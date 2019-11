Licht an! Studenten setzen Fontane in Szene

Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 22. November

Neuruppin– Zu einem „Tag der offenen Tür“ lädt das Fontane-Schulzentrum in der Artur-Becker-Straße in Neuruppin ein. Von 16 bis 18 Uhr geben Schüler und Lehrer einen Einblick in die Arbeit an ihrer Schule. Auch der Hort ist mit dabei. Ein Kuchenbasar steht bereit.

Neuruppin– Studenten aus zwölf Ländern gestalten den 14. internationalen Lichtworkshop der Stadt Neuruppin. Unter dem Motto „Fontane illuminiert“ in diesem Jahr setzen sie mit Lichtinstallationen das Fontane-Denkmal und die angrenzende Wallanlage von 18 bis 21.30 Uhrin Szene. Bereits um 17.30 Uhr stellen die Studenten im Rathaus ihre Lichtkonzepte vor.

Das Fontane-Denkmal wird am Freitag mit Lichtinstallationen in Szene gesetzt. Quelle: Andreas Vogel

Neuruppin– Aus seinem Buch „Klartext zur Integration. Gegen falsche Integration und Panikmache“ liest der Psychologe und Autor Ahmad Mansour im Neuruppiner Museum. Die Lesungbeginnt um 18.30 Uhr im Foyer, anschließend wird zur Diskussioneingeladen.

Der palästinensisch-israelische Psychologe Ahmad Mansour liest am Freitag in Neuruppin. Quelle: dpa

Neuruppin– Der Sänger Sherman Noir singt und spielt Alternativ Rock und Country Rockim Resort Mark Brandenburg in Neuruppin. Beginn ist um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Neuruppin– Rock ’n’ Roll wird im Neuruppiner Tanzclub Imperial geübt. Der Einsteiger-Workshop beginnt um 21 Uhr in den Räumer an der Fehrbelliner Straße 131.

Neustadt– Nachwuchs-Comedian Kai Kramosta tritt mit seinem Programm „Es weihnachtet schwer“ am Freitag und Sonnabend in Olafs Werkstatt auf. Beide Abende in der Robert-Koch-Straße 47 in Neustadt beginnen um 19 Uhr und sind ausverkauft.

Comedian Kai Kramosta bespaßt sein Publikum am Freitag und Sonnabend in Neustadt. Quelle: Promotion

Schönermark– Zu Film und Musikwird in die Kirche von Schönermark ab 18 Uhr eingeladen. Gottfried Förster aus Havelberg spielt ein Konzert auf dem Harmonium. Nach einem Imbiss ab 19 Uhr läuft der französische Film “Heute bin ich Samba” (2014) auf einer großen Leinwand.

Wittstock – Torsten Hartung hält in der Wittstocker Heiliggeistkirche ab 19 Uhr einen Vortrag. Das Thema lautet „Gott und der Mörder“. Hartung geht auf seine Lebensgeschichte ein: Er war Kopf des größten Autoschieberrings Europas und erschoss einen Komplizen.

Sonnabend, der 23. November

Alt Ruppin – Ein besinnlicher Wintermarktbeim Familienfriseur Jahn in Alt Ruppin lädt von 14 bis 18 Uhrzum Verweilen ein. An vielen Ständen an der Breiten Straße 51 gibt es handgefertigte Geschenkideen sowie Köstlichkeiten aus Grill und Pfanne.

Buskow– Hildegard Oelke öffnet ihre Töpferwerkstatt in der Dorfstraße 35 in Buskow zur Adventsausstellung. Bei Kaffee und Kuchen kann am Sonnabend und Sonntag von 14 bis 18 Uhrgestöbert werden.

Adventsausstellung in der Töpferwerkstatt von Hildegard Oelke in Buskow. Quelle: privat

Dessow– Ein Adventsmarktlädt zum Bummel von 14 bis 19 Uhrin der alten Dessower Brauerei ein. An Ständen werden Gestecke, Holzarbeiten, Weihnachtsdeko, Geschenke und Spielzeug angeboten. Kinder können Lebkuchen selbst gestalten und Weihnachtsschmuck basteln, um 15 Uhr beginnt eine Märchenstunde, ab 17 Uhr trommeln die „Groovies“.

Fehrbellin– Fehrbelliner Züchter stellen ihr Rassegeflügelim Gasthaus „Fehrbelliner Hof“ in der Ruppiner Straße 16 zur Schau. Zu bestaunen sind 10 Gänse, 43 Groß- und Zwerghühner und 170 Tauben am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr.

Herzberg– Spiel- und Sportgeräte sowie eine Mal- und Bastelecke stehen für den Indoor-Spielnachmittag im Herzberger Gemeindezentrum bereit. Von 13 bis 17 Uhr können sich Kinder die Zeit vertreiben, während die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen plaudern. Der Eintritt ist frei.

Linum– 87 Kaninchen, 38 Enten und Gänse, 71Hühner und 93 Taubendes Kleintierzüchtervereins Weißstorch präsentieren sich Zuchtrichtern in Linum. Das hübsche Vieh ist am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr in der Storchenklause zu sehen.

Lüchfeld– Der Lüchfelder Kleintierzuchtverein zeigt sein schönstes Viehin der Werkstatt der Agrargenossenschaft. 70 Kaninchen, 20 Enten, 60 Hühner und 120 Tauben stellen sich zur Schau im Siedlungsweg 1a am Sonnabend von 9 bis 17 Uhrund am Sonntag von 10 bis 15 Uhr.

Auch Kaninchen zeigen sich zur Kleintierschau Lüchfeld,am Sonnabend und Sonntag. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin– Im Neuruppiner Tanzklub Imperial wird Discofoxgeübt. Der Tanzworkshop für Anfänger und Fortgeschrittene beginnt um 19 Uhr in der Fehrbelliner Straße 131.

Neuruppin– Der Tanzsportverein TC Schwarz-Rot Neuruppin veranstaltet ein Seniorentanzsportwochenendein der Karl-Liebknecht-Sporthalle. Getanzt werden Standard- und lateinamerikanische Tänze. Zuschauer sind am Sonnabend und Sonntag ab 9 Uhr willkommen. Das Turnier um den Bundesmannschaftspokal beginnt am Sonntag um 19.30 Uhr. Platzreservierungen sind erbeten unter 0160/96 72 96 88.

Neuruppin– Wladimir Kaminer legt im Hangar 312 auf dem ehemaligen Flugplatz in Neuruppin zur zweiten Russendiskoab 20 Uhr auf. Diesmal wird es auch Livemusik geben. Die Band „Cosmonautix“ spielt „Rocket Balalaika Speedfolk“, eine wilde Kombi aus osteuropäischer Folklore und eigenen Songs in russischer und englischer Sprache. Die Party beginnt um 20 Uhr, der Einlass eine Stunde zuvor.

Zur Russendisko legt Wladimir Kaminer am Sonnabend im Hangar 312 in Neuruppin auf. Quelle: Regine Buddeke

Neuruppin– Die Rammstein-Tribute-Band „Feuerengel“ spielt ab 20 Uhr im Neuruppiner Stadtgarten. Die Show ist ausverkauft.

Nietwerder– Freiwillige Helfer werden in Nietwerder erwartet, denn der Bolzplatz wird geputzt. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr, Gerätschaften sind bitte mitzubringen. Für ein Imbiss ist gesorgt.

Papenbruch – Im Papenbrucher Heideweg 7 öffnet um 10 Uhr ein Kunsthandwerkermarkt. Bis um 17 Uhr bieten zehn Aussteller Jacken, Mützen, Schals aus Schafwolle, Flechtwerk und Töpferartikel an.

Ein Kunsthandwerkermarkt öffnet am Sonnabend in Papenbruch. Quelle: privat

Rheinsberg– Die Schauspielerin Katharina Thalbach ist im Schlosstheater Rheinsberg zu Gast. Im Gespräch mit dem RBB-Kultmoderator Knut Elstermann wird sie um 17 Uhr in den Film „Friedrich – Ein deutscher König“ einleiten. Der Abend ist ausverkauft.

Vichel– Im Schloss Vichel wird ab 15 Uhrzu Kaffee und Kuchen eingeladen. Danach wird getanzt. Die Schnupperstunde für Tango Argentinobeginnt um 16 Uhr. Wer mag, kann anschließend das Erlernte noch etwas im Tangocafé üben.

Wusterhausen– „Zwischen Krieg und Frieden – Waldlager der Roten Armee in Brandenburg 1945“ ist eine neue Ausstellung in der Galerie Alter Laden im Neustädter Wegemuseum überschrieben. Zur Vernissagewird um11 Uhr eingeladen.

Die Ausstellung „Zwischen Krieg und Frieden – Waldlager der Roten Armee in Brandenburg 1945“ wird am Sonnabend in Wusterhausen eröffnet. Quelle: BLDAM Sandra Lehninger

Wuthenow– Ein Adventsbasarlädt in Wuthenow von 13 bis 17 Uhrzum Stöbern ein. Im Saal des Dorfgemeinschaftshauses gibt es Kaffee und Kuchen, Punsch und Soljanka, Marktstände, Adventsgestecke und Kränze, auch zum Selbermachen, Märchen, Musik und Bastelei.

Wuthenow– In der Wuthenower Kirche wird zu einem Konzertmit Ute Sturm und Heike von Nolting (Klavierduo), Bettina und Barbara Nürnberg (Gesang), Gerburg Nürnberg (Cello/Klavier) und Evie Tomaske Fellenberg (Rezitation) eingeladen. Beginn ist um 17 Uhr.

Zernitz– Einen Winterzaubermarktveranstaltet Familie Freuling auf ihrem Hof neben der Kita von 15 bis 19 Uhr. Die Kita trägt ein kleines Winterprogramm vor. Es gibt Weihnachts- und Winterbasteleien, Häkel- und Stricksachen, Holzarbeiten, Wurstwaren, Kuchen aus dem Holzbackofen, Bratwurst und Waffeln.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Hof von Familie Freuling in Zernitz öffnet am Sonnabend. Quelle: Alexander Beckmann

Sonntag, 24. November

Buskow– Adventsausstellungin der Töpferwerkstatt von 14 bis 18 Uhr– siehe Sonnabend.

Fehrbellin– Rassegeflügelschauvon 10 bis 15 Uhr– siehe Sonnabend.

Linum– Kleintierschauvon 10 bis 15 Uhr– siehe Sonnabend.

Lögow– Das Dorfkino Lögow zeigt um 14 Uhr den Kinderfilm„Der Geheimbund von Suppenstadt“. Das Mysteryabenteuer ist für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren empfohlen.

Lüchfeld– Der Lüchfelder Kleintierzuchtverein zeigt sein schönstes Viehvon 10 bis 15 Uhr – siehe Sonnabend.

Neuruppin– Der Kunstraum in Neuruppin stellt grafische und zeichnerische Arbeiten aus, die der Literaturnobelpreisträger Günter Grass in Zusammenhang mit seinem Fontane- und Vereinigungs­roman „Ein weites Feld“ geschaffen hat. Die Vernissagebeginnt um 12 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße 37. Einlass ist ab 11 Uhr.

Grafische Arbeiten von Günter Grass zu seinem Fontane-Roman „Ein weites Feld“ sind ab Sonntag in Neuruppin zu sehen. Quelle: Kunstraum

Neuruppin– Das Brandenburgische Staatsorchester, dirigiert von Takao Ukigaya, begeistert das Publikum in der Neuruppiner Pfarrkirche. Eröffnet wird das Sinfoniekonzertum 17 Uhr von der 14-jährigen japanischen Schülerin Ayuna Inoue auf der Geige.

Ayuna Inoue aus Tokyo spielt am Sonnabend den tänzerischen Finalsatz aus Max Bruchs 1. Violinkonzert g-Moll mit dem Brandenburgischen Staatsorchester in Neuruppin. Quelle: Promotion

Protzen– Familie Rogge lädt zur Adventsausstellung mit kleinem Flohmarktvon 11 bis 19 Uhrin Protzen ein. Bei Glühwein, Suppe, Kaffee und Kuchen kann in der Dorfstraße 23 gestöbert werden. Angeboten werden Gestecke, Kränze, Mistelzweige und Überraschungen für Jung und Alt.

Wustrau– Die Historikerin und Dozentin an der Universität Hamburg, Dr. Katrin Schmersahl, spricht zum Thema „Auswanderung über Hamburg: die HAPAG und Albert Ballin“ im Brandenburg-Preußen-Museum Wustrau. Der Vortragbeginnt um 15 Uhr.

Von MAZonline