Ob Comedy, Faschingsparty, Kino im Schloss, Puppentheater, Antik- und Trödelmarkt – die MAZ zeigt Ihnen Veranstaltungen für die Tage vom 31. Januar bis 2. Februar in Ostprignitz-Ruppin. Treffen Sie mit uns eine gute Wahl.

Die größten Musicalhits erklingen in Rheinsberg

Kulturtipps für Ostprignitz-Ruppin - Die größten Musicalhits erklingen in Rheinsberg