Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, 29. April

Lindenberg – Im Saal der Gaststätte Lamprecht in Lindenberg wird um 19 Uhr der Dokumentarfilm „Courage“ über den mutigen und friedlichen Widerstand von drei Schauspielern vor und während der Proteste im Zuge der Präsidentschaftswahlen in Belarus im Sommer 2020 gezeigt. Im Anschluss an den Film ist der Regisseur Aliaksei Paluyan zu Gast, um über seinen Film und die Dreharbeiten zu berichten.

Filmvorstellung "Courage" in Lindenberg. Quelle: Living Pictures Production

Perleberg – Auf dem Großen Markt in Perleberg wird um 10 Uhr der Maibaum aufgestellt.

Perleberg – Ein Jahrmarkt öffnet von Freitag bis Sonntag jeweils um 14 Uhr auf dem Festplatz in Perleberg in der Quitzower Straße seine Pforten. Am Sonntag ist großer Familientag mit ermäßigten Preisen auf allen Karussells.

Pritzwalk – In der Stadtbibliothek Pritzwalk beginnt um 19 Uhr eine Multivisionsshow mit dem Weltenbummler Ronald Prokein. Er berichtet von seiner jüngsten Tour, die ihn „Vom neu entdeckten Kältepol der Erde bis zum heißesten Punkt Australiens“ führte. Kartennachfrage unter Telefon 03395/30 25 73.

Ronald Prokein und Schäferhund Arthus in Sibirien. Quelle: privat

Pritzwalk – Hollywoods Hüpfburgenpark gastiert in Pritzwalk er. Auf dem Festplatz können sich Kinder und Jugendliche am Freitag von 14 bis 18 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr austoben.

Wittenberge – Vor dem Kultur- und Festspielhaus Wittenberge schmücken ab 9 Uhr Kinder aus Kindertagesstätten und Familien mit Kindern den Maibaum. Ab 10 Uhr werden die Black-Nose-Piraten mit einem musikalischen Kinderprogramm an Land kommen. Dann können die kleinen Piraten auch Mutproben vollführen und nach dem Piratenschatz suchen.

Wittenberge – Eine Lesung mit Michaela Maria Müller beginnt um 19.30 Uhr im Stadtsalon Safari in Wittenberge. Die in Berlin lebende Autorin liest aus ihrem neuesten Roman „Mitterndorf“.

Sonnabend, 30. April

Bälow – Die Einwohner von Bälow veranstalten einen Straßenflohmarkt ab 10 Uhr. Für zwischendurch gibt es Gegrilltes, Kuchen und Getränke.

Berge – In der Berger Gaststätte „An’e Eiche“ in der Friedensstraße wird geschwoft. Der Tanz in den Mai beginnt um 19 Uhr.

Glöwen – Auf dem Gemeindeplatz in Glöwen (hinter der Feuerwehr) trifft man sich ab 17 Uhr zum Tanz in den Mai. Nicht nur das Feuer wird wärmen, sondern auch „BScrap“ wird musikalisch ordentlich einheizen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Groß Pankow – Auf dem Sportgelände in Groß Pankow wird um 18 Uhr das traditionelle Maifeuer entzündet. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Karstädt – Auf dem Platz vor dem Vereinshaus der Karstädter Feuerwehr wird um 15 Uhr der Maibaum aufgestellt. Dann gibt es auch Kaffee und Kuchen, der Fackelumzug startet um 18 Uhr. Für die Unterhaltung der Kinder ist das Spielmobil mit Hüpfburg vor Ort.

Klein Leppin – Auf dem Festspielgelände in Klein Leppin wird ab 10 Uhr ein Landfest gefeiert. Zum Programm gehören ein Marktangebot regionaler Händler und Handwerker, eine Podiumsdiskussion und Musik. Kinder dürfen Keramik bemalen oder sich schminken lassen. Nach langer Pause öffnet wieder das Operncafé.

Lindenberg – Mit einem Konzert der Band „The Hot Club of Berlin“ starten die Lindenberger Frühlingskonzerte in der Lindenberger Kirche. Ab 15 Uhr wird Swing zu hören sein. Im Anschluss gibt es im Pfarrhaus und -garten Kaffee und Kuchen.

Meyenburg – Im Meyenburger Gemeindehaus treffen sich um 11.30 Uhr die neu gegründeten „Meyenburger Pfadfinder“. Gern können noch weitere Kinder, die zwischen sieben und elf Jahre alt sind, dazukommen.

Sarnow – Beim Maifeuer wird es in Sarnow ab 18 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr gesellig.

Perleberg – Entdeckertage finden am Sonnabend und Sonntag im Perleberger Tierpark statt. Im Mittelpunkt steht die neue Teichanlage mit Schildkröten. Geöffnet ist an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr.

Tierpark Perleberg Quelle: Julia Redepenning

Perleberg – Oldtimerfreunde kommen beim Teilemarkt auf dem Motorsportgelände in Perleberg auf ihre Kosten.

Perleberg – Die Perleberger Kneipennacht mit Solo-Musikern und Bands beginnt um 20 Uhr. Die Musiker spielen Oldies, Irish Folk, Rock and more in verschiedenen Lokalen der Innenstadt. Der Eintritt ist frei.

Several Gents spielen zur Kneipennacht in Perleberg auf. Quelle: Jens Wegner

Perleberg – Jahrmarkt ab 14 Uhr (siehe Freitag).

Perleberg – Zugunsten der Flüchtlingshilfe findet von 17 bis 18.30 Uhr auf dem Neuen Hennings Hof in Perleberg eine Zumba® Fitness-Benefizaktion statt. Mitmachen kann jeder, herzlich willkommen sind insbesondere geflüchtete Menschen. Nähere Infos und Anmeldungen per E-Mail: zumbaparty@gmx.net oder per Whats-App/SMS: 0152/03 43 00 51.

Pritzwalk– Hollywoods Hüpfburgenpark von 11 bis 18 Uhr (siehe Freitag).

Triglitz – Ein Kinderfest mit Bühnenprogramm wird ab 14 Uhr in Triglitz gefeiert. Es gibt Kaffee und Kuchen, für die Kids eine Hüpfburg, Kinderschminken und Bogenschießen.

Wittstock – Der historische Abendspaziergang durch die Wittstocker Innenstadt beginnt um 19 Uhr auf dem Marktplatz – unter dem Motto „Schweden“. Er endet im Amtshof, wo DJ Hornii anschließend bis 22 Uhr zum Tanz auflegt.

Sonntag, 1. Mai

Bad Wilsnack – Ein Familienfest und Volleyballturnier findet ab 10 Uhr an der Karthanehalle in Bad Wilsnack statt. Zum Programm gehören Spiele und Attraktionen für die Kinder und die ganze Familie.

Blüthen – Ein großer Pferde-, Hobby- und Bauernmarkt öffnet um 10 Uhr in Blüthen seine Pforten. Zahlreiche Händler bieten ihre Waren rund um Haus und Garten sowie Tierbedarf an.

Boberow – 12 Jahre Moorscheune werden ab 11 Uhr in Boberow gefeiert. Zum Programm gehören ein Frühschoppen mit Livemusik, geführte Moorwanderungen und eine Hüpfburg für die Kinder. Die Heimatstube und die Kirche sind geöffnet.

Moorwanderungen werden beim Jubiläumsfest in Boberow angeboten. Quelle: Kerstin Beck

Groß Breese – Die Breeser Heimatstube und die Heimatscheune sind ab sofort jeden 1. Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Besucher können sich einen Einblick in das dörfliche Leben vor 100 Jahren in der Prignitz verschaffen.

Meyenburg – Eine Sonderführung beginnt um 15 Uhr im Meyenburger Modemuseum. Josefine Edle von Krepl erzählt von ihren Erlebnissen mit den Textilen, dem Auffinden, Rekonstruieren und Geschichten hinter den Objekten.

Sonderführung mit Josefine Edle von Krepl im Modemuseum Meyenburg. Quelle: Modemuseum

Perleberg – Zu einem politischen Frühschoppen lädt Die Linke Prignitz ab 10 Uhr ins Hotel „Stadt Magdeburg“ in Perleberg ein. Es gibt Talkrunden, eine Bastel- und Malstraße, Musik, Essen und Getränke.

Perleberg – Entdeckertage im Tierpark 9 bis 18 Uhr (siehe Sonnabend).

Perleberg – Jahrmarkt ab 14 Uhr (siehe Freitag).

Pritzwalk – Ein Kunsthandwerkermarkt findet von 10 bis 17 Uhr in der Alten Mälzerei Pritzwalk statt. Kunsthandwerker aus den Bereichen Holz, Textil, Stein und Keramik haben sich dazu angesagt.

Pritzwalk – In der Pritzwalker Waldschule im Hainholz beginnt um 11 Uhr ein Wald- und Familienfest. Zahlreiche Händler haben sich angesagt. Es gibt eine symbolische Baumpflanzung und Hundevorführungen, ein offenes Naturkundemuseum, Essen und Getränke.

Die Waldschule im Pritzwalker Hainholz. Quelle: Bernd Atzenroth

Pritzwalk– Hollywoods Hüpfburgenpark von 11 bis 18 Uhr (siehe Freitag).

Sewekow – Auf dem Dorfplatz an der Max-Schmeling-Halle in Sewekow öffnet um 10 Uhr ein Trödelmarkt. Bis 16 Uhr kann hier nach Herzenslust gestöbert werden.

Wittenberge – Zu einer Buchlesung lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft Wittenberge um 10 Uhr in die Rathausstraße 31 ein. Der „Gemeinde-Roman“ von Daniel Deutsch zeigt mit viel Humor und großem Ernst einen nachdenklichen Blick auf das Miteinander in christlichen Gemeinden. Anmeldung unter Telefon 03877/7 12 01.

Wittenberge – Zu einem kleinen Maifest lädt die Alte Ölmühle Wittenberge von 10 bis 16 Uhr auf die Terrasse vor dem Brauhaus ein. Mit Herzhaftem vom Grill und frisch Gezapftem vom Bierwagen werden Gäste kulinarisch verwöhnt. Für die passende musikalische Umrahmung sorgt DJ Gorden Strecker.

Wittenberge – Saso Avsenik und seine Oberkrainer sind um 16 Uhr mit dem Programm „Komm mit uns nach Oberkrain!“ zu Gast im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Kartennachfrage unter Telefon 03877/92 91 81.

Avsenik und seine Oberkrainer kommen nach Wittenberge. Quelle: LC Live Concerts

Wittstock – Zum politischen Frühschoppen lädt der Regionalverband Wittstock-Heiligengrabe der Partei Die Linke um 10 Uhr in seine Geschäftsstelle in der Burgstraße 27 in Wittstock ein. Es gibt Gelegenheit, sich über verschiedenste Themen auszutauschen. Fürs leibliche Wohl sorgen Gegrilltes, Getränke, Kaffee und Kuchen.

Wittstock – Auf dem Wittstocker Marktplatz beginnt um 11.30 Uhr ein Marsch des Lebens für Frieden gegen Antisemitismus aus Anlass des jüdischen Holocaust-Gedenktages Jom haSchoa. Die Abschlusskundgebung findet um 12.30 Uhr in Goldbeck statt.

Wittstock – Mit ihrem Programm „Das Ende der Bescheidenheit“ gastiert um 15 Uhr die Kabarettistin Anka Zink im Wittstocker Kino „Astoria“. Kartennachfrage unter Telefon 03394/43 38 13 oder 03394/42 95 50.

