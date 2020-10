Pritzwalk

Das Wochenendprogramm in der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 2. Oktober

Bollewick – Die Scheune Bollewick (bei Röbel/ Müritz) lädt von 10 bis 18 Uhr zum Trödeln ein. Kenner können kleine Kostbarkeiten entdecken und Raritäten für ihre Hobbys finden. Geöffnet haben auch die Werkstätten und Geschäfte in der Scheune. Stärken kann man sich an der deftigen Gulaschkanone oder bei Kaffee und Kuchen. Außerdem kann die Ausstellung des Röbeler Mal-Reigens besichtigt werden, wo acht Frauen ihre Originale präsentieren.

Anzeige

Heiligengrabe – Im Kloster Stift zum Heiligengrabe beginnt um 19.30 Uhr eine Lesung mit der Journalistin Greta Taubert innerhalb des Literarischen Bilderbogens. Sie liest aus ihrem Buch „Guten Morgen, du Schöner. Begegnungen mit ostdeutschen Männern“, für das sie von Osten nach Westen, von Norden nach Süden gereist ist und sich mit vielen Männern unterhalten hat. Kartennachfrage: 033962/6 70.

Die Journalistin und Autorin Greta Taubert liest am Freitag in Heiligengrabe. Quelle: Stephan Pramme

Muggerkuhl – Das Trio „Confessin’ the Blues“ gibt ab 20 Uhr ein Konzert in der Rumpelscheune in Muggerkuhl (bei Berge). Die Musiker spielen Bluesklassiker der alten Meister von Willie Dixon, Robert Johnson bis T-Bone Walker, aber auch Eigenkompositionen.

Pritzwalk – In der Meyenburger Straße 12 in Pritzwalk eröffnet die Servicestelle Klima und Migration des Vereins Esta Ruppin einen „Raum für Ideen“. Willkommen sind von 17 bis 21 Uhr alle, für eine naturgerechte und menschenfreundliche Atmosphäre auf der Erde sind.

Zempow – Im Autokino Zempow wird um 19 Uhr die Komödie „Kleinruppin forever“ gezeigt. Sie handelt von einem „Wessi-Teenager“, der im Osten bleiben muss und sich nur widerwillig mit der neuen Situation abfindet. Karten gibt es an der Abendkasse oder unter www.autokino-zempow.de.

Sonnabend, 3. Oktober

Bad Wilsnack/Lenzen – Im Kirchenkreis Prignitz beteiligen sich zwei Chöre mit ihren Kantorinnen an der Aktion „3. Oktober – Deutschland singt“. Wer mitsingen möchte, findet sich um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Willsnack und um 18 Uhr vor der St.-Katharinenkirche in Lenzen ein.

Bälow – Unter dem Motto „ Bälow macht Flo“ gibt es ab 10 Uhr einen Straßenflohmarkt in Bälow entlang der Dorfstraße und um die Dorfwiese herum. Die Landfrauen bieten Kaffee und Kuchen an, der Dorfclub Gegrilltes.

Straßenflohmarkt – am Sonnabend in Bälow. Quelle: privat

Blüthen – Der Verein Pfarrhausmuseum Blüthen und die Kirchengemeinde laden von 14 bis 18 Uhr zum Jahresfest im Pfarrgarten ein. Es gibt Musik und Tanz, Führungen im Pfarrhausmuseum, Kaffee und Kuchen, Gegrilltes und Getränke. Für Unterhaltung sorgen die Blüthener Jagdhornbläser, das Wittstocker Saxofonquartett, die Plattsnackers sowie ein Kindertanzensemble.

Bollewick – Trödelmarkt von 10 bis 18 Uhr in der Scheune Bollewick (siehe Freitag).

Freyenstein – Unter dem Motto „Näherkommen“ wird im Freyensteiner Schlosspark von 14 bis 21.30 Uhr mit einem Familienfest das Wittstocker Einheitsfest gefeiert. Zum Programm gehören Kinderbelustigung, eine Andacht mit Livemusik, Theater, eine Lesung in der Hofstube des Schlosses sowie ein Konzert-Video-Open-Air im Schlosspark. Kulinarische Leckereien gibt es vom Hirschhof Freyenstein, der Gaststätte Freiraum und Rico’s Feldküche.

Heiligengrabe – Im Kloster Stift zum Heiligengrabe gibt es um 17 Uhr einen besonderen Konzertabend mit Kammersänger Jochen Kowalski. Gewidmet ist es dem verstorbenen ehemaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe, der eng mit dem Kloster verbunden war. Das Konzert steht unter dem Motto „Das Hexenlied und Pierrots wundersame Reise durch das Land der Fantasie“. Ticketnachfrage unter Telefon 0170/3 54 61 53.

Countertenor Jochen Kowalski singt am Sonnabend in Heiligengrabe. Quelle: Regine Buddeke

Perleberg – 30 Jahre Deutsche Einheit werden in Perleberg gefeiert. So beginnt um 10 Uhr in der Perleberger Rolandhalle, Karl-Liebknecht-Straße 14, eine Podiums- und Publikumsdiskussion mit Zeitzeugen der Wendezeit. Um 14 Uhr startet eine Stadtführung auf dem Großen Markt. Ab 19 Uhr kann man den Klängen von Pink Floyd lauschen – interpretiert durch die Band „One of These Pink Floyd Tributes“ und die Junge Sinfonie Kaarst. (Foto oben)

Rühstädt – Zu einem informativen Rundgang um sein Außengelände lädt das Nabu-Besucherzentrum Rühstädt ein. Von 13 bis 15 Uhr erläutert der Heilpraktiker Thomas Pluschke die gesundheitlichen und kulinarischen Vorzüge heimischer Wildfrüchte, die im Herbst an vielen Orten zu finden sind. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 038791/80 65 55.

Weisen – Solisten und Ensembles der Kreismusikschule Prignitz geben für die Sanierung des Kirchenportals ein Konzert in der Weisener Kirche. Es beginnt um 15 Uhr.

Wittenberge – An der Touristinformation am Paul-Lincke-Platz in Wittenberge startet um 11 Uhr die „Singer-Tour“, die von einem kostümierten Gästeführer begleitet wird. Er führt über das ehemalige Werksgelände des Nähmaschinenwerkes und weiß über Firmenansiedlungen und dem ehemaligen größten europäischen Produktionsstandort für Nähmaschinen zu berichten. Im Anschluss kann der Singer-Uhrenturm erklommen werden. Anmeldungen unter Telefon 03877/92 91 81.

Der Singer-Uhrenturm in Wittenberge kann am Sonnabend bestiegen werden. Quelle: Frank Stubenrauch

Wittenberge – Zum Wittenberger Apfelmarkt, der am Sonntag stattfindet, gibt es bereits am Sonnabend in der Bahnstraße von 11 bis 20 Uhr Angebote für Groß und Klein. Außerdem erwarten zahlreiche Schausteller und Karussells die Besucher.

Wittstock – Das umgestaltete Areal rund um den Bahnhof Wittstock wird zum Anlass genommen, ein Bahnhofsfest zu feiern. Unter dem Motto „Neue Wege verbinden“ gibt es von 14 bis 18 Uhr zahlreiche Angebote für Besucher, die auf diese Weise die sanierten Gebäude kennenlernen können. So wird das neue Empfangsgebäude als Denkmal des Monats ausgezeichnet. Für Unterhaltung sorgen ein Marionettentheater, eine Kindereisenbahn sowie Technik-Präsentationen.

Zempow – „Fritzi – Eine Wendewundergeschichte“ läuft ab 19 Uhr über die Leinwand im Zempower Autokino. Es ist ein Animationsfilm für die ganze Familie. Erzählt wird die Geschichte eines 12-jährigen Mädchens, das mutig wie naiv die innerdeutsche Grenze überwinden möchte, um ihre Freundin wiederzufinden. Karten an der Abendkasse oder unter www.autokino-zempow.de.

Eine Szene des Films "Fritzi - Eine Wendewundergeschichte" – zu sehen am Sonnabend in Zempow. Quelle: -/Weltkino Filmverleih GmbH/dpa

Sonntag, 4. Oktober

Alt Daber – Im Café Waldlust in Alt Daber findet von 14 bis 17 Uhr ein Flohmarkt mit privaten Händlern statt. Angeboten werden Kindersachen, Spielzeug, Haushaltswaren, Trödel, Bücher und mehr.

Bollewick – Trödelmarkt von 10 bis 18 Uhr in der Scheune Bollewick (siehe Freitag).

Marienfließ – Ein Violoncello-Konzert beginnt um 16 Uhr in der Stiftskirche Marienfließ. Cellistin Christiane Starke spielt Werke von Johann Sebastian Bach und George Crumb. Anmeldung unter 033969/2 08 00.

Wahrenberg – In Wahrenberg (auf der anderen Elbseite von Wittenberge) gibt es von 11 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Höfe. Zum Angebot gehören regionale Produkte, Selbstgemachtes, Gebrauchtes, Nützliches, eine Ausstellung zu historischen Dorfansichten sowie einen Kanufährservice.

Wittenberge – Zum 10. Mal findet in Wittenberge vor dem Kultur- und Festspielhaus sowie in der Bahnstraße der Apfelmarkt statt. Von 13 bis 17 Uhr gibt es verschiedene Stände mit Informativem, Kreativem und Kulinarischem rund um das Thema Apfel. In der Bahnstraße findet sich ein Familienflohmarkt und die Geschäfte in der Innenstadt laden zum Sonntagsbummel ein.

Der Apfelmarkt am Sonntag in Wittenberge. Quelle: Stadt Wittenberge

Wittstock – Im Kino Astoria in Wittstock geht es um das Thema Brot. Besucher sind ab 17 Uhr zu einer Brotverkostung durch die Bäckerei „Vollkern“ aus Rohrlack eingeladen. Um 17.30 Uhr wird der Film „Brot“ gezeigt und eine Gesprächsrunde mit Bäckermeister Volker Apitz schließt sich an. Kartentelefon: 03394/43 38 13.

Zempow – Schnäppchenjäger sind beim Kofferraumtrödel im Autokino Zempow willkommen. Von 9 bis 15 Uhr kann hier von privat für privat verkauft werden. Der Bildhauer David Campbell bietet einen Upcycling-Workshop an. Geöffnet ist auch die Siebdruckwerkstatt, wo mitgebrachte Textilien bedruckt werden können.

Kofferraumtrödel am Sonntag in Zempow. Quelle: Veranstalter

Von MAZonline