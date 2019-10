Ostprignitz-Ruppin

Das Wochenendprogramm von Mittwoch bis Sonntag in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Mittwoch, der 30. Oktober

Dannenwalde– Ein Fackelzugstartet um 18 Uhr am Feuerwehrhaus in Dannenwalde. Danach wird sich zum Herbstfeueram Gemeindehaus versammelt.

Fehrbellin...