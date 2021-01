Verbandsumlage für Gewässerpflege an Dosse und Jäglitz steigt

Kampehl

Viele Grundstücksbesitzer im Einzugsgebiet von Dosse und Jäglitz zwischen Meyenburg und Rhinow werden ab diesem Jahr höhere Umlagen für den Wasser- und Bodenverband entrichten müssen. Dabei gibt der Verband planmäßig nicht mehr Geld aus als 2020.

Die Ursachen sind rechtlicher Natur. Zum 1. Januar trat eine neue Beitragsbemessungsverordnung auf Grundlage des Landeswassergesetzes in Kraft. „Dementsprechend müssen wir unseren Beitrag nun differenzieren“, sagt der Geschäftsführer des bei Kampehl ansässigen Wasser- und Bodenverbandes Dosse-Jäglitz Gernot Elftmann.

Anzeige

Seit seiner Gründung 1992 stellte der Verband seinen Mitgliedern – das sind vor allem Kommunen – pauschale Beiträge je Hektar für die Gewässerunterhaltung in Rechnung. Die Kommunen legten diese Forderung wiederum auf die Grundstücksbesitzer um.

Art der Landnutzung entscheidet über Beitrag

Alles in allem generiert der Verband damit aktuell jährlich 1,35 Millionen Euro an Einnahmen für seine Tätigkeit im 142.000 Hektar großen Verbandsgebiet. „Unsere Einnahmen werden sich nicht ändern“, kündigt Gernot Elftmann an. Doch die Lasten müssten nun per Gesetz anders verteilt werden.

Galt bisher das Solidarprinzip – jeder Landbesitzer leistete abhängig von der Fläche seinen Beitrag zur Gewässerunterhaltung, so wird nun zusätzlich nach Nutzung des Landes unterschieden. Der niedrigste Satz fällt für Waldflächen, Brachland und Gewässer an. Für Agrarland, Freizeitflächen oder beispielsweise auch Friedhöfe fordert das Gesetz den doppelten Betrag und für Bauland aller Art, Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen den vierfachen.

Auch Landwirte zahlen mehr

Waldbesitzer werden dadurch spürbar entlastet. Für ihre Flächen werden nur noch 5,34 Euro pro Hektar fällig statt der bisher im WBV Dosse-Jäglitz geltenden 9,46 Euro. Bei Bauland (10 Prozent Flächenanteil) steigt der Beitrag auf 21,36 Euro. Das war so gewollt. Aber für Agrarflächen (50 Prozent Flächenanteil) erhöht sich der Beitrag ebenfalls: auf 10,68 Euro pro Hektar. „Die Erhöhung des Beitrags auf der einen Seite gleicht die Senkung auf der anderen Seite einfach nicht aus“, erklärt der Verbandgeschäftsführer. „Das geht in jedem Verband anders auf – je nachdem, wie die Flächen verteilt sind.“

Vor allem aber wachse durch die neue Regelung der Verwaltungsaufwand erheblich an. „Wir haben im Verbandsgebiet 125.000 Flurstücke, die zu bewerten sind.“

Kommunen müssen Umlage neu regeln

Jedes Flurstück müsse einer der drei Kategorien zugeordnet werden, damit die Kommunen als beitragspflichtige Verbandsmitglieder entsprechende neue Umlagebescheide an die Grundeigentümer schicken können. Die dafür geltenden lokalen Satzungen sind zuvor anzupassen. „Das ist für unsere Mitglieder eine sehr große Herausforderung.“

Kommunen im Amt Neustadt und die Gemeinde Wusterhausen berechnen den Eigentümern zusätzlich einen Ausgleich für den Verwaltungsaufwand von aktuell 0,63 bis 1,38 Euro je Hektar. Und dieser Aufwand steigt.

Am wenigsten Reibung dürfte es bei all dem noch in Kyritz geben. Dort begleicht die Kommune die Beiträge an den Wasser- und Bodenverband direkt aus den Grundsteuern.

Zweifel an der Beitragsgerechtigkeit

So oder so zeigt sich Gernot Elftmann mit den neuen Regeln überhaupt nicht zufrieden. „Wir als Wasser- und Bodenverband haben uns bis zum Schluss gegen die Differenzierung der Beiträge gewehrt. Ich bezweifle, dass es dadurch eine größere Beitragsgerechtigkeit gibt.“ Doch mit dieser Auffassung habe man sich in der Landespolitik nicht durchsetzen können.

Eine juristische Notwendigkeit für die Veränderungen im Wassergesetz sieht Elftmann nicht: „Der einheitliche Flächenmaßstab war bisher bis hin zum obersten Verwaltungsgericht gerichtsfest.“

Der Wasser- und Bodenverband Dosse-Jäglitz ist für die Pflege von rund 2000 Kilometern Fließgewässern zuständig. Hinzu kommen seit 2019 etwa 1000 Stauanlagen und Schöpfwerke. 20 Mitarbeiter sowie externe Dienstleister sind für den Verband im Einsatz.

Von Alexander Beckmann