10 Uhr, die Teilnehmer der 6 Kilometer langen Tour um 11 Uhr. Unterwegs gibt es eine Rast mit Suppe, Gegrilltem und Getränken.

Winterwanderer treffen sich am Sonntag in Eichenfelde. Quelle: privat

Köpernitz– Zu Bilder und Geschichten von der Regionlädt das Kulturgutshaus in Köpernitz ab 14.30 Uhr ein. Die Neuruppiner Künstlerin Cornelia Felsch stellt Zeichnungen und Aquarelle unter dem Fontan’schen Motto “Überlass es der Zeit” aus. Der ehemalige Leiter des Möhringchores Armin Jungbluth präsentiert Impressionen seiner persönlichen filmischen Spurensuche zu „ Theodor Fontane – Wanderungen durch die Grafschaft Ruppin”. Der Eintritt ist frei (siehe auch hier).

Neuruppin– Modelleisenbahnschauim Neuruppiner Stadtgarten von 10 bis 17 Uhr – siehe Freitag.

Neuruppin– winterliches Schneevergnügenam Hangar 312 ab 10 Uhr – siehe Sonnabend.

Rheinsberg– Im Schlosstheater Rheinsberg wetteifern drei Ensembles mit Musik des 18. Jahrhunderts um den Titel „Rheinsberger Hofkapelle 2020/2021“. In einem öffentlichen Auswahlkonzert stellen sich die Ensembles Facicura, Mozaique und Yuzugami ab 15 Uhr einer Jury vor. Zum ersten Mal kann auch das Publikum mit abstimmen.

Das Ensemble Mozaique spielt am Sonntag in Rheinsberg um den Titel Rheinsberger Hofkapelle. Quelle: Agentur

Wittstock – Mit einer Kranz- und Blumenniederlegung am Mahnmal beginnt um 14 Uhr eine Gedenkveranstaltung in der Wittstocker Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald. Anlass ist der 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Im Anschluss hält die Historikerin Astrid Ley einen Vortrag zum Thema „Endzeitverbrechen – Opfer der Schlussphase des KZ Sachsenhausen“.

