Das Hüpfburgenland lockt Kinder nach Neuruppin

Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 7. Februar

Neustadt – Der CDU-Stadtverband lädt seine Mitglieder und Freunde zu einem Rundgang durch Neustadt ein – mit Blick auf die zukünftige Entwicklung der Stadt. Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der Badeanstalt.

Neustadt – Die Band Best of Bowie tritt in Olafs Werkstatt in Neustadt auf. Die sieben Musiker aus Dänemark spielen die erfolgreichsten Lieder des verstorbenen Musikers David Bowie. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Einlass um 18 Uhr.

Best of Bowie - Die David-Bowie-Tributeband tritt am Freitag in Neustadt auf. Quelle: Agentur

Rheinsberg – Auf Amors Spuren durch das Schloss Rheinsberg geht es am Freitag, Sonnabend und Sonntag. Die Führungen, bei denen viel über den Liebesgott zu erfahren ist, starten jeweils um 13 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 033931/72 60.

Sonnabend, der 8. Februar

Braunsberg – „Das Auge tränt, die Lippe lacht, auf zur durchgeknallten Faschingsnacht!“ lautet das Motto des Linower Faschingsclubs in der Pension Braunsberg (Saal der LPG). Die Faschingssause steigt um 20 Uhr. Kartentelefon: 033929/7 02 36.

Der Linower Faschingsclub lädt am Sonnabend zur Faschingsparty in Braunsberg ein. Quelle: Archiv/Peter Lenz

Dessow – Im Dessower Sporthaus trifft man sich ab 14 Uhr zum Spielenachmittag. Gespielt werden Skat, Rommé und Mensch ärgere dich nicht. Anmeldungen sind nötig unter 033974/5 00 23 oder 033974/5 00 27.

Lindow – Unter dem Motto „In Lindow zur Geisterstunde drehen nicht nur Gespenster ihre Runde“ lädt der FKK Lindow zur Faschingsparty in die Turnhalle ein. Los geht es um 20 Uhr.

Der FKK Lindow bespaßt seinen Narren am Sonnabend in Lindow. Quelle: Regine Buddeke

Neuruppin – Mit 20 Hüpfburgen sorgt das Hüpfburgenland für Spaß von 12.30 bis 18 Uhr im Neuruppiner Sportcenter. Highlights sind die große Westernstadt, die Riesenrutsche, die Prinzessinnen-Hüpfburg und der Hindernisparcours.

Neuruppin – Zum 90. Geburtstag von Eva Strittmatter wird um 14 Uhr eine Ausstellung am Kunstkiosk an der Ecke Schinkel-/ Karl-Marx-Straße in Neuruppin eröffnet. Gegen 14.45 Uhr wird sich am Schlossgarten zur Kranzniederlegung und anschließenden Geburtstagsfeier versammelt.

Rheinsberg – Führung Auf Amors Spuren durch das Schloss Rheinsberg um 13 Uhr – siehe Freitag.

Rheinsberg – Der Rheinsberger Carnevalsclub lädt zur ersten Faschingssause unter dem Motto „Südseezauber“ ins Rheinsberger Seehotel ein. Der Spaß beginnt um 19.19 Uhr.

Der RCC versammelt seine Narren zur ersten Faschingsparty im Rheinsberger Seehotel. Quelle: Archiv/Regine Buddeke

Wusterhausen – „Unterwegs“ lautet der Titel einer neuen Ausstellung mit Fotografien von Frîa Hagen aus Mödlich in der Galerie Alter Laden in Wusterhausen. Die Vernissage beginnt um 11 Uhr am Markt 3.

Sonntag, der 9. Februar

Fehrbellin – Der Fehrbelliner Karnevalsklub lädt die Senioren zur Faschingspremiere unter dem Motto „Bei Goethe gibt’s Bambule. Der FKK macht Schule“ ein. Der gemütliche Faschingsschwof mit Kaffee, Kuchen und Tanzmusik beginnt um 15 Uhr im Konferenzsaal der Rhinmilchgesellschaft in Fehrbellin.

Der Fehrbelliner Karnevalsklub bespaßt am Sonntag die Fehrbelliner Narren. Quelle: Archiv/Regine Buddeke

Neuruppin – Abenteuer Hüpfburgenland von 11 bis 18 Uhr im Neuruppiner Sportcenter – siehe Sonnabend.

Neuruppin – Christel Weimar liest ausgewählte Gedichte von Mascha Kaléko im Neuruppiner Tempelgarten. Für die musikalische Umrahmung sorgt Juliane Felsch-Grunow. Die Lesung trägt den Titel „Interview mit mir selbst“ und beginnt um 16 Uhr.

Christel Weimer liest am Sonntag Im Neuruppiiner Tempelgarten, musikalisch begleitet von Juliane Felsch-Grunow. Quelle: Archiv/Regine Buddeke

Rheinsberg – Führung Auf Amors Spuren durch das Schloss Rheinsberg um 13 Uhr – siehe Freitag.

Rheinsberg – Der Rheinsberger Carnevalsclub lädt die ältere Generation zur Faschingssause ab 14 Uhr ins Rheinsberger Seehotel ein.

Wittstock – Beim Veranstaltungsservice Jörg Lutter in der Rheinsberger Straße 15 gibt es eine Neuauflage der Wittstocker Hochzeitsmesse. 15 Aussteller aus der Region und darüber hinaus erwarten die Besucher von 11 bis 16 Uhr. Eine Modenschau beginnt um 14 Uhr.

Die Wittstocker Hochzeitsmesse präsentiert am Sonntag die aktuellen Trends. Quelle: Christamaria Ruch

